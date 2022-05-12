Ким Чен Ын впервые публично надел маску после выявления первого случая заболеваемости Covid-19 в Северной Корее Статьи редакции
Он ввёл локдаун.
На территории Северной Кореи зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом, передаёт Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
8 мая в Пхеньяне у больных с лихорадкой взяли анализы — результаты показали заражение штаммом «омикрон». При этом границы страны были закрыты с 2020 года.
Ким Чен Ын провёл заседание политбюро, впервые появившись на публике в маске. Власти объявили о внедрении системы вирусного контроля для «максимальной чрезвычайной ситуации», а также ужесточении пограничного контроля и мер изоляции. Глава КНДР призвал «заблокировать регионы и закрыть все возможные пути распространения вируса» и организовывать все деловые и производственные мероприятия таким образом, чтобы каждое подразделение было «изолировано».
По данным Всемирной организации здравоохранения, Северная Корея — одна из двух стран мира, где граждан не прививали от коронавируса. В государство с населением в почти 26 миллионов человек не отправляли никаких вакцин.
Ты был быстрее.
у них помоему всегда локдаун
да, но сейчас более жёсткий
Уровень жесткости: very hard.
New Game +
Границы закроют?
Есть вероятность
даже пухляш надевает маску, охуеть
Все, переведен в разряд опущенных в тусовке диктаторов
Эх, у людей весна 2020-го, везет.
Не успели расстрелять 😃
Щас пухляш покажет Шанхаю, что такое настоящий локдаун
у них и до этого был довольно жёсткий локдаун, а сейчас наверно опять будет сильнейший голод как в 1995-98
Китай, сосать!
локдаун внутри локдауна
Мне кажется если ввели локдаун, то там далеко не один случай заболевания
с заразностью Омикрона там одного случая и не может быть.
А пу надевал публично?
Маску нет. А так - да, неоднократно
Ебать ему там скучно.
Получается, из Кореи есть лазейки съебаста и вернуться обратно =)
Сейчас рашка им быстренько впарит спутник?
клоун да і тільки
Ким надел маску, с целью обозначить для граждан серьезность омикрона, которой и нет
Даже Ким Чен Ын надел маску. А Пыня ни разу публично не был в ней, видимо считает, что "зашквар" появлятся на камерах в наморднике.
Ах да, ковид же ещё не кончился...