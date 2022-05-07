Военно-гражданская администрация Херсонской области: регион вернёт герб времён Российской империи Статьи редакции
По словам нового замглавы области, находящейся под контролем российских военных, регион намерен «жить в составе Российской Федерации» и «будет напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму».
О возвращении герба Херсонской области времён нахождения в составе Российской империи сообщил «заместитель председателя военно-гражданской администрации» региона Кирилл Стремусов.
За основу взяли герб Херсона и Херсонского уезда, утверждённый 7 октября 1803 года. На новом гербе в щите на золотом поле изображён чёрный двуглавый коронованный орел. В правой лапе — лавровая ветвь, в левой — пламя. На груди орла в голубом щите изображён золотой крест.
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Зато честно
по темпам отрицательного развития
Ну хоть не камни с неба
Там скоро кое-что другое прилетать будет.
Кто "мы" блять? ты один здесь нахуй
Мы, Николай II.
Цитата из запрещённого фильма на территории РФ
уровень жизни тоже вернётся в ХIX век
Мы намерены,
земли должны вернуться
а да? хорошо что жителей Херсона никто ничего не спрашивал но и принуждать не будут угумс
Ну вот мы в россии так и живем. Никто никого не принуждает, но все обязаны. Вы можете этого не делать, конечно же, но это уголовка.
В этом никто и не сомневался
Как говорил х̶у̶й̶л̶о̶ царь, никакой окупации Украины не планируется, записали запомнили, не спиздел как обычно
Так они и войну "не планировали"
Там в Херсоне, кстати, ребята иного мнения.
Что по ссылке в конце?
Главное чтобы этот кусок говна не успел свалить в Россию.
ему Россия нахуй не сдалась. все эти люди хотят власти, теплого места и должностей, тут хоть даже если бы республика Конго напала, такие люди нашли бы давние связи с африканскими племенами, лишь бы им место повыше пообещали.
Подождите, а как же совок?
Не хватает креста православного еще
А завершить ансамбль должен пиратский символ "веселый роджер".
Ленин был не прав!
Ух ты, как Донбасс за два месяца расширился, уже и Херсон в себя включает, или Владимиру Владимировичу какие-то не те контурные карты принесли?
Почему на кресте нет Иисуса?
Эх, Путлер непонимает, что все это пропадёт через пару месяцев) И спрашивается: а зачем вообще проводить клоунаду с референдумом и со сменой герба?
Изначально же речь шла о защите жителей ЛДНР?
нет никогда об этом речи не было
как же хочется переебать этому стремусову
Как только ВСУ подойдут уже к границе города Херсон, то он будет первый кто убежит оттуда 😂
Ну черти же, не педики
Пиздец
официальный символ города Херсон
Та не - срущая двуголовая курица с кладбищенским крестом на пузе то классика, а не вот эта вся пшеница(
Эта война вернёт Россию во времена российской империи. Особенно в плане вооружения, науки и образования.
Кирилл Стремусов)
тогда не герб, а херб
Мне уже иногда кажется, что "чистки" это было бы хорошо...Чтобы чистить такое говно... Сколько же говна повсплывало, хотя они и раньше были на яву...
Включить в состав федеративного государства, находящего в глубоком экономическом кризисе, нелояльный регион, захваченный путём военного вторжения. Ну что может пойти не так?
Этой страной правят неисправимые двоечники.
Лавровая ветвь это лавров придумал?
орел? чет на курицу мутанта похоже скорее
Эксперты, поясните сабж. ЛДНР с Херсоном присоединяют к РФ. Ужасная украина нападает на РФ>это война, надо защищать свои территории, вэлком в военкомат?