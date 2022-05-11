Ему вменяют реабилизацию нацизма.

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Ровшан Аскеров. РИА «Новости»

МВД объявило в розыск бывшего игрока телеигры «Что? Где? Когда» Ровшана Аскерова, обнаружил телеграм-канал ЧТД и подтвердило ТАСС. Они ссылаются на базу данных ведомства.

Карточка МВД про розыск Аскерова

Против Аскерова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма (по части 4 статьи 354.1 УК РФ), сообщал Следственный комитет 27 апреля. Причиной стал его пост в фейсбуке* о маршале Советского Союза Георгии Жукове. СК увидел в публикации ложные сведения, оскорбляющие и порочащие честь и память полководца. На пост Аскерова пожаловался Государственный исторический музей, после чего СК и устроил проверку.

Следственный комитет всегда будет принципиально и жестко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества, невзирая на статус и социальное положение причастных к таким преступлениям лиц. За подобные деяния последует установленная законом уголовная ответственность. Следственный комитет цитата по РИА «Новости»

По данным «ЧТД» и издания «Абзац», в посте Аскеров назвал Жукова «мародёром со стажем», «убийцей в погонах» и «воришкой». TJ при проверке 11 мая не удалось найти такой пост в его профиле.

По статье, которую вменяют Аскерову, грозит штраф в размере до пяти миллионов рублей, либо принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок. Сам игрок, ушедший из «Что? Где? Когда» в 2020 году, уехал из России в марте 2022 года и не собирается возвращаться.

Интервью Аскеров после новостей о заведении дела