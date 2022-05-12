Кто его заменит, пока неизвестно.

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Дмитрий Гришин

Дмитрий Гришин ушёл с должности 11 мая, сообщила VK. Также он покинул пост неисполнительного директора. Имя нового председателя совета директоров компании объявят в ближайшее время.

Гришин работал в Mail.ru Group (прежнее название VK) с момента основания в 2000 году, сначала он был главой отдела разработки, через год стал техническим директором, в 2003 году — гендиректором компании. В 2016 году его сменил Борис Добродеев, а Гришин начал заниматься стратегическими вопросами.

В 2012 году Гришин основал венчурный фонд Grishin Robotics, инвестирующий в том числе в зарубежные стартапы.

В декабре 2021 года Борис Добродеев ушёл с поста гендиректора VK. Его заменил сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, бывший вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. В том же месяце «Газпром-медиа» забрал у «Газпромбанка» долю в компании, контролирующей группу VK.