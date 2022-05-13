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Новости

Великобритания объявила о санкциях против Алины Кабаевой, бывшей жены Путина и детей друзей президента Статьи редакции

СМИ неоднократно писали, что гимнастка может быть матерью детей президента России, но официально это не подтверждалось.

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Фото Владимира Песня, РИА «Новости» 

Великобритания анонсировала пополнение списка физических лиц, попавших под санкции из-за действий России в Украине. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Новые санкции Великобритания разделила по двум категориям. В первую вошли «родственники» из «ближнего круга» Путина, люди из которого «заняли руководящие должности благодаря связям с режимом»:

  • Алина Кабаева — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, председательница совета директоров «Национальной медиа группы», СМИ называют её матерью детей Путина;
  • Анна Зацепилина — бабушка Кабаевой, по версии СМИ, купившая квартиры у бизнесмена Геннадия Тимченко;
  • Людмила Очеретная (ранее — Путина) — бывшая жена президента;
  • Игорь Путин — двоюродный брат Путина, бизнесмен, директор международного морского порта «Печенга»;
  • Михаил Путин — бизнесмен, родственник Путина, замглавы правления страховой компании СОГАЗ и замглавы правления «Газпрома»;
  • Роман Путин — двоюродный брат Путина, открыто заявляющий об отношениях с президентом и отмечающий, что эта связь дала преференции его компании «Путин Консалтинг», которая помогает иностранным инвесторам в России.
  • Михаил Шеломов — двоюродный брат Путина, акционер банка «Россия» и владелец фирмы, на которую зарегистрировано здание в Геленджике, называемое «дворцом Путина».

Во второй категории, по версии Великобритании, находятся «доверенные лица и лояльные сторонники» на «стратегически важных должностях», которые благодаря этому «расширяли личное присутствие в российской экономике»:

  • Юрий Шамалов — глава Газфонда, «член новой элиты детей ближайших сторонников Путина», а также брат Кирилла Шамалова (бывшего мужа Екатерины Тихоновой, которую СМИ называют одной из дочерей президента);
  • Александр Плехов — он называется «близким другом Путина». Благодаря знакомству бизнесмен получал преференции для своей компании-производителя биохимических реагентов «Витал Девелопмент Корпорэйшн»;
  • Михаил Клишин — исполнительный директор банка «Россия»;
  • Владимир Колбин — глава порта «Геленджик», сын «друга детства Путина и делового партнёра» Петра Колбина;
  • Виктор Хмарин — юрист, называемый другом Путина и связываемый с нефтебазой «Нефтепродуктсервис».
Новости
WSJ: США не вводят санкции против Кабаевой из-за опасений, что Путин «агрессивно отреагирует» Статьи редакции

По данным издания, Белый дом считает её матерью как минимум трёх детей президента.

Алина Кабаева и Владимир Путин на встрече в 2004 году. Фото Сергея Чирикова, Getty Images

#новости #санкции #кабаева

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101 комментарий
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Безобидный фрегат

Балдеж

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Totorimoto

да хуйня
если бы швейцария ввела санкции (и весь ЕС) тогда да

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2 комментария
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Кузькин отец

поставьте в статью свежее фото жены старика кабаева

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Откровенный чувак

Тетка Z

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3 комментария
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Бандеромобіль

Пиздец она уебищная.

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6 комментариев
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пепси

🤮

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Мудрый клуб

блять ну хованский же с той фотки

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Kind soul

Экс мужья, те женщины, предпологаемый муж. Санта барбара

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Скрепный кремпай
Санта барбара

Ждём что:
А. кто-то впадёт в кому
Б. появится злой двойник
В. начнется амнезия

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2 комментария
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Израильский цветок

Нужно еще ЕС и США, пусть пиздуют к Киселеву в ОАЭ пока туда можно.

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Noname nonamer

Там я так чувствую всегда можно будет.

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1 комментарий
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Откровенный чувак

путин отреагирует агрессивно

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Totorimoto

позвонит Макрону и расскажет о целях спецоперации

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3 комментария
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Священная спецоперация Путина
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Стальной танк88

В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся... Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и... помер.

С) А. П. Чехов

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2 комментария
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Кто-то

Выступит с обращением по ТВ и расскажет о исторической роли Кабаевой в истории СССР и РФ?

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2 комментария
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Theoden

Начнёт рычать и двигать тазом.

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Nick Nick

Ебанет по UK ядеркой наверное.

А я тут живу.

