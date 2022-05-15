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Новости

Украина выиграла «Евровидение-2022» Статьи редакции

Группа Kalush Orchestra со сцены призвала помочь своей стране и опередила конкурентов благодаря зрительскому голосованию.

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В ночь на 15 мая в итальянском Турине состоялся финал музыкального конкурса «Евровидение-2022». Победителем по итогам выбора жюри и зрительского голосования стала группа Kalush Orchestra, представляющая Украину. Финал транслировался на ютуб-канале «Евровидения».

По итогам выбора жюри из стран-участниц победительницей становилась Великобритания, однако благодаря зрительскому голосованию Украина вырвалась вперёд и закрепилась на первом месте. Kalush Orchestra получил 439 баллов из 480 возможных.

Песня называется «Стефания» (Stefania) в честь матери солиста Олега Псюка. Она сейчас находится в городе Калуша в Ивано-Франковской области на западе Украины. Псюк рассказывает, что написал песню до начала боевых действий, и признаёт, что теперь она звучит иначе: «Многие люди начали ее воспринимать как „Украина — моя мать“. Эта песня стала очень близкой для всех украинцев».

Kalush Orchestra — Stefania, выступление в финале «Евровидения»

В полуфинале «Евровидения» участники Kalush Orchestra со сцены выразили благодарность за поддержку Украины. В конце выступления в финале они заявили: «Пожалуйста, помогите Украине! Помогите Мариуполю! Помогите „Азовстали“ прямо сейчас!».

Концовка выступления Kalush Orchestra с призывами 

Украинские СМИ и телеграм-каналы обратили внимание на рост числа запросов по слову «Азовсталь» в гугл-поиске. Kalush Orchestra имела в виду украинских военных, остающихся на металлургическом заводе, который расположен на единственном участке Мариуполя, неподконтрольном российским войскам. Украинцы отказываются сдаваться в плен и призывают международное сообщество гарантировать их эвакуацию. Бои за Мариуполь в целом признаются одними из самых тяжёлых за время вооружённого конфликта России с Украиной, город оказался разрушен.

На «Евровидении» запрещены политические высказывания. Однако в ответ на запрос немецкого агентства dpa организаторы конкурса пояснили, что не считают призыв поддержать Украину политическим: «Мы понимаем глубокие чувства в связи с ситуацией вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер».

Победу Kalush Orchestra прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он пообещал, что страна в 2023 году примет музыкальный конкурс.

Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина примет «Евровидение»! Третий раз в своей истории. И верю — не в последний раз.

Мы сделаем всё, чтобы однажды участников и гостей «Евровидения» принимал украинский Мариуполь.

Свободный, мирный, отстроенный! Благодарю за победу Kalush Orchestra и всех, кто отдал за нас свои голоса!

Владимир Зеленский
президент Украины, цитата по телеграм-каналу

Великобританию, занявшую второе место, представлял Сэм Райдер c песней «Space Man». Он стал самым успешным участником от своей страны в истории «Евровидения».

Сэм Райдер — Space Man, выступление в финале «Евровидения»

Хотя Великобритания пять раз побеждала на «Евровидении», в 21 веке артисты из этой страны зачастую выступали неубедительно: с 2003 года они одиннадцать раз оказывались ниже 20 места. На конкурсе в 2021 году Великобритания получила ноль баллов и заняла последнее место. В интервью перед финалом Райдер пообещал, что попытается избавиться от «клейма», которое заставить многих «поверить, что Европа не любит Великобританию».

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Третье место заняла Испания.

Chanel — SloMo, выступление в финале «Евровидения»

Россия не принимала участия в этом «Евровидении». Европейский вещательный союз отстранил РФ ещё 25 февраля, на следующий день после ввода войск в Украину.

Организаторы «Евровидения» тогда заявили, что участие России в 2022 году «дискредитирует конкурс». Европейский вещательный союз назвал себя «аполитичной организацией», которая придерживается определённых культурных ценностей, например, «международного обмена и взаимопонимания».

#евровидение #новости

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198 комментариев
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базований кавун

база

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ваш ханимун

ну теперь понятно почему Европка голосовала, там же одни нацисты

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Dmitry

Путин в бункере

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Лютик ять

Не показуй це федеральним змі

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Иван Ефремов

Чёт не упал от смеха

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Bender Rodriguez

Белгороду приготовиться

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Ukrainian
Президент Зеленський повідомив, що у випадку поразки на Євробаченні 2022 по Белгороду здійснять ракетний удар.
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4 комментария
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Депутат миллионов

В честь победы на Евровидение в 5:14 запланирован праздничный салют в Белгороде 🎇

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Роман Яремчук

❗️Залужный: Именно столько хлопков будет в Белгороде сегодня

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Alexs

Готовится надо Зелебобе, когда:
1. РФ достанет Азов из под Азовстали и сделает им свой "'экстракшен"
2. Через год война все еще будет активна и тут нужно будет садится на один из стульев
2.а Признать, что "нешмогли" и перенести в другую страну Европы
2.б Провести Евробачиние в Киеве, пока половина страны погибает в окопах, а в Киеве "радость и веселье". Хотя Киев уже имеет такой опыт, вспоминаем 2017 г.

