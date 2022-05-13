Новости

Власти Северной Кореи впервые сообщили об умерших от коронавируса. Заразились около 18 тысяч человек Статьи редакции

Одновременно с этим «лихорадку неизвестного происхождения» нашли у 350 тысяч человек.

«Силы реагирования на коронавирус». Фото: ЦТАК

В КНДР после заражения Сovid-19 умерли шесть человек. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Только 12 мая по всей стране выявили около 18 тысяч случаев заболевания. При этом с конца апреля по стране начала распространяться «лихорадка неизвестного происхождения», зарегистрировали более 350 тысяч случаев заболевания. 187 800 северокорейцев поместили на карантин, 162 200 человек прошли лечение. Связана ли эта «лихорадка» с Covid-19, не уточняется.

О первых в КНДР заболевших коронавирусом власти страны сообщили сутки назад, 12 мая. Ким Чен Ын впервые появился на публике в маске, объявил о внедрении системы вирусного контроля для «максимальной чрезвычайной ситуации» и ввёл локдаун.

Новости
Ким Чен Ын впервые публично надел маску после выявления первого случая заболеваемости Covid-19 в Северной Корее Статьи редакции

Он ввёл локдаун.

Фото: NK News

#новости #севернаякорея #коронавирус

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36 комментариев
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Sara Deep NEET OOP

Долго же они раскачивались

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Nick Nick

Ну при их уровне закрытости страны кстати сдержать такую штуку как COVID вполне реально.

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Alexander Fo

Они население Китаю в аренду сдают, не такая уж и закрытая.

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Nick Nick

Если это контролируемый процесс - то могут и сдерживать через карантины.

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Sara Deep NEET OOP

Там по сообщениям с Китаем граница дырявая, и вполне себе могли и раньше занести.

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tuorqai

долго запрягали, но быстро едут

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Валютный космос

Это про русских поговорка

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Ім'я та По-батькові

А это мы ещё посмотрим

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Валютный космос

Согласен

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Громкий месяц

Толстячок держись, корона обычно у таких вызывает осложнения

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Полукровка

Пухлячок помрет, южане быстренько организуют захват власти и вот новая жизнь.

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Sail

Там есть свой кандидат

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Полукровка

Баба же. Отдать замуж за южанина, сына какого-нибудь чинуши, организовать династический брак. Северяне довольны, линия Кимов продолжается, южане разгребают и объединяют страну. Все довольны.

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Sara Deep NEET OOP

Прекрасный арт

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Северный якорь

Южане ой как обрадуются 350 тысячам заражёных

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Полукровка

Всем по бустеру, можно принудительно. Зато страна опять объединенная.

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Валютный космос

Интересно наблюдать за вашим диалогом

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Северный якорь

Тебя тоже заставят ширнуться и объединят, далеко не уходи

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Валютный космос

Я 1 раз прививался, а объединят с кем?

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Приорат шизов

С нами

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Sara Deep NEET OOP

Любишь наблюдать?

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SergeB

Интересно, что по этому поводу подумает Китай?

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Полукровка

Огорчится, конечно. Поэтому все надо сделать быстро, чтобы он не очухался. А если будет возбухать то есть союзники из США которые всем прописывают целебные бомбардировки.

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SergeB

В Украине есть подходящая к такому случаю поговорка: "Дурень - думкою багатіє"

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Универсальный ГОСТ

сэкономят на рисе

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Nick Nick

Пизда северной Корее.

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Валютный космос

Не пиши такое брат

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Ім'я та По-батькові

Скорее нет, чем да

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Nick Nick

Ну все не помрут, а правды мы все равно не узнаем.

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norm

Почему они только спустя два года решили движ начать? Кто-нибудь пытался понять и найти логику?

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Nick Nick

кто "они"?

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norm

Новость о властях Северной Кореи.

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Священная спецоперация Путина

Эти власти они сейчас с тобой в комнате

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Северный якорь

Чебупели

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Ім'я та По-батькові

Всё, теперь некогда будет ядерной пипиркой трясти?

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Агент Госдепа

Как так получилось, они ведь даже не признавали эту болезнь, что же произошло?

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