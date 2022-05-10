Вероятно, в Кремле хотят дать преемникам больше времени на подготовку к выборам в качестве временно исполняющих обязанности.

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10 мая сразу несколько губернаторов один за одним объявили о своём уходе в отставку или отказались от выдвижения на ближайшие выборы. Все они — выдвиженцы от «Единой России», у которых в сентябре заканчивается срок исполнения обязанностей. И хотя для многих новости стали неожиданными, о планах отправить чиновников в отставку СМИ сообщали ещё полгода назад.

11 сентября 2022 года в России планируется единый день голосования. Если порядок выборов не изменится, в этот день в регионах будут выбирать новых местных руководителей. Как сообщает «Медуза», такие досрочные отставки нынешних глав можно объяснить тактикой, при которой у назначенных врио будет больше времени на избирательную кампанию и подготовку к выборам.

Томская область — Сергей Жвачкин

Губернатор Томской области стал первым в списке подавших в отставку глав регионов. В своём обращении он написал, что решил освободить должность для молодых политиков, а также напомнил, что не может избираться больше двух сроков подряд — «не собираюсь искать никаких лазеек». Он отметил, что решение согласовано с Владимиром Путиным.

В первые месяцы этого года произошли важные для меня события. 20 января мне исполнилось 65. И хотя все мужчины в душе мальчишки, я всё-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И конечно, нужно давать дорогу молодым. Сергей Жвачкин губернатор Томской области

Жвачкин занимал пост губернатора на протяжении десяти лет. В 2012 году его кандидатуру предложил Дмитрий Медведев, а местные депутаты поддержали выбор тогдашнего президента. Осенью 2017 года Жвачкина, выдвинутого от партии «Единая Россия», переизбрали на новый срок с результатом в 60,58% голосов избирателей. Его полномочия истекали осенью 2022 года.

Помимо своей политической деятельности Жвачкин является президентом футбольного клуба «Томь». В 2012 году местные журналисты обнаружили у него также доли в двух компаниях, хотя губернаторам запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. Однако в администрации заявили, что в одном из случаев долю временно передали в доверительное управление, а во втором компания находится в другом регионе.

В октябре 2021 года РБК уже сообщало о возможной отставке губернатора в ближайшее время. Это связывали в том числе с тем, что после выборов 2020 года в городском парламенте оказались политики, связанные с несистемной оппозицией.

Кировская область — Игорь Васильев

Вторым о своей отставке объявил глава Кировской области Игорь Васильев. Он написал, что принял решение из-за приближающегося срока окончания полномочий, и теперь планирует продолжить работу на федеральном уровне. Как и Жвачкин, Васильев отметил, что его отставку поддержал лично Путин.

Васильев занимал должность с 2016 года, когда его назначили врио вместо заподозренного в коррупции Никиты Белых. Спустя год Васильев от «Единой России» участвовал в полноценных выборах и набрал 64,03% голосов. После выборов Комитет гражданских инициатив обвинил его в нечестной кампании и популистских решениях ради рейтингов за год на посту врио.

Срок главы Кировской области также должен был закончиться осенью 2022 года, но и его отставку прогнозировали за год до этого. Рейтинг поддержки Васильева называли «катастрофически низким», а на выборах 2021 года партия показала один из самых низких результатов — меньше 30% голосов.

Рязанская область — Николай Любимов

В отличие от своих коллег, губернатор Рязанской области не стал подавать в отставку, но заявил о своём намерении не выдвигаться на следующий срок. Он не написал ни о согласовании своего решения с президентом, ни о планах на будущее, но добавил, что «надеется быть полезным на новой должности» — вероятно, рассчитывая продолжить политическую карьеру.

Любимов возглавил Рязанскую область в 2017 году — сперва тоже в качестве исполняющего обязанности, а затем в результатах выборов. Он выдвигался от «Единой России» и набрал более 80% голосов избирателей. Его отставку тоже предсказывали, но не из-за рейтингов, а по причине «отсутствия необходимых управленческих качеств».

Саратовская область — Валерий Радаев

Валерий Радаев, губернатор Саратовской области, тоже заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на новый срок (в апреле областная дума внесла изменения в местный закон, что позволило Радаеву оставаться губернатором более двух сроков подряд). Он также объявил, что оставит пост досрочно. Политик поблагодарил местных жителей за поддержку и совместную работу, а Владимира Путина — за доверие.

Мною принято решение о досрочном сложении полномочий губернатора. Я десять лет возглавлял Саратовскую область. В связи с приближающейся избирательной кампанией не буду выдвигать свою кандидатуру на очередной срок для избрания главой региона. Планирую сосредоточиться на другом направлении работы. Валерий Радаев губернатор Саратовской области

Как и Жвачкин, Радаев был назначен губернатором в 2012 году по инициативе Дмитрия Медведева, а через пять лет победил на выборах от «Единой России», набрав почти три четверти голов избирателей. Осенью 2021 года Радаев тоже попал в списки чиновников, которым грозит отставка, а в октябре сам сказал о «завершении полномочий» оппоненту из КПРФ — а затем поправил сам себя.

Марий Эл — Александр Евстифеев

Пятым чиновником, сообщившим об отказе от поста, стал глава республики Марий Эл Александр Евстифеев. Он написал в телеграм-канале, что обратился с просьбой принять отставку к Путину, а также поблагодарил его за доверие и «неоценимую заботу о республике и её жителях». Как и другие политики, своё решение он объяснил приближающимся сроком окончания полномочий.

Евстифеев занимал должность главы региона с 2017 года: полгода в качестве врио, затем по результатам выборов. Он выдвигался от «Единой России», но получил поддержку и от коммунистов, благодаря чему набрал 88,27% голосов. Однако уже через год губернатор лишился поддержки оппонентов, а в 2019 году местная оппозиция даже попыталась отправить его в отставку.

Марий Эл — один из «проблемных» регионов. На выборах в Госдуму местная «Единая Россия» проиграла КПРФ с отрывом в 3% голосов. О скорой отставке Евстифеева сообщали в февраля 2022 года, но, в отличие от остальных глав регионов, администрация планировала сохранить за ним должность — якобы чиновник сам решил сложить полномочия.