Rutube вновь заработал. Видеохостинг был недоступен больше двух дней из-за кибератаки Статьи редакции
Команда сервиса завершила первый этап восстановления.
Команда Rutube восстановила функционал платформы. Об этом сообщается в телеграм-канале видеохостинга.
По словам генерального директора Rutube Александра Моисеева, команда сервиса завершила первый этап восстановления хостинга. На платформе проводят нагрузочное тестирование и проверяют её на уязвимость. Некоторые видео всё ещё нельзя посмотреть.
Rutube подвергся «мощной кибератаке» 9 мая. Представители сайта неоднократно отмечали, что хакеры «хотели помешать сервису показать парад Победы и праздничный салют». Источники The Village сообщили, что «сайт не подлежит восстановлению» — якобы в результате взлома полностью удалили исходный код сайта. Представители сервиса отрицали это, но признали серьёзный ущерб: было поражено более 75% баз и инфраструктуры основной версии и 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных.
Возрождение говна
@кто это
«Православие. Патриотизм.» еще известен как «ДОМ ТВОЕЙ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ»
Боже..
Какой позор...
привет я сейчас выдеру из тебя все лепестки
"отдеру тебя" было бы достаточно и аутентично
Сегодня ты Сексислав
день без тж сказывается
ты че пёс не признал меня??????
Хотел опозорить тебя
нектар мал у тебя для таких вещей
Пестик
скинь в лс свой пестик
Кидал уже
пиздишь как в жопу шмеля глядишь
Или тычинка?
Ну что, заливаем туда по терабайту видосиков, что бы им помочь?
10 часовые версии Стефании
Вообще похую. Кто-то разве смотрел эту помойку?
Я каждый день сериал универ и Саша таня
Вижу, ты знаешь значение слова «хороший вкус»
Сколько им там лет уже, по 50 где-то?
30
38. Бан за фейк
😳😳😳
Зачем так, мы же не в подсайте либертарианства
Целых 3.5 ролика с опросником после рекламы
Надолго ли.
Надо ли.
- Вася, но ведь не весь контент восстановили!
- Да похуй выкатывай
Алгоритмы на сайте отсутствуют
алгоритм один: обрабатывайся в путинизме
Удивительно
Бля аутиста подоляку форсят даже? (Не в обиду аутистам)
"Формула смысла"
Он в познании настолько преисполнился, как буд-то бы глубокий старец, узривший вечное, прикоснувшийся к божественному....
Код с Wayback Machine восстанавливали?
P.S Анонимусы как всегда наебали
«365 дней тв» это такое «120 дней разврата» ?
Шах и Мат гейропе и пиндоссам!
По словам генерального директора Rutube Александра Моисеева, команда сервиса завершила первый этап дерутубизации
Заработал и заработал
Спасли скриншот
🤢
Всем похуй, я так чувствую
Помойке - помойное. тут Александр Глебыч новый спич выдал про Россию.
Режим путинизма генерируют только формалин лжи. Так что все эти ресурсы исключительно продлевают время гниения страны.
Но проверять это мы конечно же не будем
нахуй надо очередной говносервис от фсб
Охуенный конечно сайт.