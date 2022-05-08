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roman

YouTube удалил с канала Roscosmos Media все видеозаписи с участием Дмитрия Рогозина Статьи редакции

Интервью, ролик о посещении космодрома и другие публикации.

Всего YouTube удалил около 20 записей с участием главы госкорпорации. Об этом сообщили в госкорпорации.

С хостинга пропали интервью, видео об отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса, посещении главой Роскосмоса космодрома «Восточный», а также запись эфира «России-1» про «американский учебник о космосе, в котором полностью игнорируются достижения СССР в освоении околоземного пространства».

#новости #YouTube #роскосмос

1843 просмотров
Материал дополнен редакцией
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39 комментариев
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ДЕДос Атака

Какому-то бедняге в Гугле пришлось пересмотреть все видосы в поисках Рогозина

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Nick Nick

Он теперь на терапии.

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Повседневный цветок

Тоже в больничке за 200к в неделю?

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Nick Nick

Думаю в US гораздо дороже. Но у гугла хорошая страховка.

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Noname nonamer

200k только валюта не та

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Мартышка81

И больничка не та

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Noname nonamer

Ну я тут уже кому—то советовал писать ревью дурок. Бедный гуглист сидит и раскрашивает бобров в каком—нибудь МакКлейне :)

https://www.theverge.com/2019/2/25/18229714/cognizant-facebook-content-moderator-interviews-trauma-working-conditions-arizona

The secret lives of Facebook moderators in America
"I’m fucked up."
www.theverge.com
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Noname nonamer
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Дуб-Дерево

Да ты знаток!

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Noname nonamer

Интересовался темой когда штаты начали сходить с ума после Трампа совсем. Человечеству надо эти явления все исследовать иначе нихуя на Марс мы не полетим, а в дурку поедем :)

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Дуб-Дерево

по-моему человечество уже опоздало и мы бодро пиздуем в дурдом

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Noname nonamer

Наверное лучше в манию чем в депрессию тогда, хотя хз.

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Дуб-Дерево

в манию в данном случае - бодро сгореть в глобальном пиздеце, не?

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Фантастический крюк

Цистерну молока за вредность выдали

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Nick Nick

Но вообще скорее всего систему распознавания лиц включили

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Повседневный цветок

Видосы, где он зигует-то хоть оставили?

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Мартышка81

не зиговал, а поддерживал специальную военную операцию

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Totorimoto

уже тогда, зная заранее

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Закомплексованная Душа

На тех видосах он кидал плотную

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Arugin

От сердца

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пепси
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Мартышка81

Почему с редакционного аккаунта и без надлежащего форматирования поста? :-)

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Totorimoto

бля, рогозина-то можно было и оставить, это же лучший стендапер под коксом

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Случайный поезд

Ну наконец то эту мразь ебаную зачистили

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Патриотический диод

Где же теперь он будет рваться

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Мартышка81

Главное не где, а как громко. Космические амбиции - космические масштабы

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Младший шмель

Это от самый ответный удар?

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Савелий

Я не совсем понимаю. Рогозина удалили так как он под санкциями или так как он угрожал Илону?

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Дуб-Дерево

да за то, что заебал всех. А если серьезно, наверное напизделся на нарушение правил пользования сервисом и разжег где не звали. Вот за пропаганду хейта и вынесли. Ждем официалки от Гугла, рогозинским ряженым веры нет

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Савелий

Прочитал в ТАСС, что последнее его интервью оставили, а также в царь граде написано, что оставлены некоторые видео с интервью с ним.
Также в сми намекают, что удалили не только Рогозина.

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NickPic

Абрыгозин дристанет новой поэмой

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Ойбек Ходжаев

Давно пора

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slowhands

Подписали себе приговор!

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Nick Rosenberg

В войне маска с рогозиным последний соснул хуёв, а Маск на войну ещё не явился

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Попкорноед

Денацифицировали Рогозина. Рогозин - русский нацик с 80хх

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Мне только спросить
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Roma Dmitriev

главное, чтоб видео, где он зиги кидает на русском марше не удаляли

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Дед Макар

Ну какой же лох

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Александр Коровников

Ну всё, пизда тебе гугл, жди обидный стих про тебя

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