А шансы на то, что война будет активна очееенььь большие - вспоминаем про 8 лет Донбасса - РФ то как то сможет год лямку потянуть.

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3 комментария
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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Мало кто знает, но коллектив изначально планировал исполнить композицию "Вова, їбаш їх блять"

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Предметный будильник

До последнего?

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1 комментарий
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Лабудидадудай

Ну, такое. Было понятно, что зрители будут голосовать. Но по качеству прошлогодняя песня была гораздо лучше.

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Лим Кирсанов

в прошлом году и у других стран поприкольнее были. Мне кроме украинской понравилась еще норвежская и нидерландская. остальное чот фе

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10 комментариев
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Уютный Багажник

Песня охуенная, отъебис.

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Zampo1it

как будто не похуй на качество песен.
как бы Евровидение не старалось выглядеть НЕ политическим, мы все знаем, почему Украина в этом году победила

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2 комментария
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Макс Хромов

"шум" определённо был бомбой!

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Стугна-Хрю

До ватной бавовны 3… 2… 1…

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Killboy Powerhead

0... Booom!
https://twitter.com/irgarner/status/1525482730699509762

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3 комментария
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Кляр Клецков

Понятно, что тут люди в основном поддерживают Украину, и я в том числе — но получается они получили победу просто из-за симпатий людей, а не за песню, или даже просто шоу. Это типа утешительный приз как будто) ну такое себе в общем

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Действующий жар

Ну песня ж охуенная ты че

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Телефонный Слава
просто из-за симпатий людей

так в этом и суть зрительского голосования

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2 комментария
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Andrey Gnezdilov

Песня хорошая

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Has bul

Песня хорошая тоже, но теперь в мае 2023 года в стране будет международное мероприятие. Это огромная палка в колесо Путину. Я бы сказал даже бревно в колесо!

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1 комментарий
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ваш ханимун

правды мы никогда не узнаем)

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3 комментария
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Евгений Кочин

Это же шоу в первую очередь, вот его и получили. Все остальное вкусовщина.

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2 комментария
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Scrawder Man

Так всегда было. То из солидарности к трансам, то бодипозитивщикам и т. п.

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4 комментария
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Tobio Romero

Та а шо такого, может у голосовавших было и сочувствие, ну а у кого его нет сейчас

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1 комментарий
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Отрицательный пёс_анон

АЗАХАХАХАХАХХА

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Отрицательный пёс_анон

Инсульт Соловьёва

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Vitalii Serdiuk

TJ, может у вас уже есть даже готовая статья на победу Украины в войне? 😏

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Maxim Rebitsky

У риа же была на победу окупантов, не вышло 😂

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1 комментарий
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Ха-ха Хи-хи

Залупин сейчас, наверное, знатно напрягся

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Ukrainian

И обкакался.

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DerRaccoon

Уже писал в другой теме, но продублирую:

Историческая хуйня. Поздравляю Украину от всей души)

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Vladislav

Спасибо. Но почему историческая? Выигрывали же уже.

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2 комментария
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Аккаунт заморожен

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Недоденацифицированный

Показатель солидарности всего мира перед лицом абсолютного зла

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3 комментария
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Тимурчик

зрители украли?)

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11 комментариев
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Диплодок

Зрители решили, жюри как раз только 4е место им дали.

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Ukrainian

Братишка, ты войну проигрываешь в хламину, куда тебе о Евровидении думать.

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8 комментариев
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Агент Купер скучает за кофе

Тікай з села

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базований кавун

когда россия войну проиграет так же ныть будешь

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2 комментария
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Алексей Алексеев

Печет? 😁

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Vendel

хуй будешь?

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Shakal

А мог бы и молча порваться, хоть бы не опозорился.

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Y.M.

В политическом конкурсе, вдруг выиграла политика. Удивительно, никогда такого не было.
Имхо, песня топ - довольно слабый год вышел у евровидение, так что Украина действительно топ вышла среди песен, есть ещё пару годных.

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1 комментарий
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Omg.nonono

Очень хочется вот так.

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Бандерiвець на бандеромобiлi

У Tj уже и новость готовая была)

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Действующий жар

С позавчера ещё

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Афанасий Алексин

Как буд-то у кого-то сомнения были, что будет иначе

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Принудительный кофе

Все буде Украина

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Yaroslav Yaroslav

Всем вина за счет молдован!

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KotoBog

Впервые в жизни в СМС голосовании участвовал 💙💛

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Диплодок

После голосования жюри уже и не думал что победят. Молодцы, Слава Украине.

