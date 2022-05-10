Новости

Глава Кисловодска показал, как 9 мая ребёнок расстреливал чучело «фашиста». Местные жители пожаловались губернатору края Статьи редакции

Глава города заявил, что «младшее поколение с детства должно знать о зле, которое пытается возродиться», но после критики удалил пост.

413 просмотров
Фото из телеграм-канала Евгения Моисеева

9 мая в телеграм-канале главы Кисловодска Евгения Моисеева появился ряд публикаций о городских мероприятиях, посвящённых Дню Победы. В одном из таких постов Моисеев показал, как девочка в военной форме расстреливала из пневматической винтовки чучело «последнего фашиста».

Судя по всему, акция не была массовой и проходила в частном секторе. На фото попал только один ребёнок и ещё двое взрослых — один в военной форме, другой в гражданской одежде и камуфляжной куртке. Помимо автора снимков, в кадре также видно оператора с камерой.

Фото из телеграм-канала Евгения Моисеева

«Фашист» висел на воротах вниз головой, в джинсах, рубашке цвета хаки и в камуфляжной кепке. В одну руку манекену вложили игрушечный автомат, а на другую повязали красную ленту со свастикой. Также в груди у чучела видно «отверстие от выстрела», из которого вытекает красная краска.

В телеграме Моисеев объяснил, что манекен символизирует «оккупанта и фашиста». «Наше младшее поколение с детства должно знать о том мировом зле, имя которому фашизм, нацизм, который сегодня вновь пытается возродиться», — приводит его слова «Аргументы и Факты. Ставрополь».

Некоторые подписчики Моисеева возмутились фотографиям. В телеграме главы Ставрополья Владимира Владимирова появились комментарии с требованиями дать оценку мероприятию. Пользователи написали, что такие акции могут сделать детей жестокими, а кто-то пожаловался на публичную демонстрацию нацистской символики.

Вскоре после того, как фотографии начали расходиться в соцсетях и местных СМИ, оригинальный пост исчез из телеграм-канала Моисеева.

Интернет
Резонанс: День Победы в России во время конфликта с Украиной Статьи редакции

Задержания на антивоенных протестах 9 мая и парады с Z-символом.

Фото акции от подписчиков телеграм-канала «Феминистского антивоенного сопротивления»

#новости #деньпобеды

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
7 комментариев
Написать комментарий...
Totorimoto
манекен символизирует «оккупанта и фашиста»

хуясе, оппозиция пришла откуда не ждали

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Охапкин

У фашиста фоне Z, иронично

Ответить
Развернуть ветку
Майка Ника

Тоже понравилось, символично так получилось

Ответить
Развернуть ветку
ДЕДос Атака

хороший пример как единоросовская зараза из которой путин все органы власти сформировал морально разлагает народ

Ответить
Развернуть ветку
Егор Павлюк

Очень мило. А после этого удивляются, что гонят на всех русских. Так-то оно понятно, что только ситхи всё возводят в абсолют. Но почему-то подобные ситуации происходят практически исключительно с одной страной. И не получится всё скинуть на Путина и его холуев. Ибо получается, что и зиговать Путин заставил на награждении и Z рисовать во время стима дотки, и ребёнку в руки автомат Путин дал. Практически так же вездесущ как Обама, гадивший во всех подъездах.

Ответить
Развернуть ветку
Комсомольский торшер
После критики удалил пост

Как всегда

Ответить
Развернуть ветку
Направленный фитиль

Ваш будущий убийца подрастает.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 7 комментариев
null