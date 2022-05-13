«Би-би-си»: в России началась «скрытая» мобилизация Статьи редакции
Военкоматы отправляют повестки с приглашением явиться на «воинский учёт» и рекламируют «краткосрочную службу» по контракту, пока организации стараются «забронировать» сотрудников.
Владимир Путин не объявил всеобщую мобилизацию, однако в России стали активнее «заманивать» мужчин в армию, пишет «Би-би-си». Журналисты отмечают, что в стране началась «скрытая» мобилизация, у которой есть несколько проявлений.
«Предложение» явиться в военкомат «для уточнения документов воинского учёта»
Несколько собеседников «Би-би-си» рассказали о получении писем из военкоматов, сформулированных «как под копирку»: получателей приглашали явиться в военный комиссариат для «переучёта документов» и «подтверждения места жительства и прописки». Посетить военкомат для «уточнения документов воинского учёта» предлагают на основе закона «о мобилизации», а не «о воинской службе». Все получатели таких повесток, беседовавшие с «Би-би-си», их проигнорировали.
Военный юрист, помогающий клиентам избежать призыва, рассказал, что за последнее время дал около тысячи консультаций из-за таких повесток. По его словам, с начала марта военкоматы стали активно вызывать «запасников» для воинского учёта, а такого раньше не было. Юрист напомнил, что пока президент РФ официально не объявил мобилизацию, заставить человека поехать на фронт нельзя.
«Би-би-си» отмечает, что не все получатели повесток проигнорировали их — возможно, не знали, что такая опция есть. Некоторых в военкомате уговорили поступить на службу по контракту. Это следует из показаний россиян, по утверждению Службы безопасности Украины, попавших в плен.
Реклама «краткосрочной службы»
«Стабильность, широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус», — говорится в письмах с предложением устроиться на краткосрочный (три, шесть или девять месяцев) контракт. Такие рекламные рассылки получили несколько россиян из разных областей. Корреспондент «Би-би-си» позвонил по указанному в письме номеру, и ответивший на звонок дежурный сообщил, что контракты предлагают «для участия в спецоперации».
По контракту можно поехать на «морской флот», в «двенадцатое управление минобороны» (отвечает за ядерно-техническое обеспечение и безопасность), но в первую очередь, «на спецоперацию», рассказал лейтенант, дежуривший в пункте отбора на контрактную службу в Ленинградской области. По его словам, у контрактников, собирающихся отправиться в Украину, зарплаты начинаются от 200 тысяч, тогда как на флоте и в «двенадцатом управлении» — от 40 тысяч рублей. Если участвовать в «спецоперации», но служить в России, оклад будет в районе 35-40 тысяч.
«Брони» на случай мобилизации
Работодатели начали оформлять своим сотрудникам «брони», закрепляющие кадры на случай призыва по мобилизации. Вакансии для кадровиков с опытом оформления таких документов опубликовали десятки организаций. «Би-би-си» отмечает, что предприятия ведут воинский учёт всегда, поскольку этого требует российское законодательство, и нанимают сотрудников для него. Однако «бронями» в мирное время, как правило, не занимаются.
Подготовка предприятий к «работе в военное время»
Предприятия стали искать тех, кто будет готовить их к «работе в военное время». Такие специалисты нужны ФНС, одной их дочек Роснефти и нескольким психбольницам в Ивановской области. Некоторые организации не нанимают новых работников, а надеются переобучить уже существующих. Как пишет «Би-би-си», с начала военных действий на сайте госзакупок появилось десятки тендеров на курсы повышения квалификации в области «мобилизационной подготовки».
Как и ожидалось, чьмоня зассал во всеуслышанье обьявить дебилизацию, но в крысу - пожалуйста
В Крысу без офф объявления хуй кого заставишь. Это как с «нерабочими днями» вместо карантина
As a usual
Вопрос, когда он поймёт что это хуйня и никто не идёт, что делать будет?
