Пара из Индии подала в суд на сына и невестку за отсутствие внуков и потребовала вернуть вложенные в них деньги Статьи редакции
Если молодая пара не заведёт ребёнка в течение года, им придётся выплатить более полумиллиона долларов родителям.
Санджив и Садхана Прасад из индийского города Харидвар подали иск против своего сына и его супруги с требованием в течение года родить ребёнка или, в противном случае, выплатить им компенсацию в размере 50 миллионов рупий (более 40 миллионов рублей), сообщает Deutsche Welle.
В компенсации родители учли расходы, которые выделили сыну «в надежде на внуков» за шесть лет брака: свадьба в пятизвёздочном отеле, медовый месяц для молодожёнов в Таиланде и дорогой автомобиль. Истцы также отметили, что оплачивали обучение сына на пилота и брали кредит на покупку дома для семьи.
Пожилая пара пожаловалась, что, обеспечив жизнь сыну и невестке, они сами оказались в долгах: «Мы инвестируем в наших детей, устраиваем их в хорошие компании. Дети обязаны отплатить базовой финансовой поддержкой». После иска ответчики переехали в другой город и оборвали контакты с родителями.
Адвокат пожилой пары, Арвид Кумар Шривастава, заявил, что это дело станет «отражением истины о нашем обществе». «Стать дедушкой или бабушкой — мечта каждого родителя, они ждали этого годами. Они пытались убедить сына, но тот не послушал. То, что мои клиенты умрут, не увидев внуков, разбивает им сердца», — добавил юрист.
Что не смеётесь? Не смешно? Не поняли? Это Индия!
* начинают танцевать *
* и петь *
порвались, жаль
как раз тут, видимо, ничего не порвалось
ah, i see you're a man of high culture as well
ну да, ведь завести ребёнка можно только по желанию
по желанию родитилей молодоженов
А они договор подписали когда давали деньги? Может сын не заводил детей потому что боялся что родители ожидают что он всё внимание будет уделять им, а не детям.
Родители: дают детям кучу денег на роскошную жизнь, считая, что дети должны расплатиться внуками.
Дети: берут деньги и сваливают в закат.
Если не будет внуков, даже обидно, что это семейное древо остановит рост.
Просто напомню, что Индия уже сравнялась с Китаем по количеству населения (даже больше на сотню миллионов).
Ну теперь даже если внуки будут, они их не увидят никогда)))
Ничего личного, сынок
Часики тикают, ну когда приплод, что скажет княгиня Марья Алексевна?!
@Олег Ивахнов против войны лови лайфхак
Так. Зачем он мне?
Ты местный блюститель семейных ценностей. Подумали, тебе нужно быть в курсе.
Надеюсь эту новость не увидят мои бабушки.
А вклад в банк сделать на такую сумму вместо кредитов, не?
Ну по факту так-то. Они же реально дохуя в них денег вложили. Их позицию понять можно, но она некорректна изначально
С хуя ли придется
Что, есть решение суда?