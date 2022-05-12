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Новости
vc.ru

Сооснователь VK Дмитрий Гришин ушёл с поста председателя совета директоров компании Статьи редакции

Кто его заменит, пока неизвестно.

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Дмитрий Гришин

Дмитрий Гришин ушёл с должности 11 мая, сообщила VK. Также он покинул пост неисполнительного директора. Имя нового председателя совета директоров компании объявят в ближайшее время.

Гришин работал в Mail.ru Group (прежнее название VK) с момента основания в 2000 году, сначала он был главой отдела разработки, через год стал техническим директором, в 2003 году — гендиректором компании. В 2016 году его сменил Борис Добродеев, а Гришин начал заниматься стратегическими вопросами.

В 2012 году Гришин основал венчурный фонд Grishin Robotics, инвестирующий в том числе в зарубежные стартапы.

В декабре 2021 года Борис Добродеев ушёл с поста гендиректора VK. Его заменил сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, бывший вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. В том же месяце «Газпром-медиа» забрал у «Газпромбанка» долю в компании, контролирующей группу VK.

Интернет
Подводной торшер
За два дня холдинг VK фактически стал государственным и получил нового главу — сына влиятельного чиновника. Главное Статьи редакции

До VK Кириенко-младший инвестировал в американские и израильские стартапы. Его отец возглавлял рабочую группу по закону об иноагентах.

Фото «Коммерсанта»

#новости #vk

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29 комментариев
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KPOTOB

Главное чтобы к шаману не ходил

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Лев Ботвинник

Здесь наверно есть работники VK, расскажите, кто кормить будет компанию после ухода западных рекламодателей.

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Полный украинец

Вк же теперь в ГПМ.
Этот россиянин уплатит за всё.

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Джейсон Роланд

да никто, загнется как и многие начинания криворуких патриотов

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Товарищ

ВК кормится рекламой. на 95% она российская.

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раз два

А рекламируется-то что?

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Напряженный колос

что-то типа этого https://tjournal.ru/u/185552-cvetochek/608993

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Лев Ботвинник

Так ушла вся эта крупная реклама, остался малый бизнес, а чего с них брать.

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Пыхнувший кот
а чего с них брать

три шкуры

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Закомплексованная Душа

Когда Лихачёв свалит из бесполезной Юлы

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Рондо

Кто
Откуда

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Закомплексованная Душа

Ньюфаг?

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Рондо

Ну, про первого конечно больше ирония, с намеком на то, что он ноунейм. Но про юлу правда не знаю

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Закомплексованная Душа

Юла проект бывшего мэйл ру, Лихачёв в него уходил.
Сам проект провальный (ИМХО).

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Рондо

Ну вот я об этом проекте даже не слышал) спс за мини-ликбез.

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Должностной звук

А что случилось?

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Arugin

Что-то случилось, да?

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Полный украинец

Граждане, ничего не произошло, расходимся, не толпимся, не мешаем проходу.

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Женатый спрей

кто нибудь потом напишет книгу в будущем 100 причин не связывать свой бизнес с госами

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Александр Прохоренко

Для начала бы книгу «как построить крупный бизнес, чтобы государство само к тебе не пришло»

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Тимурчик

санкций испугался

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Sergei Timofeyev

А нужно ли его менять? Он, по сути, десять лет практически отошёл от MRG. Возможно, что ушёл сам. Возможно, что "ушли".

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Александр Прохоренко

Место в совете директоров пусто не бывает

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Sergei Timofeyev

Да упразднят должность

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Лютый кусок ДОБРА

Надеюсь сосредоточится на Grishin Robotics и сопутствующих ламповых тусовочках.

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Glory to Ukraine

Скучаю по ВК времён Дурова.
Ну вот зачем в ВК добавили кучу всякой хуйни, которая нахуй не нужна?

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Материальный калькулятор

Сколько там ещё ноунеймов среди основателей или директоров?

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Вечный микроскоп
Кто его заменит, пока неизвестно.

Гриша Дмитриев.

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Вирусный калькулятор
Кто его заменит, пока неизвестно

Кто-нибудь из отдела «Э»

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