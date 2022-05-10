Глава города заявил, что «младшее поколение с детства должно знать о зле, которое пытается возродиться», но после критики удалил пост.

{"id":617280,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":617280,"gtm":null} 413 просмотров

Фото из телеграм-канала Евгения Моисеева

9 мая в телеграм-канале главы Кисловодска Евгения Моисеева появился ряд публикаций о городских мероприятиях, посвящённых Дню Победы. В одном из таких постов Моисеев показал, как девочка в военной форме расстреливала из пневматической винтовки чучело «последнего фашиста».

Судя по всему, акция не была массовой и проходила в частном секторе. На фото попал только один ребёнок и ещё двое взрослых — один в военной форме, другой в гражданской одежде и камуфляжной куртке. Помимо автора снимков, в кадре также видно оператора с камерой.

Фото из телеграм-канала Евгения Моисеева

«Фашист» висел на воротах вниз головой, в джинсах, рубашке цвета хаки и в камуфляжной кепке. В одну руку манекену вложили игрушечный автомат, а на другую повязали красную ленту со свастикой. Также в груди у чучела видно «отверстие от выстрела», из которого вытекает красная краска.

В телеграме Моисеев объяснил, что манекен символизирует «оккупанта и фашиста». «Наше младшее поколение с детства должно знать о том мировом зле, имя которому фашизм, нацизм, который сегодня вновь пытается возродиться», — приводит его слова «Аргументы и Факты. Ставрополь».

Некоторые подписчики Моисеева возмутились фотографиям. В телеграме главы Ставрополья Владимира Владимирова появились комментарии с требованиями дать оценку мероприятию. Пользователи написали, что такие акции могут сделать детей жестокими, а кто-то пожаловался на публичную демонстрацию нацистской символики.

Вскоре после того, как фотографии начали расходиться в соцсетях и местных СМИ, оригинальный пост исчез из телеграм-канала Моисеева.