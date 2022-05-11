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vc.ru

Esquire и Men’s Health перезапустят после отзыва лицензий. Журналы будут называться «Правила жизни» и Men Today Статьи редакции

Работать в России перестала американская Hearst.

Independent Media рассказал о перезапуске брендов, которые до этого выпускались в партнёрстве с Hearst. В России издания будут выходить под новыми названиями, сохранят главных редакторов и основной состав команд, а также расширят круг освещаемых тем.

Новые логотипы изданий 
  • Cosmopolitan будет называться на российском рынке VOICE.
  • Men Today — расширенная концепция Men’s Health. Кроме ЗОЖ-повестки издание также будет писать про технологии, бизнес, автомобили, финансы, культуру и на другие темы.
  • «Новый очаг» — обновлённая версия журнала «Домашний очаг».
  • TechInsider — бывшая «Популярная Механика».
  • «Правила жизни» — новый проект команды Esquire.
  • The Symbol — проект команды Harper’s Bazaar.
  • Grazia и Robb Report продолжат работать в прежнем режиме.

Это позволит сохранить преемственность концепций брендов и усилит позиции Independent Media в русскоязычном медиапространстве, считают в холдинге. В компании отметили, что технологическая платформа позволит сделать переход «максимально комфортным» для аудитории, партнёров и рекламодателей. О сроках перехода не уточняется.

В марте 2022 года американская Hearst отозвала лицензии у российских редакций журналов Esquire, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Men’s Health и других. В начале мая Independent Media сообщил, что сохранит издания. Выпускать новые версии будут поэтапно, будут ли печатные версии журналов, пока неизвестно.

#новости #медиа

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18 комментариев
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Ivan BB
писать про технологии, бизнес, автомобили…

То есть, про жизнь за границей?

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Сеньор Помидор
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Alexey K.

Менты евридей

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Значительный микрофон

Менту Дай
на лапу

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Афанасий Алексин

Будут расказывать о вреде продуктов, которых нет на прилавках и как важно сидеть на диете

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Россию не спасти

Чем вредна гречка, польза ячменя, вред сахара

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Андрей Лагутин

правила жизни — это поздний Николай Иронов, узнал руку мастера

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Законный бас

мало того что с названиями беда, так ещё и логотипы хуже можно было сделать только комик сансом

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Alex Blake

Здравствуйте. Я дизайнер логотипов. Изначально был вариант в Comic Sans но потом заказчик сказал поиграться со шрифтами.

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Voronezh Morning Herald

Ебать вот это перезапуски нахуй

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Voronezh Morning Herald

Ждём выхода выпусков с правилами жизни слуцкого и ротенберга

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Voronezh Morning Herald

И выпуска мужского здоровья про секс в гараже

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Деревенский завод

💩

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Голая харизма

Пправила жжизни
Новый очаг [возгорания]
Men Today Women Tomorrow
Voice и ныне там
ТечьInsider
Z-Symbol

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Dan
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Dan

Men’s Health - Жить здорово или Малахов+

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Гедонист

Пиздец кринжуха от Сергея Минаева сотоварищи

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Иван Поварёшкин
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