Новости

На «Ленте.ру» вышел ряд материалов с критикой Путина и призывами остановить конфликт в Украине. Позже их удалили с сайта Статьи редакции

Некоторые статьи были подписаны редакторами издания.

3022 просмотров
Скриншот из удалённой статьи

В ночь на 9 мая на сайте «Ленты.ру» появилось сразу несколько статей о вооружённом конфликте в Украине и критикой действий российского президента Владимира Путина. Большую часть материалов оперативно удалили, но ещё утром пользователи могли заметить оставшиеся заголовки в результатах поиска, а часть страниц сохранилась в веб-архиве.

Результаты поиска с выдачей удалённых материалов

Сохранившаяся статья вышла в полночь 9 мая. В ней авторы раскритиковали российские власти и лично Путина, описали свой взгляд на 20 лет правления действующего президента и на текущую ситуацию в соседней стране. В конце они потребовали от политика уйти в отставку.

Если не Путин, то кто? Грустно это признавать, но стоит поучиться у соседа-«противника» — кто угодно, хоть актёр и бывший КВНщик. Проблема не в том, кто придёт на смену Путину, проблема в том, что россияне не готовы брать на себя ответственность за этот выбор, отказываются от неё в надежде что «как-нибудь само рассосётся» ведь «я политикой не интересуюсь» и «это меня не касается», да и вообще, знаете, «всё не так однозначно».

из текста удалённой статьи Lenta.ru

Авторы представились редакторами издания: материал якобы написали Егор Поляков, руководитель отделов «Экономика» и «Дом», и редактор Александра Мирошникова. Статья заканчивается словами благодарности журналистам и артистам, которые публично выступили против конфликта в Украине, а также подписью: «Ищем работу, адвокатов и, вероятно, политическое убежище!».

Представители издания пока не комментировали ситуацию, однако один из корреспондентов рассказал The Insider, что в рабочих чатах была «паника» и «обсуждение проблемы с поиском». Сотрудник также поделился сообщением главреда Владимира Тодорова, опубликованном во внутреннем рабочем чате.

Друзья, всем привет. Как вы наверняка видели, у нас на сайте случился неприятный инцидент. Пока мы окончательно разбираемся в его причинах, вынуждены временно закрыть возможность писать в чат.

Владимир Тодоров
главный редактор «Лента.ру»

#новости #взломы #конфликтвукраине

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
50 комментариев
Написать комментарий...
Русский
Как вы наверняка видели, у нас на сайте случился неприятный инцидент

Мы чуть не стали нормальным СМИ

Ответить
Развернуть ветку
Лысина Арика

Никто и никогда не вернётся в 2007 с нормальной публицистикой/

Ответить
Развернуть ветку
Таня Гредюшко

был класный раздел про кино - сколько дохера фильмов узнала благодаря ему(

Ответить
Развернуть ветку
Сергій Осипчук

Вернут Белкина и обзоры на Евровидение?

Ответить
Развернуть ветку
Лысина Арика

А давайте все сделаем обзор на Евровидение через неделю/

Ответить
Развернуть ветку
Драматический цветок
у нас на сайте случился неприятный инцидент.

Просочилась правда

Ответить
Развернуть ветку
Навальнята спасают Фермана

админ лентача нашел старую учётку

Ответить
Развернуть ветку
Dan
Если не Путин, то кто? Грустно это признавать, но стоит поучиться у соседа-«противника» — кто угодно, хоть актер и бывший КВНщик. Проблема не в том, кто придет на смену Путину, проблема в том, что россияне не готовы брать на себя ответственность за этот выбор, отказываются от нее в надежде что «как-нибудь само рассосется» ведь «я политикой не интересуюсь» и «это меня не касается», да и вообще, знаете, «все не так однозначно».

База.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Elendiar

Богоизбранный не-нацист же

Ответить
Развернуть ветку
Ответственный коктейль

Национальности проще запомнить, это тебе на заметку

Ответить
Развернуть ветку
Честной жар

Ты русский?????

Ответить
Развернуть ветку
Ответственный коктейль

Француз

Ответить
Развернуть ветку
Честной жар

Тот француз из анекдота с маленькой собачкой и жопой?

Ответить
Развернуть ветку
Ответственный коктейль

Если это попытка в юмор, то не очень получается, иди лучше закладки ищи

Ответить
Развернуть ветку
Честной жар

Гидру закрыли. В россии наркотиков больше нет

Ответить
Развернуть ветку
Преступный Влад

А как же опиум для народа???

Ответить
Развернуть ветку
Честной жар

Спецоперация

Ответить
Развернуть ветку
Необыкновенный паркур

О, националист в чате!

