Новости

США введут санкции против Первого канала, «России-1» и НТВ Статьи редакции

Под ограничения также попали восемь руководителей Сбера.

США запретят американским компаниям предоставлять российским каналам оборудование и размещать там рекламу. Об этом сообщает Reuters.

Под ограничения также попали восемь руководителей Сбера и ещё 27 из «Газпромбанка». В «чёрный список» также внесут Московский Индустриальный банк и 10 его дочерних компаний.

#новости #санкции

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19 комментариев
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Уютный Багажник

К А Б А Е В А
где?

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fdffd fdffd

Мистер Путин разозлится.

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ДЕДос Атака

Заебали они. Надо было эту пизду демонстративно забанить, а ещё все ее контакты за рубежом отследить и забанить их тоже

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Главный блик

СПОРТ ВНЕ ПОЛИТИКИ

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Уютный Багажник
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Главный блик

Чувствую себя неловко.

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Уютный Багажник

Это нормально

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Главный блик

Нет!

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Плотный Денис

Тебя это ебать не должно

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Николай Григорьев

Все говорят, что старушку кабаеву обходят, чтобы "не трогать семью". Но, блин - месяц назад уже наложили санкции на путинских дочерей, или об этом все забыли 🤷

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Rostilj je najbolje

Все знают что ему похуй на дочерей. А тут у него лежбище.

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Неизбежный фонарь

В запасном бункере

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Плотный Денис

А что случилось???

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Мда
Ну и херня

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Следующий пакет санкций будет в другом пакете видимо

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Petr Friendship

А эмбарго на жопу??

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Paul Filatov

Кошку лишают хвоста по немножку

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Сухой ключ

Это в Чикаго теперь не посмотреть Первый канал?

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Тбилисский сверчок

Ого, опять свобода слова от западных партнёров и ценителей демократических ценностей

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