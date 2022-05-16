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Минцифры предложило смягчить требования к разработчикам для доступа в реестр российского ПО Статьи редакции

Это даст ряду компаний возможность вернуться на рынок госзаказа.

  • Минцифры предложило смягчить требования к разработчикам, которые хотят включить продукты в реестр отечественного софта, — он имеет преференции при закупках госорганами и даёт льготы по НДС. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы ведомства Максута Шадаева.

«Приоритетным критерием», по мнению Минцифры, должна быть не доля участия российского лица в разработчике ПО (сейчас она должна быть не менее 50%), а контроль его деятельности российскими лицами.

из материала «Коммерсанта»
  • Это позволит включить в список компании, чьи головные организации находятся за рубежом. Глава Минцифры утверждает, что по текущим правилам «достаточное количество российских компаний» не может внести продукты в реестр.
  • Предложения направили в Минфин и Минэкономразвития. Из письма следует, что ведомства должны утвердить их к 20 мая.

Сейчас многие российские IT-компании, чтобы снять угрозу санкций и остаться на зарубежном рынке, переносят разработку продуктов за границу. В этом случае по текущему законодательству они могут быть исключены из реестра, потеряв доступ к рынку госзаказа. Идея Минцифры позволит избежать этого риска.

анонимный собеседник «Коммерсанта» на IT-рынке
  • Реестр российского софта работает с 2016 года. Сейчас в него включено более 13 тысяч продуктов от более четырёх тысяч правообладателей.
  • В августе 2021 года Минцифры уже предлагало упростить внесение софта в реестр. Но тогда ведомство хотело допустить к госзакупкам не только тот софт, исключительные права на который принадлежат России и отечественным субъектам, но и ПО иностранных компаний, которые контролируются из РФ «прямо или косвенно». Минэкономразвития не поддержало ту инициативу.

#новости #по

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5 комментариев
Стальной корабль

Я написал приложение Тжорнал сайт обход блокировок примете в реестр?

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Redneck

Нет, только аналоги сапёра и косынки принимаются

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Мне только спросить
Нет, только анал
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Искусственный кубок

Исходя из новых требований, ZverDVD можно уже считать отечественным софтом? Или нет. Не понял

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Стальной корабль

Разрешаю.

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