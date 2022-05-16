Сейчас многие российские IT-компании, чтобы снять угрозу санкций и остаться на зарубежном рынке, переносят разработку продуктов за границу. В этом случае по текущему законодательству они могут быть исключены из реестра, потеряв доступ к рынку госзаказа. Идея Минцифры позволит избежать этого риска.