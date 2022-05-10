В пресс-службе канала заявили, что отвечали лишь за трансляцию, но не участвовали в постановке самого концерта.

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Вечером 9 мая на Первом канале прошла трансляция праздничного концерта в честь Дня Победы. Во время исполнения одной из песен на заднем плане показывали архивные кадры мужчин и женщин, которых разлучила Великая Отечественная война. Некоторые зрители, однако, заметили, что на один из слайдов попала фотография американских грабителей Бонни и Клайда.

Такой же снимок опубликован в статье о преступниках на «Википедии». Там она датирована 1933 годом, а сами Бонни и Клайд были убиты при задержании в мае 1934 года — за пять лет до начала Второй мировой войны. По словам журналиста Ильи Шепелина, кадр из записи концерта на сайте Первого канала уже вырезали.

В пресс-службе Первого канала заявили изданию «Подъём», что они «только транслировали сам концерт и не имели отношения к его постановке».

Когда мы окончательно проведём разбирательство, я думаю, мы уже раскроем эту информацию, чтобы сейчас огульно никого преждевременно не обвинили. Конечно, это было ненамеренно. Исключительно ошибка, я уверен. Я даже примерно представляю, по какому алгоритму эта ошибка была допущена. Константин Ярошевский пресс-секретарь Первого канала

Бонни и Клайд — одни из самых известных грабителей периода Великой депрессии в США. Они оказали большое влияние на американскую поп-культуру и стали нарицательными образами преступников-любовников.