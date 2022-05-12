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Siemens объявил о прекращении бизнеса в России Статьи редакции

Ранее компания приостанавливала работу в стране.

Немецкий производитель электроники Siemens анонсировал прекращение деятельности на российском рынке, передаёт «Интерфакс». В компании объявили о начале процедуры по прекращению своей производственной деятельности и сворачивании всей деловой активности внутри страны.

В начале марта Siemens был одним из первых брендов, которые прекратили поставки в Россию и приостановили работу всех новых бизнес-проектов из-за боевых действий в Украине.

Мы оцениваем влияние [«спецоперации»] на наших людей и продолжим поддерживать их в меру наших способностей. В тоже время мы оказываем гуманитарную помощь нашим коллегам и народу Украины и поддерживаем призывы мирового сообщества к миру.

Роланд Буш
глава Siemens

В России у Siemens действует совместное с группой «Синара» предприятие «Уральские локомотивы», выпускающее грузовые электровозы и электрички «Ласточка». Кроме того, компания разработала скоростные поезда «Сапсан», которые продолжала поддерживать. Помимо основного бренда в РФ также представлена компания Siemens Energy.

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Приостановка работы, отказ от инвестиций и поставок и другие меры, которые принимают иностранные компании.

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#новости #ктоушёл #siemens

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33 комментария
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Nick Nick

Пусть ещё удалённо все турбины свои остановят

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Навальнята спасают Фермана

Я писал диплом по советским турбинам, точнее лопаткам, которые качают газ в украинском трубопроводе. Просто знай

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Nick Nick

Круто. Напиши че-нибудь интересное про них - как работает это все.

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Навальнята спасают Фермана

Не очень эффективно, но до середины двухтысячных их использовали и сейчас пользуют., но меньше. Скоро будут больше

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Nick Nick

Ну необязательно про конкретно эти лопатки/турбины. Вообще как ГТС работает. Я например нихера про это не знаю но с удовольствием почитал бы.

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Навальнята спасают Фермана

Да это давно было и я конструктор, по ГТС другие специалисты.

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Клаус Шульце

А компетенции остались, чтобы их производить?

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Навальнята спасают Фермана

Ну, я уверен, что да. У нас есть толковые инженеры. Но это не быстро. Если савок мог и мы сможем. это не в плоскости кадров, оборудования и техпроцессов. Проблема управленческая

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Jag25

Это же очень, очень серьезно. Их газотурбины-электростанции были супертехническим средством. Стоят как резервные в том числе на АЭС. Если все это прекратит получать обслуживание, то будет очень плохо. Притом эта фирма была очень сильно коррумпирована как раз. Тут Китай никак помочь не сможет, в отличие от многого другого.

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Chef

почему плохо-то? норм

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Вирусный калькулятор

Согласен

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Jag25

Ага. Но надо надо проверить на практике, так как фирма повязана сильно, там компромат наверняка есть. Возможно, новый закон ЕС очень жестко ударит по всем этим посредникам, чтобы не могли за 1 взмах ручки обойти санкции, изменив пару деталей.

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Lexx

Китай, даже если вдруг захочет, нигде не сможет помочь, но он даже и не захочет. Только недалёкие люди несут мантру, мол да пофиг на западный бизнес, всё купим в Китае. Нет, телефончики, ноутбуки, стиральные машины, телевизоры и прочую пользовательскую электронику конечно привезут, проблем не будет. А вот промышленное оборудование, различное специальное, тут просто альтернатив западным компаниям нет.

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Rond
Немецкий производитель электроники Siemens

Нихуя себе "электроники"

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Alex Blake

Чем не электроника?

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Larry
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MMM123

Уходит так же, как не поставляла турбины в Крым? Верим, верим...

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Рондо

Думаю, сейчас куда более пристально за этим будут следить. Но с турбинами в Крым это конечно зрада была, да

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Chef

им за это все же напиздюнькали

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Петров-Васечкин.

А шо такое? А как же турбины в Крым?

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Вирусный калькулятор

Отменяется Крым

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Секретный утюг

#Намкрыш

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Роман Яремчук

поняли что тонуть дальше смысла нет

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Alex Pushkin

ну Украина закупит и все нормально будет

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Beerman

от это отличные новости, большая часть АСУТП в промышленности. Чем это грозит, объяснять, думаю, не надо

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Lexx

Промышленность и другие сферы, где нужна специальная техника не получают поставок уже с 24 февраля. Поэтому новость в мае об уходе Сименса как-то уже не напрягает, они ещё 24 февраля по сути все ушли.

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Lomil

Сильно. Siemens это ещё и Sinumerik, сложные и дорогие МПК/ПЛК и обвязка к ним. Туева хуча промышленных предприятий построили свои системы АСУТП на них и теперь будут иметь проблемы с запчастями и оборудованием. А там все крайне огорожено, впихнуть китайский МПК вместо сгоревшего Sinumerik S700 не получится, да и не безопасно.

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Lexx

Пока будут на коне какое-то время те, кто успел затариться.

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Затянувшийся Кунилингус

МРТ на аппаратах Siemens делали.

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Vandal Savage

Сейчас это Siemens Healthineers и они вроде как работают

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Вирусный калькулятор

F

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Lui Wong

Что так долго ждали?

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Чеченский торшер

К слову, испанские "Стрижи" уже не ходят с 10 марта. Как-то эта новость пролетела мимо прессы, но меня коснулось лично. Если теперь накроются Сапсаны и Ласточки, то будет совсем печаль.

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