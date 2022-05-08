Без возможности восстановления.

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Google заблокировал личные аккаунты четырёх российских депутатов: по двое от КПРФ и «Единой России». Все они попали под западные санкции.

Доступ ограничили «в соответствии с правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций». Привязанные к гугл-почтам личные ютуб-каналы также заблокировали.

О блокировке гугл-почты депутата от «Единой России» и координатора НОД Евгения Фёдорова сообщается на его официальном сообществе во «ВКонтакте» и в телеграм-канале.

О блокировке своего аккаунта РИА «Новостям» рассказала депутат от КПРФ Нина Останина. При попытке перейти на её ютуб-канал появляется плашка, сообщающая, что аккаунт заблокирован «за нарушение условий использования» платформы.