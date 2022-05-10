Политику было 88 лет.

О смерти политика сообщило агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник в кругу семьи Кравчука. Смерть наступила вечером 10 мая.

Долгое время Кравчук страдал от тяжёлой болезни после операции на сердце, которую провели летом 2021 года. Тогда пациента подключили к аппарату ИВЛ — по информации СМИ, в реанимации он провёл по меньшей мере месяц.

Кравчук занимал пост главы государства два с половиной года — с декабря 1991 года по июль 1994 года. После распада СССР он был одним из тех, кто подписывал Беловежские соглашения о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

4 мая на 88 году жизни скончался Станислав Шушкевич — он был первым руководителем независимой Беларуси и вместе с Кравчуком подписывал Беловежские соглашения.