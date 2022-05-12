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В Латвии заблокируют «ВRонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир» Статьи редакции

После 15 мая.

Заблокировать в Латвии российские соцсети решил Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP). Об этом сообщил в своём твиттере глава организации Ивар Аболиньш.

Доступ к платформам ограничат после 15 мая. По словам Аболиньша, это связано с тем, что соцсети «находятся в собственности и под контролем» Юрия Ковальчука и Владимира Кириенко. Они попали под санкции Евросоюза.

#новости #латвия #блокировки #вконтакте #одноклассники

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153 комментария
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Многолетний холод

Удивлён, что они делают это только сейчас.

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Непростой холод

И нахера блокировать, какая польза?

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36 комментариев
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Michael Konovalov

Теперь российская пропаганда скажет: латвийцы смогут легко обойти блокировку через VPN. Ой, стойте.

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Полный украинец

Удивлён, что нормальные страны перенимают у России опыт блокировок. РКН же адекватная структура, да (нет).

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пепси

Борьба с пропагандой

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40 комментариев
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Dmitry

Не совсем корректное замечание. В странах ЕС блокируют пропагандистские помойки. А в России блокируют все что не является пропагандистской помойкой.

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11 комментариев
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Александр Дворовой

Цензура интернет, увы, присутствует во многих странах.

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Александр Дворовой

«Тот, кто готов отказаться от свободы ради временной безопасности, не заслуживает ни свободы, ни безопасности».

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AA

сказал гонщик и не стал пристегиваться

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Материальный калькулятор
В Латвии заблокируют «Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой мир»

Поправьте, надо дописать "наконец-то"

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Cecil Cooke

Вот один в один как вата про фейсбук и инсту!

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2 комментария
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Соседний холод

Позориться зачем?

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Rainbow Asura

Чем?

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12 комментариев
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Cecil Cooke

Хуй знает, чем ты тут насолил, но тебя как-то методично сливают

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5 комментариев
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Иван Помидоров

Это правильно, надо отличать СМИ от пропагандоновской помойки.
Простой пример - ЖЖ. Попробуй там написать что против тренда. Заблокируют моментально. Как бы аргументированно , со всеми доказательствами ты не писал. Если этот ресурс подавляет свободу слова, какое у него право скулить о запрете свободы слова?

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Вольдемаръ Дурбовскiй

Это правильно, надо отличать СМИ от пропагандоновской помойки.
Простой пример - твиттор. Попробуй там написать что против тренда. Заблокируют моментально. Как бы аргументированно , со всеми доказательствами ты не писал. Если этот ресурс подавляет свободу слова, какое у него право скулить о запрете свободы слова?

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1 комментарий
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Bruno Traven

Отчаянные времена требуют отчаянных мер

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Иркутский кот

Кто то пользуется МойМир? 😂

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Giorgio Maggiore

из этой новости узнаю, что он еще существует

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1 комментарий
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Железный занавес

ФСБшники

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Интернет

Удивлен, что он вообще еще существует.

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Ломтик Сахара

бля, сколько народу рознылось в коментах о блокировке помойной ямы

2022 год, уже война пиздует 2 с половиной месяца, а люди наивно пишут

"надо по другому с пропагандой бороться" и прочая хуйня

с 2014 "по другому" и боролись до усрачки, альтернативной инфы для ваты было дохуища (и сейчас есть) и что это дало?? полное нихуя

война идёт, алё, приём

может ещё надо умиротворят агрессора?

вата всегда будет смотреть пропаганду, ведь там так сладко поют про победы, какие они ахуеные и всех ебут раком в этом мире, армия самая распиздатая, а пиндосы гнилые скоро умрут с голода и геев

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AA

плюс мы все еще воспринимаем российские сми в их прошлой испостаси, когда там не обсуждались круглосуточно ядерные удары по фашистам в европе и сша.
я тоже считаю, что пора. по крайней мере на время военных действий не должно быть легкого доступа к сми, из-за которых люди умирают и убивают

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Giorgio Maggiore

ICQ останется?

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Shakal

Информационное поле - это как обычное поле. Если не убирать мусор - будет грязно и вонять. А если любишь мусор - пиздуй на свалку (рф).

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Dan

Давно было пора

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Boris Gaykovich

Цензура - говно
Любая.

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AA

если не называть все, что делает государство, цензурой, то мир заиграет новыми красками.
и речь тут про ограничение доступа, а не запрет: никто не запрещает вам есть говно, просто помогать его добывать не будут, придется самим.

вас спросишь, так и детскую порнографию, и оскорбления, и ложь, и чьи-то нюдсы, и чужую интеллектуальную деятельность - все можно распространять, лишь бы только государство не вмешивалось.
неважно, что сейчас люди умирают.
какие у вас альтернативные предложения решения проблемы?

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1 комментарий
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Вадимка

Итого, на данный момент заблокированы:
Все РФ каналы (кроме некоторых развлекательных, которые недавно по решению суда разблокировали)
сайты яндекса и мейлру - блокировали из-за новостей (но люди лишились доступа к своим почтам, а у многих русскоязычных почты реганы именно там)
спутник, рт и прочие риа само собой
ок, мейлру, вк

neplp и правда разошелся. Но не сказал бы, что я их не поддерживаю

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морская улиточка

Как будто что-то плохое.
Людей, которые за пределами р****и делают себе почту на яндексе и мейл-сру, надо брать за ноги и бить головой об стену. И это еще гуманно.

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пепси

good

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Александр Дворовой

Это довольно вольная интерпретация санкций.

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Necroproctolog

а можно и в россии тоже эти ватные помойки заблокировать?

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Александр Дворовой

И к чему это приведёт по твоему? По-моему ни к чему. Вообще.

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Totorimoto
«Вконтакте», «Одноклассники»

главное - это то, что рф-каналы должны вещить ТОЛЬКО на территории рф, а все эти соцсети - дело десятой

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Ajj

То, что Мой мир ещё существует - вот это неожиданно

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Анастасия Белая

Новости РИА завтра: Роскомнадзор вынес предупреждение HEPLP Латвии за дискредитацию россоцсетей и призывает оштрафовать их на 100500млн рублей))

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Глупый кофе

удар!

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Боря Пончиков

Хуйня какая то. Любой подобный перформанс льёт воду на мельницу пропаганды в России - вот смотрите, русофобы! Ну выходит какая то кучка местных ностальгирующих в эти сети, и хуй с ними, кому хуже то будет?

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muiren
льёт воду на мельницу пропаганды в России - вот смотрите, русофобы!

Как будто сейчас им для своего пиздежа нужен какой-то реальный повод.

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German B

вротанте

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Дорогой кран

@Сергей Звезда КЕК!

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Марти Макфлай

Здесь есть неочевидная проблема. Многие из снг сидят на VPN, подключенных к латвийским серверам, поскольку в Латвии много дата-центров и хорошая скорость при подключении из снг.
Теперь придется выключать VPN чтобы зайти на vk или mail.ru (не все могут быстро перейти на другие площадки).

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Кляр Клецков

ВRотактебе

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