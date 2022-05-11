Дуров рассказал о покупке «скромных» 12 млн обедов для кампании шейха из ОАЭ по спасению мира от голода Статьи редакции
Основатель Telegram рассказал про кампанию по сбору средств, запущенную в апреле 2022 года в ОАЭ. Её цель — собрать деньги на 1 млрд обедов для нуждающихся в 50 странах.
На сайте кампании можно оформить ежемесячное пожертвование на сумму от 30 дирхамов (около $8). В описании подписки указано, что этого хватит на 30 обедов.
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Дуров, верни мой обед!
в переваренном виде
А не лучше ли дать человеку удочку, вместо рыбы?
А думаете они не работают? Они пашут как проклятые, да ещё и на жаре.
Там есть ряд проблем. Например, научить производить удочки и все её составляющие. Но ход мыслей верный
Хорошая удочка и яхта для ловли рыбы
Лучше, но сложнее.
Еду привозишь в мешках, раздаёшь.
Удочка это местное производство.
За это ему дали гражданство ОАЭ?
пол царства за пюрешку с котлеткой
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Где эти мифические голодающие и почему они просто не могут купить еду? Что за скам
Если ты голодный - просто сходи покушай
Что с завтраком и ужином?
Большая там тусовка была у шейха, однако!
На скрине через «А» 😏
подмазывается
В следующем обновлении Телеги введут платную подписку для элиты. Надо же деньги отбивать.
Биг мак, чизбургер, картошку и колу пож-та, очень нуждаюсь
Что-то я пропустил. Дуров высказывался по поводу [спецоперации], осуждал кого-нибудь, присылал помощь украинским беженцам или донатил российской оппозиции?
Если нет, то какого хрена он нам мозги парит "спасением мира"?!
мир чуть больше чем очередной военный конфликт между парой каких-то восточных стран
shake ya booty
Это шейх Фаррух Мастафа Заппович?
Эскобар тоже покупал любовь бедняков
Хорошее замечание. ОАЭ действительно хостит у себя самых гнусных мировых тварей, лишь бы деньги были.
400 тысяч долларов
3,2 млн$ где-то
Анус себе пусть спасет
А спесению Украины от пуйла?
8 долларов на 30 обедов? Как?!
уютненько
Просто дирхамы из окошка в ОАЭ уже не раскидаешь, присядешь как Артем Маслов
опять на счетчик поставили
Я сегодня тоже купил один обед нуждающемуся. В целом скромно, конечно, но я не особо голодный был.