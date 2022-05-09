Захарова назвала это «доказательством реинкарнации фашизма на Западе».

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Видео SHOT

В Варшаве неизвестные напали на российского посла Сергея Андреева, когда тот пытался возложить венок к могиле советских воинов в честь Дня победы. Дипломата облили красной краской, после чего он в сопровождении полиции покинул место проведения мероприятия, передаёт ТАСС. В посольстве сообщили, что в результате нападения никто серьёзно не пострадал.

Видео с места происшествия первыми опубликовали «Известия» и РИА «Новости». По данным СМИ и роликам с места происшествия, делегацию встретила толпа с флагами и плакатами в поддержку Украины. После нападения протестующие продолжили кричать лозунги против действий российских властей. Возложить цветы к захоронению Андрееву так и не удалось.

Видео РИА «Новости»

Видео «Известий»

Ситуацию оперативно прокомментировали российские власти. Глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Калашников заявил, что подобные акции «ожидаемы» и могут привести к тому, что «послы уже будут не нужны». Также высказалась представительница МИД России Мария Захарова.

Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили своё лицо – и оно кровавое. Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное – на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма. Мария Захарова