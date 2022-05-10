Rutube недоступен более суток после кибератаки. Источники сообщают, что «сайт не подлежит восстановлению» Статьи редакции
Представители сервиса отрицают утерю исходного кода сайта, но признают серьёзный ущерб инфраструктуры.
Утром 9 мая российский видеохостинг Rutube заявил о хакерской кибератаке. Как минимум с 7 утра сайт оказался недоступен, но в телеграм-канале сервиса сообщили, что локализовали инцидент и начали работу над восстановлением инфраструктуры хостинга.
Спустя сутки доступ к Rutube так и не вернулся. В течение 9 мая представители сайта неоднократно отмечали, что хакеры «хотели помешать сервису показать парад Победы и праздничный салют», а для для восстановления необходимо «объединиться и снова победить». А одно из сообщений в телеграме написали на украинском языке, обращаясь лично к министру цифровой трансформации Украины Михаилу Фёдорову.
Вечером 9 мая издание The Village, со ссылкой на источник, близкий к Rutube, сообщило, что сервис может вообще не восстановиться — якобы в результате взлома полностью удалили исходный код сайта. Служба безопасности не знала, остался ли у хакера доступ к сайту, поэтому не могла воспользоваться бэкапами для возвращения кода.
Утром 10 мая представители хостинга заявили, что информация об утере кода «не соответствует действительности», но признали, что это самая масштабная атака в истории сервиса, и спрогнозировать сроки восстановления сложно. «Было поражено более 75% баз и инфраструктуры основной версии и 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных», — передаёт слова представителей компании РБК.
9 мая о хакерских атаках заявили сразу несколько российских сайтов. Помимо Rutube была нарушена работа РБК и «Коммерсантъ» из-за границы, а зрители кабельного телевидения и пользователи Smart TV сообщили об антивоенных сообщениях на месте описаний каналов и программы телепередач.
В любом случае:
Это возможно, только если они настолько сильно пилили бюджетики, что многоуровнего бэкапа, и норм спецов по управлению репами - не было как класса.
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Многие могут сказать, что шифраторы могли отправить давно, и просто ждали пока пройдёт месячный "бэкап" цикл и ебануть всё разом.
Но это обычно совсем не просто.
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Напрашивается вариант, что тот кто отвечал за бэкап, всё и уничтожил.
Но тогда опять же получается - какой то сюр со сверх властью.
Что-то мне это напоминает, дайте-ка подумать. Взятие росиськой армией Киева за три дня, точно!
Что такое бэкап знаю. А что такое репы не знаю. Можете объяснить?
Репозитории, в них исходный код хранится.
Ещё вариант — они не понимают есть ли доступ к системам до сих пор. И какой уровень доступа по факту был и есть сейчас.
Условно: восстанавливают до какого-то состояния, но всё опять крашится.
Тем временем в офисе rutube
https://youtu.be/SOuhTLeyVCE
Вряд ли у них также лампово и весело как в сериале. Надо пересмотреть
В это время программисты рутуба -окей гугл скачать скрипт для видеохостинга
Ищут на ютубе «восстановить репозиторий битбакет туториал»
Комментарий от Rutube:
От RUTUBE, как обычно, ожидают молниеносного решения всех проблем. Что ж, мы привыкли к завышенным требованиям.
Однако напомним, что волшебных палочек в реальной жизни не существует. Зато существует большая команда, которая более 15 часов работает над восстановлением платформы, которую, напомним, в последние месяцы посещают десятки миллионов пользователей и на которую грузят десятки тысяч видео.
Специалисты продолжают решать проблему, также к урегулированию ситуации были привлечены партнеры, в данный момент работа по восстановлению идет полным ходом
https://t.me/rutube
Даже в пресс-релизах обычной it-компании чувствуется снобизм и токсичность.
Ебать у них чсв для всего лишь десяток миллионов пользователей и десяток тысяч видео.
Ой, какие кокетки. Ну тогда ладно, конечно!
а что случилось?...)
вангую ситуацию: попилили, проебали дедлайны и такие "ой, все хакеры сломали".
да лааадно. гитом щас все пользуются, у разрабов должны быть репозитории локально. код не может уничтожиться на 100%
У них, насколько я знаю, корпоративный bitbucket был, большая часть кода без репликации хранилась на одном дев-сервере, его и ломанули, бггг.
ну не, погоди, но локально-то код остается?
Остался. А CI — нет. Код есть, а деплоить некуда, тестировать нечем, мониторинг не мигает, потому что тоже проебался.
Но опять же, может это только мои домыслы, сам из третьих рук знаю.
если код есть, то с остальным можно разобраться. залить на другие. гитхаб, гитлаб. ну конфликты конечно.. но не утерян же код
если утрачена инфра, то восстановление может занять больше месяца
infrastructure as a code? disaster recovery?
боже, я еще помню, как тортусом пользовались или меркури. там да, была бы жопа полная
Ну вот мне тоже так кажется. Именно код не так просто уничтожить, он много где есть. А вот конфигурации всякие серверов и процессов не всегда сбэкаплены.
Лол, как будто без деплоя жизнь останавливается. Все равно это всё очень странно звучит
Все спецы уехали ещё в феврале, а оставшихся джунов вчера всех призвали. Так вижу.
Я бы рассказал, сколько спецов осталось, но пока отделаюсь простым выражением — дохуя их ещё осталось
В телеграме написали.. Что это из-за парада Победы... Как-будто кроме них других способов посмотреть нет 😆
Кібербавовна