Если молодая пара не заведёт ребёнка в течение года, им придётся выплатить более полумиллиона долларов родителям.

{"id":620238,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":620238,"gtm":null} 1338 просмотров

Санджив и Садхана Прасад. Фото The National News

Санджив и Садхана Прасад из индийского города Харидвар подали иск против своего сына и его супруги с требованием в течение года родить ребёнка или, в противном случае, выплатить им компенсацию в размере 50 миллионов рупий (более 40 миллионов рублей), сообщает Deutsche Welle.

В компенсации родители учли расходы, которые выделили сыну «в надежде на внуков» за шесть лет брака: свадьба в пятизвёздочном отеле, медовый месяц для молодожёнов в Таиланде и дорогой автомобиль. Истцы также отметили, что оплачивали обучение сына на пилота и брали кредит на покупку дома для семьи.

Мы пожертвовали нашими мечтами, чтобы воспитать его. Мы даже взяли в кредит два миллиона рупий на его обучение. Но, несмотря на все старания, наш сын и его жена причинили нам моральный ущерб, лишив нас внуков. Общество постоянно задаёт нам вопросы об этом, что причиняет дополнительные страдания. из текста иска

Пожилая пара пожаловалась, что, обеспечив жизнь сыну и невестке, они сами оказались в долгах: «Мы инвестируем в наших детей, устраиваем их в хорошие компании. Дети обязаны отплатить базовой финансовой поддержкой». После иска ответчики переехали в другой город и оборвали контакты с родителями.