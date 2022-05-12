Во Флориде пассажир без опыта полётов посадил самолёт в аэропорту после того, как пилот «отключился» Статьи редакции
Мужчина связался с диспетчерами, спокойно объяснил ситуацию и, следуя инструкциям, успешно добрался до ближайшей посадочной полосы.
Федеральное управление гражданской авиации США расследует инцидент, произошедший во Флориде 10 мая. Согласно информации организации, во время полёта одномоторного Cessna 208 пилот потерял сознание, а один из двух пассажиров взял на себя управление судном и успешно посадил его в местном аэропорту.
До этого мужчина не имел опыта управления самолётом, но смог сохранить самообладание в экстренной ситуации: он связался с диспетчерами по рации, спокойно сообщил о возникшей проблеме и выслушал порядок действий.
В течение четырёх минут пассажир снижал самолёт, пока диспетчеры не обнаружили его на радарах над побережьем города Бока-Ратон. После этого связь с судном передали сотрудникам аэропорта Палм Бич, которые начали инструктаж по посадке. Ещё через несколько минут самолёт плавно сел на одной из взлётно-посадочных полос.
Один из профессиональных пилотов, которому пришлось ждать очереди на посадку из-за экстренной ситуации, похвалил пассажира частного самолёта: «То, что человек с нулевым опытом управлял и успешно приземлил судно — просто невероятно. Помню, когда я только начинал учиться пилотированию, постоянно потел и бледнел от ужаса».
Новости из другой вселенной.
У нас сегодня новости о чипах из стиралок в танках. Они после выстрела делают башней отжим.
потом выяснится что у него 10000 часов в вартандере наиграно
MS flight simulator
Там, кстати, офигенно. У меня несколько раз при пикировании самолёт отпрыгивал. Там небольшая перегрузка была... 20-25G...
Не знаю, что там у вартандера, но любой более менее околореальный симулятор дает базовые представления о посадке, типа снизить скорость, выпустить закрылки и спланировать. От страха мозг мог активнее начать работу. В теории, если бы его диспетчеры заставили просто снизить скорость в районе "над полосой" он бы, наверное, даже кувыркнувшись все равно выжил.
Хорошо что не над Шотландией летели
Пилот наша работа очень сложная.
Рандомный чувак садит самолет.
Пилоты «То, что человек с нулевым опытом управлял и успешно приземлил судно — просто невероятно.
Там легкомоторная cesna. Пассажирский лайнер он бы уже навряд ли посадил
УПД: почитал, автопилоты в лайнерах уже выполняют автопосадки
Скорее наоборот, пассажирские все в автоматике
ILS отключен, сажай про кресту VOR/DME - реальность многих наших аэропортов
CATIIIB если или C. На деле, планер управляется проще и понимание того, как он летит офигенно помогает с большими самолётами.
Пассажирский лайнер реально посадить при помощи с земли. Часто проводили такие эксперименты на симуляторах. Но есть одно "но", тут сложно проверить насколько это воспроизводимо в реальной ситуации стресса и страха.
И в случае с посадкой цесны круто, что человек не запаниковал и смог в стрессовой ситуации следовать корректно инструкциям и не совершать ошибок.
Я сам сажал боинг 737 в симуляторе, при этом я только пилотировал, второй реальный пилот следил за конфигурацией самолета, работой двигателей, скоростью, etc.
В плане пилотирования посадить лайнер по приборам не супер сложно, там как в компьютерной игре нужно на панели совмещать несколько указателей, которые задают направление самолета для успешной посадки. Садился я раза 3-4, все разы пассажиры в большинстве своем выжили бы (самолет не всегда).
Очень круто! Прям умилило даже.
Но хотела провести шуточную аналитику.. и так, частный самолет, значит человек был обеспеченный, получается, что все богатые - сверхлюди?
Или может на самом деле самолетом не так уж сложно управлять?
Там же в конце видоса показан самолёт, практически кукурузник, он вряд ли стоит столько, чтобы считать всех пассажиров априори богатыми челами.
Все равно полёт дорого стоит по топливу, обслуживанию.
Смотрел видео как раз про случаи, что отключился пилот и может ли посадить обычный человек. Сказали, что по инструкции от диспетчера может. При этом, большой пассажирский посадить легче, потому что наиболее развитый автопилот, который даже иногда самостоятельно приземлиться может. Но и шансов оказаться в такой ситуации в большом самолёте меньше, потому что 2 пилота.
На втором месте по сложности - всякие бизнес джеты - там упрощенный автопилот, который, например, только позволит снизиться на высоту до посадки. А самое сложное в таких вот легкомоторных, потому что никаких автопилотов не предусмотрено. Судя по тому что мужчина спокойно разговаривал с диспетчером, он как минимум толковый чел, ну и повезло тоже.
Нашёл видео https://youtu.be/5xCiKG4X310
При условиях близким к идеальным. На деле - нюансов много. Если сдвиг ветра есть больше 7 м/с - будешь руками работать.
Летал на почти таком же в качестве пассажира. Типа прогулочный кукурузник. Прикольно, конечно)
Цена вопроса - 10К рубчинских за пол часа полёта. Недёшево, конечно, но и не мульон. На воздушном шаре дороже.
Там локальные перевозки очень развиты, чего не скажешь про нас.
Главное, как известно
Ситуация-мечта каждого авиагика
Максимальный респект
Я когда мелкий был, представлял что так же будет:
Пилот в афк, и я как гирой его сажаю. Красавчик мужик
Отета мощь
"Тот, кто хочет быть пилотом,
Видно очень смелый тот,
Потому что только смелый
Сам полезет в самолёт..."
Хорошо, что всё хорошо)
Там же автоматика сажает. Пилоты только следят чтобы всё ок было.
Там корыто, а не современный самолёт напичканный электроникой
Мне похуй.
Я всё сказал.
Смотря какой самолёт.
Охуеть чел О_о
Посадить самолет это так-то не очень просто
Вовремя надо всё сделать
Ждал что в новости будет фигурировать Microsoft Flight Simulator
будет классно если родиться мем из этого. ive got a serious situation here и фото в очках)
Я в симуляторе не могу посадить.
Но у меня дешевый джойстик.
Может стоит купить подороже ?
Была серия разрушителей мифоа об этом.
Они оба без опыта изи боинг посадили с подсказками диспетчера
Охуеть инструкции
Круть
Пусть попробует пройти миссию с вертолетиком в гта
Охуеть
Хорошо, что все живы остались
Мужик - просто король-гигачад
Охренеть история. Готовый сюжет для блокбастера )
Чудо здесь то, что чувак сумел разобраться с рацией, найти нужную частоту и не уронить самолет, пока пытался связаться. Ставлю на опыт в симуляторах
Серьезно, радиообмен это сука самый большой квест в полете на таком самолёте
У каждого мужика автопилот есть, главное, чтоб топлива до посадки хватило и диспетчер в ангар пустила
У нас с этим порядок. Авиации скоро не будет. Частную убили ещё в зародыше. Те несколько сотен самолётов размера Cessna, Як-52 просто ни о чём.