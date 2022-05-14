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Глава Роскосмоса заявил, что российские космонавты не будут летать к МКС на американских кораблях Статьи редакции

Российские космонавты не будут летать на кораблях Boeing Starliner даже в случае договорённости с NASA о перекрёстных полётах.

Дмитрий Рогозин в интервью «Россия 24» объяснил такое решение изменением отношений между Россией и западными странами, а также одним аварийным полетом Boeing Starliner, на котором должны были полететь российские космонавты.

По словам Рогозина, ранее американские и европейские астронавты летали только на российских кораблях, и чтобы они не теряли навыки, американцы предложили перекрёстные полёты. В свою очередь на американском корабле должна была полететь российская космонавтка Анна Кикина, но после 24 февраля «ситуация кардинально поменялась».

Кроме того, полёты российских космонавтов на американских кораблях пока невозможны из-за недостаточного уровня безопасности, считает глава Роскосмоса. Первый полёт Boeing Starliner был аварийным, а второй не состоялся.

В августе 2021 года Boeing отложила на неопределённый срок запуск корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС) из-за выявленных неполадок в работе двигателей.

#новости #роскосмос

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24 комментария
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Ukrainian

Если честно, то воспринимать Рогозина серьёзно уже просто невозможно. Пускай их на пердильной тяге отправляет тогда.

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Советский меч

На батуте тогда?? Рогозин всё про это знает.

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Яблан Пердиня

космические войска можно переименовьівать в батутньіе

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Яблан Пердиня

и спец-отряд

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Nick Rosenberg

Не батутные, а войска инерционного запуска

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Яблан Пердиня

https://www.youtube.com/watch?v=7fvpvQjnizg

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Alena P

А мы батуты - то производим? 🤣

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Bink Orrie

есть савдеповские, пружинные кровати, олды должны знать)))

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Nick Nick

Ну пусть не летают. Всем похуй.

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Nick Rosenberg

Кстати, чего он про Боинг-то? На нем ещё нескоро кто-то полетит. Летают на вполне надёжных драгонах, но рогозин об этом стесняется говорить что-ли?

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Дружелюбный сосед

Он про драгонов не говорит, потому что на них и будут летать все астронавты на мкс в ближайшие годы. Русских астронавтов либо на них доставлять будут, либо русских на мкс больше не будет.

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Nick Rosenberg

Окно овертона сдвигается от "летаем на своем", к "покупаем все запуски у американской военщины". Вы находитесь здесь, как говорится.

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Dan

Судя по всему, российские космонавты вообще не будут летать в космос.

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Totorimoto
Глава Роскосмоса заявил

дальше можно не читать

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Револьвер
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усталые игрушки
Женский парфюм Liquid Money Her Money, помимо запаха новых банкнот, включает розовый грейпфрут, мандарины, фрезию, пассифлору, тиаре и дыню.

Но Рогозин пахнет бомжатиной.

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Nick Rosenberg

Не будут, потому что и летать то некуда будет

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IvanDurov

Наверное денег нет на полеты.

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Анастасия Лукьянова

Эй, я только неделю назад случайно увидела, что Кикина полетит со всеми на пятом Crue Dragon и обрадовалась, вы там чего

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Bink Orrie

у нас всё ок, рассея впИрод! :)

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Andre Macareno

Так в статье и в источнике дальше ни слова про запрет полетов в целом, только про боинг

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Dmytry Kovalsky

Так все просто...привязать к искандеру и вперед.
Нано технологии.

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Борат Сагдиев

Рогозин − новый Лоза

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Комплексный фитиль

Родился такой, подрос немного, стал мечтать стать космонавтом. Еще подрос, закончил школу. Еще подрос пошел в университет и оказался одним из немногих, которые выбрали профессию свой мечты. Усердно учишься, тренируешься, положил десятки лет на то, чтобы стать космонавтом.

Ночами снятся сны про первый полет, днем в мыслях мечтаешь как в один день помашешь земле из иллюминатора и весь мир о тебе узнает. Начнешь заниматься исследованиями, высадишься на луну, потом на марс, а может даже найдешь внеземную жизнь и сделаешь прорыв в истории человечества.

И вот, остались считанные месяцы до первого полета и будет положено начало великой истории, истории человека, который всю свою жизнь посвятил одному делу всей своей жизни, еще буквально чуть-чуть и мечты станут реальностью, впереди целый новый мир, свершения и открытия, от предвкушения захватывает дух, утром просыпаешься за час до будильника, бежишь в душ, одеваешься, выходишь на улицу, садишься в машину и вот уже заходишь в здание с счастливой улыбкой на лице, решаешь почитать новости перед работой и узнать как дела у американских коллег, может уже открыли новую планету, создали новый скафандр, а может поняли тайну черной дыры?!

Открываешь новости, а там Рогозин, пишет что ты никуда больше не полетишь, потому что Америка не поддерживает геноцид украинцев. И ты понимаешь, что все твои мечты, многие многие годы твоей тяжелой работы и стремлений, засосала черная дыра одного никак не связанного с космосом и твоими мечтами человека, чьи амбиции ограничивались возможностью как можно более неумело съязвить в сторону главного инноватора последних лет.

Смотришь назад, а там пустота, вакуум, заполненный буквами Z.

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