После массовых блокировок в стране почти не осталось медиа, которые можно посмотреть без VPN или думскроллинга в телеге. У нас гигантская аудитория, к чему я в том числе приложил много усилий, поэтому мы с Сашей [Мирошниковой] решили, что такой перфоманс будет единственно верным.

Мы отобрали около 40-45 ключевых кейсов/новостей/фактов, которые российские СМИ начали замалчивать после начала войны, расписали их максимально подробно, стараясь не впадать в «пропаганду наоборот».