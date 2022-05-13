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Новости

«Би-би-си»: в России началась «скрытая» мобилизация Статьи редакции

Военкоматы отправляют повестки с приглашением явиться на «воинский учёт» и рекламируют «краткосрочную службу» по контракту, пока организации стараются «забронировать» сотрудников.

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Владимир Путин не объявил всеобщую мобилизацию, однако в России стали активнее «заманивать» мужчин в армию, пишет «Би-би-си». Журналисты отмечают, что в стране началась «скрытая» мобилизация, у которой есть несколько проявлений.

«Предложение» явиться в военкомат «для уточнения документов воинского учёта»

Несколько собеседников «Би-би-си» рассказали о получении писем из военкоматов, сформулированных «как под копирку»: получателей приглашали явиться в военный комиссариат для «переучёта документов» и «подтверждения места жительства и прописки». Посетить военкомат для «уточнения документов воинского учёта» предлагают на основе закона «о мобилизации», а не «о воинской службе». Все получатели таких повесток, беседовавшие с «Би-би-си», их проигнорировали.

Военный юрист, помогающий клиентам избежать призыва, рассказал, что за последнее время дал около тысячи консультаций из-за таких повесток. По его словам, с начала марта военкоматы стали активно вызывать «запасников» для воинского учёта, а такого раньше не было. Юрист напомнил, что пока президент РФ официально не объявил мобилизацию, заставить человека поехать на фронт нельзя.

«Би-би-си» отмечает, что не все получатели повесток проигнорировали их — возможно, не знали, что такая опция есть. Некоторых в военкомате уговорили поступить на службу по контракту. Это следует из показаний россиян, по утверждению Службы безопасности Украины, попавших в плен.

Реклама «краткосрочной службы»

«Стабильность, широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус», — говорится в письмах с предложением устроиться на краткосрочный (три, шесть или девять месяцев) контракт. Такие рекламные рассылки получили несколько россиян из разных областей. Корреспондент «Би-би-си» позвонил по указанному в письме номеру, и ответивший на звонок дежурный сообщил, что контракты предлагают «для участия в спецоперации».

По контракту можно поехать на «морской флот», в «двенадцатое управление минобороны» (отвечает за ядерно-техническое обеспечение и безопасность), но в первую очередь, «на спецоперацию», рассказал лейтенант, дежуривший в пункте отбора на контрактную службу в Ленинградской области. По его словам, у контрактников, собирающихся отправиться в Украину, зарплаты начинаются от 200 тысяч, тогда как на флоте и в «двенадцатом управлении» — от 40 тысяч рублей. Если участвовать в «спецоперации», но служить в России, оклад будет в районе 35-40 тысяч.

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«Брони» на случай мобилизации

Работодатели начали оформлять своим сотрудникам «брони», закрепляющие кадры на случай призыва по мобилизации. Вакансии для кадровиков с опытом оформления таких документов опубликовали десятки организаций. «Би-би-си» отмечает, что предприятия ведут воинский учёт всегда, поскольку этого требует российское законодательство, и нанимают сотрудников для него. Однако «бронями» в мирное время, как правило, не занимаются.

Подготовка предприятий к «работе в военное время»

Предприятия стали искать тех, кто будет готовить их к «работе в военное время». Такие специалисты нужны ФНС, одной их дочек Роснефти и нескольким психбольницам в Ивановской области. Некоторые организации не нанимают новых работников, а надеются переобучить уже существующих. Как пишет «Би-би-си», с начала военных действий на сайте госзакупок появилось десятки тендеров на курсы повышения квалификации в области «мобилизационной подготовки».

#новости #расследования #конфликтнаукраине

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92 комментария
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Alexander D

Как и ожидалось, чьмоня зассал во всеуслышанье обьявить дебилизацию, но в крысу - пожалуйста

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Матвеев Арнольда

В Крысу без офф объявления хуй кого заставишь. Это как с «нерабочими днями» вместо карантина

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7 комментариев
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А шо случилось?

As a usual

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4 комментария
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Dmitry Smirnoff

Вопрос, когда он поймёт что это хуйня и никто не идёт, что делать будет?

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3 комментария
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Молодой татарин

Пока добровольцев ищут, на долго ли их хватит. Есть всё же разница между этой "скрытой мобилизацией" и МОБИЛИЗАЦИЕЙ, когда отказать так просто будет уже нельзя.

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4 комментария
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BigRichardRichardson

Не выгорел кейс о могилизации 9 мая — ЦИПСо вернулось обратно к "скрытой мобилизации", кек

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Vendel

Зачем эта информация россиянам? Они политикой не интересуются, газет не читают, получить по горбу дубинкой не хотят, да и уволить могут. Как скажут, так оно и будет, они люди маленькие.

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Тимурчик

постоянно ору, когда вижу пасту про меленьких людей)

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Андрей Охапкин

Информация для украинцев

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2 комментария
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Vladislav

Государству виднее.

