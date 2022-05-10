Новости

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук Статьи редакции

Политику было 88 лет.

О смерти политика сообщило агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник в кругу семьи Кравчука. Смерть наступила вечером 10 мая.

Долгое время Кравчук страдал от тяжёлой болезни после операции на сердце, которую провели летом 2021 года. Тогда пациента подключили к аппарату ИВЛ — по информации СМИ, в реанимации он провёл по меньшей мере месяц.

Кравчук занимал пост главы государства два с половиной года — с декабря 1991 года по июль 1994 года. После распада СССР он был одним из тех, кто подписывал Беловежские соглашения о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

4 мая на 88 году жизни скончался Станислав Шушкевич — он был первым руководителем независимой Беларуси и вместе с Кравчуком подписывал Беловежские соглашения.

#новости #украина #некролог

3265 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
67 комментариев
Написать комментарий...
Ха-ха Хи-хи
Ответить
Развернуть ветку
Направленный фитиль

Ок, первые президенты России, Украины и Белоруссии умерли. Ждём смерти вторых.

Ответить
Развернуть ветку
Вооруженный дым

Не ждём, а готовимся.

Ответить
4 комментария
Развернуть ветку
Василий Пупкин

Первый президент Беларуси, "картофельный лось" жив-живёхонек. До него никаких президентов не было. Шушкевич был Председателем Парламента, как сейчас Володин.

Ответить
Развернуть ветку
Belarus

Нам ещё тогда получается лет 18 потерпеть осталось.

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Грачевский

А Кучму-то за что?

Ответить
Развернуть ветку
Литературный бинокль

Кто бы мог подумать, что Горбачев их всех переживёт!

Ответить
Развернуть ветку
Хрустальный творожок

Пиццу ест

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Anthropocide Apostle

Хуя, тут же Шушкевич бувально неделю назад откинулся ещё.

Ответить
Развернуть ветку
Комсомольский Мика

Вот и верь в совпадения

Ответить
Развернуть ветку
iollk

На очереди Назарбаев? Или теперь очередь вторых президентов?

Ответить
Развернуть ветку
Искусственный спрей

Пыня

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Not Me

Буквально пару месяцев назад был бодрым и в поряде...Неоднозначный политик для Украины. Но хотя бы в никакие конфедерации с орками не вступал. И на том спасибо.

Ответить
Развернуть ветку
Виталий Лановой

У него же проблемы с сердцем были больше года в клиниках лечился. А до этого да активный был даже в минских соглашениях участвовал

Ответить
3 комментария
Развернуть ветку
Виталий Лановой

Четвертого мая умер Станислав Шушкевич тоже 88 лет и тоже участник беловежских соглашений. Видимо пора пришла

Ответить
Развернуть ветку
Petr Friendship

Блеть 18 лет ещё хочешь скаzaть ждать

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Широкий хот-дог

Ельцин умер в 2007-м. А как известно, НИКТО НЕ ВЕРНЁТСЯ В 2007-ОЙ

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Конь Федерации

88….. 1488!

Ответить
Развернуть ветку
Сознательный динозавр

Не выдержал всей этой хуйни

Ответить
Развернуть ветку
Duard Kuban

А как к нему относятся в Украине?

Ответить
Развернуть ветку
Not Me

как к тому, кто слил ядерку.

Ответить
17 комментариев
Развернуть ветку
Dan

Демократ. Передал власть мирным путём. Славный президент.

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Влад Карпенко

Бывший комуняка, который развалил СССР, дал Украине независимость в обмен на ядерку

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Денис Шевчук

Нормально. Дед был умный и хитрый.

Ответить
Развернуть ветку
Вооруженный дым

Зрадник чи переможник?

Ответить
Развернуть ветку
Кхалиси Бот

Зьядник чи пейемёзнек?

Ответить
Развернуть ветку
Not Me

@Кхалиси Бот

Ответить
Развернуть ветку
LuiQuao

когда второй РФ?

Ответить
Развернуть ветку
Комсомольский торшер

Не тот дед

Ответить
Развернуть ветку
Искусственный спрей

Здоровья ему

Ответить
Развернуть ветку
Cлоновьи хоботы

Я чёт пропустил, Кравчук заказывал Гонгадзе или нет? Вроде и пленки были какие-то.

Ответить
Развернуть ветку
Ольга Собко

Не Кравчук, то история с Кучмой была.

Ответить
Развернуть ветку
Paul Filatov

Покоя усопшему

Ответить
Развернуть ветку
Годовой Орзэмэс

уж лучше б не дожил

Ответить
Развернуть ветку
IngriaNord

Нормальные были, особенно если сравнивать со следующими. В Украине уже совсем новое поколение, за счёт быстрой ротации :)

Ответить
Развернуть ветку
Cлоновьи хоботы

Точно, Кравчук, спасибо тебе, Ольга.

Ответить
Развернуть ветку
Ласковый микроскоп

Опять не тот

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 67 комментариев
null