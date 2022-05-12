Мужчина связался с диспетчерами, спокойно объяснил ситуацию и, следуя инструкциям, успешно добрался до ближайшей посадочной полосы.

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Видео CNN

Федеральное управление гражданской авиации США расследует инцидент, произошедший во Флориде 10 мая. Согласно информации организации, во время полёта одномоторного Cessna 208 пилот потерял сознание, а один из двух пассажиров взял на себя управление судном и успешно посадил его в местном аэропорту.

До этого мужчина не имел опыта управления самолётом, но смог сохранить самообладание в экстренной ситуации: он связался с диспетчерами по рации, спокойно сообщил о возникшей проблеме и выслушал порядок действий.

Пассажир: — У меня тут серьёзная ситуация. Мой пилот вырубился, а я не представляю, как управлять самолётом.

Диспетчер: — Какая у вас позиция?

П: — Без понятия. Впереди видно побережье Флориды, но я без понятия. из переговоров с частным самолётом

В течение четырёх минут пассажир снижал самолёт, пока диспетчеры не обнаружили его на радарах над побережьем города Бока-Ратон. После этого связь с судном передали сотрудникам аэропорта Палм Бич, которые начали инструктаж по посадке. Ещё через несколько минут самолёт плавно сел на одной из взлётно-посадочных полос.

Pete Muntean @petemuntean NEW: CNN identifies Darren Harrison (right) as the passenger who landed a Cessna Caravan at PBI when his pilot became incapacitated.



Air traffic controller & flight instructor Robert Morgan (left) helped guide Harrison “one step at a time” using a photo of the Caravan cockpit. CNN установил, что Даррен Харрисон (справа) — пассажир, который посадил Cessna Caravan в аэропорту Палм Бич, когда пилот «отключился». Авиадиспетчер и инструктор Роберт Морган (слева) помогал ему «шаг за шагом», смотря на фотографию приборной панели самолёта