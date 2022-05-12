Врио губернатора Томской области в приветственной речи два раза перепутал название региона Статьи редакции
Томскую область он назвал Тюменской.
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Замначальника управления президента РФ по внутренней политике Владимир Мазур, назначенный врио губернатора Томской области, дважды назвал Томскую область Тюменской во время выступления перед депутатами регионального парламента.
Трансляция шла на сайте думы, но позже её удалили.
В пресс-службе врио радиостанции «Говорит Москва» объяснили оговорки Мазура «волнением».
Указ о назначении чиновника 10 мая подписал Владимир Путин. В 2011-2012 годах Мазур занимал должность заместителя губернатора Тюменской области.
Эти же самые люди потом над Байденом смеются за деменцию
Синдром Байдена
Хоть президента не попутал
Это уже уголовная статья
да ладно тебе ))
Это традиция. Московиты вон свои болота Русью назвали
Когда обещали Тюменскую область, а дали всего лишь Томскую.
- "Я хочу Тюменскую область!"
- "Тюменская область есть у нас дома"
- Тюменская область дома
Я реально не понимаю, что происходит. Это действительно не вероятно. В стране назревает пиздец-пиздец, а всё на что их хватает, это найти ещё одного старого мужика.
Все деды ведут себя одинаково. От безобидных оговорок, как у Бидона, до развязывания войн, как Пыня.
Да с кем не бывает
Да похуй, главное пижженые бабки карман греют))))
И ведь назначат же губертатором потом
да какая ему разница
Зато свой
И лучше Навального
попахивает сепаратизмом, расстрелять, а потом на рудники!
Какую речь дали такую и прочитал.
Это прям Янукович на минималках.
Крепкий хозяйственник