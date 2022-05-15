Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина примет «Евровидение»! Третий раз в своей истории. И верю — не в последний раз.

Мы сделаем всё, чтобы однажды участников и гостей «Евровидения» принимал украинский Мариуполь.

Свободный, мирный, отстроенный! Благодарю за победу Kalush Orchestra и всех, кто отдал за нас свои голоса!