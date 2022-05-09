Новости

Протесты в Шри-Ланке: премьер ушёл с поста, депутат правящей партии застрелил демонстранта и, вероятно, покончил с собой Статьи редакции

Жители островного государства требуют от семьи, к которой принадлежат премьер и президент, уйти из политики.

2416 просмотров
  • Премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса направил президенту и своему младшему брату Готабаю Раджапакса прошение об отставке. Об этом сообщили Reuters, «Би-би-си» и Al Jazeera со ссылкой на источники в правительстве. Премьер подтвердил это в твиттере.
Mahinda Rajapaksa @PresRajapaksa
Effective immediately I have tendered my resignation as Prime Minister to the President.

අගමත ධරයන ඉලල අසවම ලපය ජනධපතතම වත යම කළම.
  • Новости об уходе премьера с поста появились вскоре после столкновений 9 мая в столице, Коломбо. Сторонники правящей партии попытались напасть на палатки и другие временные постройки, возведённые протестующими возле государственных учреждений. Полиция применила слезоточивый газ и водомёты против напавших на объекты. По данным AFP, погибли не менее двух человек, пострадали около 140 человек. В столице в очередной раз ввели коммендантский чаc.
ISHARA S. KODIKARA/AFP—Getty Images
  • По данным полиции, 9 мая депутат от правящей партии Шри-Ланки Амаракерти Атукорала открыл огонь и тяжело ранил двух человек, которые заблокировали его машину в городе Ниттамбува. В органах отметили, что парламентарий скрылся с места происшествия и укрылся в соседнем здании. После того, как тысячи людей окружили постройку, его нашли мёртвым. Полиция утверждает, что Атукорала застрелился. Один из тех, кого депутат ранил, скончался.
Амаракерти Атукорала. Фото UTV
Republic @republic
#BREAKING | Sri Lanka ruling party MP Amarakeerthi Athukorala killed in violent clashes, allegedly after exchange of fire in Nittambuwa; Tune in #LIVE here - https://www.youtube.com/watch?v=bxvgzA68OBs
Окружение машины депутата. Запись с камер видеонаблюдения
  • Резиденцию другого члена парламента Саната Нишанта подожгли. В местных СМИ утверждают, что шри-ланкийский политик участвовал в нападении на протестующих. Также появилось видео с поджогом домов и машин других членов правящей партии.
NewsWire 🇱🇰 @NewsWireLK
The house of Government MP Sanath Nishantha who led a mob to attack Galle Face protesters completely destroyed
NewsWire 🇱🇰 @NewsWireLK
Minister Ramesh Pathirana's house in Galle destroyed
  • The Guardian называет экономический кризис в Шри-Ланке крупнейшим с 1948 года, то есть за всё время независимости от Великобритании. Протесты в стране продолжаются с марта 2022 года: люди требуют от семьи Раджапакса уйти из политики. (Теперь уже бывшему) премьеру сейчас 76 лет, а главе государства — 72 года.
  • Шри-Ланка находится на грани банкротства. Экономический кризис связывают в том числе с последствиями пандемии, из-за которой обрушилась индустрия туризма, и резким ростом цен на нефть. В стране наблюдается дефицит продуктов и товаров первой необходимости, девальвируется национальная валюта, а также завершаются запасы топлива и регулярно отключается электроэнергия. Государство приостановило выплаты по внешнему долгу.

#новости #протесты

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
21 комментарий
Написать комментарий...
aliftin

Не тот дед не в той стране.

Ответить
Развернуть ветку
Максим Иванов

чего ж сразу дед, володе всего 44 года, молодой ещё

Ответить
Развернуть ветку
Ненужный микрофон

Какому Володе 44?

Ответить
Развернуть ветку
tuorqai

человек пишет из 1996, не обращай внимания

Ответить
Развернуть ветку
Максим Иванов

да из 2022 я

Ответить
Развернуть ветку
tuorqai

не ври

Ответить
Развернуть ветку
Glory to Ukraine
Сторонники правящей партии попытались напасть на палатки и другие временные постройки, возведённые протестующими возле государственных учреждений. Полиция применила слезоточивый газ и водомёты против напавших на объекты.

Охуеть, неужели бывает полиция, которая стоит на стороне оппозиции?

Ответить
Развернуть ветку
johny64 XZ

Появляется когда становится нечего кушоть

Ответить
Развернуть ветку
krokro

Вы что хотите как в Шри ланке?
да

Ответить
Развернуть ветку
Тёплая Грелочка

А что для этого надо делать?

Ответить
Развернуть ветку
krokro

Протестовать, доносить до умов других людей информацию отличную от той что им вешашают на уши из телевизора. Быть политактивным. Как минимум

Ответить
Развернуть ветку
Тёплая Грелочка

Если быть как минимум, то как в Шри-Ланке не получится

Ответить
Развернуть ветку
krokro

Я думаю главное начать, а дальше, будем надеяться и стараться что это поможет, хоть потихоньку.
Путин хуйло! (Как минимум)

Ответить
Развернуть ветку
Конь Федерации

Такое ощущение, что даже через тысячи лет, когда человечество окончательно избавится от диктаторов, в России будут размышлять, кто же станет преемником их царя.

Ответить
Развернуть ветку
fdffd fdffd

Пока все человечество в хаосе, у нас процветающая стабильность.

Ответить
Развернуть ветку
Ланцелот

То есть, нет никакого военного положения, не введены войска, за депутатами смотрю никто не приглядывает, а полиция не просто позволяет протестующим воздвигать постройки и палатки, но и ЗАЩИЩАЕТ их от зомбанутых?

Но долбоебы всё равно будут сравнивать с Россией.

Ответить
Развернуть ветку
Volkodav

Неужели не сидят молча с оправданиями, что они ничего не могут сделать, и вообще это запад виноват

Ответить
Развернуть ветку
бєндєровєц родрігес

Сравнил закрытие эха и дефицит продуктов

Ответить
Развернуть ветку
Тёплая Грелочка

Одно ведёт к другому, просто медленно

Ответить
Развернуть ветку
Dan

Помню недавно смотрел про полит. и экономический кризис в стране из-за пандемии

Ответить
Развернуть ветку
Маленький цвет

https://youtu.be/0QxP8LwHEfw
Видео от Редрум

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 21 комментарий
null