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Новости

Ким Чен Ын впервые публично надел маску после выявления первого случая заболеваемости Covid-19 в Северной Корее Статьи редакции

Он ввёл локдаун.

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Фото: NK News

На территории Северной Кореи зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом, передаёт Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

8 мая в Пхеньяне у больных с лихорадкой взяли анализы — результаты показали заражение штаммом «омикрон». При этом границы страны были закрыты с 2020 года.

Ким Чен Ын провёл заседание политбюро, впервые появившись на публике в маске. Власти объявили о внедрении системы вирусного контроля для «максимальной чрезвычайной ситуации», а также ужесточении пограничного контроля и мер изоляции. Глава КНДР призвал «заблокировать регионы и закрыть все возможные пути распространения вируса» и организовывать все деловые и производственные мероприятия таким образом, чтобы каждое подразделение было «изолировано».

Фото: NK News
«Силы реагирования на коронавирус» во время военного парада в Северной Корее 26 апреля 2022 года. Фото: NK News

По данным Всемирной организации здравоохранения, Северная Корея — одна из двух стран мира, где граждан не прививали от коронавируса. В государство с населением в почти 26 миллионов человек не отправляли никаких вакцин.

#новости #кндр #коронавирус

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30 комментариев
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Многолетний холод
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aliftin

Ты был быстрее.

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Напряженный колос

у них помоему всегда локдаун

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Вирусный Даниль

да, но сейчас более жёсткий

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Dmitry Smirnoff

Уровень жесткости: very hard.

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Желающий чувак

New Game +

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Федеральный кот

Границы закроют?

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Закомплексованная Душа

Есть вероятность

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tuorqai

даже пухляш надевает маску, охуеть

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Никого не спас

Все, переведен в разряд опущенных в тусовке диктаторов

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Burakku Soru

Эх, у людей весна 2020-го, везет.

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Пятая колонка

Не успели расстрелять 😃

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Гусь

Щас пухляш покажет Шанхаю, что такое настоящий локдаун

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Вирусный Даниль

у них и до этого был довольно жёсткий локдаун, а сейчас наверно опять будет сильнейший голод как в 1995-98

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aliftin
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Вирусный Даниль

Китай, сосать!

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Женатый спрей

локдаун внутри локдауна

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Закомплексованная Душа

Мне кажется если ввели локдаун, то там далеко не один случай заболевания

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Nick Nick

с заразностью Омикрона там одного случая и не может быть.

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Щячло Попячтса

А пу надевал публично?

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Борис Глушенков

Маску нет. А так - да, неоднократно

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Вирусный Даниль
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Подводной мангал

Ебать ему там скучно.

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Архангел Валька

Получается, из Кореи есть лазейки съебаста и вернуться обратно =)

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Ім'я та По-батькові

Сейчас рашка им быстренько впарит спутник?

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Вечный микроскоп
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Политический пистолет

клоун да і тільки

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Вирусный калькулятор

Ким надел маску, с целью обозначить для граждан серьезность омикрона, которой и нет

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Густой нос

Даже Ким Чен Ын надел маску. А Пыня ни разу публично не был в ней, видимо считает, что "зашквар" появлятся на камерах в наморднике.

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Всрато

Ах да, ковид же ещё не кончился...

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