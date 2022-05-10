Эти и другие итоги знаковой премии.

Журналист AP показывает на дым после удара по роддому в Мариуполе. Фото Mstyslav Chernov/AP Photo

Организаторы одной из самых престижных наград США в области журналистики, музыки, литературы и театра объявили победителей в 2022 году. TJ перечисляет самых примечательных лауреатов.