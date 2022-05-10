Главы пяти российских регионов одновременно подали в отставку за четыре месяца до выборов Статьи редакции
Вероятно, в Кремле хотят дать преемникам больше времени на подготовку к выборам в качестве временно исполняющих обязанности.
10 мая сразу несколько губернаторов один за одним объявили о своём уходе в отставку или отказались от выдвижения на ближайшие выборы. Все они — выдвиженцы от «Единой России», у которых в сентябре заканчивается срок исполнения обязанностей. И хотя для многих новости стали неожиданными, о планах отправить чиновников в отставку СМИ сообщали ещё полгода назад.
11 сентября 2022 года в России планируется единый день голосования. Если порядок выборов не изменится, в этот день в регионах будут выбирать новых местных руководителей. Как сообщает «Медуза», такие досрочные отставки нынешних глав можно объяснить тактикой, при которой у назначенных врио будет больше времени на избирательную кампанию и подготовку к выборам.
Томская область — Сергей Жвачкин
Губернатор Томской области стал первым в списке подавших в отставку глав регионов. В своём обращении он написал, что решил освободить должность для молодых политиков, а также напомнил, что не может избираться больше двух сроков подряд — «не собираюсь искать никаких лазеек». Он отметил, что решение согласовано с Владимиром Путиным.
Жвачкин занимал пост губернатора на протяжении десяти лет. В 2012 году его кандидатуру предложил Дмитрий Медведев, а местные депутаты поддержали выбор тогдашнего президента. Осенью 2017 года Жвачкина, выдвинутого от партии «Единая Россия», переизбрали на новый срок с результатом в 60,58% голосов избирателей. Его полномочия истекали осенью 2022 года.
Помимо своей политической деятельности Жвачкин является президентом футбольного клуба «Томь». В 2012 году местные журналисты обнаружили у него также доли в двух компаниях, хотя губернаторам запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. Однако в администрации заявили, что в одном из случаев долю временно передали в доверительное управление, а во втором компания находится в другом регионе.
В октябре 2021 года РБК уже сообщало о возможной отставке губернатора в ближайшее время. Это связывали в том числе с тем, что после выборов 2020 года в городском парламенте оказались политики, связанные с несистемной оппозицией.
Кировская область — Игорь Васильев
Вторым о своей отставке объявил глава Кировской области Игорь Васильев. Он написал, что принял решение из-за приближающегося срока окончания полномочий, и теперь планирует продолжить работу на федеральном уровне. Как и Жвачкин, Васильев отметил, что его отставку поддержал лично Путин.
Васильев занимал должность с 2016 года, когда его назначили врио вместо заподозренного в коррупции Никиты Белых. Спустя год Васильев от «Единой России» участвовал в полноценных выборах и набрал 64,03% голосов. После выборов Комитет гражданских инициатив обвинил его в нечестной кампании и популистских решениях ради рейтингов за год на посту врио.
Срок главы Кировской области также должен был закончиться осенью 2022 года, но и его отставку прогнозировали за год до этого. Рейтинг поддержки Васильева называли «катастрофически низким», а на выборах 2021 года партия показала один из самых низких результатов — меньше 30% голосов.
Рязанская область — Николай Любимов
В отличие от своих коллег, губернатор Рязанской области не стал подавать в отставку, но заявил о своём намерении не выдвигаться на следующий срок. Он не написал ни о согласовании своего решения с президентом, ни о планах на будущее, но добавил, что «надеется быть полезным на новой должности» — вероятно, рассчитывая продолжить политическую карьеру.
Любимов возглавил Рязанскую область в 2017 году — сперва тоже в качестве исполняющего обязанности, а затем в результатах выборов. Он выдвигался от «Единой России» и набрал более 80% голосов избирателей. Его отставку тоже предсказывали, но не из-за рейтингов, а по причине «отсутствия необходимых управленческих качеств».
Саратовская область — Валерий Радаев
Валерий Радаев, губернатор Саратовской области, тоже заявил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру на новый срок (в апреле областная дума внесла изменения в местный закон, что позволило Радаеву оставаться губернатором более двух сроков подряд). Он также объявил, что оставит пост досрочно. Политик поблагодарил местных жителей за поддержку и совместную работу, а Владимира Путина — за доверие.
Как и Жвачкин, Радаев был назначен губернатором в 2012 году по инициативе Дмитрия Медведева, а через пять лет победил на выборах от «Единой России», набрав почти три четверти голов избирателей. Осенью 2021 года Радаев тоже попал в списки чиновников, которым грозит отставка, а в октябре сам сказал о «завершении полномочий» оппоненту из КПРФ — а затем поправил сам себя.
Марий Эл — Александр Евстифеев
Пятым чиновником, сообщившим об отказе от поста, стал глава республики Марий Эл Александр Евстифеев. Он написал в телеграм-канале, что обратился с просьбой принять отставку к Путину, а также поблагодарил его за доверие и «неоценимую заботу о республике и её жителях». Как и другие политики, своё решение он объяснил приближающимся сроком окончания полномочий.
Евстифеев занимал должность главы региона с 2017 года: полгода в качестве врио, затем по результатам выборов. Он выдвигался от «Единой России», но получил поддержку и от коммунистов, благодаря чему набрал 88,27% голосов. Однако уже через год губернатор лишился поддержки оппонентов, а в 2019 году местная оппозиция даже попыталась отправить его в отставку.
Марий Эл — один из «проблемных» регионов. На выборах в Госдуму местная «Единая Россия» проиграла КПРФ с отрывом в 3% голосов. О скорой отставке Евстифеева сообщали в февраля 2022 года, но, в отличие от остальных глав регионов, администрация планировала сохранить за ним должность — якобы чиновник сам решил сложить полномочия.
Жаль конечно.. Кстати подписывайтесь
Дааа отставка ето жесть..
нас уже стотыщ
жмите на колокольчик
Пощекотал твои бубенцы
Сука, каждый раз смешно
Кстати подпишись
Когда подал в отставку шестой губернатор, мне надоело смотреть на них, и я пошёл на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль.
Под санкции боятся попасть, вот и уволились как можно скорее.
Думаете они могут добровольно уйти? Им сказали освободить место другому — ушли, сказали сидеть — будут сидеть.
Ну я думаю у них есть способы как уволиться, например списать на свой возраст типа 65 лет, мозг тупеет.
Там только такие и нужны
Ждём новости о массовых самоубийствах с восемью огнестрельными ранениями в голову.
Старых хрычей на ещё не старых пропутинских собак.
Ротация кадров 💪
Побежали с тонущего коробля, ну вы поняли
Там же первый чувак сказал "согласовано с питуном"
Фсошникам своим места раздаст, чтоб его под ножём не прикончили
Ну почему в РФ в кабинетах одни деды или уже почти
какое совпадение