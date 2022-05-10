На Первом канале показали фото Бонни и Клайда среди разлучённых войной людей во время концерта к Дню Победы Статьи редакции
В пресс-службе канала заявили, что отвечали лишь за трансляцию, но не участвовали в постановке самого концерта.
Вечером 9 мая на Первом канале прошла трансляция праздничного концерта в честь Дня Победы. Во время исполнения одной из песен на заднем плане показывали архивные кадры мужчин и женщин, которых разлучила Великая Отечественная война. Некоторые зрители, однако, заметили, что на один из слайдов попала фотография американских грабителей Бонни и Клайда.
Такой же снимок опубликован в статье о преступниках на «Википедии». Там она датирована 1933 годом, а сами Бонни и Клайд были убиты при задержании в мае 1934 года — за пять лет до начала Второй мировой войны. По словам журналиста Ильи Шепелина, кадр из записи концерта на сайте Первого канала уже вырезали.
В пресс-службе Первого канала заявили изданию «Подъём», что они «только транслировали сам концерт и не имели отношения к его постановке».
Бонни и Клайд — одни из самых известных грабителей периода Великой депрессии в США. Они оказали большое влияние на американскую поп-культуру и стали нарицательными образами преступников-любовников.
Чё смиётись там, либирасня , агенты вы продажные. Всё правильно! Бонни и Клайд были савецкими партизанами, они у пиндосов деньги атымали, и пролетариату отдавали. Пали в бою. Последними словами были - умираем за Сталина! (c) Иван Помидоров
Ты прав, БРАТ, с праздником
а вот и внучка сталина)
Уничтожает ПША изнутри!
и кто-то всё ещё не верит в карму
На вас деняк не напасешься в фотобанках ваших покупать. Через яндекс картинки приходится. Ну, уж извините у вас там рейхстаг один да какой-то хрен на финском танке. Скажите спасибо, что не из звездных воин.
)спасибо
Неватаны, налетай
я еще новый выпуск бедкомедтиана не могу раскусить где порваться
Если ещё кто-то не осознал полностью, что на первом канале показали фото Бони и Клайда, ниже есть 48 постов про это. Ну чтобы все поняли.
Повторение - мать
Повторение - мать повторения.
ты знал)
Ждём 108 пост про это
Ну ведь могут же, когда захотят)
Я зуб даю, что аудитория телека это даже не заметила.
Я тоже не заметил бы, если бы не увидел тут на тж.
К тому же я этих персонажей в лицо и не знал то (и сейчас не запомню;) ), но кринж опять словил нехилый с таких фото на 9 мая
Это 20-й пост. С юбилеем, дятел.
Это официальная новость. С баном, сударь
:D
Ну хоть не Сида и Ненси