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Журналисты «Ленты.ру» заполнили сайт критикой Путина и антивоенными заявлениями. Их удалили с сайта Статьи редакции

Сотрудники устроили акцию, которая противоречит политике издания.

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Скриншот из удалённой статьи

В ночь на 9 мая на сайте «Ленты.ру» появилось сразу несколько статей о вооружённом конфликте в Украине и критикой действий российского президента Владимира Путина. Большую часть материалов оперативно удалили, но ещё утром пользователи могли заметить оставшиеся заголовки в результатах поиска, а часть страниц сохранилась в веб-архиве.

Сохранившаяся статья вышла в полночь 9 мая. В ней авторы раскритиковали российские власти и лично Путина, описали свой взгляд на 20 лет правления действующего президента и на текущую ситуацию в соседней стране. В конце они потребовали от политика уйти в отставку.

Если не Путин, то кто? Грустно это признавать, но стоит поучиться у соседа-«противника» — кто угодно, хоть актёр и бывший КВНщик. Проблема не в том, кто придёт на смену Путину, проблема в том, что россияне не готовы брать на себя ответственность за этот выбор, отказываются от неё в надежде что «как-нибудь само рассосётся» ведь «я политикой не интересуюсь» и «это меня не касается», да и вообще, знаете, «всё не так однозначно».

из текста удалённой статьи «Ленты.ру»

Авторы представились редакторами издания: материал написали Егор Поляков, руководитель отделов «Экономика» и «Дом», и редактор Александра Мирошникова. Статья заканчивается словами благодарности журналистам и артистам, которые публично выступили против конфликта в Украине, а также подписью: «Ищем работу, адвокатов и, вероятно, политическое убежище!».

Анонимные источники «Медузы» и «Медиазоны» подтвердили, что сайт «Ленты.ру» не был взломан, а за публикацию материалов действительно взяли ответственность сотрудники.

Представители издания пока не комментировали ситуацию, однако один из корреспондентов рассказал The Insider, что в рабочих чатах была «паника» и «обсуждение проблемы с поиском». Сотрудник также поделился сообщением главреда Владимира Тодорова, опубликованном во внутреннем рабочем чате.

Друзья, всем привет. Как вы наверняка видели, у нас на сайте случился неприятный инцидент. Пока мы окончательно разбираемся в его причинах, вынуждены временно закрыть возможность писать в чат.

Владимир Тодоров
главный редактор «Лента.ру»
Обновлено 13:10: журналисты «Ленты.ру», заполнившие сайт антивоенными текстами, сделали заявление. Его опубликовали «Медиазона» и Insider.

В заявлении редактор отделов «Экономика» и «Среда обитания» Егор Поляков подтвердил, что акция — это не «взлом хакеров», а «осознанное решение, которое было принято относительно давно».

Главная причина — совесть. Я понимаю, что российское медиапространство уже давно поделено на сегменты «рукопожатности», и «Лента» туда не входит. Но лично я знаю много хороших и достойных людей, которые работают в «нерукопожатных» СМИ, поэтому призываю потенциальных критиков в профессиональной и не только среде не забывать про гуманизм и не ставить ярлыки сразу на всех.

Егор Поляков
редактор «Ленты.ру»

Поляков также призвал всех противников действий России в Украине «объединиться, невзирая на их взгляды». Он отметил, что ключевое сообщение сотрудники-организации акции заложили в материал, который сохранился по ссылке в веб-архиве.

После массовых блокировок в стране почти не осталось медиа, которые можно посмотреть без VPN или думскроллинга в телеге. У нас гигантская аудитория, к чему я в том числе приложил много усилий, поэтому мы с Сашей [Мирошниковой] решили, что такой перфоманс будет единственно верным.

Мы отобрали около 40-45 ключевых кейсов/новостей/фактов, которые российские СМИ начали замалчивать после начала войны, расписали их максимально подробно, стараясь не впадать в «пропаганду наоборот».

Егор Поляков
редактор «Ленты.ру»

В марте 2014 года из «Ленты.ру», одного из крупнейших изданий в рунете, уволили главного редактора Галину Тимченко. Она назвала это актом цензуры. За уходом Тимченко последовали увольнения многих других сотрудников, часть из которых, включая саму Тимченко, приняли участие в создании издания «Медуза».

«Лента.ру» принадлежит Rambler Media Group. Тимченко тогда сменил бывший работник администрации президента Алексей Гореславский: в 2016 году он покинул издание и в 2021 году возглавил правление организации «Центра интернет-технологий», который занимается кибербезопасностью и «безопасным интернетом».

#новости #взломы #конфликтвукраине

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79 комментариев
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Русский
Как вы наверняка видели, у нас на сайте случился неприятный инцидент

Мы чуть не стали нормальным СМИ

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Лысина Арика

Никто и никогда не вернётся в 2007 с нормальной публицистикой/

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8 комментариев
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Солёная собака

чет ржу

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Драматический цветок
у нас на сайте случился неприятный инцидент.

