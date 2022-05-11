По словам генерального директора Rutube Александра Моисеева, команда сервиса завершила первый этап восстановления хостинга. На платформе проводят нагрузочное тестирование и проверяют её на уязвимость. Некоторые видео всё ещё нельзя посмотреть.

Rutube подвергся «мощной кибератаке» 9 мая. Представители сайта неоднократно отмечали, что хакеры «хотели помешать сервису показать парад Победы и праздничный салют». Источники The Village сообщили, что «сайт не подлежит восстановлению» — якобы в результате взлома полностью удалили исходный код сайта. Представители сервиса отрицали это, но признали серьёзный ущерб: было поражено более 75% баз и инфраструктуры основной версии и 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз данных.