Он ввёл локдаун.

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Фото: NK News

На территории Северной Кореи зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом, передаёт Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

8 мая в Пхеньяне у больных с лихорадкой взяли анализы — результаты показали заражение штаммом «омикрон». При этом границы страны были закрыты с 2020 года.

Ким Чен Ын провёл заседание политбюро, впервые появившись на публике в маске. Власти объявили о внедрении системы вирусного контроля для «максимальной чрезвычайной ситуации», а также ужесточении пограничного контроля и мер изоляции. Глава КНДР призвал «заблокировать регионы и закрыть все возможные пути распространения вируса» и организовывать все деловые и производственные мероприятия таким образом, чтобы каждое подразделение было «изолировано».

Фото: NK News

«Силы реагирования на коронавирус» во время военного парада в Северной Корее 26 апреля 2022 года. Фото: NK News