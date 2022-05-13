Япония запретила экспорт в Россию 3D-принтеров, квантовых компьютеров и электронных микроскопов Статьи редакции
Из-за военных действий в Украине.
Власти Японии расширили список товаров и технологий, которые запрещено экспортировать в Россию. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики, торговли и промышленности.
В перечень товаров вошли:
- квантовые компьютеры и другие подобные устройства, а также запчасти к ним;
электронные и атомно-силовые микроскопы;
- оборудование для производства органических светодиодов, полевых транзисторов и солнечных элементов;
- 3D-принтеры и используемые для них порошки;
- оборудование для производства водородного топлива;
- вакуумные насосы;
- оборудование для изготовления микроэлектромеханических систем;
- полимеры;
Запрет на экспорт вступит в силу 20 мая.
1293 просмотров
Банзайфашисты, анимебандеры
Верные последователи отряда 731.
это больше как политический троллинг, типа маленькая Япония запрещает то чего не может делать ВЕЛИКАЯ МОГУЧАЯ РАСЕЯ РАЗ ДВА ТРИ
ну вот микроскопы и запретили
не разглядеть теперь экономики и величия
тебя ВTopHuк спрашивает чо забанил его
не знаю. разбанил на всякий.
Пошто забанил?
не знаю. разбанил.
я иногда выпиваю (часто). и в чс летят все без разбора.
И какой потом интерес смотреть на непонятные дискуссии, состоящие из скрытых комментариев?
Хотя чевойто я, ты меня скорее всего не видишь.
Никуя себе "маленькая Япония", - третья экономика в мире. Хотя мысль вашу я уловил.
Если и есть тут троллинг, то он, скорее, в запрете на экспорт полимеров ) Про квантовые компьютеры молчу.
ну как бы для имперски настроенного гражданина это сродни унижению. страна без армии указывает без чего завтра будешь жить. жопогорение активировано
Из того, что я вижу, там имперский настрой ни на чём не держится, кроме как на огромной территории и сИлЬнОм ЛиДеРе. Все всё понимают и держатся на мысли, что Китай с нами, а значит всё будет хорошо. Хз, мб в Сибири другие настроения.
Просрали все полимеры
нефть есть
Выглядит как тщательно продуманный список запретов. Похоже, они что-то знают что не знаем мы.
полимеры, принтеры и микроэлектроника складываются в одну схему. микросхему.
Не нужен 3D принтер чтобы делать микросхемы.
Всеми силами пытаются остановить разработку робота Федора
Фёдор уже сам хочет остановиться.
Хм, плохо, что СКАЙНЕТ родился, но хорошо, что он, похоже, на нашей стороне
вчера целый день скидывали новость как россияне достают электронику для военной техники, от микроволновок до стиральных машин
Или например, давно известно что в Орланах используется фотоаппарат Canon
Сегодня как видишь, уже есть результат
Думаете, это всё для ограничения военных возможностей?
только для этого
На встрече в Рамштайне четкий тезис был
Опустить Россию до уровня, когда она военным способом не сможет угрожать никому
и если для этого нужно будет запретить весь экспорт техники - закроют
ебать, редакционное "в", что за оттепель
Нам йэти иклитронные микраскопы на хуй не нужоны! Вона в союзе как-то без них обходились, и вообще у нас левша блоху смог подкавать а не якудза ихний!
Где очки мои, тама Путина по телевизору показывают...
1) Квантовые компьютеры - not exist yet
2) Купят в Китае
3) зачем стране, где ключ на 24 - нанотехнология - электронные микроскопы?
Санкции ниачем, ящитаю.
Правильно, вот так потихонечку. Каждый день.
МСК не сразу строилась.