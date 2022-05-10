Умер первый президент Украины Леонид Кравчук Статьи редакции
Политику было 88 лет.
О смерти политика сообщило агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник в кругу семьи Кравчука. Смерть наступила вечером 10 мая.
Долгое время Кравчук страдал от тяжёлой болезни после операции на сердце, которую провели летом 2021 года. Тогда пациента подключили к аппарату ИВЛ — по информации СМИ, в реанимации он провёл по меньшей мере месяц.
Кравчук занимал пост главы государства два с половиной года — с декабря 1991 года по июль 1994 года. После распада СССР он был одним из тех, кто подписывал Беловежские соглашения о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).
4 мая на 88 году жизни скончался Станислав Шушкевич — он был первым руководителем независимой Беларуси и вместе с Кравчуком подписывал Беловежские соглашения.
Ок, первые президенты России, Украины и Белоруссии умерли. Ждём смерти вторых.
Не ждём, а готовимся.
Первый президент Беларуси, "картофельный лось" жив-живёхонек. До него никаких президентов не было. Шушкевич был Председателем Парламента, как сейчас Володин.
Нам ещё тогда получается лет 18 потерпеть осталось.
А Кучму-то за что?
Кто бы мог подумать, что Горбачев их всех переживёт!
Пиццу ест
Хуя, тут же Шушкевич бувально неделю назад откинулся ещё.
Вот и верь в совпадения
На очереди Назарбаев? Или теперь очередь вторых президентов?
Пыня
Буквально пару месяцев назад был бодрым и в поряде...Неоднозначный политик для Украины. Но хотя бы в никакие конфедерации с орками не вступал. И на том спасибо.
У него же проблемы с сердцем были больше года в клиниках лечился. А до этого да активный был даже в минских соглашениях участвовал
Четвертого мая умер Станислав Шушкевич тоже 88 лет и тоже участник беловежских соглашений. Видимо пора пришла
Блеть 18 лет ещё хочешь скаzaть ждать
Ельцин умер в 2007-м. А как известно, НИКТО НЕ ВЕРНЁТСЯ В 2007-ОЙ
88….. 1488!
Не выдержал всей этой хуйни
А как к нему относятся в Украине?
как к тому, кто слил ядерку.
Демократ. Передал власть мирным путём. Славный президент.
Бывший комуняка, который развалил СССР, дал Украине независимость в обмен на ядерку
Нормально. Дед был умный и хитрый.
Зрадник чи переможник?
Зьядник чи пейемёзнек?
@Кхалиси Бот
когда второй РФ?
Не тот дед
Здоровья ему
Я чёт пропустил, Кравчук заказывал Гонгадзе или нет? Вроде и пленки были какие-то.
Не Кравчук, то история с Кучмой была.
Покоя усопшему
уж лучше б не дожил
Нормальные были, особенно если сравнивать со следующими. В Украине уже совсем новое поколение, за счёт быстрой ротации :)
Точно, Кравчук, спасибо тебе, Ольга.
Опять не тот