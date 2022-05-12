Siemens объявил о прекращении бизнеса в России Статьи редакции
Ранее компания приостанавливала работу в стране.
Немецкий производитель электроники Siemens анонсировал прекращение деятельности на российском рынке, передаёт «Интерфакс». В компании объявили о начале процедуры по прекращению своей производственной деятельности и сворачивании всей деловой активности внутри страны.
В начале марта Siemens был одним из первых брендов, которые прекратили поставки в Россию и приостановили работу всех новых бизнес-проектов из-за боевых действий в Украине.
В России у Siemens действует совместное с группой «Синара» предприятие «Уральские локомотивы», выпускающее грузовые электровозы и электрички «Ласточка». Кроме того, компания разработала скоростные поезда «Сапсан», которые продолжала поддерживать. Помимо основного бренда в РФ также представлена компания Siemens Energy.
Пусть ещё удалённо все турбины свои остановят
Я писал диплом по советским турбинам, точнее лопаткам, которые качают газ в украинском трубопроводе. Просто знай
Круто. Напиши че-нибудь интересное про них - как работает это все.
Не очень эффективно, но до середины двухтысячных их использовали и сейчас пользуют., но меньше. Скоро будут больше
Ну необязательно про конкретно эти лопатки/турбины. Вообще как ГТС работает. Я например нихера про это не знаю но с удовольствием почитал бы.
Да это давно было и я конструктор, по ГТС другие специалисты.
А компетенции остались, чтобы их производить?
Ну, я уверен, что да. У нас есть толковые инженеры. Но это не быстро. Если савок мог и мы сможем. это не в плоскости кадров, оборудования и техпроцессов. Проблема управленческая
Это же очень, очень серьезно. Их газотурбины-электростанции были супертехническим средством. Стоят как резервные в том числе на АЭС. Если все это прекратит получать обслуживание, то будет очень плохо. Притом эта фирма была очень сильно коррумпирована как раз. Тут Китай никак помочь не сможет, в отличие от многого другого.
почему плохо-то? норм
Согласен
Ага. Но надо надо проверить на практике, так как фирма повязана сильно, там компромат наверняка есть. Возможно, новый закон ЕС очень жестко ударит по всем этим посредникам, чтобы не могли за 1 взмах ручки обойти санкции, изменив пару деталей.
Китай, даже если вдруг захочет, нигде не сможет помочь, но он даже и не захочет. Только недалёкие люди несут мантру, мол да пофиг на западный бизнес, всё купим в Китае. Нет, телефончики, ноутбуки, стиральные машины, телевизоры и прочую пользовательскую электронику конечно привезут, проблем не будет. А вот промышленное оборудование, различное специальное, тут просто альтернатив западным компаниям нет.
Нихуя себе "электроники"
Чем не электроника?
Уходит так же, как не поставляла турбины в Крым? Верим, верим...
Думаю, сейчас куда более пристально за этим будут следить. Но с турбинами в Крым это конечно зрада была, да
им за это все же напиздюнькали
А шо такое? А как же турбины в Крым?
Отменяется Крым
#Намкрыш
поняли что тонуть дальше смысла нет
ну Украина закупит и все нормально будет
от это отличные новости, большая часть АСУТП в промышленности. Чем это грозит, объяснять, думаю, не надо
Промышленность и другие сферы, где нужна специальная техника не получают поставок уже с 24 февраля. Поэтому новость в мае об уходе Сименса как-то уже не напрягает, они ещё 24 февраля по сути все ушли.
Сильно. Siemens это ещё и Sinumerik, сложные и дорогие МПК/ПЛК и обвязка к ним. Туева хуча промышленных предприятий построили свои системы АСУТП на них и теперь будут иметь проблемы с запчастями и оборудованием. А там все крайне огорожено, впихнуть китайский МПК вместо сгоревшего Sinumerik S700 не получится, да и не безопасно.
Пока будут на коне какое-то время те, кто успел затариться.
МРТ на аппаратах Siemens делали.
Сейчас это Siemens Healthineers и они вроде как работают
F
Что так долго ждали?
К слову, испанские "Стрижи" уже не ходят с 10 марта. Как-то эта новость пролетела мимо прессы, но меня коснулось лично. Если теперь накроются Сапсаны и Ласточки, то будет совсем печаль.