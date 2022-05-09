Хакеры взломали Smart TV и спутниковое телевидение — в программе появились антивоенные сообщения Статьи редакции
Несколько сервисов признали «масштабные кибератаки» перед Днём победы.
В ночь на 9 мая неизвестные хакеры получили доступ к программам передач спутникового телевидения и систем Smart TV. Вместо названий программ и описаний каналов появились сообщения против конфликта в Украине. На это обратили внимание зрители, пользователи ТВ-приставок из разных городов.
Взлом признали некоторые провайдеры. В пресс-службе «МТС» сообщили, что «на каналы телевещания была совершена кибератака, из-за чего у абонентов в сетке могли появиться надписи экстремистского характера». Позже представители сервиса отметили, что удалили все сообщения хакеров и начали проверку причин инцидента.
Также под атаку попал сервис «Яндекс.Телепрограмма» — почти все передачи Первого канала и «России 1» хакеры заменили на антивоенное сообщение. После того, как зрители обратили внимание на инцидент, оба канала пропали из сетки телепрограммы.
Помимо сетки вещания, хакеры атаковали другие сервисы. The Moscow Times сообщает, что из-за границы перестали открываться сайты российских СМИ РБК и «Коммерсантъ», а о «мощной кибератаке» рассказал Rutube. По словам представителей сервиса, инцидент локализовали, но доступ к сайту вернётся позже.
Отлично!
Красивое
Тем времени ДТФеры и Пикабушники: "Ух бля, я вот раньше не был ватой, но они меня вынуждают таким поведением"
Просто походу источник телепрограммы ломанули
Яндекс как всегда подлизал
"появиться надписи экстремистского характера"
Какие же мрази, блять.