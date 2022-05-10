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Пулитцеровская премия-2022: украинские журналисты получили специальную награду за работу во время конфликта с Россией Статьи редакции

Эти и другие итоги знаковой премии.

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Журналист AP показывает на дым после удара по роддому в Мариуполе. Фото Mstyslav Chernov/AP Photo

Организаторы одной из самых престижных наград США в области журналистики, музыки, литературы и театра объявили победителей в 2022 году. TJ перечисляет самых примечательных лауреатов.

  • Специальную премию вручили журналистам из Украины за «смелость, выносливость и приверженность правде во время вторжения Владимира Путина в их страну и его пропаганде в России» (Роскомнадзор требует называть события «специальной военной операцией»).
The Pulitzer Prizes @PulitzerPrizes
Congratulations to the journalists of #Ukraine. #Pulitzer
  • Издание Tampa Bay Times получила награду за расследования о загрязнениях от свинцово-плавильного завода и последствиях для жителей Флориды. Для этого журналисты изучили около 100 тысяч страниц правительственных отчётов.
Poisoned: A Tampa Bay Times investigation
Hundreds of factory workers have been exposed to extreme amounts of lead. They’ve inhaled it, been…
projects.tampabay.com
  • Quanta Magazine получило премию за объяснения того, чем примечателен и важен один из самых знаковых проектов NASA — телескоп «Джеймс Уэбб».
The Webb Space Telescope Will Rewrite Cosmic…
The James Webb Space Telescope has the potential to rewrite the history of the cosmos and reshape…
www.quantamagazine.org
  • The New York Times дали премию за расследование остановок водителей по требованию полиции. Издание выяснило, что в США могли бы избежать сотен смертей, если бы полицейские не действовали с «чрезмерной агрессией» в попытке предупредить опасные ситуации.
Why Many Police Traffic Stops Turn Deadly
Officers, trained to presume danger, have reacted with outsize aggression. For hundreds of unarmed…
www.nytimes.com
  • The New York Times получила ещё одну награду за расследование о халатности американских военных. Журналисты выяснили, что Пентагон скрывал, как от действий армии по случайности или неосторожности, из-за ошибок разведки или недостаточной точности оружия погибли тысячи мирных жителей в разных странах.
Hidden Pentagon Records Reveal Patterns of…
The promise was a war waged by all-seeing drones and precision bombs. The documents show flawed…
www.nytimes.com
  • Издание The Houston Chronicle получило премию за материалы о том, почему заявления республиканцев о массовых фальсификаций президентских выборов-2022 так и остались без доказательств. Организаторы премии сочли, что журналисты полностью разоблачили миф о подтасовке голосов.
The Big Lie: Winner of the 2022 Pulitzer Prize…
The Houston Chronicle Editorial Board won the 2022 Pulitzer Prize in Editorial Writing for "The…
www.houstonchronicle.com
  • Пулитцеровскую премию за новостную фотографию вручили двум лауреатам: Маркусу Яму из Los Angeles Times за работу во время перехода власти в Афганистане к талибам, а также сразу нескольким журналистам Getty Images за работу во время штурма Капитолия.
Военный самолёт пролетает над семьёй, собравшейся восле автомобиля, уничтоженного американским беспилотником в Кабуле. Marcus Yam, Los Angeles Times
Охрана Капитолия наставила оружие на двери в забарикадированный зал во время попытки протестующих захватить здание. Фото Drew Angerer, Getty Images
  • Премию за художественную фотографию получили журналисты Reuters. Они работали в Индии во время роста заболеваемости коронавирусом.
REUTERS, Danish Siddiqui
  • The Futuro Media Group получило премию в категории «аудиорепортаж» за подкаст «Suave» о попытке человека адаптироваться к миру после 30 лет заключения в тюрьме.
Suave - The Futuro Media Group
SUBSCRIBE HERE A new podcast about the system that sentences juveniles to life in prison, a story…
www.futuromediagroup.org
  • Премию в номинации «нехудожественная литература» дали писательнице Андреа Эллиот за книгу «Невидимый ребёнок: нищета, выживание и надежда в американском городе», в которой рассказывается о жизни бездомной семьи.
  • Награду за лучшую книгу по истории получили два лауреата: Николь Юстас и её «Покрытые ночью: история убийства и правосудия коренных народов в ранней Америке», а также Ада Феррер за «Американскую историю Кубы».
  • За «лучшую драму» наградили Джеймса Иджеймса и его книгу «Толстая ветчина» — переосмысление «Гамлета». Пьесу по произведению в мае начнут показывать на Бродвее.
  • Книга Джошуа Коэна «Нетаньяху: рассказ об очень незначительном эпизоде в истории очень известной семьи», в которой автор анализирует жизнь евреев в США и Израиле, получила награду за лучшую художественную книгу.
  • Рэйвен Чакон получил музыкальную премию за «Безмолвную мессу», cвоё первое сочинение для органа и ансамбля, признанное знаковым для церковной музыки.

#новости #премии #конфликтнаукраине

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1 комментарий
Денис Сенькин

а путин получит награду учитель года? Историю преподает

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