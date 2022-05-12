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Новости

Врио губернатора Томской области в приветственной речи два раза перепутал название региона Статьи редакции

Томскую область он назвал Тюменской.

2004 просмотров
«Говорит Москва»

Замначальника управления президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур, назначенный врио губернатора Томской области, дважды назвал Томскую область Тюменской во время выступления перед депутатами регионального парламента.

Отдельную благодарность позвольте выразить Жвачкину Сергею Анатольевичу, который чуть более десяти лет самоотверженно трудился во благо томичей и действительно внес большой вклад в историю Тюменской области.

Владимир Мазур

Тюменская земля — это земля стойких духом сибиряков, очень искренних, очень порядочных, талантливых и трудолюбивых людей.

Владимир Мазур

Трансляция шла на сайте думы, но позже её удалили.

В пресс-службе врио радиостанции «Говорит Москва» объяснили оговорки Мазура «волнением».

Указ о назначении чиновника 10 мая подписал Владимир Путин. В 2011-2012 годах Мазур занимал должность заместителя губернатора Тюменской области.

#новости

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22 комментария
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Желающий чувак

Эти же самые люди потом над Байденом смеются за деменцию

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Вирусный калькулятор
В приветственной речи два раза перепутал название региона

Синдром Байдена

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Sergei Timofeyev

Хоть президента не попутал

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Вирусный калькулятор

Это уже уголовная статья

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Sergei Timofeyev

да ладно тебе ))

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Жовто Блакытный Песец

Это традиция. Московиты вон свои болота Русью назвали

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Константин Иванов

Когда обещали Тюменскую область, а дали всего лишь Томскую.

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Клизма Капитализма

- "Я хочу Тюменскую область!"
- "Тюменская область есть у нас дома"
- Тюменская область дома

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Kind soul

Я реально не понимаю, что происходит. Это действительно не вероятно. В стране назревает пиздец-пиздец, а всё на что их хватает, это найти ещё одного старого мужика.

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Ленинградский кран
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Грандиозный турник

Все деды ведут себя одинаково. От безобидных оговорок, как у Бидона, до развязывания войн, как Пыня.

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Многолетний холод
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Анастасия Лукьянова

Да с кем не бывает

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Спокойный Данила

Да похуй, главное пижженые бабки карман греют))))

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Всрато

И ведь назначат же губертатором потом

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Виктор Алексеев

да какая ему разница

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Должностной звук

Зато свой

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Энергетический историк

И лучше Навального

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Царь пыни

попахивает сепаратизмом, расстрелять, а потом на рудники!

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aliftin

Какую речь дали такую и прочитал.

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Веб Инструменты

Это прям Янукович на минималках.

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Цис Гендер

Крепкий хозяйственник

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