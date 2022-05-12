Заблокировать в Латвии российские соцсети решил Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP). Об этом сообщил в своём твиттере глава организации Ивар Аболиньш.

Доступ к платформам ограничат после 15 мая. По словам Аболиньша, это связано с тем, что соцсети «находятся в собственности и под контролем» Юрия Ковальчука и Владимира Кириенко. Они попали под санкции Евросоюза.