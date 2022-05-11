Мир стоит на пороге глобального продовольственного кризиса. Сотни миллионов людей голодают. […]

В кампании поучаствовали сотни человек. Её основатель шейх Мохаммед пожертвовал 400 млн обедов, я — скромные 12 млн.

Надеемся, что в будущем к этой инициативе присоединится больше людей, и вместе мы сможем достичь цели «нулевой голод», которую поставила ООН.