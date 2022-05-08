В Омской области задержали мэра города. По версии следствия, он не организовал выполнение правил пожарного режима.

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Фото: МЧС России

Общая площадь пожаров в населенных пунктах Красноярского края, Иркутской, Кемеровской областей составила более 65 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Почти 44 тысячи квадратных метров горело в Красноярском крае, 17 тысяч — Кемеровской области, Иркутской области — четыре тысячи. В трёх регионах огонь уничтожил больше тысячи строений, включая 620 жилых домов. В Красноярском крае удалось локализовать все крупные действующие пожары в шести населённых пунктах четырёх районов.

Город Уяр Красноярского края. Видео с дрона: Денис Борисов

Уяр. Фото: NGS24

В Красноярском крае погибли пять человек, в Иркутской — двое, в Кемеровской области — четверо, в Омской области — двое.

В Омской области задержали мэра города Называевск, где горело около ста строений. Виктору Лупиносу предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, мэр не организовал выполнение правил пожарного режима. По данным телеграм-канала «СибирьМедиа», в городе загорелась электроподстанция, огонь перекинулся на сухую траву и пошёл по улицам, а местным жителям не хватало воды для тушения пожаров.

Кроме того, Омский суд на два месяца арестовал начальника Региональных электрических сетей (РЭС) Называевского района. Евгения Шаламова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем возгорание на подстанции с переходом огня на жилые дома.