Apple отключила оплату в App Store со счёта мобильного у «Мегафона», Yota и Tele2 Статьи редакции
Работают только МТС и «Билайн».
О проблемах с оплатой сообщили издание Rozetked и iPhones․ru. В техподдержке Apple объяснили iPhones․ru, что функция была ограничена для «Мегафона» и Yota «в связи с текущими регуляциями», а платить можно только через МТС и «Билайн».
В настройках оплаты со счёта мобильного телефона указано, что функция доступна для абонентов «Билайна», МТС и Tele2. При этом в Tele2 подтвердили vc.ru, что такая оплата недоступна. Причины, по которым её отключили, оператор не уточняет.
В МТС, «Билайне» и «Мегафоне» на момент написания заметки не предоставили комментарии.
В марте работу в России приостановили Visa и Mastercard — карты этих платёжных систем, выпущенные в России, в том числе перестали работать с Apple Pay. Позже Apple отключила от Apple Pay и карты «Мир». 6 мая Qiwi сообщила, что пользователи временно не могут пополнить балансы App Store и iTunes с помощью кодов.
А почему сразу не всех, как это работает, может кто пояснить?
всей правды мы не узнаем
1. Мегафоном владеет холдинг Усманова.
2. Завтра отключат остальных.
Так и думал.
Ты у кого спрашиваешь?
Спроси в эппл
Пользователей ТЖ, они умные.
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Можно на год как то Айклауд купить? Только на месяц вижу
Никак, вариант только закинуть денег чтобы на год хватило
Да, так и сделал щас
Не закинешь, если оператор из заболоченных
У Билайна работает, кто проверял?
Пиздос, клещи смыкаются…
— Что случилось с Apple?
— Она ушла.
Яка сумна новина
путен плачет (нет)