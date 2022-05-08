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Общая площадь пожаров в Сибири превысила 65 тысяч квадратных метров Статьи редакции

В Омской области задержали мэра города. По версии следствия, он не организовал выполнение правил пожарного режима.

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Фото: МЧС России

Общая площадь пожаров в населенных пунктах Красноярского края, Иркутской, Кемеровской областей составила более 65 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Почти 44 тысячи квадратных метров горело в Красноярском крае, 17 тысяч — Кемеровской области, Иркутской области — четыре тысячи. В трёх регионах огонь уничтожил больше тысячи строений, включая 620 жилых домов. В Красноярском крае удалось локализовать все крупные действующие пожары в шести населённых пунктах четырёх районов.

Город Уяр Красноярского края. Видео с дрона: Денис Борисов
Уяр. Фото: NGS24

В Красноярском крае погибли пять человек, в Иркутской — двое, в Кемеровской области — четверо, в Омской области — двое.

В Омской области задержали мэра города Называевск, где горело около ста строений. Виктору Лупиносу предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, мэр не организовал выполнение правил пожарного режима. По данным телеграм-канала «СибирьМедиа», в городе загорелась электроподстанция, огонь перекинулся на сухую траву и пошёл по улицам, а местным жителям не хватало воды для тушения пожаров.

Кроме того, Омский суд на два месяца арестовал начальника Региональных электрических сетей (РЭС) Называевского района. Евгения Шаламова обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем возгорание на подстанции с переходом огня на жилые дома.

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Город Уяр Красноярского края. Фото с дрона: Денис Борисов

#новости #происшествия #пожары

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Главный блик
Да похуй. Украина же важнее.

Любой ватник прямо сейчас.

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Русский
По версии следствия, он не организовал выполнение правил пожарного режима

Но ведь экономически не выгодно

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Vitalii Serdiuk

Где эти пожарные были 8мь лет?

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

620 домов
Пиздец

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Not Me

2,5 херсонской области

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Романтический Артем

28 461 km²
а тут тысячи квадратных метров

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temnemenee

Не помню, но кажется в 2019 точно так же всё горело так, что за тысячи километров гарью всё затянуло. Видимо это и есть та самая путинская стабильность.

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Простой рабочий

Ветер 40 м/с Путин вызвал?

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Савелий

Ветра сильные от отсутствия лесов. Как и опустынивания. С каждым годом лесов меньше, ветра сильнее.

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Блек Марк III

Оказывается, большая территория нужна не только для того, что бы ресурсы сосать с нее. За ней ухаживать нужно. И иметь силы и желание, для обслуживания таких ситуаций.

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Пень интерьерный

Ветер нет, но проёбы в противопожарной безопасности образовались в том числе из-за неработающей системы, которую построил угадайте кто

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Простой рабочий

Не думаю что кто-либо вообще мог успеть что-то потушить, если взять любую страну. Целый день дул ебический ветер

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Пень интерьерный

Это да, значительно осложняет ситуацию. Но пожары не вчера начались. Если не ошибаюсь по всем правилам вокруг жилых зон должны быть как минимум вспаханные просеки, чтобы огонь распространялся медленнее и прочие профилактические мероприятия, которые по неясной мне причине проводятся не всегда

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temnemenee

Насколько я понимаю гарь была не на следующий день. Я тем летом ездил с ВКО до столицы КЗ, когда из города выезжаешь в ту сторону, то дорога довольно долго идет по долине Иртыша, и в городе это не было так заметно, а тут с небольшой возвышенности видно очень далеко и стало понятно, что все на многие километры затянуто какой-то дымкой. Я тогда не сразу понял, но коллега был в курсе новостей и объяснил, что это сибирские пожары.

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Спичрайтер Трампа

Вот так и будут проходить разбирательства по военным проёбам. Главное кого то арестовать. Приятно глянуть.

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Савелий

По сути аресты идут непричастных. Ну не мог ничего этот мэр мелкого городка сделать.
Пока не вернут лесхоз службу ничего не изменится.

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Sdafs 156

в Херсоне щас тоже пожары, леса горят, не дают тушить орки

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Тимурчик

Зачем они тушат их? Они решили до последнего сибиряка тушить эти пожары?

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Andre Err
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Самец Жука Пожарника

Байден хватит поджигать русские леса !!!

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морская улиточка

Позови Обаму, пусть посцыт

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Романтический Артем

65к кв. м - это квадрат со стороной ~255 м

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Неизбежный фонарь
задержали мэра города

Странная херня 🤔

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darkAlert

есть проблемы в 5000 км важнее 🥹

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Великий Спецоператор

Гандонов поставили на места, вот вам и результат. Эти пидорасы только на свои ебучие золотые толчки готовы урабатываться

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astralian

А это ещё у вас война не началась

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Karma Police

Россия сгорает ОТ СТЫДА

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Перпендикулярный ТЖ

Это больше обычного? Насколько?

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Савелий

Интернет.
2020
Общая площадь ландшафтных пожаров в России в 2020 году составила 25,84 млн га, то есть за год выгорело 1,5 % от общей площади Российской Федерации. Из них 13,5 млн га (52 %) в весенний пик, а 12,4 млн га (48 %) — в летне-осенний. 80,4 % площади ландшафтных пожаров пришлось на азиатскую часть страны.
2021
10 августа 2021 года Greenpeace опубликовал данные, что с 1 января по 10 августа пожарами уничтожено 16 млн гектаров (160 тыс. км²) леса[39].
К 16 августа выгорело более 17 млн гектаров. Это максимум за все годы спутниковых наблюдений за Землёй[2].
2022, 19 апреля
Информсистемы государственного дистанционного мониторинга лесных пожаров, в прошедшем году к этому времени огонь прошел по 915,6 тысячи гектаров, а в текущем площадь достигла уже 2,2 миллиона гектаров с начала года. «Пока в официальные сводки попадают далеко не все возгорания, ведь в основном горят леса на землях сельхозназначения или на спорных землях, у которых нет четких границ», — отметил представитель «Гринписа» Алексей Ярошенко.
Так как в РФ нет сельхоза, то учёт пожаров по сути не ведётся. Считают только пожары возле мелких населённых пунктов, а они крайне заинтерисованы скрывать их, зато показывать множество штрафов (типа работают).

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Александр Прохоренко

Да, да плохо тушим, мэры виноваты. Глобальное потепление пошло нахуй, долбаебы всю жизнь будут разгребать последствия вместо борьбы с первоисточником

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