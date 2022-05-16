Минцифры предложило смягчить требования к разработчикам для доступа в реестр российского ПО Статьи редакции
Это даст ряду компаний возможность вернуться на рынок госзаказа.
- Минцифры предложило смягчить требования к разработчикам, которые хотят включить продукты в реестр отечественного софта, — он имеет преференции при закупках госорганами и даёт льготы по НДС. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы ведомства Максута Шадаева.
- Это позволит включить в список компании, чьи головные организации находятся за рубежом. Глава Минцифры утверждает, что по текущим правилам «достаточное количество российских компаний» не может внести продукты в реестр.
- Предложения направили в Минфин и Минэкономразвития. Из письма следует, что ведомства должны утвердить их к 20 мая.
- Реестр российского софта работает с 2016 года. Сейчас в него включено более 13 тысяч продуктов от более четырёх тысяч правообладателей.
- В августе 2021 года Минцифры уже предлагало упростить внесение софта в реестр. Но тогда ведомство хотело допустить к госзакупкам не только тот софт, исключительные права на который принадлежат России и отечественным субъектам, но и ПО иностранных компаний, которые контролируются из РФ «прямо или косвенно». Минэкономразвития не поддержало ту инициативу.
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Я написал приложение Тжорнал сайт обход блокировок примете в реестр?
Нет, только аналоги сапёра и косынки принимаются
Исходя из новых требований, ZverDVD можно уже считать отечественным софтом? Или нет. Не понял
Разрешаю.