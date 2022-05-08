Google заблокировал личные почты и удалил ютуб-каналы четырёх российских депутатов, попавших под санкции Статьи редакции
Без возможности восстановления.
Google заблокировал личные аккаунты четырёх российских депутатов: по двое от КПРФ и «Единой России». Все они попали под западные санкции.
Доступ ограничили «в соответствии с правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций». Привязанные к гугл-почтам личные ютуб-каналы также заблокировали.
О блокировке гугл-почты депутата от «Единой России» и координатора НОД Евгения Фёдорова сообщается на его официальном сообществе во «ВКонтакте» и в телеграм-канале.
О блокировке своего аккаунта РИА «Новостям» рассказала депутат от КПРФ Нина Останина. При попытке перейти на её ютуб-канал появляется плашка, сообщающая, что аккаунт заблокирован «за нарушение условий использования» платформы.
Агентство также сообщает, что Google удалил аккаунты Марии Бутиной и Михаила Матвеева. Об этом же пишет Ura.ru.
Лучше бы содержание почты сделали публичным. Думаю там прям дохуя интересного.
нихуя себе ты умный
Это надо быть идиотом. У меня всё личное - на своём сервере
А когда депутаты (т.е. люди, напрямую имеющие отношение к управлению государством) имеют рабочую почту в корпорации страны, которая этими же депутатами позиционируется как стратегический противник — это не идиотизм?
Такого не было
Какого?
Там личная почта была
А ты был прав, я нашёл опровержение) спасибо
Первая новость была кривой, да.
И он не депутат вообще.
Вот, вот...
Должно быть, как в любой организации - получил должность - получил учётку в домене организации. Уволился - закрыли доступ к учётке. И, кстати, руководство (в данном случае, народ) должен иметь доступ к содержимому почтового ящика наёмного работника ...
Чушь.
У меня была своя почта но я забил. Теперь на ProtonMail сижу.
А прям личное-личное (L) - вообще не через почту
Протон не очень надёжен
Я не под санкциями (и не в России), и в целом через почту ничего не делаю.
Я тоже не делаю
Да ты ёбнулся что ли, это ж выстрел себе в колено. Теперь любой условный пользователь будет понимать, что если его отменят - могут сдуру и почту опубликовать
Можно было сделать это красиво, через «взлом» (утечку пароля пользователя). Никто ж не говорит что надо прям публично это сделать.
То что там условное ЦРУ может получить к этому доступ мне пофиг - главное чтобы россияне почитали
Какую же ты шизу вещаешь..
Обоснуй.
У людей принято уважать конфиденциальность других людей, даже если другие люди - орки.
Если это можно использовать в информационной войне - это нужно использовать
Останина это людоедка, которая инницировала запрет на усыновление российских детей
СРОЧНЫЙ вопрос. Когда уже закончится эта мода в дизайне на микроцефалов?? Они же везде. Все какие-то неказистые. Мне тупо неуютно смотреть на такое.
Это политкорректно, смотри давай.
Я сомневаюсь, что тут дело в политкорректности.
https://knowyourmeme.com/memes/subcultures/corporate-art-style
https://ru.wikipedia.org/wiki/Corporate_Memphis
Подзагоревший от трудов праведных депутат (по маленькой голове понятно). что не устраивает?
Гугл ❤️
У чела на 1 фотке яндекс браузер. Правильно, что заблокировали.
Всё хорошо, пока они не взялись за обычных пользователей.
a что там с ютьюб-каналом СтамбулТВ?
Рогозин тоже всё
получается, с деньгами на рос счетах могут попрощаться, да и все собственностью. Все пойдет на "штрафы"
А что означает "без возможности восстановления"? Допустим, через некоторое время, санкции с этих людей снимут. Гугл им скажет: "сори, мы всё удалили, заводите новую почту"? Не верю, что Гугл что-то удаляет и не сможет потом вернуть доступ.
После заморозки акк невозможно зарегистрировать повторно. Никогда. Данные удаляются безвозвратно. Почту такую же можно вернуть.
Вот не верю я в то, что данные удаляются, тем более безвозвратно. Максимум - делается пометка в БД is_deleted = true.
П. С. А так, я бы не прочь обнулить свою историю у Гугла. Удалиться и заново зарегистрироваться с той же почтой. Но я уверен, что Гугл меня примет назад сразу как родного, вместе с моими письмами и историей поиска.
Ну не верь. Я так делал.
Это не значит что твои данные удалили, проапдейтили референс на аккаунт и все. Старый аккаунт остался.
Депутат заходит в аккаунт*
Google:
Кросивое
Ответом будет незамедлительный и решительный пердеж в воду. Пора принимать жесткие меры
ах, как приятно
Яка сумна новина