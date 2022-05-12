Суд рассмотрит дело 16 июня.

Мировой суд Москвы зарегистрировал протокол Роскомнадзора в отношении американской Internet Archive. Организации грозит штраф в четыре миллиона рублей.

Претензии связаны с неудалением информации о способах изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные суда.

Internet Archive — это некоммерческая организация, основанная в 1996 году Брюстером Кейлом. Она собирает архивы сайтов, оцифрованные книги, аудио и видео, игры, программы и открывает их для бесплатного доступа.