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Алексей Алексеев

С чего это? Понятно было что зрители с большим перевесом проголосуют за Украину

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1 комментарий
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Митро ( ͡° ͜ʖ ͡°)
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Безопасный Никита

.

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Anthropocide Apostle

Полыхание ватных жёпп инкаминг, лол

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Всеобщий щит

Какой неожиданный результат. Мои поздравления

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Безопасный Никита

Город Калуш. Не Калуша. Песня норм. В Украине вообще последние года подъем электрофолка.

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Alexander Letnikow

Город Калуша - Калуш, все логично

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он вам не Люся

Слава Украине!

Евровидение от этого не перестало быть дерьмом, если что.

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Анастасия Лукьянова

Они бы и без февраля победили изи, песня неимоверно качовая. Много сильных песен было на самом деле, не без удовольствия просмотрены оба полуфинала и финал, за Австралию вообще сердце разрывается :(

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Женщина, я не танцую

До февраля они шли на виртуальном 6-10 месте. В общем-то, мне кажется +- такое место они и должны были занимать. Песни шведки и испанки лучше.

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4 комментария
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Егор Павлюк

В своё время более сильные исполнители и песни от Украины не смогли победить. А тут победа только благодаря войне. Как украинец не чувствую никакой радости.

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Mr Vuuu

Евровидение 2023 должно пройти в Украине и этот вопрос будет обсуждаться. Чего тебе еще нужно?

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2 комментария
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Dima Sergeyevich

Ну, с другой стороны, приятно знать, что в европейской семье сопереживают за тех, в чьей стране горе. Да и песня вполне норм, на самом деле. Партия с репчиком слабая, чисто припев вытаскивает.

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Поросенок Петр

А мне наоборот понравилась песня, очень оригинальная, фолк-реп)

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Афанасий Алексин

Тоже самое сказал иными словами, что евровидиние хайповая помойка, заминусили)

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Genesi5 ­

Закидали на предвзятычах.

Не политическое шоу, твердо и чётко.

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Недоденацифицированный

Алупка - 2023!

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Роман Яремчук
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Genesi5 ­

Zалупка-2022

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Has bul

А теперь-то войну до мая 2023 года закончить надо. Браво!

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Лёша

В прошлом году Евровидение было посильнее, если бы Go A поехали бы в этом году, то и без февраля одержали бы победу, думаю.

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Катюшка Фролова

Сначала Евровидение. Потом войну

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Афанасий Алексин

Кому интересно это Евровидиние? Это парад повесточек. Выигрывают не талантливые, а те, кто сейчас на повестке, еще вчера это черные и трансы были. Пора бы уже стать быть объективным и судить по делам, а не внешности,культуре, гендеру и тп

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Ukrainian

Да тебе какая разница, твоя страна не участвует энивей.

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9 комментариев
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Mr Vuuu

Выигрывают те кто вызывает больше эмоций.

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Недоденацифицированный

Добрий вечір, ми з України!

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Quantum

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦

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я НЕ батон

вау какая "неожиданность"

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Noname

Зайду через часик, когда комменты настоятся.

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Andrew McLaren

Лучше на дтф залети, там комменты веселее https://dtf.ru/music/1194658-ukraina-vyigrala-evrovidenie-2022

Украина выиграла «Евровидение 2022» — Музыка на…
Первое место с 631 очками заняла песня «Stefania» группы Kalush Orchestra (сайд-проект…
dtf.ru
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ваш ханимун

когда Джамала победила в 14 и "этавсеполитика" началась, они шли нахуй, у нее реально была лучшая песня. но это сори

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Тимурчик

Джамала в 2016 победила)

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1 комментарий
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Bender Rodriguez

У Джамалы так себе песня была, вот в прошлом году норм была.

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1 комментарий
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Искусственный паркур

Джамала в 16 года победила..охосподи..

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1 комментарий
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Слабый ключ

Слышу взрывы пукана помёта

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K P

В целом ожидаемо, но поздравляю!

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Близкий Влад

После зрительских баллов победа стала почти очевидна )

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Polly Mal

Хорошая песня! Я еще за Здоб ши Здуб голосовала, и они тоже хорошо так на зрителях поднялись.

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Адольф был прав
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Ukrainian

Представляю как у ватанов сейчас пердаки полыхают, ггг.

Хотя я сам признаю, что тут политика тоже роль играет, так что такое. Конкурс не смотрел, даже песню не слышал.

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Молчаливый космос

я вообще о том что евровидение шло узнал из этого поста только

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Роман

С победой! Но испаночка была хороша ☺️

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Pablo

Тем кто пишет политика вмешалась в музыку. Ну как бы Украина по жюри (от стран) заняла 4 место, а огромный отрыв был как раз от зрителей. Так что тушите свои пуканы

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Тимурчик

ну что, Белгород 2023?

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Недовольный Орзэмэс

А че как песня, норм?

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1 комментарий
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Ещё 14 комментариев
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