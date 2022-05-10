Новости

Парламент Литвы единогласно признал Россию «государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм» Статьи редакции

В резолюции предлагается созвать международный трибунал для оценки действий России против Украины.

10 мая Сейм Литвы принял резолюцию, в которой Россия признаётся «государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм». В голосовании участвовали 128 парламентариев — все они выступили за принятие резолюции. Об этом сообщило издание Delfi.

В документе действия России на территории Украины названы «геноцидом украинского народа», а также перечислены массовые военные преступления, подтверждения которым находили в нескольких населённых пунктах.

Парламент Литвы также призвал международное сообщество создать Специальный международный уголовный трибунал для расследования случаев агрессии против Украины. Согласно документу, у трибунала должны быть полномочия выдавать международные ордеры на арест, а с лидеров государств и других должностных лиц нужно снять неприкосновенность.

Литва активно выступает против действий российского правительства с самого начала вооружённого конфликта в Украине. В начале апреля страна первой отказалась от импорта газа из России, а в затем там официально запретили публичную демонстрацию георгиевской ленты и символов Z и V.

#новости #конфликтвукраине

1982 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
47 комментариев
Написать комментарий...
Bruno Traven

Ну и в чем они не правы?
Геноцид украинцев
Убийства политических соперников
Государство-террорист, как возможно многим здесь это покажется обидным, но пока так оно и есть

Ответить
Развернуть ветку
Lee

Сюда же:

- Сотрудничество с представителями террористических организаций ХАМАС и Талибан
- Подрыв жилых домов на своей территории с мирными жителями
- Совершение противозаконных действий на федеральном уровне вопреки принятым и подписанным Женевской конвенции и ЕКПЧ

А также откроем Женевскую декларацию о терроризме и сыграем с вами в бинго. Я насчитал уже 10 пунктов из 11, а вы?

Ответить
Развернуть ветку
Комсомольский Мика

Можно взять твой же пост, где нарисован айсберг
https://tjournal.ru/internet/583757-mem-aysberg-putinskogo-rezhima

Мем: Айсберг путинского режима — Интернет на TJ
В результате предложения одного человека было решено сделать айсберг по событиям, произошедшим за…
tjournal.ru
Ответить
Развернуть ветку
Напряженный шар

Топ

Ответить
Развернуть ветку
Максим

Да нет, россияне согласны

Ответить
Развернуть ветку
SergeB
Да нет, россияне согласны

Россияне уже на все согласны, лишь бы какой-нибудь "волшебник в голубом вертолете" от них Пуче убрал. Но "волшебники" бывают только в сказках.

Ответить
Развернуть ветку
Напряженный шар

Ну чего в сказках, мы даже знаем имя одного старого российского волшебника что сейчас у власти, и даже знаем имя молодого, который хочет сместить старого, но пока не получается.

Ответить
Развернуть ветку
Guru Guru

они правы. непонятно, куда деть себя в этой оценке

Ответить
Развернуть ветку
Bruno Traven

Если ты в самом деле что-то делаешь на своем уровне, что бы изменить это в своем государстве, то это тебя не должно задевать

Ответить
Развернуть ветку
Guru Guru

делал, уже нет сил, ничего не делаю

Ответить
Развернуть ветку
Bruno Traven

Слушай, я не буду кривить душой, я с Украины, лично у меня есть не доверие к россиянам, в агрессию оно не перерастает, хотя местами тут вырывается в ответ на какие-то набросы, что меня не особо радует
Ну и тут важное уточнение, мне повезло, мои родственники живы и здоровы, ничего не теряли
Но если даже вы, та малая часть адекватных кто там есть опустит просто руки, ну это будет вообще пиздец
И это плохо что для вас, что для нас

Ответить
Развернуть ветку
Guru Guru

понимаю. я опустил руки и разлагаюсь, лично я внутри фашизма жить не могу

Ответить
Развернуть ветку
Bruno Traven

Уезжай тогда, помогай оттуда как можешь

Ответить
Развернуть ветку
Guru Guru

не могу, готов к смерти. общаться с окружением не могу, только родителей обработал

Ответить
Развернуть ветку
Bruno Traven

Не думал что некоторых так ситуация в депрессию кинула, это не особо хорошие мысли

Ответить
Развернуть ветку
zero endorphine

да кинула конешно. у меня многие друзья стали пить без меры, так чтобы лишь бы работу не потерять.

меня вот тут минусуют когда я пишу что не надо валить на фсб все эти самоубийства и странные смерти всяких богачей — но видно же как крыши едут, как многие люди не могут без бутылки уже, многое такое видно даже по tj. причём у среднего tj-шника в основном моральная боль, ну какие у него реально проблемы? ну может плойку новую не купить или игр для неё.
а у богачей реально развалился весь их мир — лодку отняли, в европу на выходные не слетаешь, счета тоже либо отняли либо отнимут со дня на день, короче там реально стресс и крушение всего лайфстайла, а не просто моральные терзания за херовое поведение родной страны.

