Российские космонавты не будут летать на кораблях Boeing Starliner даже в случае договорённости с NASA о перекрёстных полётах.

Дмитрий Рогозин в интервью «Россия 24» объяснил такое решение изменением отношений между Россией и западными странами, а также одним аварийным полетом Boeing Starliner, на котором должны были полететь российские космонавты.

По словам Рогозина, ранее американские и европейские астронавты летали только на российских кораблях, и чтобы они не теряли навыки, американцы предложили перекрёстные полёты. В свою очередь на американском корабле должна была полететь российская космонавтка Анна Кикина, но после 24 февраля «ситуация кардинально поменялась».

Кроме того, полёты российских космонавтов на американских кораблях пока невозможны из-за недостаточного уровня безопасности, считает глава Роскосмоса. Первый полёт Boeing Starliner был аварийным, а второй не состоялся.

В августе 2021 года Boeing отложила на неопределённый срок запуск корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС) из-за выявленных неполадок в работе двигателей.