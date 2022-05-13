Они убедили её снять деньги и через банкомат перевести на свои счета.

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Светлана Бондарчук. Кадр из интервью «России 24»

Заместительница главы ФНС России Светлана Бондарчук оказалась жертвой мошенничества. Первым об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в органах.

Собеседник агентства рассказал, что Бондарчук подала заявление в полицию. В нём говорилось, что в апреле 2022 года мошенники позвонили ей и представились сотрудниками службы безопасности «Сбербанка» и Центробанка.

[Телефонные мошенники] под предлогом защиты банковских вкладов от несанкционированных транзакций и мошенничества вынудили снять деньги со счёта в «Сбербанка» и внести через банкомат МТС на счета неизвестных. источник в правоохранительных органах цитата по ТАСС

Всего Бондарчук перевела мошенникам 1,2 миллиона рублей, писало ТАСС. Источник агентства рассказал, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Позже ТАСС аннулировало новость «в связи с отзывом цитаты источником информации». Оригинальная заметка до сих пор доступна в кэше.

Однако через несколько часов новость подтвердило РИА «Новости», тоже сославшись на анонимный источник в правоохранительных органах. Тот же ли это собеседник или другой, неизвестно. В сообщении РИА «Новости» приводится практически та же цитата, что была в материале ТАСС.

Бондарчук с апреля 2010 года замещала начальника управления имущественных налогов ФНС. В ноябре 2011 года она получила повышение, став заместительницей главы службы, которой тогда руководил нынешний премьер-министр Михаил Мишустин. На нынешней должности Бондарчук контролирует: