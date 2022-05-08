«Как и в 1945 году, победа будет за нами», — отметил президент в послании к главам ДНР и ЛНР.

Поздравительные телеграммы Владимира Путина ветеранам и главам иностранных государств по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне опубликованы на сайте Кремля.

«К сожалению, сегодня нацизм вновь поднимает голову и пытается насаждать свои варварские, бесчеловечные порядки. Наш священный долг – не допустить реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне», — отметил президент. Он пожелал украинским ветеранам душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия, а всем жителям Украины — мирного и справедливого будущего.

Поздравительные послания президент отправил главам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. В случае с Украиной и Грузией поздравление направлено только «народам».

В поздравительных телеграммах главам ДНР и ЛНР Путин отметил, что «сегодня наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны». Президент выразил уверенность, что, «как и в 1945 году, победа будет за нами».