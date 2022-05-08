Общая площадь пожаров в Сибири превысила 65 тысяч квадратных метров Статьи редакции
В Омской области задержали мэра города. По версии следствия, он не организовал выполнение правил пожарного режима.
Общая площадь пожаров в населенных пунктах Красноярского края, Иркутской, Кемеровской областей составила более 65 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Почти 44 тысячи квадратных метров горело в Красноярском крае, 17 тысяч — Кемеровской области, Иркутской области — четыре тысячи. В трёх регионах огонь уничтожил больше тысячи строений, включая 620 жилых домов. В Красноярском крае удалось локализовать все крупные действующие пожары в шести населённых пунктах четырёх районов.
В Красноярском крае погибли пять человек, в Иркутской — двое, в Кемеровской области — четверо, в Омской области — двое.
В Омской области задержали мэра города Называевск, где горело около ста строений. Виктору Лупиносу предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, мэр не организовал выполнение правил пожарного режима. По данным телеграм-канала «СибирьМедиа», в городе загорелась электроподстанция, огонь перекинулся на сухую траву и пошёл по улицам, а местным жителям не хватало воды для тушения пожаров.
Кроме того, Омский суд на два месяца арестовал начальника Региональных электрических сетей (РЭС) Называевского района. Евгения Шаламова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем возгорание на подстанции с переходом огня на жилые дома.
Любой ватник прямо сейчас.
Но ведь экономически не выгодно
Где эти пожарные были 8мь лет?
620 домов
Пиздец
2,5 херсонской области
28 461 km²
а тут тысячи квадратных метров
Не помню, но кажется в 2019 точно так же всё горело так, что за тысячи километров гарью всё затянуло. Видимо это и есть та самая путинская стабильность.
Ветер 40 м/с Путин вызвал?
Ветра сильные от отсутствия лесов. Как и опустынивания. С каждым годом лесов меньше, ветра сильнее.
Оказывается, большая территория нужна не только для того, что бы ресурсы сосать с нее. За ней ухаживать нужно. И иметь силы и желание, для обслуживания таких ситуаций.
Ветер нет, но проёбы в противопожарной безопасности образовались в том числе из-за неработающей системы, которую построил угадайте кто
Не думаю что кто-либо вообще мог успеть что-то потушить, если взять любую страну. Целый день дул ебический ветер
Это да, значительно осложняет ситуацию. Но пожары не вчера начались. Если не ошибаюсь по всем правилам вокруг жилых зон должны быть как минимум вспаханные просеки, чтобы огонь распространялся медленнее и прочие профилактические мероприятия, которые по неясной мне причине проводятся не всегда
Насколько я понимаю гарь была не на следующий день. Я тем летом ездил с ВКО до столицы КЗ, когда из города выезжаешь в ту сторону, то дорога довольно долго идет по долине Иртыша, и в городе это не было так заметно, а тут с небольшой возвышенности видно очень далеко и стало понятно, что все на многие километры затянуто какой-то дымкой. Я тогда не сразу понял, но коллега был в курсе новостей и объяснил, что это сибирские пожары.
Вот так и будут проходить разбирательства по военным проёбам. Главное кого то арестовать. Приятно глянуть.
По сути аресты идут непричастных. Ну не мог ничего этот мэр мелкого городка сделать.
Пока не вернут лесхоз службу ничего не изменится.
в Херсоне щас тоже пожары, леса горят, не дают тушить орки
Зачем они тушат их? Они решили до последнего сибиряка тушить эти пожары?
Байден хватит поджигать русские леса !!!
Позови Обаму, пусть посцыт
65к кв. м - это квадрат со стороной ~255 м
Странная херня 🤔
есть проблемы в 5000 км важнее 🥹
Гандонов поставили на места, вот вам и результат. Эти пидорасы только на свои ебучие золотые толчки готовы урабатываться
А это ещё у вас война не началась
Россия сгорает ОТ СТЫДА
Это больше обычного? Насколько?
Интернет.
2020
Общая площадь ландшафтных пожаров в России в 2020 году составила 25,84 млн га, то есть за год выгорело 1,5 % от общей площади Российской Федерации. Из них 13,5 млн га (52 %) в весенний пик, а 12,4 млн га (48 %) — в летне-осенний. 80,4 % площади ландшафтных пожаров пришлось на азиатскую часть страны.
2021
10 августа 2021 года Greenpeace опубликовал данные, что с 1 января по 10 августа пожарами уничтожено 16 млн гектаров (160 тыс. км²) леса[39].
К 16 августа выгорело более 17 млн гектаров. Это максимум за все годы спутниковых наблюдений за Землёй[2].
2022, 19 апреля
Информсистемы государственного дистанционного мониторинга лесных пожаров, в прошедшем году к этому времени огонь прошел по 915,6 тысячи гектаров, а в текущем площадь достигла уже 2,2 миллиона гектаров с начала года. «Пока в официальные сводки попадают далеко не все возгорания, ведь в основном горят леса на землях сельхозназначения или на спорных землях, у которых нет четких границ», — отметил представитель «Гринписа» Алексей Ярошенко.
Так как в РФ нет сельхоза, то учёт пожаров по сути не ведётся. Считают только пожары возле мелких населённых пунктов, а они крайне заинтерисованы скрывать их, зато показывать множество штрафов (типа работают).
Да, да плохо тушим, мэры виноваты. Глобальное потепление пошло нахуй, долбаебы всю жизнь будут разгребать последствия вместо борьбы с первоисточником