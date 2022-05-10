Глава Кисловодска показал, как 9 мая ребёнок расстреливал чучело «фашиста». Местные жители пожаловались губернатору края Статьи редакции
Глава города заявил, что «младшее поколение с детства должно знать о зле, которое пытается возродиться», но после критики удалил пост.
9 мая в телеграм-канале главы Кисловодска Евгения Моисеева появился ряд публикаций о городских мероприятиях, посвящённых Дню Победы. В одном из таких постов Моисеев показал, как девочка в военной форме расстреливала из пневматической винтовки чучело «последнего фашиста».
Судя по всему, акция не была массовой и проходила в частном секторе. На фото попал только один ребёнок и ещё двое взрослых — один в военной форме, другой в гражданской одежде и камуфляжной куртке. Помимо автора снимков, в кадре также видно оператора с камерой.
«Фашист» висел на воротах вниз головой, в джинсах, рубашке цвета хаки и в камуфляжной кепке. В одну руку манекену вложили игрушечный автомат, а на другую повязали красную ленту со свастикой. Также в груди у чучела видно «отверстие от выстрела», из которого вытекает красная краска.
В телеграме Моисеев объяснил, что манекен символизирует «оккупанта и фашиста». «Наше младшее поколение с детства должно знать о том мировом зле, имя которому фашизм, нацизм, который сегодня вновь пытается возродиться», — приводит его слова «Аргументы и Факты. Ставрополь».
Некоторые подписчики Моисеева возмутились фотографиям. В телеграме главы Ставрополья Владимира Владимирова появились комментарии с требованиями дать оценку мероприятию. Пользователи написали, что такие акции могут сделать детей жестокими, а кто-то пожаловался на публичную демонстрацию нацистской символики.
Вскоре после того, как фотографии начали расходиться в соцсетях и местных СМИ, оригинальный пост исчез из телеграм-канала Моисеева.
хуясе, оппозиция пришла откуда не ждали
У фашиста фоне Z, иронично
Тоже понравилось, символично так получилось
хороший пример как единоросовская зараза из которой путин все органы власти сформировал морально разлагает народ
Очень мило. А после этого удивляются, что гонят на всех русских. Так-то оно понятно, что только ситхи всё возводят в абсолют. Но почему-то подобные ситуации происходят практически исключительно с одной страной. И не получится всё скинуть на Путина и его холуев. Ибо получается, что и зиговать Путин заставил на награждении и Z рисовать во время стима дотки, и ребёнку в руки автомат Путин дал. Практически так же вездесущ как Обама, гадивший во всех подъездах.
Как всегда
Ваш будущий убийца подрастает.