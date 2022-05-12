На объявление откликнулись журналисты петербургских изданий «Фонтанка» и «Закс.ру».

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Участники массовки от агентства «Акула». Фото «Фонтанки»

К акции «Бессмертный полк», приуроченной к Дню Победы, привлекали массовку, выяснили журналисты «Фонтанки» и «Закс.ру». Корреспонденты заметили объявления из разных российских городов в соцсетях и даже откликнулись на одно из них в Петербурге.

На шествие в Петербурге людей искало московское рекламное агентство «Акула», они же набирали желающих для акции в Нижнем Новгороде. Организация массовки входит в список услуг компании, а на сайте указаны примеры кейсов: «митинг перед подачей в суд на медийную личность» или «заполнение зала для проведения конференции по здравоохранению».

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Вместе с корреспондентами от «Акулы» в акции приняли участие около 70 человек. Плакаты выдавали на месте, а на вопрос о том, можно ли пройти шествие с фотографией своего родственника-ветерана, ответили отказом: «Потом после работы своего далее понесёте».

Пришедшим выдавали портреты не участников Великой Отечественной, а силовиков, погибших при исполнении обязанностей или несении службы в этом столетии. Журналистке «Фонтанки» достался плакат с фотографией Павла Минакина, погибшего в ходе второй чеченской войны, а журналистке «Закс.ру» — с фотографией сержанта милиции, погибшего в 2003 году.

Участникам пообещали 300 рублей за час шествия. Не считая получасовых сборов, группа прошла всего 40 минут, после чего организатор пропала из виду. Позже она пояснила в чате, что «полицейские стали смотреть». У людей при этом не забрали выданные таблички. Журналистка «Фонтанки» в итоге получила 450 рублей, которые перевела на помощь беженцам, а журналистка «Закс.ру» не стала напоминать об оплате, и поэтому не получила деньги.

Скриншот «Закс.ру»

Все 40 минут шествия группу снимали на камеру несколько человек. Позднее фотографии и видео появились в нескольких петербургских пабликах — «Наш народ — патриот!», «Бесплатные события и истории Петербурга» и других. В некоторых постах говорилось, что «участники поддержали инициативу выйти с табличками родственников, прошедших Афганистан, Сирию и другие войны».

После акции корреспонденты попытались выяснить у руководителя «Акулы» Георгия Акулова, кто организовал набор массовки и для чего проводились съёмки. Он отказался отвечать на вопросы о заказчиках, а про фотографии и видно сказал, что не причастен к ним. При этом мужчина отметил, что «нужно помнить о наших героях и о наличии нацизма и этнической дискриминации».

Акция «Бессмертный полк» появилась в 2012 году как дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны по инициативе томских журналистов, но вскоре распространилась по всей России и в других странах, где проходят акции к 9 мая. В 2022 году организаторы предложили приносить снимки родственников, которые погибли и на других войнах, а также в этом году в Украине. При этом инициаторы оригинального шествия высказались против инициативы.

По информации МВД, в 2022 году по всей стране в акции участвовало более 12 миллионов человек, в Москве шествие насчитывало около одного миллиона. Известно несколько случаев, когда участников задерживали за антивоенные надписи на плакатах с родственниками.

Журналисты и «Фонтанки», и «Закс.ру» отметили, что к акции добровольно присоединились сотни тысяч людей — поэтому не до конца понятно, зачем нужно было нанимать ещё несколько десятков человек за деньги.