В Китае несовершеннолетним запретили донатить стримерам и смотреть трансляции после 22:00 Статьи редакции
Местный регулятор назвал влияние стриминговых платформ пагубным.
7 мая 2022 года государственное Управление радио и телевидения Китая ввело очередные ограничения, связанные со стриминговыми сервисами. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на документы, опубликованные властями страны.
Подросткам младше 16 лет запретили смотреть прямые трансляции блогеров после 22:00. За исполнением требования должны следить сами стриминговые платформы.
Несовершеннолетним также запретили отправлять деньги или виртуальные подарки авторам контента.
Власти подчеркнули в документе, что стриминговые платформы должны осознать чрезвычайную важность защиты несовершеннолетних пользователей.
В китайском регуляторе предприняли такие меры, поскольку пришли к выводу, что стриминговые платформы способны наносить серьёзный ущерб физическому и психическому здоровью подростков.
Это не первые ограничения для несовершеннолетних, которые в Китае ввели за последний год. Ранее в стране запретили детям играть в видеоигры больше трёх часов в неделю.
зашёл на дтф почитать комменты. зря.
зачем они притворяются родителями, там же средний возраст - 13 лет ?
Отстань от школотронов. Им ещё домашка делать.
О, парень на скриншоте прям красавчик.
Лайк за него
сам себя не похвалишь , никто не похвалит )))
Красивое но глупое создание хотели сказать? 😂
Ебаный цирк. Когда там Винни Пуха выкинут?
Погоди у нас только пролог к 3 мировой начался, а ты финал уже хочешь
Без него все так же прекрасно будет работать, система
Всю шайку маоистов нужно гнать
Главное, не рассказывать им про ТэЖэ.
Вам уже есть 18? ДА
Нужно будет поклясться на социальном рейтинге
Доступ должны давать только тем, у кого есть ипотека
У кого есть профиль в вк.
У меня нет
Я уже давно понял, что тебе 7!
У вас есть 10 минут для подтверждения личности через китайгосуслуги. Напоминаем, что на акт подтверждения совершеннолетия распространяется действие статьи 15213 ГК Китая.
*рядом баннер*
Программа "ответственный гражданин". Повышай социальный рейтинг, информируй государство о недобросовестных предпринимателях.
Вы просто завидуете.
Ничего кардинально нового, по правилам твича подросткам до 18 лет можно стримить только под надзором родителей. Другое дело, что это никто не соблюдает.
Тут не стримить, а вообще смотреть после 22:00.
В английском варианте более строгая и широкая формулировка могут пользоваться платформой только под надзором родителей или опекунов.
Вроде это благодаря GDPR все сайты, работающие в Европе, пишут подобные формулировки.
Коммуняцкое говно только и может, что все запрещать ... это суть любого комми-режима. Душить свободы, заставлять людей жить под круглосуточным наблюдением и наказывать, наказывать, наказывать
Когда пидорашка развалится, останется только винни-пуха добить и мир будет свободен от чумы на какое-то время
Всё правильно делают, вырастут нормальные люди, а не дтфники.