Илон Маск заявил о приостановке сделки с Twitter — он ждёт результатов проверки количества фейковых аккаунтов Статьи редакции
Сделку на $44 млрд планировали закрыть до конца 2022 года.
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Предприниматель написал в твиттере, что сделка по покупке компании «временно приостановлена». Он хочет дождаться «подробностей, подтверждающих, что спамовые и фейковые аккаунты действительно составляют менее 5% пользователей».
Акции соцсети на предварительных торгах упали после заявления на 19%, отмечает CNBC. В Twitter пока не ответили на запрос о комментарии изданию.
Соцсеть отчиталась, что фейковые и спам-аккаунты составляют менее 5% её монетизируемых ежедневных активных пользователей в первом квартале 2022 года. Всего она показывала рекламу 229 миллионам пользователей.
- 25 апреля Twitter объявил, что владельцем компании станет Илон Маск — он купит её за $44 млрд. Среди своих задач как нового владельца он в том числе называл борьбу со спам-ботами.
- Планируется, что сделка будет завершена до конца 2022 года, после чего компания станет частной.
- По словам источников CNBC, после закрытия сделки с Twitter Маск будет временным гендиректором компании в течение нескольких месяцев.
Чувак в своем репертуаре , сначала пиздит, потом проверки оказывается нужны.Вообще изначально проверки делают, потом пиздят. Опять наварился по тихому.
Да чисто спекулянт хомяков вытряс опять
Аватарка, как у @Дыня против войны, решает 😎
Серьезно? Он у меня в бане уже очень давно
Правильно, с этими анти-ковид леммингами так и надо 💪💪
доколе будем это терпеть
Правильно! Дуров, верни стену!!
Занижает стоимость акций.
Все было ничего, пока не начали считать ру сегмент
Чего только кремлеботы Рогозин, Медведев и Симоньян стоят
Ботов там явно не меньше 5%.
+15₽
Ясно, начал торговаться
Не, начал ощущать прибыль
Также, как в России величие?
Настораживает, но он же если откажется, насколько я помню, должен будет около миллиарда Твиттеру заплатить?
Он может в ответ подать в суд на руководство Твиттера за укрытие таких данных перед началом сделки и может поиметь с них ещё больше. Вряд ли с него станут трясти этот лярд, им дороже обойтись это может в итоге.
Кроме того, если окажется что там 10% ботов и больше, это сильно ударит по цене твиттера
Делаю ставку на 15+%
А он хорош. Установил замутил сделку, чтобы срезать ботов
Хорошо, что на нашем уютном ТЖ ботов нет
Хочу знать сколько там фэйковых аккаунтов с научной т.з. Вот классное место для изучения всяких там социальных графов ретвитов.
Да в любой соцсети их точно по больше чем 5%. По ощущениям только у реддита с этим дела по лучше
Лол акции поднял заработал и съебался
Красиво конешно
Уронит акции Твиттера затем выкупит по дешевке
Кто то удивлен?
Все правильно делает. Зачем платить за фейки?
Ща нагонят ботов чтобы заруинить сделку, изи.
Причем только Рогозин 20% приведет
птичка гидроцефал с недоразвитыми крыльями, вся суть твиттера
хаха дал заднюю, вангователи ликуйте
Видимо Пригожина неправильно посчитали.