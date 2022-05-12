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Новости

Во Флориде пассажир без опыта полётов посадил самолёт в аэропорту после того, как пилот «отключился» Статьи редакции

Мужчина связался с диспетчерами, спокойно объяснил ситуацию и, следуя инструкциям, успешно добрался до ближайшей посадочной полосы.

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Видео CNN

Федеральное управление гражданской авиации США расследует инцидент, произошедший во Флориде 10 мая. Согласно информации организации, во время полёта одномоторного Cessna 208 пилот потерял сознание, а один из двух пассажиров взял на себя управление судном и успешно посадил его в местном аэропорту.

До этого мужчина не имел опыта управления самолётом, но смог сохранить самообладание в экстренной ситуации: он связался с диспетчерами по рации, спокойно сообщил о возникшей проблеме и выслушал порядок действий.

Пассажир: — У меня тут серьёзная ситуация. Мой пилот вырубился, а я не представляю, как управлять самолётом.
Диспетчер: — Какая у вас позиция?
П: — Без понятия. Впереди видно побережье Флориды, но я без понятия.

из переговоров с частным самолётом

В течение четырёх минут пассажир снижал самолёт, пока диспетчеры не обнаружили его на радарах над побережьем города Бока-Ратон. После этого связь с судном передали сотрудникам аэропорта Палм Бич, которые начали инструктаж по посадке. Ещё через несколько минут самолёт плавно сел на одной из взлётно-посадочных полос.

Pete Muntean @petemuntean
NEW: CNN identifies Darren Harrison (right) as the passenger who landed a Cessna Caravan at PBI when his pilot became incapacitated.

Air traffic controller & flight instructor Robert Morgan (left) helped guide Harrison “one step at a time” using a photo of the Caravan cockpit.
CNN установил, что Даррен Харрисон (справа) — пассажир, который посадил Cessna Caravan в аэропорту Палм Бич, когда пилот «отключился». Авиадиспетчер и инструктор Роберт Морган (слева) помогал ему «шаг за шагом», смотря на фотографию приборной панели самолёта

Один из профессиональных пилотов, которому пришлось ждать очереди на посадку из-за экстренной ситуации, похвалил пассажира частного самолёта: «То, что человек с нулевым опытом управлял и успешно приземлил судно — просто невероятно. Помню, когда я только начинал учиться пилотированию, постоянно потел и бледнел от ужаса».

#новости #сша #авиация

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44 комментария
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Полный украинец

Новости из другой вселенной.

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Роман Горячкин

У нас сегодня новости о чипах из стиралок в танках. Они после выстрела делают башней отжим.

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Женатый спрей

потом выяснится что у него 10000 часов в вартандере наиграно

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Закомплексованная Душа

MS flight simulator

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Sergei Timofeyev

Там, кстати, офигенно. У меня несколько раз при пикировании самолёт отпрыгивал. Там небольшая перегрузка была... 20-25G...

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Луговой Мариец

Не знаю, что там у вартандера, но любой более менее околореальный симулятор дает базовые представления о посадке, типа снизить скорость, выпустить закрылки и спланировать. От страха мозг мог активнее начать работу. В теории, если бы его диспетчеры заставили просто снизить скорость в районе "над полосой" он бы, наверное, даже кувыркнувшись все равно выжил.

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Рядовой химик

Хорошо что не над Шотландией летели

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Сергей Зайкевич

Пилот наша работа очень сложная.
Рандомный чувак садит самолет.
Пилоты «То, что человек с нулевым опытом управлял и успешно приземлил судно — просто невероятно.

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Влад Гагай

Там легкомоторная cesna. Пассажирский лайнер он бы уже навряд ли посадил

УПД: почитал, автопилоты в лайнерах уже выполняют автопосадки

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Мощный корабль

Скорее наоборот, пассажирские все в автоматике

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Sergei Timofeyev

ILS отключен, сажай про кресту VOR/DME - реальность многих наших аэропортов

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Sergei Timofeyev

CATIIIB если или C. На деле, планер управляется проще и понимание того, как он летит офигенно помогает с большими самолётами.

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Aleksandr Bajev

Пассажирский лайнер реально посадить при помощи с земли. Часто проводили такие эксперименты на симуляторах. Но есть одно "но", тут сложно проверить насколько это воспроизводимо в реальной ситуации стресса и страха.
И в случае с посадкой цесны круто, что человек не запаниковал и смог в стрессовой ситуации следовать корректно инструкциям и не совершать ошибок.

