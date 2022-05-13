Великобритания объявила о санкциях против Алины Кабаевой, бывшей жены Путина и детей друзей президента Статьи редакции
СМИ неоднократно писали, что гимнастка может быть матерью детей президента России, но официально это не подтверждалось.
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Великобритания анонсировала пополнение списка физических лиц, попавших под санкции из-за действий России в Украине. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Новые санкции Великобритания разделила по двум категориям. В первую вошли «родственники» из «ближнего круга» Путина, люди из которого «заняли руководящие должности благодаря связям с режимом»:
- Алина Кабаева — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, председательница совета директоров «Национальной медиа группы», СМИ называют её матерью детей Путина;
- Анна Зацепилина — бабушка Кабаевой, по версии СМИ, купившая квартиры у бизнесмена Геннадия Тимченко;
- Людмила Очеретная (ранее — Путина) — бывшая жена президента;
- Игорь Путин — двоюродный брат Путина, бизнесмен, директор международного морского порта «Печенга»;
- Михаил Путин — бизнесмен, родственник Путина, замглавы правления страховой компании СОГАЗ и замглавы правления «Газпрома»;
- Роман Путин — двоюродный брат Путина, открыто заявляющий об отношениях с президентом и отмечающий, что эта связь дала преференции его компании «Путин Консалтинг», которая помогает иностранным инвесторам в России.
- Михаил Шеломов — двоюродный брат Путина, акционер банка «Россия» и владелец фирмы, на которую зарегистрировано здание в Геленджике, называемое «дворцом Путина».
Во второй категории, по версии Великобритании, находятся «доверенные лица и лояльные сторонники» на «стратегически важных должностях», которые благодаря этому «расширяли личное присутствие в российской экономике»:
- Юрий Шамалов — глава Газфонда, «член новой элиты детей ближайших сторонников Путина», а также брат Кирилла Шамалова (бывшего мужа Екатерины Тихоновой, которую СМИ называют одной из дочерей президента);
- Александр Плехов — он называется «близким другом Путина». Благодаря знакомству бизнесмен получал преференции для своей компании-производителя биохимических реагентов «Витал Девелопмент Корпорэйшн»;
- Михаил Клишин — исполнительный директор банка «Россия»;
- Владимир Колбин — глава порта «Геленджик», сын «друга детства Путина и делового партнёра» Петра Колбина;
- Виктор Хмарин — юрист, называемый другом Путина и связываемый с нефтебазой «Нефтепродуктсервис».
Балдеж
да хуйня
если бы швейцария ввела санкции (и весь ЕС) тогда да
поставьте в статью свежее фото жены старика кабаева
Тетка Z
Пиздец она уебищная.
🤮
блять ну хованский же с той фотки
Экс мужья, те женщины, предпологаемый муж. Санта барбара
Ждём что:
А. кто-то впадёт в кому
Б. появится злой двойник
В. начнется амнезия
Нужно еще ЕС и США, пусть пиздуют к Киселеву в ОАЭ пока туда можно.
Там я так чувствую всегда можно будет.
путин отреагирует агрессивно
позвонит Макрону и расскажет о целях спецоперации
В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся... Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и... помер.
С) А. П. Чехов
Выступит с обращением по ТВ и расскажет о исторической роли Кабаевой в истории СССР и РФ?
Начнёт рычать и двигать тазом.
Ебанет по UK ядеркой наверное.
А я тут живу.
он будет в ярости, когда узнает!
Забавно, что в оригинальной статье говорится о том, что санкции против кабаевой придерживают потому что знают, что это будет личным оскорблением путина и хотят ввести их в самый подходящий момент, что бы его проняло.
ру-СМИ каким-то образом извратили это будто "запад боится санкционировать любовниц путена потому что тот рассердится".
подарочек алине на др :)
Британский юмор.
"против Алины Кабаевой, бывшей жены Путина и экс-мужа его предполагаемой дочери"
Бля, прочитал заголовок и долго думал, как-это, она и жена, и экс-муж дочери))
"против Алины Кабаевой, бывшей жены Путина и его родственников"
Ну тоже не все так однозначно xD
Наконец-то, блядь.
и еще напишите, что это подарок алинке на ДР: 12 мая ей 39 лет стукнуло. жаль, не больно. может, от санкций станет больнее
ей всего 39? пиздец, выглядит на свежих фото на все 50
Санкционного настроения!
Лол
У Путина уже есть Валиева, зачем ему Кабаева)
Будет смотреть
ждём переобувания в прыжке или кульбите?
Шойгу посадят на шпагат
Она не утратила навыки?
На детей тоже накладывайте.
За Алину и двор по Британии в упор
Михаил Путин;
Роман Путин;
Сколько голов у этой гидры
Удмурт
Банкетный
....
яка сумна новина
Ой все пизда миру :(
о боже
Да какой предполагаемой? Я в детстве знала, что есть такой Путин и у этого Путина 2 дочери.
Это от первой жены две дочери.
С Алиной - ещё трое детей
Ну все, теперь вместе до конца
бля все нам пизда
Шо, опять?
не пизда
Да есть жеж! Британия пока всех адекватнее ведет себя с Озерскими мразями! Надеюсь остальные страны поскорей допедрят, что они имеют дело с безмозглой гопотой, случайно отжавшую власть в стране, а не "великим геополитиком 21 века"!
Збс ведёт. Из-за такого поведения мы все умрём и планете пиздец. Потому что у старика кукуха свистит давно, в рай собирается.
С этого и надо было начинать.
А что включают в себя эти санкции?
Если только Великобритания ввела, то это как-то может повлиять на жизнь Кабаевой?
Ну если у нее есть что-то, связанное с Великобританией, например, счета или недвижимость, то можно про них забыть. Въехать туда тоже не сможет
Самое главное там - санкции против кошельков Путина
хуйня
ДЕД, ШО С ЕБАЛОМ?
пусть в любимой россиюшке сидит
Да вообще похуй честно говоря
А вот Воронежу нет
Ну и где сакральное: "да им пахуй, да насрать, пахую, опять свои бумажки подписывают"?
В этом посте как раз перепись таких :) пройдись по комментариям
Путин был в бешенстве, когда узнал…
Наверное, самые бессмысленные санкции за последнее время.
Теперь от ядерной войны не отделаетесь. Отпевайте.
В плане санкций Британия пес качок, а Европа ноющая шавка.
долго ждали, долго думали, скорость поражает воображение...
Кабаниха была великой гимнасткой, а стала матерью ублюдков.