Пока добровольцев ищут, на долго ли их хватит. Есть всё же разница между этой "скрытой мобилизацией" и МОБИЛИЗАЦИЕЙ, когда отказать так просто будет уже нельзя.
Не выгорел кейс о могилизации 9 мая — ЦИПСо вернулось обратно к "скрытой мобилизации", кек
Зачем эта информация россиянам? Они политикой не интересуются, газет не читают, получить по горбу дубинкой не хотят, да и уволить могут. Как скажут, так оно и будет, они люди маленькие.
постоянно ору, когда вижу пасту про меленьких людей)
Информация для украинцев
Государству виднее.
Товарищу звонили с предложением о контрактной службе. Спросил собираются ли он его отправлять воевать с Украиной, так тётка даже скрывать не стала. Говорит, что прямым текстом послал их на хуй.
На самом деле хорошо, что вокруг меня все понимают, что сейчас происходит пиздец. Даже родители, с которыми обычно у всех возникают проблемы по этому вопросу, у меня полностью со мной согласны.
У меня знакомая была писарем в штабе и уволилась где-то в 2016-17. Недавно рассказала что ей звонили и предлагали пойти на контракт. Когда она тактично отказалась спросили нет ли у неё знакомых которые уволились, но могли бы вернуться.
Хуя панчлайн
Оттуда наберут кадры для подготовки пропагандистов.
Жизнь за Нер'Зула.
Нужно больше стиралок.
Готовы героически форсировать Северский Донец?)
Выбор на самом деле большой.
ВКС с базированием в Чернобаевке
ВМС с базированием на острове Змеиный
Ну и Сухопутные войска возле Белогородовки
Ну шо? поїхали :D
крысиная мобилизация
У него всё так. Даже гимнастку кабаиву ни за что ни про что в санкционные списки засунули, счас дальше зажопинска и не выехать бабе.
Ваше дело предложить
В наше дело поехать в Грузию?
Эм
Ну как бы это ещё задолго до 9 мая было
Пхахах
Пошли они нахуй!Пусть депутатов мобилизируют-этих не жалко)))
Пусть шлёт. Слать то будет на адрес прописки, а там только бабка с деменцией.
Надо ей ещё красный флаг дать и речь подготовить, пусть им расскажет, как их ждала
Кек
Кекаю вместе с тобой
Всё это уже месяца полтора продолжается, не?
пошли нахуй со своею армией и мобилизацией.
Не по масти мне, пожилому генерал-рядовому запаса, в военкоматы ходить.
а если кабанчиком?
Пусть шлёт , все вопросы через работодателя, а компенсировать мою ЗП у Минобороны денег нет
Минобороны: компенсируем стиралками, годен.
Как правило так и получается.
Я хуй его знает чем отличается уволенный в запас рядовой от проходящего службу срочника, такого же рядового. Только возрастом. Так какая хуй разница кого слать на войну, дохрена ж частей на рф
почалось
Идет призыв с апреля по июнь, и с октября по декабрь, в том числе и резервистов, все у них скрытая мобилизация. Отличный вброс от ББС, самые независимые и честные СМИ.
Официальная группа ВКонтакте поселка городского типа Ленинградской области постит такое
Там еще должно быть обещание просроченных на 10 лет пайков.
А обвес то какой!
Широкие возможности напиздить стиралок разве что.
приходила такая ерунда двум моим знакомым, оба уже отслужившие. один сходил интереса ради — уламывали подписать контракт. интересная закономерность: оба не трудоустроены «официально» (читай: на государство)
Если что, вы знаете куда их послать с такими предложениями :)
На три месяца. А больше и не планируется для реализации широкой возможности накормить собак или превратиться в чернозём.
могут в настоящий lean management!
Зачем заманивать? Итак желающих полно, лол, достаточно было каждому подписавшемуся платить единовременно 300к + ~100к/мес, что и сделали
есть служба по контракту в диванных войсках? какой оклад там пацаны?
Бабы ещё нарожают, хули нам, имперцам.