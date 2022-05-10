Пулитцеровская премия-2022: украинские журналисты получили специальную награду за работу во время конфликта с Россией Статьи редакции
Эти и другие итоги знаковой премии.
191 просмотров
Организаторы одной из самых престижных наград США в области журналистики, музыки, литературы и театра объявили победителей в 2022 году. TJ перечисляет самых примечательных лауреатов.
- Специальную премию вручили журналистам из Украины за «смелость, выносливость и приверженность правде во время вторжения Владимира Путина в их страну и его пропаганде в России» (Роскомнадзор требует называть события «специальной военной операцией»).
- Издание Tampa Bay Times получила награду за расследования о загрязнениях от свинцово-плавильного завода и последствиях для жителей Флориды. Для этого журналисты изучили около 100 тысяч страниц правительственных отчётов.
- Quanta Magazine получило премию за объяснения того, чем примечателен и важен один из самых знаковых проектов NASA — телескоп «Джеймс Уэбб».
- The New York Times дали премию за расследование остановок водителей по требованию полиции. Издание выяснило, что в США могли бы избежать сотен смертей, если бы полицейские не действовали с «чрезмерной агрессией» в попытке предупредить опасные ситуации.
- The New York Times получила ещё одну награду за расследование о халатности американских военных. Журналисты выяснили, что Пентагон скрывал, как от действий армии по случайности или неосторожности, из-за ошибок разведки или недостаточной точности оружия погибли тысячи мирных жителей в разных странах.
- Издание The Houston Chronicle получило премию за материалы о том, почему заявления республиканцев о массовых фальсификаций президентских выборов-2022 так и остались без доказательств. Организаторы премии сочли, что журналисты полностью разоблачили миф о подтасовке голосов.
- Пулитцеровскую премию за новостную фотографию вручили двум лауреатам: Маркусу Яму из Los Angeles Times за работу во время перехода власти в Афганистане к талибам, а также сразу нескольким журналистам Getty Images за работу во время штурма Капитолия.
- Премию за художественную фотографию получили журналисты Reuters. Они работали в Индии во время роста заболеваемости коронавирусом.
- The Futuro Media Group получило премию в категории «аудиорепортаж» за подкаст «Suave» о попытке человека адаптироваться к миру после 30 лет заключения в тюрьме.
- Премию в номинации «нехудожественная литература» дали писательнице Андреа Эллиот за книгу «Невидимый ребёнок: нищета, выживание и надежда в американском городе», в которой рассказывается о жизни бездомной семьи.
- Награду за лучшую книгу по истории получили два лауреата: Николь Юстас и её «Покрытые ночью: история убийства и правосудия коренных народов в ранней Америке», а также Ада Феррер за «Американскую историю Кубы».
- За «лучшую драму» наградили Джеймса Иджеймса и его книгу «Толстая ветчина» — переосмысление «Гамлета». Пьесу по произведению в мае начнут показывать на Бродвее.
- Книга Джошуа Коэна «Нетаньяху: рассказ об очень незначительном эпизоде в истории очень известной семьи», в которой автор анализирует жизнь евреев в США и Израиле, получила награду за лучшую художественную книгу.
- Рэйвен Чакон получил музыкальную премию за «Безмолвную мессу», cвоё первое сочинение для органа и ансамбля, признанное знаковым для церковной музыки.
а путин получит награду учитель года? Историю преподает