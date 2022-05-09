На «Ленте.ру» вышел ряд материалов с критикой Путина и призывами остановить конфликт в Украине. Позже их удалили с сайта Статьи редакции
Некоторые статьи были подписаны редакторами издания.
В ночь на 9 мая на сайте «Ленты.ру» появилось сразу несколько статей о вооружённом конфликте в Украине и критикой действий российского президента Владимира Путина. Большую часть материалов оперативно удалили, но ещё утром пользователи могли заметить оставшиеся заголовки в результатах поиска, а часть страниц сохранилась в веб-архиве.
Сохранившаяся статья вышла в полночь 9 мая. В ней авторы раскритиковали российские власти и лично Путина, описали свой взгляд на 20 лет правления действующего президента и на текущую ситуацию в соседней стране. В конце они потребовали от политика уйти в отставку.
Авторы представились редакторами издания: материал якобы написали Егор Поляков, руководитель отделов «Экономика» и «Дом», и редактор Александра Мирошникова. Статья заканчивается словами благодарности журналистам и артистам, которые публично выступили против конфликта в Украине, а также подписью: «Ищем работу, адвокатов и, вероятно, политическое убежище!».
Представители издания пока не комментировали ситуацию, однако один из корреспондентов рассказал The Insider, что в рабочих чатах была «паника» и «обсуждение проблемы с поиском». Сотрудник также поделился сообщением главреда Владимира Тодорова, опубликованном во внутреннем рабочем чате.
Мы чуть не стали нормальным СМИ
Никто и никогда не вернётся в 2007 с нормальной публицистикой/
был класный раздел про кино - сколько дохера фильмов узнала благодаря ему(
Вернут Белкина и обзоры на Евровидение?
А давайте все сделаем обзор на Евровидение через неделю/
Просочилась правда
админ лентача нашел старую учётку
База.
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Богоизбранный не-нацист же
Национальности проще запомнить, это тебе на заметку
Ты русский?????
Француз
Тот француз из анекдота с маленькой собачкой и жопой?
Если это попытка в юмор, то не очень получается, иди лучше закладки ищи
Гидру закрыли. В россии наркотиков больше нет
А как же опиум для народа???
Спецоперация
О, националист в чате!
Вышивата
Что плохого в националистах?
Агрессия
Агрессия - она в людях, поумней уже наконец-тл
Вот и перейди с агрессии на защиту, или хотя бы на поддержку
Он не видит разницы националистов от нацистов
Это как "пиво" и "пивасик"
Чел...
нет
Жёстко ты про них сказал)
Чел мог бы и не акцентировать внимание на национальности. Но вообще-то уйти с TJ на ленту.ру это конечно да, звучит как будто ты пошел работать в канцелярию вермахта.
Сразу чувствуется что пишет рука "патриота". Гавнюк ты
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https://i.pinimg.com/736x/ba/3f/68/ba3f6816475ae74ab2367598c3996552--sarcasm-book-jacket.jpg
"а одна из страниц сохранилась в веб-архиве."
Не одна - целый список https://web.archive.org/web/20220509065825/https://lenta.ru/
Поздновато у части редакции лентыру яйца появились
Надеюсь Тодорова пидарнут после этого
Заявление главреда звучит как: "Друзья, всем привет! Идите нахуй"
Что за хештег #конфликтвукраине?Конфли́кт (лат. conflictus — столкнувшийся) — наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, происходящих в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии участников этого взаимодействия и обычно сопровождающийся негативными эмоциями, выходящий за рамки правил и норм.
Терроризм больше подходит:Терроризм – один из вариантов тактики политической борьбы, связанный с применением идеологически мотивированного насилия. Суть терроризма – насилие с целью устрашения. Субъект террористического насилия – отдельные лица или неправительственные организации.
Нет, не больше
Нападение России на Украину больше?
Да
Думал ты ватник.
Но вообще локальный терроризм под идеологической подоплёкой был в буче и есть в мариуполе. Чего только стоит депортация сотен тысяч украинцев в Россию, где они живут в каких-то лагерях
Какие пункты не совпадают?
Ты кому звонишь?
Тут как раз написано, что война — это конфликт
Ну так или война или терроризм а не конфликт.
Где ты друзей нашёл гнида
В кремле
Напоминаю про классику https://tlenta.ru
бля, ну сколько лет лента была помойкой жутчайшей. Сильно разочаровали когда-то, теперь их токсик навсегда
Напишите для приличия «прокремлевского»
Т.к. получается, что вы против России
Произошла чудовищная ошибка
друзья, всем привет