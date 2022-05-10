Парламент Литвы единогласно признал Россию «государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм» Статьи редакции
В резолюции предлагается созвать международный трибунал для оценки действий России против Украины.
10 мая Сейм Литвы принял резолюцию, в которой Россия признаётся «государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм». В голосовании участвовали 128 парламентариев — все они выступили за принятие резолюции. Об этом сообщило издание Delfi.
В документе действия России на территории Украины названы «геноцидом украинского народа», а также перечислены массовые военные преступления, подтверждения которым находили в нескольких населённых пунктах.
Парламент Литвы также призвал международное сообщество создать Специальный международный уголовный трибунал для расследования случаев агрессии против Украины. Согласно документу, у трибунала должны быть полномочия выдавать международные ордеры на арест, а с лидеров государств и других должностных лиц нужно снять неприкосновенность.
Литва активно выступает против действий российского правительства с самого начала вооружённого конфликта в Украине. В начале апреля страна первой отказалась от импорта газа из России, а в затем там официально запретили публичную демонстрацию георгиевской ленты и символов Z и V.
Ну и в чем они не правы?
Геноцид украинцев
Убийства политических соперников
Государство-террорист, как возможно многим здесь это покажется обидным, но пока так оно и есть
Сюда же:
- Сотрудничество с представителями террористических организаций ХАМАС и Талибан
- Подрыв жилых домов на своей территории с мирными жителями
- Совершение противозаконных действий на федеральном уровне вопреки принятым и подписанным Женевской конвенции и ЕКПЧ
А также откроем Женевскую декларацию о терроризме и сыграем с вами в бинго. Я насчитал уже 10 пунктов из 11, а вы?
Можно взять твой же пост, где нарисован айсберг
https://tjournal.ru/internet/583757-mem-aysberg-putinskogo-rezhima
Топ
Да нет, россияне согласны
Россияне уже на все согласны, лишь бы какой-нибудь "волшебник в голубом вертолете" от них Пуче убрал. Но "волшебники" бывают только в сказках.
Ну чего в сказках, мы даже знаем имя одного старого российского волшебника что сейчас у власти, и даже знаем имя молодого, который хочет сместить старого, но пока не получается.
они правы. непонятно, куда деть себя в этой оценке
Если ты в самом деле что-то делаешь на своем уровне, что бы изменить это в своем государстве, то это тебя не должно задевать
делал, уже нет сил, ничего не делаю
Слушай, я не буду кривить душой, я с Украины, лично у меня есть не доверие к россиянам, в агрессию оно не перерастает, хотя местами тут вырывается в ответ на какие-то набросы, что меня не особо радует
Ну и тут важное уточнение, мне повезло, мои родственники живы и здоровы, ничего не теряли
Но если даже вы, та малая часть адекватных кто там есть опустит просто руки, ну это будет вообще пиздец
И это плохо что для вас, что для нас
понимаю. я опустил руки и разлагаюсь, лично я внутри фашизма жить не могу
Уезжай тогда, помогай оттуда как можешь
не могу, готов к смерти. общаться с окружением не могу, только родителей обработал
Не думал что некоторых так ситуация в депрессию кинула, это не особо хорошие мысли
да кинула конешно. у меня многие друзья стали пить без меры, так чтобы лишь бы работу не потерять.
меня вот тут минусуют когда я пишу что не надо валить на фсб все эти самоубийства и странные смерти всяких богачей — но видно же как крыши едут, как многие люди не могут без бутылки уже, многое такое видно даже по tj. причём у среднего tj-шника в основном моральная боль, ну какие у него реально проблемы? ну может плойку новую не купить или игр для неё.
а у богачей реально развалился весь их мир — лодку отняли, в европу на выходные не слетаешь, счета тоже либо отняли либо отнимут со дня на день, короче там реально стресс и крушение всего лайфстайла, а не просто моральные терзания за херовое поведение родной страны.
это мое личное, с предрасположенностью. но жить больше не хочется
при том, что больше 10 лет я пытался это предотвращать, но больше моих сил нет, да и объективно ничего сделать нельзя, это какое-то космическое излучение
в фашиста. пассивно.
ДА
Нахуя?
взрывы домов в москве, убийство юрия щекочихина, убийство литвиненко, убийство политковской, убийство немцова, покушение на скрипалей, покушение на навального — больше 20 лет это государство открыто занимается терроризмом
Это только те, которые мы точно знаем. А сколько ещё умерло при загадочных обстоятельствах и никто не знает истинных причин?
Взрывы домов?
взрывы домов.
Взрывы домов!
Дада, это ещё до хлопков было.
сейчас это хлопки строений
Гуглить "Рязанский сахар"
Лавров с кураторами!
от такого язя поймал вчера!
С курвами.
в кандибоберах
Сейчас и в Литве нацистов найдут, скриньте. Потом окажется, что Вильнюс вообще исконно русский город.
уже есть ватный аргумент, что вильно это подарок совка литве, и надо бы его вернуть взад
Пока им взад только дают
Немного шапкозакидательство и корю себя за это, но как есть
Да пусть. Если им Украина только за счёт поставок, причём не самой современной техники, порвала жопу, то что будет после нападения на члена НАТО?
Литву исключат из НАТО в тот же вечер, чтобы не злить Пыню. Очевидно же.
Ну пусть попробуют хули. Там не будет двухнедельных битв за Попасную. Там будет сразу рывок до Москвы, ЯО и прочее.
Парламент здорового человека.
Что теперь будет?
И ещё: значит ли это, что россияне — террористы? Или это как-то отдельно?
Россияне - нет, правительство - да. Как в случае с Северной Кореей. Еще б беженцами всех несогласных с режимом принимали, как оттуда 🤡
Граждане рассматриваются в этом юридическом поле скорее как заложники, поддерживающие режим - как больные стокгольмским синдромом люди. В случае с целой страной это должно стать первым прецедентом в истории, когда задействовано и подвержено болезни такое большое количество людей
Они что, не видели статью на тж, в которой говорится, что это все случайности? 🤷♂️
я только за, но подпадают ли действия рф под определение терроризма, отличное от "где взорвалось там и теракт"?
Это круто. Но как мы уже увидели, все эти организации склонны лишь выражать глубокую обеспокоенность. И чуть ли не пинками приходится их раскачивать на что-то большее.
Ведь вся заваруха началась ещё в 2014 году, но некоторые страны аля Германия, умудрились за это время лишь глубже заглотить российский шланг.
Только один вопрос к европейцам.
Почему дети Грузии и Чечни оказались дешевле Украинских?
В чём проблема была наложить санкции за Грозный или за Цхинвал?
Ну, значит берём и Прибалтику. Раз уж настаиваете