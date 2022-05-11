Esquire и Men’s Health перезапустят после отзыва лицензий. Журналы будут называться «Правила жизни» и Men Today Статьи редакции
Работать в России перестала американская Hearst.
Independent Media рассказал о перезапуске брендов, которые до этого выпускались в партнёрстве с Hearst. В России издания будут выходить под новыми названиями, сохранят главных редакторов и основной состав команд, а также расширят круг освещаемых тем.
- Cosmopolitan будет называться на российском рынке VOICE.
- Men Today — расширенная концепция Men’s Health. Кроме ЗОЖ-повестки издание также будет писать про технологии, бизнес, автомобили, финансы, культуру и на другие темы.
- «Новый очаг» — обновлённая версия журнала «Домашний очаг».
- TechInsider — бывшая «Популярная Механика».
- «Правила жизни» — новый проект команды Esquire.
- The Symbol — проект команды Harper’s Bazaar.
- Grazia и Robb Report продолжат работать в прежнем режиме.
Это позволит сохранить преемственность концепций брендов и усилит позиции Independent Media в русскоязычном медиапространстве, считают в холдинге. В компании отметили, что технологическая платформа позволит сделать переход «максимально комфортным» для аудитории, партнёров и рекламодателей. О сроках перехода не уточняется.
В марте 2022 года американская Hearst отозвала лицензии у российских редакций журналов Esquire, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Men’s Health и других. В начале мая Independent Media сообщил, что сохранит издания. Выпускать новые версии будут поэтапно, будут ли печатные версии журналов, пока неизвестно.
То есть, про жизнь за границей?
Менты евридей
Менту Дай
на лапу
Будут расказывать о вреде продуктов, которых нет на прилавках и как важно сидеть на диете
Чем вредна гречка, польза ячменя, вред сахара
правила жизни — это поздний Николай Иронов, узнал руку мастера
мало того что с названиями беда, так ещё и логотипы хуже можно было сделать только комик сансом
Здравствуйте. Я дизайнер логотипов. Изначально был вариант в Comic Sans но потом заказчик сказал поиграться со шрифтами.
Ебать вот это перезапуски нахуй
Ждём выхода выпусков с правилами жизни слуцкого и ротенберга
И выпуска мужского здоровья про секс в гараже
💩
Пправила жжизни
Новый очаг [возгорания]
Men Today Women Tomorrow
Voice и ныне там
ТечьInsider
Z-Symbol
Men’s Health - Жить здорово или Малахов+
Пиздец кринжуха от Сергея Минаева сотоварищи