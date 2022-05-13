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Новости

Мошенники обманули замглавы ФНС на 1,2 миллиона рублей под видом службы безопасности «Сбербанка» и ЦБ Статьи редакции

Они убедили её снять деньги и через банкомат перевести на свои счета.

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Светлана Бондарчук. Кадр из интервью «России 24»

Заместительница главы ФНС России Светлана Бондарчук оказалась жертвой мошенничества. Первым об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в органах.

Собеседник агентства рассказал, что Бондарчук подала заявление в полицию. В нём говорилось, что в апреле 2022 года мошенники позвонили ей и представились сотрудниками службы безопасности «Сбербанка» и Центробанка.

[Телефонные мошенники] под предлогом защиты банковских вкладов от несанкционированных транзакций и мошенничества вынудили снять деньги со счёта в «Сбербанка» и внести через банкомат МТС на счета неизвестных.

источник в правоохранительных органах
цитата по ТАСС

Всего Бондарчук перевела мошенникам 1,2 миллиона рублей, писало ТАСС. Источник агентства рассказал, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Позже ТАСС аннулировало новость «в связи с отзывом цитаты источником информации». Оригинальная заметка до сих пор доступна в кэше.

Однако через несколько часов новость подтвердило РИА «Новости», тоже сославшись на анонимный источник в правоохранительных органах. Тот же ли это собеседник или другой, неизвестно. В сообщении РИА «Новости» приводится практически та же цитата, что была в материале ТАСС.

Бондарчук с апреля 2010 года замещала начальника управления имущественных налогов ФНС. В ноябре 2011 года она получила повышение, став заместительницей главы службы, которой тогда руководил нынешний премьер-министр Михаил Мишустин. На нынешней должности Бондарчук контролирует:

  • налогообложение имущества;
  • налогообложение доходов физических лиц и администрирование страховых взносов;
  • административно-контрольное управление.

#новости #мошенники

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29 комментариев
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Лев Ботвинник

Всё что надо знать о сотрудниках государственных учреждений. Тупой и ещё тупее.

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Taurus Bernadacy

Они крали их обокрали - художественный фильм "Спиздили"! :)

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Сергей Дворниченко

Она не тупая, она полюбому провернула это с целью выгоды, а то что украли просто отмазка

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Алексей Логачев

То есть у нас зам главы - это мошенник?

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Молодой татарин
Мне не похуй на ваши налоги
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базований кавун

ну какая ФНС такие и сотрудники

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neolol

Отрицательная селекция.

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Іван Сахно
[Телефонные мошенники] под предлогом защиты банковских вкладов от несанкционированных транзакций и мошенничества вынудили снять деньги со счёта в «Сбербанка» и внести через банкомат МТС на счета неизвестных.

Вообще не подозрительно, вот прям ни капли

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Nick Rosenberg

Это ж надо за несколько дней такую сумму заказывать чтоб обналичить

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Бобровая струя

Странно, и ни слова про Украину?

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Dan

Укронацисты наебали бедную пизду из фнс, на последние деньги. Деточку нечем кормить теперь

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Закомплексованная Душа

Сейчас они меньше этим занимаются, есть предположение, что это наши

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Чатланин

п - профессионализм

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Белый Сыр

И - Ынтеллект

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Невидимый щит

- 1.2 миллиона рублей, фиксирую информацию

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Paul Filatov

Лицо не вызывает негативного ощущения, хотя уже в зрелом возрасте. И если бы это не было для неё проблемой, то вряд ли она пошла бы "светиться" с заявлением либо всё провели без огласки.
Ничего о ней не знаю.
Не злорадствуйте, морально богаче не станем от этого.

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Итальянский якорь
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Vendel

Ой ну обманули и обманули, что ж тут уже сделаешь. Эхх, я бы что-то может и сделал. Да ведь уволить могут, ну и по горбу дубинкой получаться не хочется. Эхх,значит так тому и быть. От меня мало что зависит, если честно.

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Senya

сбор средств уже открыли в твиттере?

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Fedor Andreev

Мелочь, а душу греет.

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пепси

страна кринж

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пепси

🤡

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Щячло Попячтса

Интересно проводят ли у них тренинги по защите от соц инженерии?

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Риг Драчир

В красных папочках о таком не писали, видать

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Контрольный украинец

Яка сумна новина

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Alex Fielding

чучело блять

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Удачный историк

Хитрый способ скрыть взятку, которую скорее всего поймали и пришлось писать заявление в полицию что ее обманули... (имхо)

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Пушкинский спрей

а я нихуя не удивлен

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Непонятный историк

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