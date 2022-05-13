Мошенники обманули замглавы ФНС на 1,2 миллиона рублей под видом службы безопасности «Сбербанка» и ЦБ Статьи редакции
Они убедили её снять деньги и через банкомат перевести на свои счета.
Заместительница главы ФНС России Светлана Бондарчук оказалась жертвой мошенничества. Первым об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в органах.
Собеседник агентства рассказал, что Бондарчук подала заявление в полицию. В нём говорилось, что в апреле 2022 года мошенники позвонили ей и представились сотрудниками службы безопасности «Сбербанка» и Центробанка.
Всего Бондарчук перевела мошенникам 1,2 миллиона рублей, писало ТАСС. Источник агентства рассказал, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Позже ТАСС аннулировало новость «в связи с отзывом цитаты источником информации». Оригинальная заметка до сих пор доступна в кэше.
Однако через несколько часов новость подтвердило РИА «Новости», тоже сославшись на анонимный источник в правоохранительных органах. Тот же ли это собеседник или другой, неизвестно. В сообщении РИА «Новости» приводится практически та же цитата, что была в материале ТАСС.
Бондарчук с апреля 2010 года замещала начальника управления имущественных налогов ФНС. В ноябре 2011 года она получила повышение, став заместительницей главы службы, которой тогда руководил нынешний премьер-министр Михаил Мишустин. На нынешней должности Бондарчук контролирует:
- налогообложение имущества;
- налогообложение доходов физических лиц и администрирование страховых взносов;
- административно-контрольное управление.
Всё что надо знать о сотрудниках государственных учреждений. Тупой и ещё тупее.
Они крали их обокрали - художественный фильм "Спиздили"! :)
Она не тупая, она полюбому провернула это с целью выгоды, а то что украли просто отмазка
То есть у нас зам главы - это мошенник?
ну какая ФНС такие и сотрудники
Отрицательная селекция.
Вообще не подозрительно, вот прям ни капли
Это ж надо за несколько дней такую сумму заказывать чтоб обналичить
Странно, и ни слова про Украину?
Укронацисты наебали бедную пизду из фнс, на последние деньги. Деточку нечем кормить теперь
Сейчас они меньше этим занимаются, есть предположение, что это наши
п - профессионализм
И - Ынтеллект
- 1.2 миллиона рублей, фиксирую информацию
Лицо не вызывает негативного ощущения, хотя уже в зрелом возрасте. И если бы это не было для неё проблемой, то вряд ли она пошла бы "светиться" с заявлением либо всё провели без огласки.
Ничего о ней не знаю.
Не злорадствуйте, морально богаче не станем от этого.
Ой ну обманули и обманули, что ж тут уже сделаешь. Эхх, я бы что-то может и сделал. Да ведь уволить могут, ну и по горбу дубинкой получаться не хочется. Эхх,значит так тому и быть. От меня мало что зависит, если честно.
сбор средств уже открыли в твиттере?
Мелочь, а душу греет.
страна кринж
🤡
Интересно проводят ли у них тренинги по защите от соц инженерии?
В красных папочках о таком не писали, видать
Яка сумна новина
чучело блять
Хитрый способ скрыть взятку, которую скорее всего поймали и пришлось писать заявление в полицию что ее обманули... (имхо)
а я нихуя не удивлен
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