Просочилась правда

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Vasya Ivasya

Правдопроявление.

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Навальнята спасают Фермана

админ лентача нашел старую учётку

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Dan
Если не Путин, то кто? Грустно это признавать, но стоит поучиться у соседа-«противника» — кто угодно, хоть актер и бывший КВНщик. Проблема не в том, кто придет на смену Путину, проблема в том, что россияне не готовы брать на себя ответственность за этот выбор, отказываются от нее в надежде что «как-нибудь само рассосется» ведь «я политикой не интересуюсь» и «это меня не касается», да и вообще, знаете, «все не так однозначно».

База.

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App Win
на сайте пророссийского издания

Напишите для приличия «прокремлевского»

Т.к. получается, что вы против России

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Школьный пришелец

В принципе ты прав, кремль действительно сейчас работает в том числе и против россии

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Евгений Киров
Друзья, всем привет. Как вы наверняка видели, у нас на сайте случился неприятный инцидент.

Инцидент был очень приятный.

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Торговый хот-дог

Кстати, так выглядела бы Лента, если бы не случился лентовский 2014 год

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Солёная собака

ага, тогда бы Медузы не появилось.

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3 комментария
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Комментарий удален модератором

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Комментарий удален модератором

18 комментариев
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Бронебойный Слон

Жёстко ты про них сказал)

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1 комментарий
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Агент Купер скучает за кофе

Чел...

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1 комментарий
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Простой сибиряк

Сразу чувствуется что пишет рука "патриота". Гавнюк ты

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Необыкновенный паркур

https://i.pinimg.com/736x/ba/3f/68/ba3f6816475ae74ab2367598c3996552--sarcasm-book-jacket.jpg

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53ny4

"а одна из страниц сохранилась в веб-архиве."
Не одна - целый список https://web.archive.org/web/20220509065825/https://lenta.ru/

Лента.Ру
Новости, статьи, фотографии, видео. Семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
web.archive.org
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Karma Police

Заявление главреда звучит как: "Друзья, всем привет! Идите нахуй"

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TJaba

Поздновато у части редакции лентыру яйца появились

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Солёная собака

пошли на болоте полежим лутшы

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Солёная собака

не квакай тут

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Закомплексованная Душа

Надеюсь Тодорова пидарнут после этого

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Бюджетный якорь
Друзья, всем привет. Как вы наверняка видели, у нас на сайте случился

Отвал жеппы

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Alexander Quartz

Напоминаю про классику https://tlenta.ru

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Альф

Молодцы!

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гчк

друзья, всем привет

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Егор Павлюк

И это ещё Байден ленд-лиз не подписал. То ли ещё будет)

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- DIPLOMATIOUS -

Странно, что редакторы ленты так не бомбили, когда в 18 году заказывали рекламу у блогеров за президента. Или они сейчас будут отмазываться как Соболев, якобы не знали про рекламу выборов

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Vitalii Serdiuk

Что за хештег #конфликтвукраине?

Конфли́кт (лат. conflictus — столкнувшийся) — наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, происходящих в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии участников этого взаимодействия и обычно сопровождающийся негативными эмоциями, выходящий за рамки правил и норм.

Терроризм больше подходит:

Терроризм – один из вариантов тактики политической борьбы, связанный с применением идеологически мотивированного насилия. Суть терроризма – насилие с целью устрашения. Субъект террористического насилия – отдельные лица или неправительственные организации.
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Русский

Нет, не больше

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6 комментариев
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Таня Гредюшко

бля, ну сколько лет лента была помойкой жутчайшей. Сильно разочаровали когда-то, теперь их токсик навсегда

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Лягуха Квакуха

Когда-то я читал каменты на ленте… Изображал из себя такого исследователя нравов людоедов. Потом понял, что тамошний вайб незримо отравляет мозг, и перестал это делать

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1 комментарий
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RAA

Сколько времени это статьи провисели?

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постмодерновый синдром

Адагамов пишет, что около трёх часов.
Но в наши дни прикол не совсем в этом. А в том, что кто-нибудь заскринит, запостит — и тогда эти статьи будут прочитаны куда большее количество раз, чем на самом сайте.

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Eugene

Минуты

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Petr Friendship

Где ты друзей нашёл гнида

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Скрепный кремпай

В кремле

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Alexander D

Произошла чудовищная ошибка

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Вольный единорожек88

Блин, получилось очень круто.
Если бы заголовки сделали более изящными, то вышло бы ещё круче, а то смотря через https://web.archive.org/web/20220509065825/https://lenta.ru/ смотрится как "порвались".

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Государственный химик

Надеюсь, что это не был взлом.

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darkAlert

Вот кому нужно героя россии давать, но, к сожалению, вместо этого поедут в тюрячку, где ссученные сокамерники будут издеваться над этими достойными сынами отечества

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