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Молодой татарин

Товарищу звонили с предложением о контрактной службе. Спросил собираются ли он его отправлять воевать с Украиной, так тётка даже скрывать не стала. Говорит, что прямым текстом послал их на хуй.

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Молодой татарин

На самом деле хорошо, что вокруг меня все понимают, что сейчас происходит пиздец. Даже родители, с которыми обычно у всех возникают проблемы по этому вопросу, у меня полностью со мной согласны.

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1 комментарий
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aliftin

У меня знакомая была писарем в штабе и уволилась где-то в 2016-17. Недавно рассказала что ей звонили и предлагали пойти на контракт. Когда она тактично отказалась спросили нет ли у неё знакомых которые уволились, но могли бы вернуться.

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1 комментарий
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Умерший жар
нескольким психбольницам в Ивановской области

Хуя панчлайн

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Antony Duke

Оттуда наберут кадры для подготовки пропагандистов.

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Геологический бокал

Жизнь за Нер'Зула.

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Молодой татарин

Нужно больше стиралок.

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2 комментария
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Тимурчик

Готовы героически форсировать Северский Донец?)

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Перпендикулярный ТЖ

Выбор на самом деле большой.

ВКС с базированием в Чернобаевке
ВМС с базированием на острове Змеиный
Ну и Сухопутные войска возле Белогородовки

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3 комментария
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Хрюнчик

Ну шо? поїхали :D

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Vlad Gigachad

крысиная мобилизация

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INNOспички

У него всё так. Даже гимнастку кабаиву ни за что ни про что в санкционные списки засунули, счас дальше зажопинска и не выехать бабе.

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1 комментарий
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Русский

Ваше дело предложить

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Егор Домовой

В наше дело поехать в Грузию?

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5 комментариев
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Libo
Владимир Путин не объявил всеобщую мобилизацию, однако в России стали активнее «заманивать» мужчин в армию, пишет «Би-би-си». Журналисты отмечают, что в стране началась «скрытая» мобилизация, имеющая несколько проявлений.

Эм
Ну как бы это ещё задолго до 9 мая было

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Dmitry Smirnoff
Стабильность, широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус

Пхахах

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Павел Сергеев

Пошли они нахуй!Пусть депутатов мобилизируют-этих не жалко)))

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Случайный поезд
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Glory to Ukraine

Пусть шлёт. Слать то будет на адрес прописки, а там только бабка с деменцией.

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морская улиточка

Надо ей ещё красный флаг дать и речь подготовить, пусть им расскажет, как их ждала

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Спокойный магнит
Такие специалисты нужны ФНС, одной их дочек Роснефти и нескольким психбольницам в Ивановской области.

Кек

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Аскет

Кекаю вместе с тобой

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4 комментария
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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Всё это уже месяца полтора продолжается, не?

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alekksandr cherr

пошли нахуй со своею армией и мобилизацией.

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Kabanchik

Не по масти мне, пожилому генерал-рядовому запаса, в военкоматы ходить.

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Dima Sergeyevich

а если кабанчиком?

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Субъективный хичхакер

Пусть шлёт , все вопросы через работодателя, а компенсировать мою ЗП у Минобороны денег нет

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Скромный кофе

Минобороны: компенсируем стиралками, годен.

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Michael Konovalov
и рекламируют «краткосрочную службу»

Как правило так и получается.

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Roman Sergeevich

Я хуй его знает чем отличается уволенный в запас рядовой от проходящего службу срочника, такого же рядового. Только возрастом. Так какая хуй разница кого слать на войну, дохрена ж частей на рф

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Helgi Ingvarsson

почалось

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Один

Идет призыв с апреля по июнь, и с октября по декабрь, в том числе и резервистов, все у них скрытая мобилизация. Отличный вброс от ББС, самые независимые и честные СМИ.

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Konsul Hellsing

Официальная группа ВКонтакте поселка городского типа Ленинградской области постит такое

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морская улиточка

Там еще должно быть обещание просроченных на 10 лет пайков.

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Soulis

А обвес то какой!

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МАКРОН СПАС МАКАРОНЫ
Стабильность, широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус

Широкие возможности напиздить стиралок разве что.

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yoshiwara

приходила такая ерунда двум моим знакомым, оба уже отслужившие. один сходил интереса ради — уламывали подписать контракт. интересная закономерность: оба не трудоустроены «официально» (читай: на государство)

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Ярослав Сопрук

Если что, вы знаете куда их послать с такими предложениями :)

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морская улиточка

На три месяца. А больше и не планируется для реализации широкой возможности накормить собак или превратиться в чернозём.

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Zn-otstc

могут в настоящий lean management!

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BigRichardRichardson

Зачем заманивать? Итак желающих полно, лол, достаточно было каждому подписавшемуся платить единовременно 300к + ~100к/мес, что и сделали

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Подозрительный Кот

есть служба по контракту в диванных войсках? какой оклад там пацаны?

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Ukrainian

Бабы ещё нарожают, хули нам, имперцам.

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