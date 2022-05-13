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Япония запретила экспорт в Россию 3D-принтеров, квантовых компьютеров и электронных микроскопов Статьи редакции

Из-за военных действий в Украине.

Власти Японии расширили список товаров и технологий, которые запрещено экспортировать в Россию. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики, торговли и промышленности.

В перечень товаров вошли:

  • квантовые компьютеры и другие подобные устройства, а также запчасти к ним;

  • электронные и атомно-силовые микроскопы;

  • оборудование для производства органических светодиодов, полевых транзисторов и солнечных элементов;
  • 3D-принтеры и используемые для них порошки;
  • оборудование для производства водородного топлива;
  • вакуумные насосы;
  • оборудование для изготовления микроэлектромеханических систем;
  • полимеры;

Запрет на экспорт вступит в силу 20 мая.

#новости #япония #санкции

1293 просмотров
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30 комментариев
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ВTopHuk

Банзайфашисты, анимебандеры

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морская улиточка

Верные последователи отряда 731.

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Субъективный хичхакер

это больше как политический троллинг, типа маленькая Япония запрещает то чего не может делать ВЕЛИКАЯ МОГУЧАЯ РАСЕЯ РАЗ ДВА ТРИ

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Мне только спросить
троллинг, типа маленькая

ну вот микроскопы и запретили

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Субъективный хичхакер

не разглядеть теперь экономики и величия

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Субъективный хичхакер

тебя ВTopHuк спрашивает чо забанил его

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Мне только спросить

не знаю. разбанил на всякий.

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ВTopHuk

Пошто забанил?

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Мне только спросить

не знаю. разбанил.
я иногда выпиваю (часто). и в чс летят все без разбора.

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морская улиточка

И какой потом интерес смотреть на непонятные дискуссии, состоящие из скрытых комментариев?
Хотя чевойто я, ты меня скорее всего не видишь.

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Сергей Крастус

Никуя себе "маленькая Япония", - третья экономика в мире. Хотя мысль вашу я уловил.
Если и есть тут троллинг, то он, скорее, в запрете на экспорт полимеров ) Про квантовые компьютеры молчу.

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Субъективный хичхакер

ну как бы для имперски настроенного гражданина это сродни унижению. страна без армии указывает без чего завтра будешь жить. жопогорение активировано

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Maxim 🤷‍♂️

Из того, что я вижу, там имперский настрой ни на чём не держится, кроме как на огромной территории и сИлЬнОм ЛиДеРе. Все всё понимают и держатся на мысли, что Китай с нами, а значит всё будет хорошо. Хз, мб в Сибири другие настроения.

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SourSweat

Просрали все полимеры

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Перпендикулярный ТЖ

нефть есть

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Александр Дворовой

Выглядит как тщательно продуманный список запретов. Похоже, они что-то знают что не знаем мы.

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Мне только спросить

полимеры, принтеры и микроэлектроника складываются в одну схему. микросхему.

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Александр Дворовой

Не нужен 3D принтер чтобы делать микросхемы.

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Денацификация Борна

Всеми силами пытаются остановить разработку робота Федора

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Книжный месяц

Фёдор уже сам хочет остановиться.

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VechirnyiMykolaiv

Хм, плохо, что СКАЙНЕТ родился, но хорошо, что он, похоже, на нашей стороне

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Перпендикулярный ТЖ

вчера целый день скидывали новость как россияне достают электронику для военной техники, от микроволновок до стиральных машин
Или например, давно известно что в Орланах используется фотоаппарат Canon

Сегодня как видишь, уже есть результат

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Александр Дворовой

Думаете, это всё для ограничения военных возможностей?

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Перпендикулярный ТЖ

только для этого
На встрече в Рамштайне четкий тезис был
Опустить Россию до уровня, когда она военным способом не сможет угрожать никому

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Перпендикулярный ТЖ

и если для этого нужно будет запретить весь экспорт техники - закроют

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Пушкинский спрей

ебать, редакционное "в", что за оттепель

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Всрато

Нам йэти иклитронные микраскопы на хуй не нужоны! Вона в союзе как-то без них обходились, и вообще у нас левша блоху смог подкавать а не якудза ихний!

Где очки мои, тама Путина по телевизору показывают...

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Йож Бойовый

1) Квантовые компьютеры - not exist yet
2) Купят в Китае
3) зачем стране, где ключ на 24 - нанотехнология - электронные микроскопы?

Санкции ниачем, ящитаю.

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Олег Кулаженко
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морская улиточка

Правильно, вот так потихонечку. Каждый день.
МСК не сразу строилась.

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