В Латвии заблокируют «Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой мир» Статьи редакции
После 15 мая.
Заблокировать в Латвии российские соцсети решил Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP). Об этом сообщил в своём твиттере глава организации Ивар Аболиньш.
Доступ к платформам ограничат после 15 мая. По словам Аболиньша, в это связано с тем, что соцсети «находятся в собственности и под контролем» Юрия Ковальчука и Владимира Кириенко. Они попали под санкции Евросоюза.
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Удивлён, что они делают это только сейчас.
И нахера блокировать, какая польза?
Теперь российская пропаганда скажет: латвийцы смогут легко обойти блокировку через VPN. Ой, стойте.
Удивлён, что нормальные страны перенимают у России опыт блокировок. РКН же адекватная структура, да (нет).
Борьба с пропагандой
Не совсем корректное замечание. В странах ЕС блокируют пропагандистские помойки. А в России блокируют все что не является пропагандистской помойкой.
Позориться зачем?
Чем?
Хуй знает, чем ты тут насолил, но тебя как-то методично сливают
Поправьте, надо дописать "наконец-то"
Вот один в один как вата про фейсбук и инсту!
Отчаянные времена требуют отчаянных мер
ICQ останется?
Это правильно, надо отличать СМИ от пропагандоновской помойки.
Простой пример - ЖЖ. Попробуй там написать что против тренда. Заблокируют моментально. Как бы аргументированно , со всеми доказательствами ты не писал. Если этот ресурс подавляет свободу слова, какое у него право скулить о запрете свободы слова?
Давно было пора
Итого, на данный момент заблокированы:
Все РФ каналы (кроме некоторых развлекательных, которые недавно по решению суда разблокировали)
сайты яндекса и мейлру - блокировали из-за новостей (но люди лишились доступа к своим почтам, а у многих русскоязычных почты реганы именно там)
спутник, рт и прочие риа само собой
ок, мейлру, вк
neplp и правда разошелся. Но не сказал бы, что я их не поддерживаю
Как будто что-то плохое.
Людей, которые за пределами р****и делают себе почту на яндексе и мейл-сру, надо брать за ноги и бить головой об стену. И это еще гуманно.
Кто то пользуется МойМир? 😂
ФСБшники
из этой новости узнаю, что он еще существует
Удивлен, что он вообще еще существует.
good
а можно и в россии тоже эти ватные помойки заблокировать?
главное - это то, что рф-каналы должны вещить ТОЛЬКО на территории рф, а все эти соцсети - дело десятой