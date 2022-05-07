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Военно-гражданская администрация Херсонской области: регион вернёт герб времён Российской империи Статьи редакции

По словам нового замглавы области, находящейся под контролем российских военных, регион намерен «жить в составе Российской Федерации» и «будет напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму».

О возвращении герба Херсонской области времён нахождения в составе Российской империи сообщил «заместитель председателя военно-гражданской администрации» региона Кирилл Стремусов.

За основу взяли герб Херсона и Херсонского уезда, утверждённый 7 октября 1803 года. На новом гербе в щите на золотом поле изображён чёрный двуглавый коронованный орел. В правой лапе — лавровая ветвь, в левой — пламя. На груди орла в голубом щите изображён золотой крест.

Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в своё историческое русло культуры и ценностей.

Кирилл Стремусов
зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области

#новости #конфликтнаукраине #херсон

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42 комментария
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Русский
будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму

Зато честно

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Слышный огонь

по темпам отрицательного развития

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Dan

Ну хоть не камни с неба

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pashazaur

Там скоро кое-что другое прилетать будет.

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pashazaur
Мы намерены жить в составе Российской Федерации

Кто "мы" блять? ты один здесь нахуй

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постмодерновый синдром

Мы, Николай II.

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у дракона понос

Цитата из запрещённого фильма на территории РФ

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Прошедший кавалер

уровень жизни тоже вернётся в ХIX век

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Evil Prime
Никто ни к чему не будет принуждать
Мы намерены,
земли должны вернуться

а да? хорошо что жителей Херсона никто ничего не спрашивал но и принуждать не будут угумс

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Нерестович

Ну вот мы в россии так и живем. Никто никого не принуждает, но все обязаны. Вы можете этого не делать, конечно же, но это уголовка.

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Алексей Логачев
«будет напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму».

В этом никто и не сомневался

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Maxim Rebitsky

Как говорил х̶у̶й̶л̶о̶ царь, никакой окупации Украины не планируется, записали запомнили, не спиздел как обычно

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Андрей Охапкин

Так они и войну "не планировали"

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pashazaur

Там в Херсоне, кстати, ребята иного мнения.

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Андрей Охапкин

Что по ссылке в конце?

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Дмитрий Шубкин

Главное чтобы этот кусок говна не успел свалить в Россию.

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yoshiwara

ему Россия нахуй не сдалась. все эти люди хотят власти, теплого места и должностей, тут хоть даже если бы республика Конго напала, такие люди нашли бы давние связи с африканскими племенами, лишь бы им место повыше пообещали.

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Слышный огонь

Подождите, а как же совок?

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tuorqai
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Слышный огонь

Не хватает креста православного еще

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Antony Duke

А завершить ансамбль должен пиратский символ "веселый роджер".

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Русский

Ленин был не прав!

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Илья Журавлев

Ух ты, как Донбасс за два месяца расширился, уже и Херсон в себя включает, или Владимиру Владимировичу какие-то не те контурные карты принесли?

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Вредный Орзэмэс

Почему на кресте нет Иисуса?

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Бронебойный Слон

Эх, Путлер непонимает, что все это пропадёт через пару месяцев) И спрашивается: а зачем вообще проводить клоунаду с референдумом и со сменой герба?

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Закомплексованная Душа

Изначально же речь шла о защите жителей ЛДНР?

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Роман Яремчук

нет никогда об этом речи не было

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GARDO/I

как же хочется переебать этому стремусову

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Maxim Rebitsky

Как только ВСУ подойдут уже к границе города Херсон, то он будет первый кто убежит оттуда 😂

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Руслан Яндиев

Ну черти же, не педики

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Dan
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Дед Макар

Пиздец

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Даулет Тургалиев

официальный символ города Херсон

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Lana Meshalkina

Та не - срущая двуголовая курица с кладбищенским крестом на пузе то классика, а не вот эта вся пшеница(

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Егор Павлюк

Эта война вернёт Россию во времена российской империи. Особенно в плане вооружения, науки и образования.

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Ранний крюк

Кирилл Стремусов)

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чекане

тогда не герб, а херб

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Бандерiвець на бандеромобiлi

Мне уже иногда кажется, что "чистки" это было бы хорошо...Чтобы чистить такое говно... Сколько же говна повсплывало, хотя они и раньше были на яву...

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Alexander Kuznetsov

Включить в состав федеративного государства, находящего в глубоком экономическом кризисе, нелояльный регион, захваченный путём военного вторжения. Ну что может пойти не так?
Этой страной правят неисправимые двоечники.

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Michael Konovalov

Лавровая ветвь это лавров придумал?

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Данил Андреев

орел? чет на курицу мутанта похоже скорее

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Sergey Kolomiychuk

Эксперты, поясните сабж. ЛДНР с Херсоном присоединяют к РФ. Ужасная украина нападает на РФ>это война, надо защищать свои территории, вэлком в военкомат?

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