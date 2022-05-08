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Путин поздравил ветеранов ВОВ с Днём Победы и пожелал украинцам «мирного и справедливого будущего» Статьи редакции

«Как и в 1945 году, победа будет за нами», — отметил президент в послании к главам ДНР и ЛНР.

Поздравительные телеграммы Владимира Путина ветеранам и главам иностранных государств по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне опубликованы на сайте Кремля.

«К сожалению, сегодня нацизм вновь поднимает голову и пытается насаждать свои варварские, бесчеловечные порядки. Наш священный долг – не допустить реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне», — отметил президент. Он пожелал украинским ветеранам душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия, а всем жителям Украины — мирного и справедливого будущего.

Поздравительные послания президент отправил главам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. В случае с Украиной и Грузией поздравление направлено только «народам».

В поздравительных телеграммах главам ДНР и ЛНР Путин отметил, что «сегодня наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны». Президент выразил уверенность, что, «как и в 1945 году, победа будет за нами».

#новости #путин

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22 комментария
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Дмитрий Царь

Хера тролль среди орков

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флутер погромист
К сожалению, сегодня нацизм вновь поднимает голову и пытается насаждать свои варварские, бесчеловечные порядки

Зато честно😏

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Air Baboon

Вместо орка, обращение нормального человека

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Мюллер против войны

так фашики же проиграли в 45, какая победа?

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Романтический Артем

Фляга свистит

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Хрюнчик

Путин чмоня

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Митя

ЦИНИЧНО

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Садовый огонь

За кем "за нами"?

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одинокая филифьонка

Пускай умрёт, тогда и поговорим.

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Astraeus

Какой-то просто поразительный уебан.

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Романтический Артем

Пиздец лицемер

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Романтический Артем

За кем за вами? Ты тут один

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Однако здравствуйте

Что он блять курит

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Повседневный цветок
всем жителям Украины — мирного и справедливого будущего

сам себе смерти пожелал, получается?

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Культурный татарин

Zалупа, Zhопа и пиZдец будет за вами.

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зимнее безмолвие
Победа за нами, пистолет Макарова заряженный одним патроном готов и отполирован, доставлен в бункер под строжайшим контролем. Победа будет за нами! СЛАВА УКРАИНЕ!
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Главный блик

Дед, ты чего, завтра же день победы. Забыл уже?

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Fray R

Как подарок, можно было и застрелится в прямом эфире)

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Totorimoto
«Как и в 1945 году, победа будет за нами»

ты ебанутый? вы в 45-м проиграли

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Sergei Timofeyev
«К сожалению, сегодня нацизм вновь поднимает голову и пытается насаждать свои варварские, бесчеловечные порядки. Наш священный долг – не допустить реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне», — отметил президент.

Что это он про себя и свою страну в третьем лице?

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из песни слов не выкинешь

Вот же ж сука циничная.

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Dmitry Morenov

Я правильно понял, что жителей ХерНР он не поздравил?

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