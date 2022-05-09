Несколько сервисов признали «масштабные кибератаки» перед Днём победы.

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Фото пользовательницы TJ

В ночь на 9 мая неизвестные хакеры получили доступ к программам передач спутникового телевидения и систем Smart TV. Вместо названий программ и описаний каналов появились сообщения против конфликта в Украине. На это обратили внимание зрители, пользователи ТВ-приставок из разных городов.

Взлом признали некоторые провайдеры. В пресс-службе «МТС» сообщили, что «на каналы телевещания была совершена кибератака, из-за чего у абонентов в сетке могли появиться надписи экстремистского характера». Позже представители сервиса отметили, что удалили все сообщения хакеров и начали проверку причин инцидента.

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Также под атаку попал сервис «Яндекс.Телепрограмма» — почти все передачи Первого канала и «России 1» хакеры заменили на антивоенное сообщение. После того, как зрители обратили внимание на инцидент, оба канала пропали из сетки телепрограммы.

Скриншот подписчика телеграм-канала «ШЕПЕЛИН»