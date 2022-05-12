В акции «Бессмертный полк» участвовала массовка — люди за 300 рублей в час несли портреты погибших в нулевые силовиков Статьи редакции
На объявление откликнулись журналисты петербургских изданий «Фонтанка» и «Закс.ру».
К акции «Бессмертный полк», приуроченной к Дню Победы, привлекали массовку, выяснили журналисты «Фонтанки» и «Закс.ру». Корреспонденты заметили объявления из разных российских городов в соцсетях и даже откликнулись на одно из них в Петербурге.
На шествие в Петербурге людей искало московское рекламное агентство «Акула», они же набирали желающих для акции в Нижнем Новгороде. Организация массовки входит в список услуг компании, а на сайте указаны примеры кейсов: «митинг перед подачей в суд на медийную личность» или «заполнение зала для проведения конференции по здравоохранению».
Вместе с корреспондентами от «Акулы» в акции приняли участие около 70 человек. Плакаты выдавали на месте, а на вопрос о том, можно ли пройти шествие с фотографией своего родственника-ветерана, ответили отказом: «Потом после работы своего далее понесёте».
Пришедшим выдавали портреты не участников Великой Отечественной, а силовиков, погибших при исполнении обязанностей или несении службы в этом столетии. Журналистке «Фонтанки» достался плакат с фотографией Павла Минакина, погибшего в ходе второй чеченской войны, а журналистке «Закс.ру» — с фотографией сержанта милиции, погибшего в 2003 году.
Участникам пообещали 300 рублей за час шествия. Не считая получасовых сборов, группа прошла всего 40 минут, после чего организатор пропала из виду. Позже она пояснила в чате, что «полицейские стали смотреть». У людей при этом не забрали выданные таблички. Журналистка «Фонтанки» в итоге получила 450 рублей, которые перевела на помощь беженцам, а журналистка «Закс.ру» не стала напоминать об оплате, и поэтому не получила деньги.
Все 40 минут шествия группу снимали на камеру несколько человек. Позднее фотографии и видео появились в нескольких петербургских пабликах — «Наш народ — патриот!», «Бесплатные события и истории Петербурга» и других. В некоторых постах говорилось, что «участники поддержали инициативу выйти с табличками родственников, прошедших Афганистан, Сирию и другие войны».
После акции корреспонденты попытались выяснить у руководителя «Акулы» Георгия Акулова, кто организовал набор массовки и для чего проводились съёмки. Он отказался отвечать на вопросы о заказчиках, а про фотографии и видно сказал, что не причастен к ним. При этом мужчина отметил, что «нужно помнить о наших героях и о наличии нацизма и этнической дискриминации».
Акция «Бессмертный полк» появилась в 2012 году как дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны по инициативе томских журналистов, но вскоре распространилась по всей России и в других странах, где проходят акции к 9 мая. В 2022 году организаторы предложили приносить снимки родственников, которые погибли и на других войнах, а также в этом году в Украине. При этом инициаторы оригинального шествия высказались против инициативы.
По информации МВД, в 2022 году по всей стране в акции участвовало более 12 миллионов человек, в Москве шествие насчитывало около одного миллиона. Известно несколько случаев, когда участников задерживали за антивоенные надписи на плакатах с родственниками.
Журналисты и «Фонтанки», и «Закс.ру» отметили, что к акции добровольно присоединились сотни тысяч людей — поэтому не до конца понятно, зачем нужно было нанимать ещё несколько десятков человек за деньги.
Ну и что, что продались! Зато своим!1!1!!
Не то, что эта оппозиция, у АМЕРИКИ лижет сосет!!!!1!1!!1!1
и так незадорого, что почти нельзя это считать "продажностью". почти от души
За идею)
Никогда такого не было и вот опять
Всегда хожу, 300 рублей лишними не будут.
Реально, это же целых 20 комментариев
Патриот получается
с плакатом погибших клопов?
Лобковых вшей
😳😳😳
ты тоже как-то разбирал ноутбук и находил там мертвых тараканов?
Там мертвый Ленин
у тебя грибы в ноуте растут?
Да, я так каждый завтрак себе готовлю
В час
♂300 hundred roubles♂
А сколько стоит проезд в транспорте в две стороны?
Метро 100р выйдет
то есть в итоге остаётся на 2 раза в метро покататься - хороший заработок)
Ну смотри, 300р час, в день 2400, в месяц 48к, средняя зп по питеру практически)
да, только платят за один час один раз)
Да я понимаю, я тебе мотивы поясняю таких людей) для них это хорошие деньги
Есть люди с социальным проездным (пенсы, студенты), или бюджетники, которым проездной оплачивают.
а, то есть не всё так плохо
всегда так было, даже митинги в региональных округах чтобы за депутатов голосовали
помню мне 300 р предлагали в шараге чтобы постоять на митинге типа какого-то депутата поддержать
Сколько это лет назад было?
Просто такая цена была 10 лет назад.
ну лет 8-9 назад да
Люди тупа за обед совесть продают, это же экстремальная бедность
В чем заключается продажа совести? Они несли фотки каких то убитых 20-30 лет назад никому неизвестных ментов🤷🏻♂️
Да просто лицемерно всё это выглядит
Да скорее люди тратят кучу времени за сумму, которую чаевыми оставят за один поход в кафе.
Хорошея же была инициатива, но государство присвоило её себе и всячески обосрало. С каждым годом всё больше и больше.
Молодые вроде бы люди
есть хотят все одинаково
Интересно, что где-то нагоняли, а где-то наоборот запрещали
https://portofranko-vl.ru/publication/ne-tam-pogibli-izvestnyj-bloger-zaderzhan-na-akcii-bessmertnyj-polk-vo-vladivostoke/
А что плохого? Пропаганда плохо работает, надо ещё сильней разогнать патриотизм в стране
Тем более не за доллары, а за рубли. Ещё и сфера услуг развивается получается. И рубль укрепляется.
получает при этом в 3 раза больше обычного, а рейтинги ящика за полтора месяца обвалились более, чем на 10%. в итоге получаем, что свиней с имплантированным чипом кормить не только дорого, но и крайне неэффективно
Ну они всё равно перешли в интернет на заготовленную почту. В Z-каналы и Яндекс.Новости. Так что это могло быть даже спецоперацией по выгону людей из телека в интернет в правильные источники новостей. И теперь типа не важно уже будет, где заливать пропаганду.
Не слушают Конашенкова, будут слушать Подоляка. И читать ленту ВК с более рациональными объяснениями, почему Запад загнивает а мы дедоларизируем США.
В общем я песимистичен в прогнозах того, что от потребления правильной политики партии люди отойдут.
может оно и верно, только, думаю, тут уже от площадки мало что зависит. если доверие к условному Соловьеву катится вниз, то все равно с какого экрана. с телека или с монитора
Интересно, а с плакатом Гиви или Моторолы можно прийти?
Самое смешное, что 10 лет назад цена за час была такая же.
К нам в общежитие приходили люди, что спрашивали кто желает раздавать листовки за 300р/час.
300 рублей в Питере и Самаре вроде разные деньги, не?
Заработали немножко денег, плохо чтоль
И на этом существа во власти пытаются построить тоталитаризм?
Благими намерениями вымощена дорога в ад. Победобесие породило этот бессмертный полк. Теперь он расплодился по всей планете.
Получается своих же наебали
Груз 300.
300, сука, рублей