В Латвии заблокируют «ВRонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир» Статьи редакции
После 15 мая.
Заблокировать в Латвии российские соцсети решил Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP). Об этом сообщил в своём твиттере глава организации Ивар Аболиньш.
Доступ к платформам ограничат после 15 мая. По словам Аболиньша, это связано с тем, что соцсети «находятся в собственности и под контролем» Юрия Ковальчука и Владимира Кириенко. Они попали под санкции Евросоюза.
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Удивлён, что они делают это только сейчас.
И нахера блокировать, какая польза?
Теперь российская пропаганда скажет: латвийцы смогут легко обойти блокировку через VPN. Ой, стойте.
Удивлён, что нормальные страны перенимают у России опыт блокировок. РКН же адекватная структура, да (нет).
Борьба с пропагандой
Не совсем корректное замечание. В странах ЕС блокируют пропагандистские помойки. А в России блокируют все что не является пропагандистской помойкой.
Цензура интернет, увы, присутствует во многих странах.
«Тот, кто готов отказаться от свободы ради временной безопасности, не заслуживает ни свободы, ни безопасности».
сказал гонщик и не стал пристегиваться
Поправьте, надо дописать "наконец-то"
Вот один в один как вата про фейсбук и инсту!
Позориться зачем?
Чем?
Хуй знает, чем ты тут насолил, но тебя как-то методично сливают
Это правильно, надо отличать СМИ от пропагандоновской помойки.
Простой пример - ЖЖ. Попробуй там написать что против тренда. Заблокируют моментально. Как бы аргументированно , со всеми доказательствами ты не писал. Если этот ресурс подавляет свободу слова, какое у него право скулить о запрете свободы слова?
Это правильно, надо отличать СМИ от пропагандоновской помойки.
Простой пример - твиттор. Попробуй там написать что против тренда. Заблокируют моментально. Как бы аргументированно , со всеми доказательствами ты не писал. Если этот ресурс подавляет свободу слова, какое у него право скулить о запрете свободы слова?
Отчаянные времена требуют отчаянных мер
Кто то пользуется МойМир? 😂
из этой новости узнаю, что он еще существует
ФСБшники
Удивлен, что он вообще еще существует.
бля, сколько народу рознылось в коментах о блокировке помойной ямы
2022 год, уже война пиздует 2 с половиной месяца, а люди наивно пишут
"надо по другому с пропагандой бороться" и прочая хуйня
с 2014 "по другому" и боролись до усрачки, альтернативной инфы для ваты было дохуища (и сейчас есть) и что это дало?? полное нихуя
война идёт, алё, приём
может ещё надо умиротворят агрессора?
вата всегда будет смотреть пропаганду, ведь там так сладко поют про победы, какие они ахуеные и всех ебут раком в этом мире, армия самая распиздатая, а пиндосы гнилые скоро умрут с голода и геев
плюс мы все еще воспринимаем российские сми в их прошлой испостаси, когда там не обсуждались круглосуточно ядерные удары по фашистам в европе и сша.
я тоже считаю, что пора. по крайней мере на время военных действий не должно быть легкого доступа к сми, из-за которых люди умирают и убивают
ICQ останется?
Информационное поле - это как обычное поле. Если не убирать мусор - будет грязно и вонять. А если любишь мусор - пиздуй на свалку (рф).
Давно было пора
Цензура - говно
Любая.
если не называть все, что делает государство, цензурой, то мир заиграет новыми красками.
и речь тут про ограничение доступа, а не запрет: никто не запрещает вам есть говно, просто помогать его добывать не будут, придется самим.
вас спросишь, так и детскую порнографию, и оскорбления, и ложь, и чьи-то нюдсы, и чужую интеллектуальную деятельность - все можно распространять, лишь бы только государство не вмешивалось.
неважно, что сейчас люди умирают.
какие у вас альтернативные предложения решения проблемы?
Итого, на данный момент заблокированы:
Все РФ каналы (кроме некоторых развлекательных, которые недавно по решению суда разблокировали)
сайты яндекса и мейлру - блокировали из-за новостей (но люди лишились доступа к своим почтам, а у многих русскоязычных почты реганы именно там)
спутник, рт и прочие риа само собой
ок, мейлру, вк
neplp и правда разошелся. Но не сказал бы, что я их не поддерживаю
Как будто что-то плохое.
Людей, которые за пределами р****и делают себе почту на яндексе и мейл-сру, надо брать за ноги и бить головой об стену. И это еще гуманно.
good
Это довольно вольная интерпретация санкций.
а можно и в россии тоже эти ватные помойки заблокировать?
И к чему это приведёт по твоему? По-моему ни к чему. Вообще.
главное - это то, что рф-каналы должны вещить ТОЛЬКО на территории рф, а все эти соцсети - дело десятой
То, что Мой мир ещё существует - вот это неожиданно
Новости РИА завтра: Роскомнадзор вынес предупреждение HEPLP Латвии за дискредитацию россоцсетей и призывает оштрафовать их на 100500млн рублей))
удар!
Хуйня какая то. Любой подобный перформанс льёт воду на мельницу пропаганды в России - вот смотрите, русофобы! Ну выходит какая то кучка местных ностальгирующих в эти сети, и хуй с ними, кому хуже то будет?
Как будто сейчас им для своего пиздежа нужен какой-то реальный повод.
вротанте
@Сергей Звезда КЕК!
Здесь есть неочевидная проблема. Многие из снг сидят на VPN, подключенных к латвийским серверам, поскольку в Латвии много дата-центров и хорошая скорость при подключении из снг.
Теперь придется выключать VPN чтобы зайти на vk или mail.ru (не все могут быстро перейти на другие площадки).
ВRотактебе