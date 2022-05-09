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Российского посла в Польше облили красной краской во время возложения цветов на кладбище советских солдат Статьи редакции

Захарова назвала это «доказательством реинкарнации фашизма на Западе».

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Видео SHOT

В Варшаве неизвестные напали на российского посла Сергея Андреева, когда тот пытался возложить венок к могиле советских воинов в честь Дня победы. Дипломата облили красной краской, после чего он в сопровождении полиции покинул место проведения мероприятия, передаёт ТАСС. В посольстве сообщили, что в результате нападения никто серьёзно не пострадал.

Видео с места происшествия первыми опубликовали «Известия» и РИА «Новости». По данным СМИ и роликам с места происшествия, делегацию встретила толпа с флагами и плакатами в поддержку Украины. После нападения протестующие продолжили кричать лозунги против действий российских властей. Возложить цветы к захоронению Андрееву так и не удалось.

Видео РИА «Новости»
Видео «Известий»

Ситуацию оперативно прокомментировали российские власти. Глава комитета Госдумы по международным отношениям Леонид Калашников заявил, что подобные акции «ожидаемы» и могут привести к тому, что «послы уже будут не нужны». Также высказалась представительница МИД России Мария Захарова.

Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили своё лицо – и оно кровавое. Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное – на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма.

Мария Захарова

Ранее посольство России в Польше сократило количество мероприятий, посвящённых 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, из соображений безопасности, а также отменило акцию «Бессмертный полк».

#новости #конфликтнаукраине

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18 комментариев
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Имя любимое мое

навального зелёнкой обливать это конечно другое. их фашизм, наши патриотические движения.

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Государственный химик

С разрежения барина Навальному тогда загранник сделали. ЗАБОТА О ГРАЖДАНАХ

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Функциональный торшер

Кто-то пукнул. Захаров: «Это доказательство реинкарнации фашизма на Западе».

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Ненужный Гоша

это месячные

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meow

Значится тот факт, что Муратова облили краской, является доказательством реинкарнации фашизма в России

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Государственный химик
Захарова назвала это «доказательством реинкарнации фашизма на Западе».

Захаровой уже пора завалить ебало.

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Ненужный микрофон

*/leave

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Государственный химик

А потом перестать занимать любые государственные посты.

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Ненужный микрофон

И в рехаб

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Примитивный шар

по скорости ответа уже можно смело заявить, что они эту провокацию сами же и устроили

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Ненужный Гоша

да, вполне мог там быть провокатор

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olsen

Да это шаблонный ответ на любую ситуацию

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Quantum

почему все видео без звукаааа

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Кузькин отец

потому что там по-русски кричат "фашисты", а МИДу не хочется ассоциаций своих послов с фашистами

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Ненужный Гоша

последнее же со звуком, просто ватные помойки боятся постить видео со звуком

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Разумный кавалер
Снос памятников героям Второй мировой

Машенька, это херои ВОВ, а не Второй мировой

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Священная спецоперация Путина
Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили своё лицо – и оно кровавое.
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Максим Энкель

Не облили краской, а посол внезапно перекрасился в цвета любимого флага.

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