Одновременно с этим «лихорадку неизвестного происхождения» нашли у 350 тысяч человек.

«Силы реагирования на коронавирус». Фото: ЦТАК

В КНДР после заражения Сovid-19 умерли шесть человек. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Только 12 мая по всей стране выявили около 18 тысяч случаев заболевания. При этом с конца апреля по стране начала распространяться «лихорадка неизвестного происхождения», зарегистрировали более 350 тысяч случаев заболевания. 187 800 северокорейцев поместили на карантин, 162 200 человек прошли лечение. Связана ли эта «лихорадка» с Covid-19, не уточняется.

О первых в КНДР заболевших коронавирусом власти страны сообщили сутки назад, 12 мая. Ким Чен Ын впервые появился на публике в маске, объявил о внедрении системы вирусного контроля для «максимальной чрезвычайной ситуации» и ввёл локдаун.

Новости вчера Корее Статьи редакции Ким Чен Ын впервые публично надел маску после выявления первого случая заболеваемости Covid-19 в Северной Он ввёл локдаун. Фото: NK News