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Новости
vc.ru

Илон Маск заявил о приостановке сделки с Twitter — он ждёт результатов проверки количества фейковых аккаунтов Статьи редакции

Сделку на $44 млрд планировали закрыть до конца 2022 года.

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Предприниматель написал в твиттере, что сделка по покупке компании «временно приостановлена». Он хочет дождаться «подробностей, подтверждающих, что спамовые и фейковые аккаунты действительно составляют менее 5% пользователей».

Elon Musk @elonmusk
Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of users

Акции соцсети на предварительных торгах упали после заявления на 19%, отмечает CNBC. В Twitter пока не ответили на запрос о комментарии изданию.

Соцсеть отчиталась, что фейковые и спам-аккаунты составляют менее 5% её монетизируемых ежедневных активных пользователей в первом квартале 2022 года. Всего она показывала рекламу 229 миллионам пользователей.

  • 25 апреля Twitter объявил, что владельцем компании станет Илон Маск — он купит её за $44 млрд. Среди своих задач как нового владельца он в том числе называл борьбу со спам-ботами.
  • Планируется, что сделка будет завершена до конца 2022 года, после чего компания станет частной.
  • По словам источников CNBC, после закрытия сделки с Twitter Маск будет временным гендиректором компании в течение нескольких месяцев.
Интернет
Критика руководства, поиск спонсоров и возможные последствия: путь Илона Маска к потенциальной покупке Twitter Статьи редакции

Идею миллиардера многие восприняли как шутку, но Маск всерьёз планирует превратить соцсеть в «оплот свободы слова в интернете».

Иллюстрация The Verge

#новости #twitter #илонмаск

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32 комментария
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Марк Цукор

Чувак в своем репертуаре , сначала пиздит, потом проверки оказывается нужны.Вообще изначально проверки делают, потом пиздят. Опять наварился по тихому.

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Навальнята спасают Фермана

Да чисто спекулянт хомяков вытряс опять

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Определенный щит

Аватарка, как у @Дыня против войны, решает 😎

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Навальнята спасают Фермана

Серьезно? Он у меня в бане уже очень давно

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Определенный щит

Правильно, с этими анти-ковид леммингами так и надо 💪💪

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Котике

доколе будем это терпеть

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Dmytry London

Правильно! Дуров, верни стену!!

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Итальянский якорь

Занижает стоимость акций.

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Субъективный хичхакер

Все было ничего, пока не начали считать ру сегмент

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BigDaddy

Чего только кремлеботы Рогозин, Медведев и Симоньян стоят

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МАКРОН СПАС МАКАРОНЫ

Ботов там явно не меньше 5%.

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Не Листочок

+15₽

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Бандерiвець

Ясно, начал торговаться

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Марк Цукор

Не, начал ощущать прибыль

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BigDaddy

Также, как в России величие?

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Theoden

Настораживает, но он же если откажется, насколько я помню, должен будет около миллиарда Твиттеру заплатить?

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glukkkk

Он может в ответ подать в суд на руководство Твиттера за укрытие таких данных перед началом сделки и может поиметь с них ещё больше. Вряд ли с него станут трясти этот лярд, им дороже обойтись это может в итоге.

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Denis Shiryaev

Кроме того, если окажется что там 10% ботов и больше, это сильно ударит по цене твиттера

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Ім'я та По-батькові

Делаю ставку на 15+%

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sf

А он хорош. Установил замутил сделку, чтобы срезать ботов

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Аккуратный микрофон

Хорошо, что на нашем уютном ТЖ ботов нет

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Noname nonamer

Хочу знать сколько там фэйковых аккаунтов с научной т.з. Вот классное место для изучения всяких там социальных графов ретвитов.

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Johan Joseph

Да в любой соцсети их точно по больше чем 5%. По ощущениям только у реддита с этим дела по лучше

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Лол акции поднял заработал и съебался
Красиво конешно

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Россию не спасти

Уронит акции Твиттера затем выкупит по дешевке

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Марк Цукор

Кто то удивлен?

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Vladislav

Все правильно делает. Зачем платить за фейки?

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Sandr Dryska

Ща нагонят ботов чтобы заруинить сделку, изи.

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BigDaddy

Причем только Рогозин 20% приведет

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Царь пыни

птичка гидроцефал с недоразвитыми крыльями, вся суть твиттера

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Пушкинский спрей

хаха дал заднюю, вангователи ликуйте

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Михаил Быстрянцев

Видимо Пригожина неправильно посчитали.

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