Я сам сажал боинг 737 в симуляторе, при этом я только пилотировал, второй реальный пилот следил за конфигурацией самолета, работой двигателей, скоростью, etc.
В плане пилотирования посадить лайнер по приборам не супер сложно, там как в компьютерной игре нужно на панели совмещать несколько указателей, которые задают направление самолета для успешной посадки. Садился я раза 3-4, все разы пассажиры в большинстве своем выжили бы (самолет не всегда).

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А станет ли лучше

Очень круто! Прям умилило даже.

Но хотела провести шуточную аналитику.. и так, частный самолет, значит человек был обеспеченный, получается, что все богатые - сверхлюди?
Или может на самом деле самолетом не так уж сложно управлять?

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Kolyann Tigin

Там же в конце видоса показан самолёт, практически кукурузник, он вряд ли стоит столько, чтобы считать всех пассажиров априори богатыми челами.

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Ученый паркур

Все равно полёт дорого стоит по топливу, обслуживанию.

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Ученый паркур

Смотрел видео как раз про случаи, что отключился пилот и может ли посадить обычный человек. Сказали, что по инструкции от диспетчера может. При этом, большой пассажирский посадить легче, потому что наиболее развитый автопилот, который даже иногда самостоятельно приземлиться может. Но и шансов оказаться в такой ситуации в большом самолёте меньше, потому что 2 пилота.

На втором месте по сложности - всякие бизнес джеты - там упрощенный автопилот, который, например, только позволит снизиться на высоту до посадки. А самое сложное в таких вот легкомоторных, потому что никаких автопилотов не предусмотрено. Судя по тому что мужчина спокойно разговаривал с диспетчером, он как минимум толковый чел, ну и повезло тоже.

Нашёл видео https://youtu.be/5xCiKG4X310

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Sergei Timofeyev

При условиях близким к идеальным. На деле - нюансов много. Если сдвиг ветра есть больше 7 м/с - будешь руками работать.

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Головной будильник

Летал на почти таком же в качестве пассажира. Типа прогулочный кукурузник. Прикольно, конечно)
Цена вопроса - 10К рубчинских за пол часа полёта. Недёшево, конечно, но и не мульон. На воздушном шаре дороже.

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Sergei Timofeyev

Там локальные перевозки очень развиты, чего не скажешь про нас.

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Судебный цвет

Главное, как известно

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Ответственный дым

Ситуация-мечта каждого авиагика

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Технологический цвет

Максимальный респект

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Performance Artist

Я когда мелкий был, представлял что так же будет:
Пилот в афк, и я как гирой его сажаю. Красавчик мужик

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Мужской щит

Отета мощь

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Paul Filatov

"Тот, кто хочет быть пилотом,
Видно очень смелый тот,
Потому что только смелый
Сам полезет в самолёт..."
Хорошо, что всё хорошо)

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Усы жирны от колбасы

Там же автоматика сажает. Пилоты только следят чтобы всё ок было.

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Закомплексованная Душа

Там корыто, а не современный самолёт напичканный электроникой

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Усы жирны от колбасы

Мне похуй.
Я всё сказал.

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Dmitry Smirnoff

Смотря какой самолёт.

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Охуеть чел О_о
Посадить самолет это так-то не очень просто
Вовремя надо всё сделать

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Сергей Зайкевич

Ждал что в новости будет фигурировать Microsoft Flight Simulator

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Ivan Skb

будет классно если родиться мем из этого. ive got a serious situation here и фото в очках)

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Dmytry Kovalsky

Я в симуляторе не могу посадить.
Но у меня дешевый джойстик.
Может стоит купить подороже ?

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Аспирин

Была серия разрушителей мифоа об этом.
Они оба без опыта изи боинг посадили с подсказками диспетчера

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Дед Макар

Охуеть инструкции

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FlashNeo

Круть

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fdffd fdffd
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Тёма Ли

Пусть попробует пройти миссию с вертолетиком в гта

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Случайный поезд

Охуеть

Хорошо, что все живы остались

Мужик - просто король-гигачад

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Вася Пупкин

Охренеть история. Готовый сюжет для блокбастера )

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Boris Gaykovich

Чудо здесь то, что чувак сумел разобраться с рацией, найти нужную частоту и не уронить самолет, пока пытался связаться. Ставлю на опыт в симуляторах

Серьезно, радиообмен это сука самый большой квест в полете на таком самолёте

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Вечный микроскоп

У каждого мужика автопилот есть, главное, чтоб топлива до посадки хватило и диспетчер в ангар пустила

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Sergei Timofeyev

У нас с этим порядок. Авиации скоро не будет. Частную убили ещё в зародыше. Те несколько сотен самолётов размера Cessna, Як-52 просто ни о чём.

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