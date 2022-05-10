Новости
Чапаев и Пустота

Rutube недоступен более суток после кибератаки. Источники сообщают, что «сайт не подлежит восстановлению» Статьи редакции

Представители сервиса отрицают утерю исходного кода сайта, но признают серьёзный ущерб инфраструктуры.

3585 просмотров
Скриншот сайта

Утром 9 мая российский видеохостинг Rutube заявил о хакерской кибератаке. Как минимум с 7 утра сайт оказался недоступен, но в телеграм-канале сервиса сообщили, что локализовали инцидент и начали работу над восстановлением инфраструктуры хостинга.

Спустя сутки доступ к Rutube так и не вернулся. В течение 9 мая представители сайта неоднократно отмечали, что хакеры «хотели помешать сервису показать парад Победы и праздничный салют», а для для восстановления необходимо «объединиться и снова победить». А одно из сообщений в телеграме написали на украинском языке, обращаясь лично к министру цифровой трансформации Украины Михаилу Фёдорову.

RUTUBE вещает
RUTUBE заказали

Мы продолжаем вести восстановительные работы. Напомним, что платформа легла утром 9 мая, а пресс-служба заявила о крупнейшей в истории компании кибератаке. Как известно, APT – это спланированные и - что важно - дорогостоящие атаки. Кто-то очень хотел помешать ...
RUTUBE заказали

Мы продолжаем вести восстановительные работы. Напомним, что платформа легла утром 9 мая, а пресс-служба заявила о крупнейшей в истории компании кибератаке. Как известно, APT – это спланированные и - что важно - дорогостоящие атаки. Кто-то очень хотел помешать RUTUBE показать парад Победы и праздничный салют.
Не грех вспомнить, какие битвы выигрывали наши. Битва за RUTUBE продолжается. Держим за вас 💪🏻, ребята!

Вечером 9 мая издание The Village, со ссылкой на источник, близкий к Rutube, сообщило, что сервис может вообще не восстановиться — якобы в результате взлома полностью удалили исходный код сайта. Служба безопасности не знала, остался ли у хакера доступ к сайту, поэтому не могла воспользоваться бэкапами для возвращения кода.

Утром 10 мая представители хостинга заявили, что информация об утере кода «не соответствует действительности», но признали, что это самая масштабная атака в истории сервиса, и спрогнозировать сроки восстановления сложно. «Было поражено более 75% баз и инфраструктуры основной версии и 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных», — передаёт слова представителей компании РБК.

9 мая о хакерских атаках заявили сразу несколько российских сайтов. Помимо Rutube была нарушена работа РБК и «Коммерсантъ» из-за границы, а зрители кабельного телевидения и пользователи Smart TV сообщили об антивоенных сообщениях на месте описаний каналов и программы телепередач.

Новости
Хакеры взломали Smart TV и спутниковое телевидение — в программе появились антивоенные сообщения Статьи редакции

Несколько сервисов признали «масштабные кибератаки» перед Днём победы.

Фото пользовательницы TJ

#новости #взломы #rutube

Материал дополнен редакцией
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
31 комментарий
Написать комментарий...
Лютый кусок ДОБРА

В любом случае:

Ответить
Развернуть ветку
Лютый кусок ДОБРА

Это возможно, только если они настолько сильно пилили бюджетики, что многоуровнего бэкапа, и норм спецов по управлению репами - не было как класса.
-
Многие могут сказать, что шифраторы могли отправить давно, и просто ждали пока пройдёт месячный "бэкап" цикл и ебануть всё разом.
Но это обычно совсем не просто.
-
Напрашивается вариант, что тот кто отвечал за бэкап, всё и уничтожил.
Но тогда опять же получается - какой то сюр со сверх властью.

Ответить
Развернуть ветку
Маленький глобус
Ответить
Развернуть ветку
Голая харизма
Это возможно, только если они настолько сильно пилили бюджетики, что многоуровнего бэкапа, и норм спецов по управлению репами - не было как класса.

Что-то мне это напоминает, дайте-ка подумать. Взятие росиськой армией Киева за три дня, точно!

Ответить
Развернуть ветку
Гарик П

Что такое бэкап знаю. А что такое репы не знаю. Можете объяснить?

Ответить
Развернуть ветку
Speedwagon MMXXII

Репозитории, в них исходный код хранится.

