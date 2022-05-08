Интервью, ролик о посещении космодрома и другие публикации.

Всего YouTube удалил около 20 записей с участием главы госкорпорации. Об этом сообщили в госкорпорации.

С хостинга пропали интервью, видео об отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса, посещении главой Роскосмоса космодрома «Восточный», а также запись эфира «России-1» про «американский учебник о космосе, в котором полностью игнорируются достижения СССР в освоении околоземного пространства».

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