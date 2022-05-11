Бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова объявили в розыск. На него завели дело за пост о Георгии Жукове Статьи редакции
Ему вменяют реабилизацию нацизма.
МВД объявило в розыск бывшего игрока телеигры «Что? Где? Когда» Ровшана Аскерова, обнаружил телеграм-канал ЧТД и подтвердило ТАСС. Они ссылаются на базу данных ведомства.
Против Аскерова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма (по части 4 статьи 354.1 УК РФ), сообщал Следственный комитет 27 апреля. Причиной стал его пост в фейсбуке* о маршале Советского Союза Георгии Жукове. СК увидел в публикации ложные сведения, оскорбляющие и порочащие честь и память полководца. На пост Аскерова пожаловался Государственный исторический музей, после чего СК и устроил проверку.
По данным «ЧТД» и издания «Абзац», в посте Аскеров назвал Жукова «мародёром со стажем», «убийцей в погонах» и «воришкой». TJ при проверке 11 мая не удалось найти такой пост в его профиле.
По статье, которую вменяют Аскерову, грозит штраф в размере до пяти миллионов рублей, либо принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок. Сам игрок, ушедший из «Что? Где? Когда» в 2020 году, уехал из России в марте 2022 года и не собирается возвращаться.
*Meta признана в России экстремистской, а фейсбук и инстаграм запрещены
Когда нужно-умный РУССКИЙ, представитель РУССКОЙ интеллигенции. Когда нарушил "закон"-азербайджанец, чурка, понаехавший и нацист.
Азеры не чурки
Это не комплимент!
Сколько лет смотрели ЧГК и КВН и никогда никого не трахало, кто какой национальности. А сейчас повылазило из всех щелей. Борцы с нацизмом хреновы.
За что?
За где и за когда
"реабилитировал нацизм"Поводом к преследованию стал пост Аскерова в фейсбуке о советском маршале Георгии Жукове, который, по версии следствия, содержал «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память великого российского полководца и защитника Отечества».
Мдее, экспроприация ценностей верхушкой командования армией ссср описана в куче книг и автобиографий, прежде чем судить за "ложные сведения" надо бы министерство правды сначала создать.
Так и книжки ложные же :))
Найти и судить авторов!
Судя по тому, что СК РФ возбуждается на территории Украины, думаю, возбуждаться в загробном мире тоже смогут.
Спасибо, понял-принял
Когда говоришь реальные факты о "героях", по типу Жукова, то ты реабилитируешь нацизм) Удобно, правда?
Не, тут другая хитрая система. Это ещё с князем Владимиром было, когда памятник его хотели поставить на Смотровой площадке. Мол, человек, который привёл нас к христианству и герой. А когда историю начали поднимать, что вёл он, прямо скажем, вполне себе аморальный образ жизни, так заскулили верующий, мол, святой и не надо тут. В общем, "Смотру" этим "чудом" решили не осквернять.
Также канонизированы герои, их истории прилизаны, вычесаны и кастрированы, а тех, кто начинает поднимать неудобную правду - подвергают остракизму.
К сожалению, могу констатировать, что искренне верующих мало, а верующих и фанатично - много, вот среди них почти нет нормальных людей.
Да
Любые факты, слова, сомнения в величии и святой невинности руководителей РФ и СССР - это уголовная статья в РФ.
реальные факты
Пора драпать... В Киев... К Илье Новикову в тероборону))
Лол, главный мясник РККА Жуков загубил целые армии и соединения в 1941-42 годах и никогда не был привлечен за это к ответственности. Спустя 80 лет на людей еще заводят уголовку за то, что они об этом говорят. Ебаный совок.
Зачем МВД читает источники запрещенные в РФ? Они должны быть примером для всех граждан. Ну значит и нам можно пользоваться.
Бдят и охраняют наш покой
Совсем охренели :(
За всеми придут
Оскорбление советского генерала - это реабилитация нацизма? Л-логика
Чутка подумав, можно сюда и экстремизм пристегнуть
Обвинить в нацизме - бесценно, перешел дорогу на красный - нацист, сказал про власть не так- нацист, не уплатил налог - нацист....
Для всего остального есть мастеркард... ааа... стоп, они ушли, мастеркард тоже нацисты
Всех пересажайте бравые долбоебы. Оставьте только свою верхушку чтобы проблем не было
Так и сделают, так и делали уже, так и повторят.
Что там порочить этого мясника, про него всё давно уже расписано в двух книгах Резуна, основанных на исторических свидетельствах - архивных документах, материалах печати, опубликованных письмах и мемуарах других известных людей.
Понимаю конечно, комментарий будет красный от горящих ватных жоп.