Журналисты «Ленты.ру» заполнили сайт критикой Путина и антивоенными заявлениями. Их удалили с сайта Статьи редакции
Сотрудники устроили акцию, которая противоречит политике издания.
В ночь на 9 мая на сайте «Ленты.ру» появилось сразу несколько статей о вооружённом конфликте в Украине и критикой действий российского президента Владимира Путина. Большую часть материалов оперативно удалили, но ещё утром пользователи могли заметить оставшиеся заголовки в результатах поиска, а часть страниц сохранилась в веб-архиве.
Сохранившаяся статья вышла в полночь 9 мая. В ней авторы раскритиковали российские власти и лично Путина, описали свой взгляд на 20 лет правления действующего президента и на текущую ситуацию в соседней стране. В конце они потребовали от политика уйти в отставку.
Авторы представились редакторами издания: материал написали Егор Поляков, руководитель отделов «Экономика» и «Дом», и редактор Александра Мирошникова. Статья заканчивается словами благодарности журналистам и артистам, которые публично выступили против конфликта в Украине, а также подписью: «Ищем работу, адвокатов и, вероятно, политическое убежище!».
Анонимные источники «Медузы» и «Медиазоны» подтвердили, что сайт «Ленты.ру» не был взломан, а за публикацию материалов действительно взяли ответственность сотрудники.
Представители издания пока не комментировали ситуацию, однако один из корреспондентов рассказал The Insider, что в рабочих чатах была «паника» и «обсуждение проблемы с поиском». Сотрудник также поделился сообщением главреда Владимира Тодорова, опубликованном во внутреннем рабочем чате.
В заявлении редактор отделов «Экономика» и «Среда обитания» Егор Поляков подтвердил, что акция — это не «взлом хакеров», а «осознанное решение, которое было принято относительно давно».
Поляков также призвал всех противников действий России в Украине «объединиться, невзирая на их взгляды». Он отметил, что ключевое сообщение сотрудники-организации акции заложили в материал, который сохранился по ссылке в веб-архиве.
В марте 2014 года из «Ленты.ру», одного из крупнейших изданий в рунете, уволили главного редактора Галину Тимченко. Она назвала это актом цензуры. За уходом Тимченко последовали увольнения многих других сотрудников, часть из которых, включая саму Тимченко, приняли участие в создании издания «Медуза».
«Лента.ру» принадлежит Rambler Media Group. Тимченко тогда сменил бывший работник администрации президента Алексей Гореславский: в 2016 году он покинул издание и в 2021 году возглавил правление организации «Центра интернет-технологий», который занимается кибербезопасностью и «безопасным интернетом».
Мы чуть не стали нормальным СМИ
Никто и никогда не вернётся в 2007 с нормальной публицистикой/
чет ржу
Просочилась правда
Правдопроявление.
админ лентача нашел старую учётку
База.
Напишите для приличия «прокремлевского»
Т.к. получается, что вы против России
В принципе ты прав, кремль действительно сейчас работает в том числе и против россии
Инцидент был очень приятный.
Кстати, так выглядела бы Лента, если бы не случился лентовский 2014 год
ага, тогда бы Медузы не появилось.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Жёстко ты про них сказал)
Чел...
Сразу чувствуется что пишет рука "патриота". Гавнюк ты
https://i.pinimg.com/736x/ba/3f/68/ba3f6816475ae74ab2367598c3996552--sarcasm-book-jacket.jpg
"а одна из страниц сохранилась в веб-архиве."
Не одна - целый список https://web.archive.org/web/20220509065825/https://lenta.ru/
Заявление главреда звучит как: "Друзья, всем привет! Идите нахуй"
Поздновато у части редакции лентыру яйца появились
пошли на болоте полежим лутшы
не квакай тут
Надеюсь Тодорова пидарнут после этого
Отвал жеппы
Напоминаю про классику https://tlenta.ru
Молодцы!
друзья, всем привет
И это ещё Байден ленд-лиз не подписал. То ли ещё будет)
Странно, что редакторы ленты так не бомбили, когда в 18 году заказывали рекламу у блогеров за президента. Или они сейчас будут отмазываться как Соболев, якобы не знали про рекламу выборов
Что за хештег #конфликтвукраине?Конфли́кт (лат. conflictus — столкнувшийся) — наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, происходящих в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии участников этого взаимодействия и обычно сопровождающийся негативными эмоциями, выходящий за рамки правил и норм.
Терроризм больше подходит:Терроризм – один из вариантов тактики политической борьбы, связанный с применением идеологически мотивированного насилия. Суть терроризма – насилие с целью устрашения. Субъект террористического насилия – отдельные лица или неправительственные организации.
Нет, не больше
бля, ну сколько лет лента была помойкой жутчайшей. Сильно разочаровали когда-то, теперь их токсик навсегда
Когда-то я читал каменты на ленте… Изображал из себя такого исследователя нравов людоедов. Потом понял, что тамошний вайб незримо отравляет мозг, и перестал это делать
Сколько времени это статьи провисели?
Адагамов пишет, что около трёх часов.
Но в наши дни прикол не совсем в этом. А в том, что кто-нибудь заскринит, запостит — и тогда эти статьи будут прочитаны куда большее количество раз, чем на самом сайте.
Минуты
Где ты друзей нашёл гнида
В кремле
Произошла чудовищная ошибка
Блин, получилось очень круто.
Если бы заголовки сделали более изящными, то вышло бы ещё круче, а то смотря через https://web.archive.org/web/20220509065825/https://lenta.ru/ смотрится как "порвались".
Надеюсь, что это не был взлом.
Вот кому нужно героя россии давать, но, к сожалению, вместо этого поедут в тюрячку, где ссученные сокамерники будут издеваться над этими достойными сынами отечества