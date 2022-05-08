Путин поздравил ветеранов ВОВ с Днём Победы и пожелал украинцам «мирного и справедливого будущего» Статьи редакции
«Как и в 1945 году, победа будет за нами», — отметил президент в послании к главам ДНР и ЛНР.
Поздравительные телеграммы Владимира Путина ветеранам и главам иностранных государств по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне опубликованы на сайте Кремля.
«К сожалению, сегодня нацизм вновь поднимает голову и пытается насаждать свои варварские, бесчеловечные порядки. Наш священный долг – не допустить реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне», — отметил президент. Он пожелал украинским ветеранам душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия, а всем жителям Украины — мирного и справедливого будущего.
Поздравительные послания президент отправил главам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. В случае с Украиной и Грузией поздравление направлено только «народам».
В поздравительных телеграммах главам ДНР и ЛНР Путин отметил, что «сегодня наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны». Президент выразил уверенность, что, «как и в 1945 году, победа будет за нами».
Хера тролль среди орков
Зато честно😏
Вместо орка, обращение нормального человека
так фашики же проиграли в 45, какая победа?
Фляга свистит
Путин чмоня
ЦИНИЧНО
За кем "за нами"?
Пускай умрёт, тогда и поговорим.
Какой-то просто поразительный уебан.
Пиздец лицемер
За кем за вами? Ты тут один
Что он блять курит
сам себе смерти пожелал, получается?
Zалупа, Zhопа и пиZдец будет за вами.
Дед, ты чего, завтра же день победы. Забыл уже?
Как подарок, можно было и застрелится в прямом эфире)
ты ебанутый? вы в 45-м проиграли
Что это он про себя и свою страну в третьем лице?
Вот же ж сука циничная.
Я правильно понял, что жителей ХерНР он не поздравил?