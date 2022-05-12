Сооснователь VK Дмитрий Гришин ушёл с поста председателя совета директоров компании Статьи редакции
Кто его заменит, пока неизвестно.
Дмитрий Гришин ушёл с должности 11 мая, сообщила VK. Также он покинул пост неисполнительного директора. Имя нового председателя совета директоров компании объявят в ближайшее время.
Гришин работал в Mail.ru Group (прежнее название VK) с момента основания в 2000 году, сначала он был главой отдела разработки, через год стал техническим директором, в 2003 году — гендиректором компании. В 2016 году его сменил Борис Добродеев, а Гришин начал заниматься стратегическими вопросами.
В 2012 году Гришин основал венчурный фонд Grishin Robotics, инвестирующий в том числе в зарубежные стартапы.
В декабре 2021 года Борис Добродеев ушёл с поста гендиректора VK. Его заменил сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, бывший вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко. В том же месяце «Газпром-медиа» забрал у «Газпромбанка» долю в компании, контролирующей группу VK.
Главное чтобы к шаману не ходил
Здесь наверно есть работники VK, расскажите, кто кормить будет компанию после ухода западных рекламодателей.
Вк же теперь в ГПМ.
Этот россиянин уплатит за всё.
да никто, загнется как и многие начинания криворуких патриотов
ВК кормится рекламой. на 95% она российская.
А рекламируется-то что?
что-то типа этого https://tjournal.ru/u/185552-cvetochek/608993
Так ушла вся эта крупная реклама, остался малый бизнес, а чего с них брать.
три шкуры
Когда Лихачёв свалит из бесполезной Юлы
Кто
Откуда
Ньюфаг?
Ну, про первого конечно больше ирония, с намеком на то, что он ноунейм. Но про юлу правда не знаю
Юла проект бывшего мэйл ру, Лихачёв в него уходил.
Сам проект провальный (ИМХО).
Ну вот я об этом проекте даже не слышал) спс за мини-ликбез.
А что случилось?
Что-то случилось, да?
Граждане, ничего не произошло, расходимся, не толпимся, не мешаем проходу.
кто нибудь потом напишет книгу в будущем 100 причин не связывать свой бизнес с госами
Для начала бы книгу «как построить крупный бизнес, чтобы государство само к тебе не пришло»
санкций испугался
А нужно ли его менять? Он, по сути, десять лет практически отошёл от MRG. Возможно, что ушёл сам. Возможно, что "ушли".
Место в совете директоров пусто не бывает
Да упразднят должность
Надеюсь сосредоточится на Grishin Robotics и сопутствующих ламповых тусовочках.
Скучаю по ВК времён Дурова.
Ну вот зачем в ВК добавили кучу всякой хуйни, которая нахуй не нужна?
Сколько там ещё ноунеймов среди основателей или директоров?
Гриша Дмитриев.
Кто-нибудь из отдела «Э»