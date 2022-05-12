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Новости
vc.ru

Apple отключила оплату в App Store со счёта мобильного у «Мегафона», Yota и Tele2 Статьи редакции

Работают только МТС и «Билайн».

1316 просмотров

О проблемах с оплатой сообщили издание Rozetked и iPhones․ru. В техподдержке Apple объяснили iPhones․ru, что функция была ограничена для «Мегафона» и Yota «в связи с текущими регуляциями», а платить можно только через МТС и «Билайн».

В настройках оплаты со счёта мобильного телефона указано, что функция доступна для абонентов «Билайна», МТС и Tele2. При этом в Tele2 подтвердили vc.ru, что такая оплата недоступна. Причины, по которым её отключили, оператор не уточняет.

В МТС, «Билайне» и «Мегафоне» на момент написания заметки не предоставили комментарии.

В марте работу в России приостановили Visa и Mastercard — карты этих платёжных систем, выпущенные в России, в том числе перестали работать с Apple Pay. Позже Apple отключила от Apple Pay и карты «Мир». 6 мая Qiwi сообщила, что пользователи временно не могут пополнить балансы App Store и iTunes с помощью кодов.

#новости #apple #appstore

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16 комментариев
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Лев Ботвинник

А почему сразу не всех, как это работает, может кто пояснить?

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Густой дым

всей правды мы не узнаем

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Финский хичхакер

1. Мегафоном владеет холдинг Усманова.
2. Завтра отключат остальных.

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Лев Ботвинник

Так и думал.

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Закомплексованная Душа

Ты у кого спрашиваешь?
Спроси в эппл

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Лев Ботвинник

Пользователей ТЖ, они умные.

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Левый торшер

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Вирусный калькулятор

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Daffy Duck

Можно на год как то Айклауд купить? Только на месяц вижу

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Егор Лебедев

Никак, вариант только закинуть денег чтобы на год хватило

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Daffy Duck

Да, так и сделал щас

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Спокойный Данила

Не закинешь, если оператор из заболоченных

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Егор Лебедев

У Билайна работает, кто проверял?

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Serge Demichev

Пиздос, клещи смыкаются…
— Что случилось с Apple?
— Она ушла.

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max payne

Яка сумна новина

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Vlad Gigachad

путен плачет (нет)

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