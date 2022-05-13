Сделку на $44 млрд планировали закрыть до конца 2022 года.

{"id":620394,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":620394,"gtm":null} 1472 просмотров

Предприниматель написал в твиттере, что сделка по покупке компании «временно приостановлена». Он хочет дождаться «подробностей, подтверждающих, что спамовые и фейковые аккаунты действительно составляют менее 5% пользователей».

Elon Musk @elonmusk Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of users

Акции соцсети на предварительных торгах упали после заявления на 19%, отмечает CNBC. В Twitter пока не ответили на запрос о комментарии изданию.

Соцсеть отчиталась, что фейковые и спам-аккаунты составляют менее 5% её монетизируемых ежедневных активных пользователей в первом квартале 2022 года. Всего она показывала рекламу 229 миллионам пользователей.

25 апреля Twitter объявил, что владельцем компании станет Илон Маск — он купит её за $44 млрд. Среди своих задач как нового владельца он в том числе называл борьбу со спам-ботами.

Планируется, что сделка будет завершена до конца 2022 года, после чего компания станет частной.

По словам источников CNBC, после закрытия сделки с Twitter Маск будет временным гендиректором компании в течение нескольких месяцев.