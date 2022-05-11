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Дуров рассказал о покупке «скромных» 12 млн обедов для кампании шейха из ОАЭ по спасению мира от голода Статьи редакции

Основатель Telegram рассказал про кампанию по сбору средств, запущенную в апреле 2022 года в ОАЭ. Её цель — собрать деньги на 1 млрд обедов для нуждающихся в 50 странах.

Мир стоит на пороге глобального продовольственного кризиса. Сотни миллионов людей голодают. […]

В кампании поучаствовали сотни человек. Её основатель шейх Мохаммед пожертвовал 400 млн обедов, я — скромные 12 млн.

Надеемся, что в будущем к этой инициативе присоединится больше людей, и вместе мы сможем достичь цели «нулевой голод», которую поставила ООН.

Павел Дуров

На сайте кампании можно оформить ежемесячное пожертвование на сумму от 30 дирхамов (около $8). В описании подписки указано, что этого хватит на 30 обедов.

#новости #дуров

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56 комментариев
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Автономный браслет

Дуров, верни мой обед!

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умный человек

в переваренном виде

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3 комментария
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Din

А не лучше ли дать человеку удочку, вместо рыбы?

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Савелий

А думаете они не работают? Они пашут как проклятые, да ещё и на жаре.

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6 комментариев
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Автономный браслет

Там есть ряд проблем. Например, научить производить удочки и все её составляющие. Но ход мыслей верный

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Пятая колонка

Хорошая удочка и яхта для ловли рыбы

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Ученый паркур

Лучше, но сложнее.
Еду привозишь в мешках, раздаёшь.
Удочка это местное производство.

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Чудовищный динозавр

За это ему дали гражданство ОАЭ?

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умный человек

пол царства за пюрешку с котлеткой

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Человек-молекула

Как отработать новый паспорт - инструкция

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лала лало

Где эти мифические голодающие и почему они просто не могут купить еду? Что за скам

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Предметный чайник

Если ты голодный - просто сходи покушай

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1 комментарий
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Альтернативный кофе

Что с завтраком и ужином?

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Людской турник
12 миллионов обедов для компании шейха

Большая там тусовка была у шейха, однако!

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Бывший паук например

На скрине через «А» 😏

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4 комментария
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Экспертный динозавр

подмазывается

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Анатолий Смолов

В следующем обновлении Телеги введут платную подписку для элиты. Надо же деньги отбивать.

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Афанасий Алексин

Биг мак, чизбургер, картошку и колу пож-та, очень нуждаюсь

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new_comment

Что-то я пропустил. Дуров высказывался по поводу [спецоперации], осуждал кого-нибудь, присылал помощь украинским беженцам или донатил российской оппозиции?
Если нет, то какого хрена он нам мозги парит "спасением мира"?!

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Людской турник

мир чуть больше чем очередной военный конфликт между парой каких-то восточных стран

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5 комментариев
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Андрей Лагутин

shake ya booty

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Первичный хичхакер

Это шейх Фаррух Мастафа Заппович?

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1 комментарий
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Ауф

Эскобар тоже покупал любовь бедняков

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Анатолий Смолов

Хорошее замечание. ОАЭ действительно хостит у себя самых гнусных мировых тварей, лишь бы деньги были.

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1 комментарий
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Чудовищный динозавр

400 тысяч долларов

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Товарищ

3,2 млн$ где-то

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2 комментария
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bor.vn

Анус себе пусть спасет

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Подлинный инструмент

А спесению Украины от пуйла?

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Пятая колонка

8 долларов на 30 обедов? Как?!

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Chlorine

уютненько

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Onetwo Threefour

Просто дирхамы из окошка в ОАЭ уже не раскидаешь, присядешь как Артем Маслов

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Exorcist

опять на счетчик поставили

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Арсений Зябликов

Я сегодня тоже купил один обед нуждающемуся. В целом скромно, конечно, но я не особо голодный был.

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