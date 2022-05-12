Роскомнадзор составил протокол на «Архив Интернета» за неудаление информации Статьи редакции
Суд рассмотрит дело 16 июня.
Мировой суд Москвы зарегистрировал протокол Роскомнадзора в отношении американской Internet Archive. Организации грозит штраф в четыре миллиона рублей.
Претензии связаны с неудалением информации о способах изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные суда.
Internet Archive — это некоммерческая организация, основанная в 1996 году Брюстером Кейлом. Она собирает архивы сайтов, оцифрованные книги, аудио и видео, игры, программы и открывает их для бесплатного доступа.
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Океания воюет с Остазией: Океания всегда воевала с Остазией. Большая часть всей политической литературы последних пяти лет устарела. Всякого рода сообщения и документы, книги, газеты, брошюры, фильмы, фонограммы, фотографии — все это следовало молниеносно уточнить. Хотя указания на этот счет не было, стало известно, что руководители решили уничтожить в течение недели всякое упоминание о войне с Евразией и союзе с Остазией. Работы было невпроворот, тем более что процедуры, с ней связанные, нельзя было называть своими именами. В отделе документации трудились по восемнадцать часов в сутки с двумя трехчасовыми перерывами для сна. Из подвалов принесли матрасы и разложили в коридорах; из столовой на тележках возили еду — бутерброды и кофе «Победа».
1984
Это любой образованный человек знает, поэтому я и не ставил кавычки.
так это для необразованных
Согласен. Я не читал
комментаторы на vc удивляют
Это что за инакомыслие? Расстрелять а потом ссылкой в Сибирь. И ещё раз расстрелять.
хуль ты там забыл?
ну так новость то оттуда пришла
Бля, хорошая идея. Предлагаю катануть заяву на Верна, проверим, запретят или нет
Нужно еще подать в суд на Интернет. Там пишут плохое про Путина
историю решили почистить
На хуя писать об этом ебаном надзоре.Пусть сам себе живет
ахахахаха!
Можно пойти дальше и составить протоколы на принтер за чёрные буковки на бумаге, на дрель за дырки в стене, на дождик за лужи на асфальте и мокрую землю, на солнце за летнюю жару и ослепительный блеск.
на очереди кэш гугла.. Ишь ты какие!
Всеравно , что грозить индусу коброй
Блять. Многие редкие бинари и библиотеки раньше можно было скачать с этого web.archive.org. Скоро без torify вообще нихуя не скачаешь.
Роскомнадзор составил протокол на восход солнца
от таких новостей только больше желания что-нибудь изготовить (кофе) и где-нибудь это использовать (выпить в соседнем кафе с полезной документацией)
РКН, впрочем и как и всегда, идёт на хуй.
Хватит этих полумер! Оштрафуйте не архив, а сам интернет!