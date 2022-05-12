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vc.ru

Роскомнадзор составил протокол на «Архив Интернета» за неудаление информации Статьи редакции

Суд рассмотрит дело 16 июня.

Мировой суд Москвы зарегистрировал протокол Роскомнадзора в отношении американской Internet Archive. Организации грозит штраф в четыре миллиона рублей.

Претензии связаны с неудалением информации о способах изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные суда.

Internet Archive — это некоммерческая организация, основанная в 1996 году Брюстером Кейлом. Она собирает архивы сайтов, оцифрованные книги, аудио и видео, игры, программы и открывает их для бесплатного доступа.

#новости #суды #роскомнадзор

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23 комментария
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Клаус Шульце

Океания воюет с Остазией: Океания всегда воевала с Остазией. Большая часть всей политической литературы последних пяти лет устарела. Всякого рода сообщения и документы, книги, газеты, брошюры, фильмы, фонограммы, фотографии — все это следовало молниеносно уточнить. Хотя указания на этот счет не было, стало известно, что руководители решили уничтожить в течение недели всякое упоминание о войне с Евразией и союзе с Остазией. Работы было невпроворот, тем более что процедуры, с ней связанные, нельзя было называть своими именами. В отделе документации трудились по восемнадцать часов в сутки с двумя трехчасовыми перерывами для сна. Из подвалов принесли матрасы и разложили в коридорах; из столовой на тележках возили еду — бутерброды и кофе «Победа».

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Украинский дым

1984

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Клаус Шульце

Это любой образованный человек знает, поэтому я и не ставил кавычки.

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Денис Пронин

так это для необразованных

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Вирусный калькулятор

Согласен. Я не читал

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Женатый спрей

комментаторы на vc удивляют

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одинокая филифьонка

Это что за инакомыслие? Расстрелять а потом ссылкой в Сибирь. И ещё раз расстрелять.

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Борат Сагдиев

хуль ты там забыл?

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Женатый спрей

ну так новость то оттуда пришла

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masloriy

Бля, хорошая идея. Предлагаю катануть заяву на Верна, проверим, запретят или нет

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Killboy Powerhead
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TM

Нужно еще подать в суд на Интернет. Там пишут плохое про Путина

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Пыхнувший кот

историю решили почистить

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Марк Цукор

На хуя писать об этом ебаном надзоре.Пусть сам себе живет

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Розовый пистолет

ахахахаха!

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Азат Газизов

Можно пойти дальше и составить протоколы на принтер за чёрные буковки на бумаге, на дрель за дырки в стене, на дождик за лужи на асфальте и мокрую землю, на солнце за летнюю жару и ослепительный блеск.

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Бур садовый

на очереди кэш гугла.. Ишь ты какие!

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Афанасий Алексин

Всеравно , что грозить индусу коброй

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Пупа против Бухгалтерии

Блять. Многие редкие бинари и библиотеки раньше можно было скачать с этого web.archive.org. Скоро без torify вообще нихуя не скачаешь.

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Вечный микроскоп

Роскомнадзор составил протокол на восход солнца

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Денис Пронин

от таких новостей только больше желания что-нибудь изготовить (кофе) и где-нибудь это использовать (выпить в соседнем кафе с полезной документацией)

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Ukrainian

РКН, впрочем и как и всегда, идёт на хуй.

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Водитель бандеравтомобиля

Хватит этих полумер! Оштрафуйте не архив, а сам интернет!

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