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Новости

В акции «Бессмертный полк» участвовала массовка — люди за 300 рублей в час несли портреты погибших в нулевые силовиков Статьи редакции

На объявление откликнулись журналисты петербургских изданий «Фонтанка» и «Закс.ру».

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Участники массовки от агентства «Акула». Фото «Фонтанки»

К акции «Бессмертный полк», приуроченной к Дню Победы, привлекали массовку, выяснили журналисты «Фонтанки» и «Закс.ру». Корреспонденты заметили объявления из разных российских городов в соцсетях и даже откликнулись на одно из них в Петербурге.

На шествие в Петербурге людей искало московское рекламное агентство «Акула», они же набирали желающих для акции в Нижнем Новгороде. Организация массовки входит в список услуг компании, а на сайте указаны примеры кейсов: «митинг перед подачей в суд на медийную личность» или «заполнение зала для проведения конференции по здравоохранению».

Вместе с корреспондентами от «Акулы» в акции приняли участие около 70 человек. Плакаты выдавали на месте, а на вопрос о том, можно ли пройти шествие с фотографией своего родственника-ветерана, ответили отказом: «Потом после работы своего далее понесёте».

Пришедшим выдавали портреты не участников Великой Отечественной, а силовиков, погибших при исполнении обязанностей или несении службы в этом столетии. Журналистке «Фонтанки» достался плакат с фотографией Павла Минакина, погибшего в ходе второй чеченской войны, а журналистке «Закс.ру» — с фотографией сержанта милиции, погибшего в 2003 году.

Участникам пообещали 300 рублей за час шествия. Не считая получасовых сборов, группа прошла всего 40 минут, после чего организатор пропала из виду. Позже она пояснила в чате, что «полицейские стали смотреть». У людей при этом не забрали выданные таблички. Журналистка «Фонтанки» в итоге получила 450 рублей, которые перевела на помощь беженцам, а журналистка «Закс.ру» не стала напоминать об оплате, и поэтому не получила деньги.

Скриншот «Закс.ру»

Все 40 минут шествия группу снимали на камеру несколько человек. Позднее фотографии и видео появились в нескольких петербургских пабликах — «Наш народ — патриот!», «Бесплатные события и истории Петербурга» и других. В некоторых постах говорилось, что «участники поддержали инициативу выйти с табличками родственников, прошедших Афганистан, Сирию и другие войны».

После акции корреспонденты попытались выяснить у руководителя «Акулы» Георгия Акулова, кто организовал набор массовки и для чего проводились съёмки. Он отказался отвечать на вопросы о заказчиках, а про фотографии и видно сказал, что не причастен к ним. При этом мужчина отметил, что «нужно помнить о наших героях и о наличии нацизма и этнической дискриминации».

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Акция «Бессмертный полк» появилась в 2012 году как дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны по инициативе томских журналистов, но вскоре распространилась по всей России и в других странах, где проходят акции к 9 мая. В 2022 году организаторы предложили приносить снимки родственников, которые погибли и на других войнах, а также в этом году в Украине. При этом инициаторы оригинального шествия высказались против инициативы.

По информации МВД, в 2022 году по всей стране в акции участвовало более 12 миллионов человек, в Москве шествие насчитывало около одного миллиона. Известно несколько случаев, когда участников задерживали за антивоенные надписи на плакатах с родственниками.

Журналисты и «Фонтанки», и «Закс.ру» отметили, что к акции добровольно присоединились сотни тысяч людей — поэтому не до конца понятно, зачем нужно было нанимать ещё несколько десятков человек за деньги.

Интернет
Резонанс: День Победы в России во время конфликта с Украиной Статьи редакции

Задержания на антивоенных протестах 9 мая и парады с Z-символом.

Фото акции от подписчиков телеграм-канала «Феминистского антивоенного сопротивления»

#новости #деньпобеды #акции

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50 комментариев
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Желающий чувак

Ну и что, что продались! Зато своим!1!1!!
Не то, что эта оппозиция, у АМЕРИКИ лижет сосет!!!!1!1!!1!1

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Alexander
Ну и что, что продались! Зато своим!1!1!!

и так незадорого, что почти нельзя это считать "продажностью". почти от души

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Желающий чувак

За идею)

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Kabanchik

Никогда такого не было и вот опять

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Непростой холод

Всегда хожу, 300 рублей лишними не будут.

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Николай

Реально, это же целых 20 комментариев

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VIPER

Патриот получается

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Напряженный колос

с плакатом погибших клопов?

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Суровый единорожек88

Лобковых вшей

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Непростой холод

😳😳😳

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Напряженный колос

ты тоже как-то разбирал ноутбук и находил там мертвых тараканов?

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Суровый единорожек88

Там мертвый Ленин

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Zадержки V раZVитии

у тебя грибы в ноуте растут?

