YouTube удалил с канала Roscosmos Media все видеозаписи с участием Дмитрия Рогозина Статьи редакции
Интервью, ролик о посещении космодрома и другие публикации.
Всего YouTube удалил около 20 записей с участием главы госкорпорации. Об этом сообщили в госкорпорации.
С хостинга пропали интервью, видео об отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса, посещении главой Роскосмоса космодрома «Восточный», а также запись эфира «России-1» про «американский учебник о космосе, в котором полностью игнорируются достижения СССР в освоении околоземного пространства».
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Материал дополнен редакцией
Какому-то бедняге в Гугле пришлось пересмотреть все видосы в поисках Рогозина
Он теперь на терапии.
Тоже в больничке за 200к в неделю?
Думаю в US гораздо дороже. Но у гугла хорошая страховка.
200k только валюта не та
И больничка не та
Ну я тут уже кому—то советовал писать ревью дурок. Бедный гуглист сидит и раскрашивает бобров в каком—нибудь МакКлейне :)
https://www.theverge.com/2019/2/25/18229714/cognizant-facebook-content-moderator-interviews-trauma-working-conditions-arizona
Да ты знаток!
Интересовался темой когда штаты начали сходить с ума после Трампа совсем. Человечеству надо эти явления все исследовать иначе нихуя на Марс мы не полетим, а в дурку поедем :)
по-моему человечество уже опоздало и мы бодро пиздуем в дурдом
Наверное лучше в манию чем в депрессию тогда, хотя хз.
в манию в данном случае - бодро сгореть в глобальном пиздеце, не?
Цистерну молока за вредность выдали
Но вообще скорее всего систему распознавания лиц включили
Видосы, где он зигует-то хоть оставили?
не зиговал, а поддерживал специальную военную операцию
уже тогда, зная заранее
На тех видосах он кидал плотную
От сердца
Почему с редакционного аккаунта и без надлежащего форматирования поста? :-)
бля, рогозина-то можно было и оставить, это же лучший стендапер под коксом
Ну наконец то эту мразь ебаную зачистили
Где же теперь он будет рваться
Главное не где, а как громко. Космические амбиции - космические масштабы
Это от самый ответный удар?
Я не совсем понимаю. Рогозина удалили так как он под санкциями или так как он угрожал Илону?
да за то, что заебал всех. А если серьезно, наверное напизделся на нарушение правил пользования сервисом и разжег где не звали. Вот за пропаганду хейта и вынесли. Ждем официалки от Гугла, рогозинским ряженым веры нет
Прочитал в ТАСС, что последнее его интервью оставили, а также в царь граде написано, что оставлены некоторые видео с интервью с ним.
Также в сми намекают, что удалили не только Рогозина.
Абрыгозин дристанет новой поэмой
Давно пора
Подписали себе приговор!
В войне маска с рогозиным последний соснул хуёв, а Маск на войну ещё не явился
Денацифицировали Рогозина. Рогозин - русский нацик с 80хх
главное, чтоб видео, где он зиги кидает на русском марше не удаляли
Ну какой же лох
Ну всё, пизда тебе гугл, жди обидный стих про тебя