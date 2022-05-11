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Rutube вновь заработал. Видеохостинг был недоступен больше двух дней из-за кибератаки Статьи редакции

Команда сервиса завершила первый этап восстановления.

Команда Rutube восстановила функционал платформы. Об этом сообщается в телеграм-канале видеохостинга.

По словам генерального директора Rutube Александра Моисеева, команда сервиса завершила первый этап восстановления хостинга. На платформе проводят нагрузочное тестирование и проверяют её на уязвимость. Некоторые видео всё ещё нельзя посмотреть.

Rutube подвергся «мощной кибератаке» 9 мая. Представители сайта неоднократно отмечали, что хакеры «хотели помешать сервису показать парад Победы и праздничный салют». Источники The Village сообщили, что «сайт не подлежит восстановлению» — якобы в результате взлома полностью удалили исходный код сайта. Представители сервиса отрицали это, но признали серьёзный ущерб: было поражено более 75% баз и инфраструктуры основной версии и 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных.

#новости #rutube

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49 комментариев
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Ровный фонарь

Возрождение говна

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Фантастический месяц

@кто это

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Нужен Ответ

«Православие. Патриотизм.» еще известен как «ДОМ ТВОЕЙ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ»

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Фантастический месяц

Боже..
Какой позор...

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Ровный фонарь

привет я сейчас выдеру из тебя все лепестки

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Товарный Денис

"отдеру тебя" было бы достаточно и аутентично

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Морской пёс_анон

Сегодня ты Сексислав

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Товарный Денис

день без тж сказывается

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Ровный фонарь

ты че пёс не признал меня??????

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Фантастический месяц

Хотел опозорить тебя

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Ровный фонарь

нектар мал у тебя для таких вещей

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Фантастический месяц

Пестик

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Ровный фонарь

скинь в лс свой пестик

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Фантастический месяц

Кидал уже

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Ровный фонарь

пиздишь как в жопу шмеля глядишь

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Фантастический месяц

Или тычинка?

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Денис Кротов

Ну что, заливаем туда по терабайту видосиков, что бы им помочь?

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Бандерiвець

10 часовые версии Стефании

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Бандеромобіль

Вообще похую. Кто-то разве смотрел эту помойку?

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Фантастический месяц

Я каждый день сериал универ и Саша таня

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Бишбармак Кибердвач

Вижу, ты знаешь значение слова «хороший вкус»

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Ukrainian

Сколько им там лет уже, по 50 где-то?

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Фантастический месяц

30

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Священная спецоперация Путина

38. Бан за фейк

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Фантастический месяц
бан

😳😳😳

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Каменный хот-дог

Зачем так, мы же не в подсайте либертарианства

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Афанасий Алексин

Целых 3.5 ролика с опросником после рекламы

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Валютный огонь
Rutube вновь заработал.

Надолго ли.

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Nick Rosenberg

Надо ли.

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alien Alina
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Ядерный файл

- Вася, но ведь не весь контент восстановили!
- Да похуй выкатывай

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Наивный нос
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Иван Поварёшкин

Алгоритмы на сайте отсутствуют

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Бандерiвець

алгоритм один: обрабатывайся в путинизме

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Роман Мельник

Удивительно

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Who Q

Бля аутиста подоляку форсят даже? (Не в обиду аутистам)

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Афанасий Алексин

"Формула смысла"
Он в познании настолько преисполнился, как буд-то бы глубокий старец, узривший вечное, прикоснувшийся к божественному....

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Angel Predochranitel

Код с Wayback Machine восстанавливали?

P.S Анонимусы как всегда наебали

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Noname nonamer

«365 дней тв» это такое «120 дней разврата» ?

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Not Me

Шах и Мат гейропе и пиндоссам!

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Морской пёс_анон

По словам генерального директора Rutube Александра Моисеева, команда сервиса завершила первый этап дерутубизации

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Предметный чайник

Заработал и заработал

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Alex Nocturne

Спасли скриншот

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WatermelonTheMouse

🤢

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Зелёный Мох

Всем похуй, я так чувствую

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Алексей III

Помойке - помойное. тут Александр Глебыч новый спич выдал про Россию.
Режим путинизма генерируют только формалин лжи. Так что все эти ресурсы исключительно продлевают время гниения страны.

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RAA

Но проверять это мы конечно же не будем

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Хлопак

нахуй надо очередной говносервис от фсб

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Максим Энкель

Охуенный конечно сайт.

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