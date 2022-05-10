В резолюции предлагается созвать международный трибунал для оценки действий России против Украины.

10 мая Сейм Литвы принял резолюцию, в которой Россия признаётся «государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм». В голосовании участвовали 128 парламентариев — все они выступили за принятие резолюции. Об этом сообщило издание Delfi.

В документе действия России на территории Украины названы «геноцидом украинского народа», а также перечислены массовые военные преступления, подтверждения которым находили в нескольких населённых пунктах.

Парламент Литвы также призвал международное сообщество создать Специальный международный уголовный трибунал для расследования случаев агрессии против Украины. Согласно документу, у трибунала должны быть полномочия выдавать международные ордеры на арест, а с лидеров государств и других должностных лиц нужно снять неприкосновенность.

Литва активно выступает против действий российского правительства с самого начала вооружённого конфликта в Украине. В начале апреля страна первой отказалась от импорта газа из России, а в затем там официально запретили публичную демонстрацию георгиевской ленты и символов Z и V.