Местный регулятор назвал влияние стриминговых платформ пагубным.

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Фото: Reuters

7 мая 2022 года государственное Управление радио и телевидения Китая ввело очередные ограничения, связанные со стриминговыми сервисами. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на документы, опубликованные властями страны.

Подросткам младше 16 лет запретили смотреть прямые трансляции блогеров после 22:00. За исполнением требования должны следить сами стриминговые платформы.

Несовершеннолетним также запретили отправлять деньги или виртуальные подарки авторам контента.

Власти подчеркнули в документе, что стриминговые платформы должны осознать чрезвычайную важность защиты несовершеннолетних пользователей.

В китайском регуляторе предприняли такие меры, поскольку пришли к выводу, что стриминговые платформы способны наносить серьёзный ущерб физическому и психическому здоровью подростков.

Это не первые ограничения для несовершеннолетних, которые в Китае ввели за последний год. Ранее в стране запретили детям играть в видеоигры больше трёх часов в неделю.