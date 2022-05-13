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Новости

Пара из Индии подала в суд на сына и невестку за отсутствие внуков и потребовала вернуть вложенные в них деньги Статьи редакции

Если молодая пара не заведёт ребёнка в течение года, им придётся выплатить более полумиллиона долларов родителям.

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Санджив и Садхана Прасад. Фото The National News

Санджив и Садхана Прасад из индийского города Харидвар подали иск против своего сына и его супруги с требованием в течение года родить ребёнка или, в противном случае, выплатить им компенсацию в размере 50 миллионов рупий (более 40 миллионов рублей), сообщает Deutsche Welle.

В компенсации родители учли расходы, которые выделили сыну «в надежде на внуков» за шесть лет брака: свадьба в пятизвёздочном отеле, медовый месяц для молодожёнов в Таиланде и дорогой автомобиль. Истцы также отметили, что оплачивали обучение сына на пилота и брали кредит на покупку дома для семьи.

Мы пожертвовали нашими мечтами, чтобы воспитать его. Мы даже взяли в кредит два миллиона рупий на его обучение. Но, несмотря на все старания, наш сын и его жена причинили нам моральный ущерб, лишив нас внуков. Общество постоянно задаёт нам вопросы об этом, что причиняет дополнительные страдания.

из текста иска

Пожилая пара пожаловалась, что, обеспечив жизнь сыну и невестке, они сами оказались в долгах: «Мы инвестируем в наших детей, устраиваем их в хорошие компании. Дети обязаны отплатить базовой финансовой поддержкой». После иска ответчики переехали в другой город и оборвали контакты с родителями.

Адвокат пожилой пары, Арвид Кумар Шривастава, заявил, что это дело станет «отражением истины о нашем обществе». «Стать дедушкой или бабушкой — мечта каждого родителя, они ждали этого годами. Они пытались убедить сына, но тот не послушал. То, что мои клиенты умрут, не увидев внуков, разбивает им сердца», — добавил юрист.

#новости #индия #суды

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21 комментарий
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Дед Макар

Что не смеётесь? Не смешно? Не поняли? Это Индия!

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пепси

* начинают танцевать *

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BigDaddy

* и петь *

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Таня Гредюшко
в надежде на внуков

порвались, жаль

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Cyberdog

как раз тут, видимо, ничего не порвалось

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Таня Гредюшко

ah, i see you're a man of high culture as well

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Защитный Мурод

ну да, ведь завести ребёнка можно только по желанию

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BigDaddy

по желанию родитилей молодоженов

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IvanDurov

А они договор подписали когда давали деньги? Может сын не заводил детей потому что боялся что родители ожидают что он всё внимание будет уделять им, а не детям.

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Банковский шмель

Родители: дают детям кучу денег на роскошную жизнь, считая, что дети должны расплатиться внуками.
Дети: берут деньги и сваливают в закат.

Если не будет внуков, даже обидно, что это семейное древо остановит рост.

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skygravity

Просто напомню, что Индия уже сравнялась с Китаем по количеству населения (даже больше на сотню миллионов).

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Максим Чистов

Ну теперь даже если внуки будут, они их не увидят никогда)))

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Валютный космос
Если молодая пара не заведёт ребёнка в течение года, им придётся выплатить более полумиллиона долларов родителям

Ничего личного, сынок

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Спокойный магнит
Общество постоянно задаёт нам вопросы об этом, что причиняет дополнительные страдания.

Часики тикают, ну когда приплод, что скажет княгиня Марья Алексевна?!

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Арбитражный дым

@Олег Ивахнов против войны лови лайфхак

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Летний месяц

Так. Зачем он мне?

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пепси

Ты местный блюститель семейных ценностей. Подумали, тебе нужно быть в курсе.

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aliftin

Надеюсь эту новость не увидят мои бабушки.

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Николай

А вклад в банк сделать на такую сумму вместо кредитов, не?

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Yggdrasil

Ну по факту так-то. Они же реально дохуя в них денег вложили. Их позицию понять можно, но она некорректна изначально

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Boris Gaykovich

С хуя ли придется
Что, есть решение суда?

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