Ответить
Развернуть ветку
Первичный велосипед

Ещё вариант — они не понимают есть ли доступ к системам до сих пор. И какой уровень доступа по факту был и есть сейчас.
Условно: восстанавливают до какого-то состояния, но всё опять крашится.

Ответить
Развернуть ветку
the hard of леопард

Тем временем в офисе rutube

https://youtu.be/SOuhTLeyVCE

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Петров

Вряд ли у них также лампово и весело как в сериале. Надо пересмотреть

Ответить
Развернуть ветку
Пятая колонка

В это время программисты рутуба -окей гугл скачать скрипт для видеохостинга

Ответить
Развернуть ветку
Nowar

Ищут на ютубе «восстановить репозиторий битбакет туториал»

Ответить
Развернуть ветку
Чапаев и Пустота
Автор

Комментарий от Rutube:

От RUTUBE, как обычно, ожидают молниеносного решения всех проблем. Что ж, мы привыкли к завышенным требованиям.
Однако напомним, что волшебных палочек в реальной жизни не существует. Зато существует большая команда, которая более 15 часов работает над восстановлением платформы, которую, напомним, в последние месяцы посещают десятки миллионов пользователей и на которую грузят десятки тысяч видео.

Специалисты продолжают решать проблему, также к урегулированию ситуации были привлечены партнеры, в данный момент работа по восстановлению идет полным ходом

https://t.me/rutube

Ответить
Развернуть ветку
Alex Blake

Даже в пресс-релизах обычной it-компании чувствуется снобизм и токсичность.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Петров

Ебать у них чсв для всего лишь десяток миллионов пользователей и десяток тысяч видео.

Ответить
Развернуть ветку
Голая харизма

Ой, какие кокетки. Ну тогда ладно, конечно!

Ответить
Развернуть ветку
Oleksandr Chernovol

а что случилось?...)

Ответить
Развернуть ветку
Maria Mono

вангую ситуацию: попилили, проебали дедлайны и такие "ой, все хакеры сломали".
да лааадно. гитом щас все пользуются, у разрабов должны быть репозитории локально. код не может уничтожиться на 100%

Ответить
Развернуть ветку
Обугленный мурал против войны

У них, насколько я знаю, корпоративный bitbucket был, большая часть кода без репликации хранилась на одном дев-сервере, его и ломанули, бггг.

Ответить
Развернуть ветку
Maria Mono

ну не, погоди, но локально-то код остается?

Ответить
Развернуть ветку
Обугленный мурал против войны

Остался. А CI — нет. Код есть, а деплоить некуда, тестировать нечем, мониторинг не мигает, потому что тоже проебался.

Ответить
Развернуть ветку
Обугленный мурал против войны

Но опять же, может это только мои домыслы, сам из третьих рук знаю.

Ответить
Развернуть ветку
Maria Mono

если код есть, то с остальным можно разобраться. залить на другие. гитхаб, гитлаб. ну конфликты конечно.. но не утерян же код

Ответить
Развернуть ветку
УкраiнськийРобiт

если утрачена инфра, то восстановление может занять больше месяца

Ответить
Развернуть ветку
musty alien

infrastructure as a code? disaster recovery?

Ответить
Развернуть ветку
Maria Mono

боже, я еще помню, как тортусом пользовались или меркури. там да, была бы жопа полная

Ответить
Развернуть ветку
Слабый ключ

Ну вот мне тоже так кажется. Именно код не так просто уничтожить, он много где есть. А вот конфигурации всякие серверов и процессов не всегда сбэкаплены.

Ответить
Развернуть ветку
Speedwagon MMXXII

Лол, как будто без деплоя жизнь останавливается. Все равно это всё очень странно звучит

Ответить
Развернуть ветку
RAA

Все спецы уехали ещё в феврале, а оставшихся джунов вчера всех призвали. Так вижу.

Ответить
Развернуть ветку
Speedwagon MMXXII
Все спецы уехали ещё в феврале

Я бы рассказал, сколько спецов осталось, но пока отделаюсь простым выражением — дохуя их ещё осталось

Ответить
Развернуть ветку
Пятая колонка

В телеграме написали.. Что это из-за парада Победы... Как-будто кроме них других способов посмотреть нет 😆

Ответить
Развернуть ветку
disobedient.avocado

Кібербавовна

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 31 комментарий
null