США запретят американским компаниям предоставлять российским каналам оборудование и размещать там рекламу. Об этом сообщает Reuters.

Под ограничения также попали восемь руководителей Сбера и ещё 27 из «Газпромбанка». В «чёрный список» также внесут Московский Индустриальный банк и 10 его дочерних компаний.