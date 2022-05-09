Если не Путин, то кто? Грустно это признавать, но стоит поучиться у соседа-«противника» — кто угодно, хоть актёр и бывший КВНщик. Проблема не в том, кто придёт на смену Путину, проблема в том, что россияне не готовы брать на себя ответственность за этот выбор, отказываются от неё в надежде что «как-нибудь само рассосётся» ведь «я политикой не интересуюсь» и «это меня не касается», да и вообще, знаете, «всё не так однозначно».