Ответить
Развернуть ветку
Guru Guru

это мое личное, с предрасположенностью. но жить больше не хочется
при том, что больше 10 лет я пытался это предотвращать, но больше моих сил нет, да и объективно ничего сделать нельзя, это какое-то космическое излучение

Ответить
Развернуть ветку
Напряженный шар
опустил руки и разлагаюсь

в фашиста. пассивно.

Ответить
Развернуть ветку
Guru Guru

ДА

Ответить
Развернуть ветку
Напряженный шар

Нахуя?

Ответить
Развернуть ветку
tuorqai

взрывы домов в москве, убийство юрия щекочихина, убийство литвиненко, убийство политковской, убийство немцова, покушение на скрипалей, покушение на навального — больше 20 лет это государство открыто занимается терроризмом

Ответить
Развернуть ветку
Кремлевский Илья

Это только те, которые мы точно знаем. А сколько ещё умерло при загадочных обстоятельствах и никто не знает истинных причин?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

Взрывы домов?

Ответить
Развернуть ветку
Sdafs 156

взрывы домов.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

Взрывы домов!

Ответить
Развернуть ветку
lovemyonahole

Дада, это ещё до хлопков было.

Ответить
Развернуть ветку
tuorqai

сейчас это хлопки строений

Ответить
Развернуть ветку
taffeqao

Гуглить "Рязанский сахар"

Ответить
Развернуть ветку
ИгорьOK

Лавров с кураторами!

Ответить
Развернуть ветку
Жесткий томагавк_два

от такого язя поймал вчера!

Ответить
Развернуть ветку
Маленький глобус

С курвами.

Ответить
Развернуть ветку
Жесткий томагавк_два

в кандибоберах

Ответить
Развернуть ветку
Ukrainian

Сейчас и в Литве нацистов найдут, скриньте. Потом окажется, что Вильнюс вообще исконно русский город.

Ответить
Развернуть ветку
tuorqai

уже есть ватный аргумент, что вильно это подарок совка литве, и надо бы его вернуть взад

Ответить
Развернуть ветку
Bruno Traven

Пока им взад только дают
Немного шапкозакидательство и корю себя за это, но как есть

Ответить
Развернуть ветку
Glory to Ukraine

Да пусть. Если им Украина только за счёт поставок, причём не самой современной техники, порвала жопу, то что будет после нападения на члена НАТО?

Ответить
Развернуть ветку
Astraeus

Литву исключат из НАТО в тот же вечер, чтобы не злить Пыню. Очевидно же.

Ответить
Развернуть ветку
lovemyonahole

Ну пусть попробуют хули. Там не будет двухнедельных битв за Попасную. Там будет сразу рывок до Москвы, ЯО и прочее.

Ответить
Развернуть ветку
Товарищ

Парламент здорового человека.

Ответить
Развернуть ветку
Дед Макар

Что теперь будет?
И ещё: значит ли это, что россияне — террористы? Или это как-то отдельно?

Ответить
Развернуть ветку
Гусь

Россияне - нет, правительство - да. Как в случае с Северной Кореей. Еще б беженцами всех несогласных с режимом принимали, как оттуда 🤡

Ответить
Развернуть ветку
Lee

Граждане рассматриваются в этом юридическом поле скорее как заложники, поддерживающие режим - как больные стокгольмским синдромом люди. В случае с целой страной это должно стать первым прецедентом в истории, когда задействовано и подвержено болезни такое большое количество людей

Ответить
Развернуть ветку
Vladislav
Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм

Они что, не видели статью на тж, в которой говорится, что это все случайности? 🤷‍♂️

Ответить
Развернуть ветку
Годовой Орзэмэс

я только за, но подпадают ли действия рф под определение терроризма, отличное от "где взорвалось там и теракт"?

Ответить
Развернуть ветку
Егор Павлюк

Это круто. Но как мы уже увидели, все эти организации склонны лишь выражать глубокую обеспокоенность. И чуть ли не пинками приходится их раскачивать на что-то большее.

Ведь вся заваруха началась ещё в 2014 году, но некоторые страны аля Германия, умудрились за это время лишь глубже заглотить российский шланг.

Ответить
Развернуть ветку
Viktor Ivanov

Только один вопрос к европейцам.
Почему дети Грузии и Чечни оказались дешевле Украинских?
В чём проблема была наложить санкции за Грозный или за Цхинвал?

Ответить
Развернуть ветку
cVинореZ

Ну, значит берём и Прибалтику. Раз уж настаиваете

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 47 комментариев
null