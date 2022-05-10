Владелец Tinder подал в суд на Google за навязывание своей платёжной системы Статьи редакции
Match Group заявила, что она стала «заложником» Google.
- «Десять лет назад Match Group была партнёром Google. Теперь мы её заложники», — заявили в компании. По её словам, Google монополизирует способы оплаты Android-пользователей.
- В 2021 году Google снизила комиссии с доходов для разработчиков с 30% до 15% и пообещала, что к 1 июня удалит приложения, которые обходят её собственные платежные системы. В марте 2022 года Spotify договорился с Google о предоставлении пользователям альтернативного способа оплаты в приложении. Match Group такую возможность не получила.
- По оценке компании, её расходы в 2022 году за использование платежной системы в Google Play составят $100 млн и ещё дополнительные $42 млн.
- Match Group не хочет платить за преимущества, которые она получает в магазине приложений компании, сказали в Google: «Как и любой бизнес мы берем плату за наши услуги».
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яблоко трясли, теперь очередь за гуглом
Трясут дерево, где висят эти гиганты
слишком большие, чтобы упасть
Счас выстроится очередь адептов "почему частный бизнес не может делать на свей платформе все что захочет, делайте свою платформу"
Беги за йотафоном или не пизди
У меня айфон с гравировкой серп и молот
Там премиум сейчас не купить, платежи ток через гугл