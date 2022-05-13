Военкоматы отправляют повестки с приглашением явиться на «воинский учёт» и рекламируют «краткосрочную службу» по контракту, пока организации стараются «забронировать» сотрудников.

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Владимир Путин не объявил всеобщую мобилизацию, однако в России стали активнее «заманивать» мужчин в армию, пишет «Би-би-си». Журналисты отмечают, что в стране началась «скрытая» мобилизация, у которой есть несколько проявлений.

«Предложение» явиться в военкомат «для уточнения документов воинского учёта»

Несколько собеседников «Би-би-си» рассказали о получении писем из военкоматов, сформулированных «как под копирку»: получателей приглашали явиться в военный комиссариат для «переучёта документов» и «подтверждения места жительства и прописки». Посетить военкомат для «уточнения документов воинского учёта» предлагают на основе закона «о мобилизации», а не «о воинской службе». Все получатели таких повесток, беседовавшие с «Би-би-си», их проигнорировали.

Военный юрист, помогающий клиентам избежать призыва, рассказал, что за последнее время дал около тысячи консультаций из-за таких повесток. По его словам, с начала марта военкоматы стали активно вызывать «запасников» для воинского учёта, а такого раньше не было. Юрист напомнил, что пока президент РФ официально не объявил мобилизацию, заставить человека поехать на фронт нельзя.

«Би-би-си» отмечает, что не все получатели повесток проигнорировали их — возможно, не знали, что такая опция есть. Некоторых в военкомате уговорили поступить на службу по контракту. Это следует из показаний россиян, по утверждению Службы безопасности Украины, попавших в плен.

Реклама «краткосрочной службы»

«Стабильность, широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус», — говорится в письмах с предложением устроиться на краткосрочный (три, шесть или девять месяцев) контракт. Такие рекламные рассылки получили несколько россиян из разных областей. Корреспондент «Би-би-си» позвонил по указанному в письме номеру, и ответивший на звонок дежурный сообщил, что контракты предлагают «для участия в спецоперации».

По контракту можно поехать на «морской флот», в «двенадцатое управление минобороны» (отвечает за ядерно-техническое обеспечение и безопасность), но в первую очередь, «на спецоперацию», рассказал лейтенант, дежуривший в пункте отбора на контрактную службу в Ленинградской области. По его словам, у контрактников, собирающихся отправиться в Украину, зарплаты начинаются от 200 тысяч, тогда как на флоте и в «двенадцатом управлении» — от 40 тысяч рублей. Если участвовать в «спецоперации», но служить в России, оклад будет в районе 35-40 тысяч.

«Брони» на случай мобилизации

Работодатели начали оформлять своим сотрудникам «брони», закрепляющие кадры на случай призыва по мобилизации. Вакансии для кадровиков с опытом оформления таких документов опубликовали десятки организаций. «Би-би-си» отмечает, что предприятия ведут воинский учёт всегда, поскольку этого требует российское законодательство, и нанимают сотрудников для него. Однако «бронями» в мирное время, как правило, не занимаются.

Подготовка предприятий к «работе в военное время»