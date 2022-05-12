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В Латвии заблокируют «Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой мир» Статьи редакции

После 15 мая.

Заблокировать в Латвии российские соцсети решил Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP). Об этом сообщил в своём твиттере глава организации Ивар Аболиньш.

Доступ к платформам ограничат после 15 мая. По словам Аболиньша, в это связано с тем, что соцсети «находятся в собственности и под контролем» Юрия Ковальчука и Владимира Кириенко. Они попали под санкции Евросоюза.

#новости #латвия #блокировки #вконтакте #одноклассники

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83 комментария
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Многолетний холод

Удивлён, что они делают это только сейчас.

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Непростой холод

И нахера блокировать, какая польза?

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4 комментария
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Michael Konovalov

Теперь российская пропаганда скажет: латвийцы смогут легко обойти блокировку через VPN. Ой, стойте.

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Полный украинец

Удивлён, что нормальные страны перенимают у России опыт блокировок. РКН же адекватная структура, да (нет).

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пепси

Борьба с пропагандой

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31 комментарий
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Dmitry

Не совсем корректное замечание. В странах ЕС блокируют пропагандистские помойки. А в России блокируют все что не является пропагандистской помойкой.

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10 комментариев
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Соседний холод

Позориться зачем?

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Rainbow Asura

Чем?

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9 комментариев
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Cecil Cooke

Хуй знает, чем ты тут насолил, но тебя как-то методично сливают

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5 комментариев
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Материальный калькулятор
В Латвии заблокируют «Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой мир»

Поправьте, надо дописать "наконец-то"

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Cecil Cooke

Вот один в один как вата про фейсбук и инсту!

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Bruno Traven

Отчаянные времена требуют отчаянных мер

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Giorgio Maggiore

ICQ останется?

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Иван Помидоров

Это правильно, надо отличать СМИ от пропагандоновской помойки.
Простой пример - ЖЖ. Попробуй там написать что против тренда. Заблокируют моментально. Как бы аргументированно , со всеми доказательствами ты не писал. Если этот ресурс подавляет свободу слова, какое у него право скулить о запрете свободы слова?

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Dan

Давно было пора

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Вадимка

Итого, на данный момент заблокированы:
Все РФ каналы (кроме некоторых развлекательных, которые недавно по решению суда разблокировали)
сайты яндекса и мейлру - блокировали из-за новостей (но люди лишились доступа к своим почтам, а у многих русскоязычных почты реганы именно там)
спутник, рт и прочие риа само собой
ок, мейлру, вк

neplp и правда разошелся. Но не сказал бы, что я их не поддерживаю

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морская улиточка

Как будто что-то плохое.
Людей, которые за пределами р****и делают себе почту на яндексе и мейл-сру, надо брать за ноги и бить головой об стену. И это еще гуманно.

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Иркутский кот

Кто то пользуется МойМир? 😂

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Железный занавес

ФСБшники

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Giorgio Maggiore

из этой новости узнаю, что он еще существует

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Интернет

Удивлен, что он вообще еще существует.

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пепси

good

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Necroproctolog

а можно и в россии тоже эти ватные помойки заблокировать?

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Totorimoto
«Вконтакте», «Одноклассники»

главное - это то, что рф-каналы должны вещить ТОЛЬКО на территории рф, а все эти соцсети - дело десятой

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