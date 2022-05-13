В багажном отсеке самолёта «Аэрофлота» умер пёс, предположительно, из-за переохлаждения. Прокуратура начала проверку Статьи редакции
Животное не разрешили взять в салон из-за действующих правил авиакомпании.
Хозяйка американского булли по кличке Тимон летела из Челябинска в Москву на самолёте «Аэрофлота», пишет Baza. На время полёта пса пришлось сдать в багаж: по правилам авиакомпании, в салоне вместе с владельцем нельзя провозить животных весом более восьми килограмм.
По прилёте в Шереметьево пса не выдавали три с половиной часа, хотя другого багажа у женщины не было. Сначала сотрудники «Аэрофлота» сказали, что собаке плохо, но через полчаса объявили о гибели Тимона. Когда тело пса вынесли, хозяйка отметила отсутствие на нём комбинезона, в котором его отправили в полёт. Тело животного окоченело, а переноска была холодной. Предположительно, Тимон погиб из-за переохлаждения.
Владелица пса отправилась в государственную ветеринарную клинику, чтобы сделать независимую экспертизу и выяснить, почему умер пёс, пишет челябинское издание 74.ru. По словам хозяйки, Тимон был здоров, часто летал в самолётах.
Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов призвал провести прокурорскую проверку из-за смерти пса. «„Аэрофлот“, разрешите владельцам брать на борт более крупных животных, как это сделали уже многие российские авиаперевозчики. Животные — пассажиры, а не багаж!», — написал чиновник.
«Ситуация произошла на борту воздушного судна, собачка уже прилетела к нам в таком состоянии», — рассказали 74.ru в пресс-службе аэропорта Шереметьево. «Аэрофлот» сообщил «Комсомольской правде», что разбирается в обстоятельствах гибели пса. Транспортная прокуратура начала свою проверку.
На борту «Аэрофлота» не впервые погибает животное. В январе 2021 года на борту рейса из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в московском аэропорту Шереметьево погибли два кота из трёх, что хозяин сдал в багаж. Позже авиакомпания заявила, что расследование не нашло подтверждений виновности сотрудников самолёта или аэропорта. 22 июня того же года пассажирка «Аэрофлота» рассказала о собаке, пострадавшей при полёте в багаже. Авиакомпания отказалась взять на себя ответственность и связала её травмы со стрессом.
После нескольких скандалов «Аэрофлот» изменил правила перевозки животных и разрешил перевозить трёх, а не одного. При регистрации питомца и клетку фотографируют, на переноску крепят стикер с данными и телефоном владельца. При этом авиакомпания не изменила основное правило — возможность перевозки в салоне либо в багажном отсеке зависит от размеров и веса клетки с животным.
У Аэрофлота такое дерьмо уже далеко не впервые.
Пиздец, ебаные пидорасы.
Контора уебанов с уебанским персоналом и уебанским подходам.
Зато все в рузких традициях, хули, зато госмонополия.
Можете не летать нашими самолетами, только других нет и вообще сами виноваты пидорасы нехуй животных возить.
Уебища блять
Суки
Почему не хрюкаешь в духе «русня заслужила»?
Собаки лучше тебя, это 100%
Не пизди давай.
А я и не пизжу, такую бесполезную хуйню как ты, еще поискать нужно.
Пиздец ты уебан конечно, даже сюда пришёл со своей повесткой.
Миша: я лишь устанавливаю объективную истину и ставлю на место откровенных русофобов
Так же Миша:
Ребят, давайте жить дружно
Я бы применил здесь вариацию закона Хаммурапи и отнял бы у каждого виновного палец, пару пальцев или кисть в зависимости от степени вины.
Бомбит дико от таких историй. Как же жаль хозяев
Животные не должны жить в домах, квартирах. Это для них вид рабства. И тем более не должны летать на самолетах.
Если уж заводишь животное, то оно должно иметь свою обустроенную площадь на улице.
Опять ебучий Аэрофлот. Не перестану повторять, что это отвратительная компания с отвратительным сервисом.