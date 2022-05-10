RUTUBE заказали



Мы продолжаем вести восстановительные работы. Напомним, что платформа легла утром 9 мая, а пресс-служба заявила о крупнейшей в истории компании кибератаке. Как известно, APT – это спланированные и - что важно - дорогостоящие атаки. Кто-то очень хотел помешать RUTUBE показать парад Победы и праздничный салют.

Не грех вспомнить, какие битвы выигрывали наши. Битва за RUTUBE продолжается. Держим за вас 💪🏻, ребята!

RUTUBE заказалиМы продолжаем вести восстановительные работы. Напомним, что платформа легла утром 9 мая, а пресс-служба заявила о крупнейшей в истории компании кибератаке. Как известно, APT – это спланированные и - что важно - дорогостоящие атаки. Кто-то очень хотел помешать ...