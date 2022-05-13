Власти Северной Кореи впервые сообщили об умерших от коронавируса. Заразились около 18 тысяч человек Статьи редакции
Одновременно с этим «лихорадку неизвестного происхождения» нашли у 350 тысяч человек.
В КНДР после заражения Сovid-19 умерли шесть человек. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Только 12 мая по всей стране выявили около 18 тысяч случаев заболевания. При этом с конца апреля по стране начала распространяться «лихорадка неизвестного происхождения», зарегистрировали более 350 тысяч случаев заболевания. 187 800 северокорейцев поместили на карантин, 162 200 человек прошли лечение. Связана ли эта «лихорадка» с Covid-19, не уточняется.
О первых в КНДР заболевших коронавирусом власти страны сообщили сутки назад, 12 мая. Ким Чен Ын впервые появился на публике в маске, объявил о внедрении системы вирусного контроля для «максимальной чрезвычайной ситуации» и ввёл локдаун.
Долго же они раскачивались
Ну при их уровне закрытости страны кстати сдержать такую штуку как COVID вполне реально.
Они население Китаю в аренду сдают, не такая уж и закрытая.
Если это контролируемый процесс - то могут и сдерживать через карантины.
Там по сообщениям с Китаем граница дырявая, и вполне себе могли и раньше занести.
долго запрягали, но быстро едут
Это про русских поговорка
А это мы ещё посмотрим
Согласен
Толстячок держись, корона обычно у таких вызывает осложнения
Пухлячок помрет, южане быстренько организуют захват власти и вот новая жизнь.
Там есть свой кандидат
Баба же. Отдать замуж за южанина, сына какого-нибудь чинуши, организовать династический брак. Северяне довольны, линия Кимов продолжается, южане разгребают и объединяют страну. Все довольны.
Прекрасный арт
Южане ой как обрадуются 350 тысячам заражёных
Всем по бустеру, можно принудительно. Зато страна опять объединенная.
Интересно наблюдать за вашим диалогом
Тебя тоже заставят ширнуться и объединят, далеко не уходи
Я 1 раз прививался, а объединят с кем?
С нами
Любишь наблюдать?
Интересно, что по этому поводу подумает Китай?
Огорчится, конечно. Поэтому все надо сделать быстро, чтобы он не очухался. А если будет возбухать то есть союзники из США которые всем прописывают целебные бомбардировки.
В Украине есть подходящая к такому случаю поговорка: "Дурень - думкою багатіє"
сэкономят на рисе
Пизда северной Корее.
Не пиши такое брат
Скорее нет, чем да
Ну все не помрут, а правды мы все равно не узнаем.
Почему они только спустя два года решили движ начать? Кто-нибудь пытался понять и найти логику?
кто "они"?
Новость о властях Северной Кореи.
Эти власти они сейчас с тобой в комнате
Чебупели
Всё, теперь некогда будет ядерной пипиркой трясти?
Как так получилось, они ведь даже не признавали эту болезнь, что же произошло?