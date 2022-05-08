Директор за год заработал около 3,2 миллиона рублей, больше 800 тысяч он получил новогодней премией. Доценту кафедры экономической теории заплатили 224,5 тысячи.

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В списке с информацией о зарплатах уральского филиала РАНХиГС при президенте РФ, который сотрудникам вуза разослали с анонимной почты, более 350 человек. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на работников академии и перечень, оказавшийся в распоряжении редакции.

По данным издания, самую большую зарплату в 2021 году получил директор — он заработал около 3,2 миллиона рублей. Значительную часть этой суммы — 806 тысяч — ему начислили в декабре. Один из источников в вузе утверждает, что это новогодняя премия.

Помимо директора, верхние строчки «рейтинга» зарплат заняли трое заместителей директора, заработавшие от 1,8 до 2,2 миллиона рублей, завкафедрой управления персоналом (почти два миллиона рублей), декан факультета экономики и менеджмента (1,9 миллиона), главный пиарщик вуза (1,7 миллиона).

В верхушке «топа» есть и преподаватели. Это доцент кафедры экономической теории (предположительно, родственница одного из заместителей директора, отмечает Ura.ru), заработавшая в 2021-м 1,6 миллиона рублей, доцент кафедры управления персоналом (1,7 миллиона) и доцент кафедры теории государства и права (2,1 миллиона).

Журналист издания сравнил их зарплаты с зарплатами некоторых других педагогов, случайно выбранных из перечня. Так, доцент кафедры экономической теории получила 224,5 тысячи рублей, профессор, преподаватель экономики — 219, 6 тысячи рублей, доцент кафедры экономической теории — 269 тысячи, доцент кафедры регионального и муниципального управления — 658,1 тысячи. При этом выяснить, работают ли они на полных ставках, оперативно выяснить не удалось.