Ответить
Развернуть ветку
Джакузи спасла Россиян

Вышивата

Ответить
Развернуть ветку
Ответственный коктейль

Что плохого в националистах?

Ответить
Развернуть ветку
Необыкновенный паркур

Агрессия

Ответить
Развернуть ветку
Ответственный коктейль

Агрессия - она в людях, поумней уже наконец-тл

Ответить
Развернуть ветку
Необыкновенный паркур

Вот и перейди с агрессии на защиту, или хотя бы на поддержку

Ответить
Развернуть ветку
Однако здравствуйте

Он не видит разницы националистов от нацистов

Ответить
Развернуть ветку
Необыкновенный паркур

Это как "пиво" и "пивасик"

Ответить
Развернуть ветку
Агент Купер скучает за кофе

Чел...

Ответить
Развернуть ветку
усталые игрушки

нет

Ответить
Развернуть ветку
Бронебойный Слон

Жёстко ты про них сказал)

Ответить
Развернуть ветку
JilaNis

Чел мог бы и не акцентировать внимание на национальности. Но вообще-то уйти с TJ на ленту.ру это конечно да, звучит как будто ты пошел работать в канцелярию вермахта.

Ответить
Развернуть ветку
Простой сибиряк

Сразу чувствуется что пишет рука "патриота". Гавнюк ты

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Необыкновенный паркур

https://i.pinimg.com/736x/ba/3f/68/ba3f6816475ae74ab2367598c3996552--sarcasm-book-jacket.jpg

Ответить
Развернуть ветку
53ny4

"а одна из страниц сохранилась в веб-архиве."
Не одна - целый список https://web.archive.org/web/20220509065825/https://lenta.ru/

Лента.Ру
Новости, статьи, фотографии, видео. Семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
web.archive.org
Ответить
Развернуть ветку
TJaba

Поздновато у части редакции лентыру яйца появились

Ответить
Развернуть ветку
Закомплексованная Душа

Надеюсь Тодорова пидарнут после этого

Ответить
Развернуть ветку
Karma Police

Заявление главреда звучит как: "Друзья, всем привет! Идите нахуй"

Ответить
Развернуть ветку
Vitalii Serdiuk

Что за хештег #конфликтвукраине?

Конфли́кт (лат. conflictus — столкнувшийся) — наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, происходящих в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии участников этого взаимодействия и обычно сопровождающийся негативными эмоциями, выходящий за рамки правил и норм.

Терроризм больше подходит:

Терроризм – один из вариантов тактики политической борьбы, связанный с применением идеологически мотивированного насилия. Суть терроризма – насилие с целью устрашения. Субъект террористического насилия – отдельные лица или неправительственные организации.
Ответить
Развернуть ветку
Русский

Нет, не больше

Ответить
Развернуть ветку
Inspektor Pidozra

Нападение России на Украину больше?

Ответить
Развернуть ветку
Русский

Да

Ответить
Развернуть ветку
Inspektor Pidozra

Думал ты ватник.
Но вообще локальный терроризм под идеологической подоплёкой был в буче и есть в мариуполе. Чего только стоит депортация сотен тысяч украинцев в Россию, где они живут в каких-то лагерях

Ответить
Развернуть ветку
Vitalii Serdiuk
Гамбургская рабочая группа по изучению причин войн (Hamburger Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung, AKUF) определяет войну как "массовый конфликт с применением насилия", подразумевающий наличие трех характерных признаков. Первый: как минимум одна из противоборствующих сторон должна быть представлена регулярными правительственными войсками. Второй: стороны конфликта должны быть организованы централизованно, по крайней мере частично. Третий: бои должны носить непрерывный характер.

Какие пункты не совпадают?

Ответить
Развернуть ветку
Русский

Ты кому звонишь?
Тут как раз написано, что война — это конфликт

Ответить
Развернуть ветку
Vitalii Serdiuk

Ну так или война или терроризм а не конфликт.

Ответить
Развернуть ветку
Petr Friendship

Где ты друзей нашёл гнида

Ответить
Развернуть ветку
Скрепный кремпай

В кремле

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Quartz

Напоминаю про классику https://tlenta.ru

Ответить
Развернуть ветку
Таня Гредюшко

бля, ну сколько лет лента была помойкой жутчайшей. Сильно разочаровали когда-то, теперь их токсик навсегда

Ответить
Развернуть ветку
App Win
на сайте пророссийского издания

Напишите для приличия «прокремлевского»

Т.к. получается, что вы против России

Ответить
Развернуть ветку
Alexander D

Произошла чудовищная ошибка

Ответить
Развернуть ветку
гчк

друзья, всем привет

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 50 комментариев
null