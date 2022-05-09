Российского посла в Польше облили красной краской во время возложения цветов на кладбище советских солдат Статьи редакции
Захарова назвала это «доказательством реинкарнации фашизма на Западе».
В Варшаве неизвестные напали на российского посла Сергея Андреева, когда тот пытался возложить венок к могиле советских воинов в честь Дня победы. Дипломата облили красной краской, после чего он в сопровождении полиции покинул место проведения мероприятия, передаёт ТАСС. В посольстве сообщили, что в результате нападения никто серьёзно не пострадал.
Видео с места происшествия первыми опубликовали «Известия» и РИА «Новости». По данным СМИ и роликам с места происшествия, делегацию встретила толпа с флагами и плакатами в поддержку Украины. После нападения протестующие продолжили кричать лозунги против действий российских властей. Возложить цветы к захоронению Андрееву так и не удалось.
Ситуацию оперативно прокомментировали российские власти. Глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Калашников заявил, что подобные акции «ожидаемы» и могут привести к тому, что «послы уже будут не нужны». Также высказалась представительница МИД России Мария Захарова.
Ранее посольство России в Польше сократило количество мероприятий, посвящённых 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, из соображений безопасности, а также отменило акцию «Бессмертный полк».
навального зелёнкой обливать это конечно другое. их фашизм, наши патриотические движения.
С разрежения барина Навальному тогда загранник сделали. ЗАБОТА О ГРАЖДАНАХ
Кто-то пукнул. Захаров: «Это доказательство реинкарнации фашизма на Западе».
это месячные
Значится тот факт, что Муратова облили краской, является доказательством реинкарнации фашизма в России
Захаровой уже пора завалить ебало.
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А потом перестать занимать любые государственные посты.
И в рехаб
по скорости ответа уже можно смело заявить, что они эту провокацию сами же и устроили
да, вполне мог там быть провокатор
Да это шаблонный ответ на любую ситуацию
почему все видео без звукаааа
потому что там по-русски кричат "фашисты", а МИДу не хочется ассоциаций своих послов с фашистами
последнее же со звуком, просто ватные помойки боятся постить видео со звуком
Машенька, это херои ВОВ, а не Второй мировой
Не облили краской, а посол внезапно перекрасился в цвета любимого флага.