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1 комментарий
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испанский смех

он будет в ярости, когда узнает!

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2 комментария
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Eileen Ja

Забавно, что в оригинальной статье говорится о том, что санкции против кабаевой придерживают потому что знают, что это будет личным оскорблением путина и хотят ввести их в самый подходящий момент, что бы его проняло.

ру-СМИ каким-то образом извратили это будто "запад боится санкционировать любовниц путена потому что тот рассердится".

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arwen

подарочек алине на др :)

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Дефолт

Британский юмор.

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Семен Петров

"против Алины Кабаевой, бывшей жены Путина и экс-мужа его предполагаемой дочери"
Бля, прочитал заголовок и долго думал, как-это, она и жена, и экс-муж дочери))

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Семен Петров

"против Алины Кабаевой, бывшей жены Путина и его родственников"
Ну тоже не все так однозначно xD

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Торжественный меч

Наконец-то, блядь.

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Кузькин отец

и еще напишите, что это подарок алинке на ДР: 12 мая ей 39 лет стукнуло. жаль, не больно. может, от санкций станет больнее

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Тимурчик

ей всего 39? пиздец, выглядит на свежих фото на все 50

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5 комментариев
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Безобидный фрегат

Санкционного настроения!

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Целевой колос
«Путин Консалтинг», которая помогает иностранным инвесторам в России

Лол

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Тимурчик

У Путина уже есть Валиева, зачем ему Кабаева)

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Россию не спасти

Будет смотреть

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Спокойный магнит

ждём переобувания в прыжке или кульбите?

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Кто-то

Шойгу посадят на шпагат

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Откровенный чувак

Она не утратила навыки?

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1 комментарий
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Vas Tupovets

На детей тоже накладывайте.

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Субъективный хичхакер

За Алину и двор по Британии в упор

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Откровенный чувак
Игорь Путин;
Михаил Путин;
Роман Путин;

Сколько голов у этой гидры

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Hz hz

Удмурт
Банкетный
....

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Непонятный историк

яка сумна новина

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Северин

Ой все пизда миру :(

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Дебила Попродольный

о боже

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Пятая Бензоколонна

Да какой предполагаемой? Я в детстве знала, что есть такой Путин и у этого Путина 2 дочери.

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Петров-Васечкин.

Это от первой жены две дочери.

С Алиной - ещё трое детей

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Hfr Olod

Ну все, теперь вместе до конца

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испанский смех

бля все нам пизда

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Стальной танк88

Шо, опять?

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пепси

не пизда

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1 комментарий
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Fedor Andreev

Да есть жеж! Британия пока всех адекватнее ведет себя с Озерскими мразями! Надеюсь остальные страны поскорей допедрят, что они имеют дело с безмозглой гопотой, случайно отжавшую власть в стране, а не "великим геополитиком 21 века"!

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Христианский рак

Збс ведёт. Из-за такого поведения мы все умрём и планете пиздец. Потому что у старика кукуха свистит давно, в рай собирается.

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Dmitry Smirnoff

С этого и надо было начинать.

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Наташа Буринская

А что включают в себя эти санкции?
Если только Великобритания ввела, то это как-то может повлиять на жизнь Кабаевой?

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Непонятный инструмент

Ну если у нее есть что-то, связанное с Великобританией, например, счета или недвижимость, то можно про них забыть. Въехать туда тоже не сможет

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Igor Chvalun

Самое главное там - санкции против кошельков Путина

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пепси

хуйня

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Бандеромобіль

ДЕД, ШО С ЕБАЛОМ?

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Царь пыни

пусть в любимой россиюшке сидит

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Kurisu Makise

Да вообще похуй честно говоря

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Необходимый теркин30см

А вот Воронежу нет

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Никита Борисова

Ну и где сакральное: "да им пахуй, да насрать, пахую, опять свои бумажки подписывают"?

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Nick Nick

В этом посте как раз перепись таких :) пройдись по комментариям

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Специализированный Данила

Путин был в бешенстве, когда узнал…

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Товарищ

Наверное, самые бессмысленные санкции за последнее время.

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Всемирный микроскоп
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fdffd fdffd

Теперь от ядерной войны не отделаетесь. Отпевайте.

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Константин Иванов

В плане санкций Британия пес качок, а Европа ноющая шавка.

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badResistor

долго ждали, долго думали, скорость поражает воображение...

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Цой Ким

Кабаниха была великой гимнасткой, а стала матерью ублюдков.

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