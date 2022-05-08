Новости
DTF

В Китае несовершеннолетним запретили донатить стримерам и смотреть трансляции после 22:00 Статьи редакции

Местный регулятор назвал влияние стриминговых платформ пагубным.

814 просмотров
Фото: Reuters

7 мая 2022 года государственное Управление радио и телевидения Китая ввело очередные ограничения, связанные со стриминговыми сервисами. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на документы, опубликованные властями страны.

Подросткам младше 16 лет запретили смотреть прямые трансляции блогеров после 22:00. За исполнением требования должны следить сами стриминговые платформы.

Несовершеннолетним также запретили отправлять деньги или виртуальные подарки авторам контента.

Власти подчеркнули в документе, что стриминговые платформы должны осознать чрезвычайную важность защиты несовершеннолетних пользователей.

В китайском регуляторе предприняли такие меры, поскольку пришли к выводу, что стриминговые платформы способны наносить серьёзный ущерб физическому и психическому здоровью подростков.

Это не первые ограничения для несовершеннолетних, которые в Китае ввели за последний год. Ранее в стране запретили детям играть в видеоигры больше трёх часов в неделю.

Новости
Близкий колос
Власти Китая запретили детям играть в видеоигры больше трёх часов в неделю Статьи редакции

Игровые платформы обязали проверять при регистрации реальные имена пользователей и номер мобильного телефона.

Фото Reuters 

#новости #китай #игры

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
25 комментариев
Написать комментарий...
Бесполезный Макс

зашёл на дтф почитать комменты. зря.
зачем они притворяются родителями, там же средний возраст - 13 лет ?

Ответить
Развернуть ветку
Главный блик

Отстань от школотронов. Им ещё домашка делать.

Ответить
Развернуть ветку
Бесполезный Макс
Ответить
Развернуть ветку
eroge3d

О, парень на скриншоте прям красавчик.
Лайк за него

Ответить
Развернуть ветку
Бесполезный Макс

сам себя не похвалишь , никто не похвалит )))

Ответить
Развернуть ветку
Gedevan

Красивое но глупое создание хотели сказать? 😂

Ответить
Развернуть ветку
Glory to Ukraine

Ебаный цирк. Когда там Винни Пуха выкинут?

Ответить
Развернуть ветку
Плотный Денис

Погоди у нас только пролог к 3 мировой начался, а ты финал уже хочешь

Ответить
Развернуть ветку
Александр Прохоренко

Без него все так же прекрасно будет работать, система

Ответить
Развернуть ветку
Садовый огонь

Всю шайку маоистов нужно гнать

Ответить
Развернуть ветку
Архитектурный магнит
Местный регулятор назвал влияние стриминговых платформ пагубным.

Главное, не рассказывать им про ТэЖэ.

Ответить
Развернуть ветку
Главный блик
За исполнением требования должны следить сами стриминговые платформы.

Вам уже есть 18? ДА

Ответить
Развернуть ветку
Александр Прохоренко

Нужно будет поклясться на социальном рейтинге

Ответить
Развернуть ветку
Садовый огонь

Доступ должны давать только тем, у кого есть ипотека

Ответить
Развернуть ветку
Главный блик

У кого есть профиль в вк.

Ответить
Развернуть ветку
Садовый огонь

У меня нет

Ответить
Развернуть ветку
Главный блик

Я уже давно понял, что тебе 7!

Ответить
Развернуть ветку
Почётный думскроллер
Вам уже есть 18? ДА

У вас есть 10 минут для подтверждения личности через китайгосуслуги. Напоминаем, что на акт подтверждения совершеннолетия распространяется действие статьи 15213 ГК Китая.

*рядом баннер*
Программа "ответственный гражданин". Повышай социальный рейтинг, информируй государство о недобросовестных предпринимателях.

Ответить
Развернуть ветку
Ант Тт

Вы просто завидуете.

Ответить
Развернуть ветку
Red Baron

Ничего кардинально нового, по правилам твича подросткам до 18 лет можно стримить только под надзором родителей. Другое дело, что это никто не соблюдает.

Ответить
Развернуть ветку
Explosive Magic

Тут не стримить, а вообще смотреть после 22:00.

Ответить
Развернуть ветку
Red Baron

В английском варианте более строгая и широкая формулировка могут пользоваться платформой только под надзором родителей или опекунов.

Ответить
Развернуть ветку
Explosive Magic

Вроде это благодаря GDPR все сайты, работающие в Европе, пишут подобные формулировки.

Ответить
Развернуть ветку
vxisltmfmnfoecujpt

Коммуняцкое говно только и может, что все запрещать ... это суть любого комми-режима. Душить свободы, заставлять людей жить под круглосуточным наблюдением и наказывать, наказывать, наказывать

Когда пидорашка развалится, останется только винни-пуха добить и мир будет свободен от чумы на какое-то время

Ответить
Развернуть ветку
Alex

Всё правильно делают, вырастут нормальные люди, а не дтфники.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 25 комментариев
null