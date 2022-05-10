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Владелец Tinder подал в суд на Google за навязывание своей платёжной системы Статьи редакции

Match Group заявила, что она стала «заложником» Google.

  • «Десять лет назад Match Group была партнёром Google. Теперь мы её заложники», — заявили в компании. По её словам, Google монополизирует способы оплаты Android-пользователей.
  • В 2021 году Google снизила комиссии с доходов для разработчиков с 30% до 15% и пообещала, что к 1 июня удалит приложения, которые обходят её собственные платежные системы. В марте 2022 года Spotify договорился с Google о предоставлении пользователям альтернативного способа оплаты в приложении. Match Group такую возможность не получила.
  • По оценке компании, её расходы в 2022 году за использование платежной системы в Google Play составят $100 млн и ещё дополнительные $42 млн.
  • Match Group не хочет платить за преимущества, которые она получает в магазине приложений компании, сказали в Google: «Как и любой бизнес мы берем плату за наши услуги».

#новости #google #tinder

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7 комментариев
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Комсомольский Мика

яблоко трясли, теперь очередь за гуглом

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Комсомольский торшер

Трясут дерево, где висят эти гиганты

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Комсомольский Мика

слишком большие, чтобы упасть

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Забавный фонарь

Счас выстроится очередь адептов "почему частный бизнес не может делать на свей платформе все что захочет, делайте свою платформу"

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Окончательный жар

Беги за йотафоном или не пизди

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Забавный фонарь

У меня айфон с гравировкой серп и молот

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Любой ихтиандр

Там премиум сейчас не купить, платежи ток через гугл

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