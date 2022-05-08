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Google заблокировал личные почты и удалил ютуб-каналы четырёх российских депутатов, попавших под санкции Статьи редакции

Без возможности восстановления.

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Google заблокировал личные аккаунты четырёх российских депутатов: по двое от КПРФ и «Единой России». Все они попали под западные санкции.

Доступ ограничили «в соответствии с правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций». Привязанные к гугл-почтам личные ютуб-каналы также заблокировали.

О блокировке гугл-почты депутата от «Единой России» и координатора НОД Евгения Фёдорова сообщается на его официальном сообществе во «ВКонтакте» и в телеграм-канале.

О блокировке своего аккаунта РИА «Новостям» рассказала депутат от КПРФ Нина Останина. При попытке перейти на её ютуб-канал появляется плашка, сообщающая, что аккаунт заблокирован «за нарушение условий использования» платформы.

Агентство также сообщает, что Google удалил аккаунты Марии Бутиной и Михаила Матвеева. Об этом же пишет Ura.ru.

#новости #блокировки #депутаты #YouTube #санкции

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44 комментария
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Nick Nick

Лучше бы содержание почты сделали публичным. Думаю там прям дохуя интересного.

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Преступный супер_стар

нихуя себе ты умный

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Sergei Timofeyev

Это надо быть идиотом. У меня всё личное - на своём сервере

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Alexander Pankov
Это надо быть идиотом

А когда депутаты (т.е. люди, напрямую имеющие отношение к управлению государством) имеют рабочую почту в корпорации страны, которая этими же депутатами позиционируется как стратегический противник — это не идиотизм?

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Sergei Timofeyev

Такого не было

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Alexander Pankov

Какого?

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Sergei Timofeyev

Там личная почта была

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Alexander Pankov

А ты был прав, я нашёл опровержение) спасибо

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Sergei Timofeyev

Первая новость была кривой, да.

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Папа Стифлера

И он не депутат вообще.

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Andrei Myagkov

Вот, вот...
Должно быть, как в любой организации - получил должность - получил учётку в домене организации. Уволился - закрыли доступ к учётке. И, кстати, руководство (в данном случае, народ) должен иметь доступ к содержимому почтового ящика наёмного работника ...

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Alexander Pankov
должен иметь доступ к содержимому почтового ящика наёмного работника ...

Чушь.

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Nick Nick

У меня была своя почта но я забил. Теперь на ProtonMail сижу.

А прям личное-личное (L) - вообще не через почту

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Sergei Timofeyev

Протон не очень надёжен

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Nick Nick

Я не под санкциями (и не в России), и в целом через почту ничего не делаю.

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Sergei Timofeyev

Я тоже не делаю

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Упоротый Голубь

Да ты ёбнулся что ли, это ж выстрел себе в колено. Теперь любой условный пользователь будет понимать, что если его отменят - могут сдуру и почту опубликовать

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Nick Nick

Можно было сделать это красиво, через «взлом» (утечку пароля пользователя). Никто ж не говорит что надо прям публично это сделать.

То что там условное ЦРУ может получить к этому доступ мне пофиг - главное чтобы россияне почитали

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Преступный супер_стар

Какую же ты шизу вещаешь..

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Nick Nick

Обоснуй.

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Байрактар Байрактарович

У людей принято уважать конфиденциальность других людей, даже если другие люди - орки.

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Nick Nick

Если это можно использовать в информационной войне - это нужно использовать

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ДЕДос Атака

Останина это людоедка, которая инницировала запрет на усыновление российских детей

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Главный блик

СРОЧНЫЙ вопрос. Когда уже закончится эта мода в дизайне на микроцефалов?? Они же везде. Все какие-то неказистые. Мне тупо неуютно смотреть на такое.

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ДЕДос Атака

Это политкорректно, смотри давай.

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Главный блик

Я сомневаюсь, что тут дело в политкорректности.

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f g

https://knowyourmeme.com/memes/subcultures/corporate-art-style
https://ru.wikipedia.org/wiki/Corporate_Memphis

Corporate Art Style
Corporate Art Style, also referred to as Big Tech Art Style, Globohomo Art Style and Corporate…
knowyourmeme.com
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temnemenee

Подзагоревший от трудов праведных депутат (по маленькой голове понятно). что не устраивает?

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Who Q

Гугл ❤️

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Helgi Ingvarsson

У чела на 1 фотке яндекс браузер. Правильно, что заблокировали.

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Главный блик

Всё хорошо, пока они не взялись за обычных пользователей.

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k. schatz

a что там с ютьюб-каналом СтамбулТВ?

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Эстетический кран

Рогозин тоже всё

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Навальнята спасают Фермана

получается, с деньгами на рос счетах могут попрощаться, да и все собственностью. Все пойдет на "штрафы"

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new_comment

А что означает "без возможности восстановления"? Допустим, через некоторое время, санкции с этих людей снимут. Гугл им скажет: "сори, мы всё удалили, заводите новую почту"? Не верю, что Гугл что-то удаляет и не сможет потом вернуть доступ.

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Дефолт

После заморозки акк невозможно зарегистрировать повторно. Никогда. Данные удаляются безвозвратно. Почту такую же можно вернуть.

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new_comment
Данные удаляются безвозвратно.

Вот не верю я в то, что данные удаляются, тем более безвозвратно. Максимум - делается пометка в БД is_deleted = true.
П. С. А так, я бы не прочь обнулить свою историю у Гугла. Удалиться и заново зарегистрироваться с той же почтой. Но я уверен, что Гугл меня примет назад сразу как родного, вместе с моими письмами и историей поиска.

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Дефолт

Ну не верь. Я так делал.

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Nick Nick

Это не значит что твои данные удалили, проапдейтили референс на аккаунт и все. Старый аккаунт остался.

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Психический космос

Депутат заходит в аккаунт*
Google:

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Цис Гендер

Кросивое

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Альф

Ответом будет незамедлительный и решительный пердеж в воду. Пора принимать жесткие меры

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temnemenee

ах, как приятно

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Tatiana Wonka

Яка сумна новина

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