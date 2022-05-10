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На Первом канале показали фото Бонни и Клайда среди разлучённых войной людей во время концерта к Дню Победы Статьи редакции

В пресс-службе канала заявили, что отвечали лишь за трансляцию, но не участвовали в постановке самого концерта.

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Вечером 9 мая на Первом канале прошла трансляция праздничного концерта в честь Дня Победы. Во время исполнения одной из песен на заднем плане показывали архивные кадры мужчин и женщин, которых разлучила Великая Отечественная война. Некоторые зрители, однако, заметили, что на один из слайдов попала фотография американских грабителей Бонни и Клайда.

Такой же снимок опубликован в статье о преступниках на «Википедии». Там она датирована 1933 годом, а сами Бонни и Клайд были убиты при задержании в мае 1934 года — за пять лет до начала Второй мировой войны. По словам журналиста Ильи Шепелина, кадр из записи концерта на сайте Первого канала уже вырезали.

В пресс-службе Первого канала заявили изданию «Подъём», что они «только транслировали сам концерт и не имели отношения к его постановке».

Когда мы окончательно проведём разбирательство, я думаю, мы уже раскроем эту информацию, чтобы сейчас огульно никого преждевременно не обвинили. Конечно, это было ненамеренно. Исключительно ошибка, я уверен. Я даже примерно представляю, по какому алгоритму эта ошибка была допущена.

Константин Ярошевский
пресс-секретарь Первого канала

Бонни и Клайд — одни из самых известных грабителей периода Великой депрессии в США. Они оказали большое влияние на американскую поп-культуру и стали нарицательными образами преступников-любовников.

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Игорь Николаев
Грабежи банков: взлёт и закат эпохи, которая надолго закрепилась в поп-культуре

Когда-то имена грабителей банков печатали на первых полосах газет, а сегодня такие преступления – удел маргиналов.

Кадр из фильма «Джонни Д», снятого по мотивам биографии грабителя банков Джона Диллинджера

#новости #телевидение #первыйканал

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21 комментарий
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Комсомольский Мика

Чё смиётись там, либирасня , агенты вы продажные. Всё правильно! Бонни и Клайд были савецкими партизанами, они у пиндосов деньги атымали, и пролетариату отдавали. Пали в бою. Последними словами были - умираем за Сталина! (c) Иван Помидоров

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Русский

Ты прав, БРАТ, с праздником

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Комсомольский Мика

а вот и внучка сталина)

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Русский

Уничтожает ПША изнутри!

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имя мое и фамилия

и кто-то всё ещё не верит в карму

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Митя Простомолотов

На вас деняк не напасешься в фотобанках ваших покупать. Через яндекс картинки приходится. Ну, уж извините у вас там рейхстаг один да какой-то хрен на финском танке. Скажите спасибо, что не из звездных воин.

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имя мое и фамилия

)спасибо

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Неприятный Филипп

Неватаны, налетай

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Навальнята спасают Фермана

я еще новый выпуск бедкомедтиана не могу раскусить где порваться

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Аристарх Евдокимов

Если ещё кто-то не осознал полностью, что на первом канале показали фото Бони и Клайда, ниже есть 48 постов про это. Ну чтобы все поняли.

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имя мое и фамилия

Повторение - мать

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Денис Обрезков

Повторение - мать повторения.

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имя мое и фамилия

ты знал)

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Джон

Ждём 108 пост про это

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имя мое и фамилия

Ну ведь могут же, когда захотят)

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Ukrainian

Я зуб даю, что аудитория телека это даже не заметила.

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Майка Ника

Я тоже не заметил бы, если бы не увидел тут на тж.
К тому же я этих персонажей в лицо и не знал то (и сейчас не запомню;) ), но кринж опять словил нехилый с таких фото на 9 мая

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Roman Gromov

Это 20-й пост. С юбилеем, дятел.

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Экономический франт

Это официальная новость. С баном, сударь

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Традиционный рак

:D

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Судебный нос

Ну хоть не Сида и Ненси

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