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Непростой холод

Да, я так каждый завтрак себе готовлю

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Закомплексованная Душа

В час

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Вечный микроскоп

♂300 hundred roubles♂

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Вирусный Даниль

А сколько стоит проезд в транспорте в две стороны?

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Спокойный Данила

Метро 100р выйдет

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Вирусный Даниль

то есть в итоге остаётся на 2 раза в метро покататься - хороший заработок)

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Спокойный Данила

Ну смотри, 300р час, в день 2400, в месяц 48к, средняя зп по питеру практически)

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Вирусный Даниль

да, только платят за один час один раз)

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Спокойный Данила

Да я понимаю, я тебе мотивы поясняю таких людей) для них это хорошие деньги

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Killboy Powerhead

Есть люди с социальным проездным (пенсы, студенты), или бюджетники, которым проездной оплачивают.

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Вирусный Даниль

а, то есть не всё так плохо

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Вирусный Даниль
портреты погибших в 2000-е силовиков за 300 рублей в час
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Напряженный колос

всегда так было, даже митинги в региональных округах чтобы за депутатов голосовали
помню мне 300 р предлагали в шараге чтобы постоять на митинге типа какого-то депутата поддержать

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Relaxin

Сколько это лет назад было?
Просто такая цена была 10 лет назад.

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Напряженный колос

ну лет 8-9 назад да

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Изящный шмель

Люди тупа за обед совесть продают, это же экстремальная бедность

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H8isGR8

В чем заключается продажа совести? Они несли фотки каких то убитых 20-30 лет назад никому неизвестных ментов🤷🏻‍♂️

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А станет ли лучше

Да просто лицемерно всё это выглядит

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Aлeкcaндр Блoxин

Да скорее люди тратят кучу времени за сумму, которую чаевыми оставят за один поход в кафе.

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Полный украинец

Хорошея же была инициатива, но государство присвоило её себе и всячески обосрало. С каждым годом всё больше и больше.

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Bogdan Ostashevsky

Молодые вроде бы люди

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Борат Сагдиев

есть хотят все одинаково

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Ramierl

Интересно, что где-то нагоняли, а где-то наоборот запрещали
https://portofranko-vl.ru/publication/ne-tam-pogibli-izvestnyj-bloger-zaderzhan-na-akcii-bessmertnyj-polk-vo-vladivostoke/

Не там погибли?: известный журналист задержан на…
Не там погибли?: известный журналист задержан на акции «Бессмертный полк» во Владивостоке
portofranko-vl.ru
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Денис Пронин

А что плохого? Пропаганда плохо работает, надо ещё сильней разогнать патриотизм в стране

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Денис Пронин

Тем более не за доллары, а за рубли. Ещё и сфера услуг развивается получается. И рубль укрепляется.

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Alexander
Пропаганда плохо работает

получает при этом в 3 раза больше обычного, а рейтинги ящика за полтора месяца обвалились более, чем на 10%. в итоге получаем, что свиней с имплантированным чипом кормить не только дорого, но и крайне неэффективно

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Денис Пронин

Ну они всё равно перешли в интернет на заготовленную почту. В Z-каналы и Яндекс.Новости. Так что это могло быть даже спецоперацией по выгону людей из телека в интернет в правильные источники новостей. И теперь типа не важно уже будет, где заливать пропаганду.

Не слушают Конашенкова, будут слушать Подоляка. И читать ленту ВК с более рациональными объяснениями, почему Запад загнивает а мы дедоларизируем США.

В общем я песимистичен в прогнозах того, что от потребления правильной политики партии люди отойдут.

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Alexander

может оно и верно, только, думаю, тут уже от площадки мало что зависит. если доверие к условному Соловьеву катится вниз, то все равно с какого экрана. с телека или с монитора

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Печеньки Госдепа

Интересно, а с плакатом Гиви или Моторолы можно прийти?

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Relaxin

Самое смешное, что 10 лет назад цена за час была такая же.
К нам в общежитие приходили люди, что спрашивали кто желает раздавать листовки за 300р/час.

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Alexander D

300 рублей в Питере и Самаре вроде разные деньги, не?

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Senya

Заработали немножко денег, плохо чтоль

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Arugin

И на этом существа во власти пытаются построить тоталитаризм?

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Sheriff Paul

Благими намерениями вымощена дорога в ад. Победобесие породило этот бессмертный полк. Теперь он расплодился по всей планете.

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Іван Сахно
Участникам пообещали 300 рублей за час шествия. Не считая получасовых сборов, группа прошла всего 40 минут, после чего организатор пропала из виду. Позже она пояснила в чате, что «полицейские стали смотреть». У людей при этом не забрали выданные таблички. Журналистка «Фонтанки» в итоге получила 450 рублей, которые перевела на помощь беженцам, а журналистка «Закс.ру» не стала напоминать об оплате, и поэтому не получила деньги.

Получается своих же наебали

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russianvoodoo

Груз 300.

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Плоский кубок

300, сука, рублей

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