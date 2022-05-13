СМИ неоднократно писали, что гимнастка может быть матерью детей президента России, но официально это не подтверждалось.

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Фото Владимира Песня, РИА «Новости»

Великобритания анонсировала пополнение списка физических лиц, попавших под санкции из-за действий России в Украине. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Новые санкции Великобритания разделила по двум категориям. В первую вошли «родственники» из «ближнего круга» Путина, люди из которого «заняли руководящие должности благодаря связям с режимом»:

Алина Кабаева — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, председательница совета директоров «Национальной медиа группы», СМИ называют её матерью детей Путина;

Анна Зацепилина — бабушка Кабаевой, по версии СМИ, купившая квартиры у бизнесмена Геннадия Тимченко;

Людмила Очеретная (ранее — Путина) — бывшая жена президента;

Игорь Путин — двоюродный брат Путина, бизнесмен, директор международного морского порта «Печенга»;

Михаил Путин — бизнесмен, родственник Путина, замглавы правления страховой компании СОГАЗ и замглавы правления «Газпрома»;

Роман Путин — двоюродный брат Путина, открыто заявляющий об отношениях с президентом и отмечающий, что эта связь дала преференции его компании «Путин Консалтинг», которая помогает иностранным инвесторам в России.

Михаил Шеломов — двоюродный брат Путина, акционер банка «Россия» и владелец фирмы, на которую зарегистрировано здание в Геленджике, называемое «дворцом Путина».

Во второй категории, по версии Великобритании, находятся «доверенные лица и лояльные сторонники» на «стратегически важных должностях», которые благодаря этому «расширяли личное присутствие в российской экономике»:

Юрий Шамалов — глава Газфонда, «член новой элиты детей ближайших сторонников Путина», а также брат Кирилла Шамалова (бывшего мужа Екатерины Тихоновой, которую СМИ называют одной из дочерей президента);

Александр Плехов — он называется «близким другом Путина». Благодаря знакомству бизнесмен получал преференции для своей компании-производителя биохимических реагентов «Витал Девелопмент Корпорэйшн»;

Михаил Клишин — исполнительный директор банка «Россия»;

Владимир Колбин — глава порта «Геленджик», сын «друга детства Путина и делового партнёра» Петра Колбина;

Виктор Хмарин — юрист, называемый другом Путина и связываемый с нефтебазой «Нефтепродуктсервис».