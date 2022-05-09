Протесты в Шри-Ланке: премьер ушёл с поста, депутат правящей партии застрелил демонстранта и, вероятно, покончил с собой Статьи редакции
Жители островного государства требуют от семьи, к которой принадлежат премьер и президент, уйти из политики.
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- Премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакса направил президенту и своему младшему брату Готабаю Раджапакса прошение об отставке. Об этом сообщили Reuters, «Би-би-си» и Al Jazeera со ссылкой на источники в правительстве. Премьер подтвердил это в твиттере.
- Новости об уходе премьера с поста появились вскоре после столкновений 9 мая в столице, Коломбо. Сторонники правящей партии попытались напасть на палатки и другие временные постройки, возведённые протестующими возле государственных учреждений. Полиция применила слезоточивый газ и водомёты против напавших на объекты. По данным AFP, погибли не менее двух человек, пострадали около 140 человек. В столице в очередной раз ввели коммендантский чаc.
- По данным полиции, 9 мая депутат от правящей партии Шри-Ланки Амаракерти Атукорала открыл огонь и тяжело ранил двух человек, которые заблокировали его машину в городе Ниттамбува. В органах отметили, что парламентарий скрылся с места происшествия и укрылся в соседнем здании. После того, как тысячи людей окружили постройку, его нашли мёртвым. Полиция утверждает, что Атукорала застрелился. Один из тех, кого депутат ранил, скончался.
- Резиденцию другого члена парламента Саната Нишанта подожгли. В местных СМИ утверждают, что шри-ланкийский политик участвовал в нападении на протестующих. Также появилось видео с поджогом домов и машин других членов правящей партии.
- The Guardian называет экономический кризис в Шри-Ланке крупнейшим с 1948 года, то есть за всё время независимости от Великобритании. Протесты в стране продолжаются с марта 2022 года: люди требуют от семьи Раджапакса уйти из политики. (Теперь уже бывшему) премьеру сейчас 76 лет, а главе государства — 72 года.
- Шри-Ланка находится на грани банкротства. Экономический кризис связывают в том числе с последствиями пандемии, из-за которой обрушилась индустрия туризма, и резким ростом цен на нефть. В стране наблюдается дефицит продуктов и товаров первой необходимости, девальвируется национальная валюта, а также завершаются запасы топлива и регулярно отключается электроэнергия. Государство приостановило выплаты по внешнему долгу.
Не тот дед не в той стране.
чего ж сразу дед, володе всего 44 года, молодой ещё
Какому Володе 44?
человек пишет из 1996, не обращай внимания
да из 2022 я
не ври
Охуеть, неужели бывает полиция, которая стоит на стороне оппозиции?
Появляется когда становится нечего кушоть
Вы что хотите как в Шри ланке?
да
А что для этого надо делать?
Протестовать, доносить до умов других людей информацию отличную от той что им вешашают на уши из телевизора. Быть политактивным. Как минимум
Если быть как минимум, то как в Шри-Ланке не получится
Я думаю главное начать, а дальше, будем надеяться и стараться что это поможет, хоть потихоньку.
Путин хуйло! (Как минимум)
Такое ощущение, что даже через тысячи лет, когда человечество окончательно избавится от диктаторов, в России будут размышлять, кто же станет преемником их царя.
Пока все человечество в хаосе, у нас процветающая стабильность.
То есть, нет никакого военного положения, не введены войска, за депутатами смотрю никто не приглядывает, а полиция не просто позволяет протестующим воздвигать постройки и палатки, но и ЗАЩИЩАЕТ их от зомбанутых?
Но долбоебы всё равно будут сравнивать с Россией.
Неужели не сидят молча с оправданиями, что они ничего не могут сделать, и вообще это запад виноват
Сравнил закрытие эха и дефицит продуктов
Одно ведёт к другому, просто медленно
Помню недавно смотрел про полит. и экономический кризис в стране из-за пандемии
https://youtu.be/0QxP8LwHEfw
Видео от Редрум