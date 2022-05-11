Работать в России перестала американская Hearst.

Independent Media рассказал о перезапуске брендов, которые до этого выпускались в партнёрстве с Hearst. В России издания будут выходить под новыми названиями, сохранят главных редакторов и основной состав команд, а также расширят круг освещаемых тем.

Новые логотипы изданий

Cosmopolitan будет называться на российском рынке VOICE.

Men Today — расширенная концепция Men’s Health. Кроме ЗОЖ-повестки издание также будет писать про технологии, бизнес, автомобили, финансы, культуру и на другие темы.



«Новый очаг» — обновлённая версия журнала «Домашний очаг».



TechInsider — бывшая «Популярная Механика».



«Правила жизни» — новый проект команды Esquire.



The Symbol — проект команды Harper’s Bazaar.



Grazia и Robb Report продолжат работать в прежнем режиме.

Это позволит сохранить преемственность концепций брендов и усилит позиции Independent Media в русскоязычном медиапространстве, считают в холдинге. В компании отметили, что технологическая платформа позволит сделать переход «максимально комфортным» для аудитории, партнёров и рекламодателей. О сроках перехода не уточняется.

В марте 2022 года американская Hearst отозвала лицензии у российских редакций журналов Esquire, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Men’s Health и других. В начале мая Independent Media сообщил, что сохранит издания. Выпускать новые версии будут поэтапно, будут ли печатные версии журналов, пока неизвестно.