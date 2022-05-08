США введут санкции против Первого канала, «России-1» и НТВ Статьи редакции
Под ограничения также попали восемь руководителей Сбера.
США запретят американским компаниям предоставлять российским каналам оборудование и размещать там рекламу. Об этом сообщает Reuters.
Под ограничения также попали восемь руководителей Сбера и ещё 27 из «Газпромбанка». В «чёрный список» также внесут Московский Индустриальный банк и 10 его дочерних компаний.
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К А Б А Е В А
где?
Мистер Путин разозлится.
Заебали они. Надо было эту пизду демонстративно забанить, а ещё все ее контакты за рубежом отследить и забанить их тоже
СПОРТ ВНЕ ПОЛИТИКИ
Чувствую себя неловко.
Это нормально
Нет!
Тебя это ебать не должно
Все говорят, что старушку кабаеву обходят, чтобы "не трогать семью". Но, блин - месяц назад уже наложили санкции на путинских дочерей, или об этом все забыли 🤷
Все знают что ему похуй на дочерей. А тут у него лежбище.
В запасном бункере
А что случилось???
Мда
Ну и херня
Следующий пакет санкций будет в другом пакете видимо
А эмбарго на жопу??
Кошку лишают хвоста по немножку
Это в Чикаго теперь не посмотреть Первый канал?
Ого, опять свобода слова от западных партнёров и ценителей демократических ценностей