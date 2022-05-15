Украина выиграла «Евровидение-2022» Статьи редакции
Группа Kalush Orchestra со сцены призвала помочь своей стране и опередила конкурентов благодаря зрительскому голосованию.
В ночь на 15 мая в итальянском Турине состоялся финал музыкального конкурса «Евровидение-2022». Победителем по итогам выбора жюри и зрительского голосования стала группа Kalush Orchestra, представляющая Украину. Финал транслировался на ютуб-канале «Евровидения».
По итогам выбора жюри из стран-участниц победительницей становилась Великобритания, однако благодаря зрительскому голосованию Украина вырвалась вперёд и закрепилась на первом месте. Kalush Orchestra получил 439 баллов из 480 возможных.
Песня называется «Стефания» (Stefania) в честь матери солиста Олега Псюка. Она сейчас находится в городе Калуша в Ивано-Франковской области на западе Украины. Псюк рассказывает, что написал песню до начала боевых действий, и признаёт, что теперь она звучит иначе: «Многие люди начали ее воспринимать как „Украина — моя мать“. Эта песня стала очень близкой для всех украинцев».
В полуфинале «Евровидения» участники Kalush Orchestra со сцены выразили благодарность за поддержку Украины. В конце выступления в финале они заявили: «Пожалуйста, помогите Украине! Помогите Мариуполю! Помогите „Азовстали“ прямо сейчас!».
Украинские СМИ и телеграм-каналы обратили внимание на рост числа запросов по слову «Азовсталь» в гугл-поиске. Kalush Orchestra имела в виду украинских военных, остающихся на металлургическом заводе, который расположен на единственном участке Мариуполя, неподконтрольном российским войскам. Украинцы отказываются сдаваться в плен и призывают международное сообщество гарантировать их эвакуацию. Бои за Мариуполь в целом признаются одними из самых тяжёлых за время вооружённого конфликта России с Украиной, город оказался разрушен.
На «Евровидении» запрещены политические высказывания. Однако в ответ на запрос немецкого агентства dpa организаторы конкурса пояснили, что не считают призыв поддержать Украину политическим: «Мы понимаем глубокие чувства в связи с ситуацией вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер».
Победу Kalush Orchestra прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он пообещал, что страна в 2023 году примет музыкальный конкурс.
Великобританию, занявшую второе место, представлял Сэм Райдер c песней «Space Man». Он стал самым успешным участником от своей страны в истории «Евровидения».
Хотя Великобритания пять раз побеждала на «Евровидении», в 21 веке артисты из этой страны зачастую выступали неубедительно: с 2003 года они одиннадцать раз оказывались ниже 20 места. На конкурсе в 2021 году Великобритания получила ноль баллов и заняла последнее место. В интервью перед финалом Райдер пообещал, что попытается избавиться от «клейма», которое заставить многих «поверить, что Европа не любит Великобританию».
Третье место заняла Испания.
Россия не принимала участия в этом «Евровидении». Европейский вещательный союз отстранил РФ ещё 25 февраля, на следующий день после ввода войск в Украину.
Организаторы «Евровидения» тогда заявили, что участие России в 2022 году «дискредитирует конкурс». Европейский вещательный союз назвал себя «аполитичной организацией», которая придерживается определённых культурных ценностей, например, «международного обмена и взаимопонимания».
база
ну теперь понятно почему Европка голосовала, там же одни нацисты
Путин в бункере
Не показуй це федеральним змі
Чёт не упал от смеха
Белгороду приготовиться
В честь победы на Евровидение в 5:14 запланирован праздничный салют в Белгороде 🎇
❗️Залужный: Именно столько хлопков будет в Белгороде сегодня
Готовится надо Зелебобе, когда:
1. РФ достанет Азов из под Азовстали и сделает им свой "'экстракшен"
2. Через год война все еще будет активна и тут нужно будет садится на один из стульев
2.а Признать, что "нешмогли" и перенести в другую страну Европы
2.б Провести Евробачиние в Киеве, пока половина страны погибает в окопах, а в Киеве "радость и веселье". Хотя Киев уже имеет такой опыт, вспоминаем 2017 г.
А шансы на то, что война будет активна очееенььь большие - вспоминаем про 8 лет Донбасса - РФ то как то сможет год лямку потянуть.
Мало кто знает, но коллектив изначально планировал исполнить композицию "Вова, їбаш їх блять"
До последнего?
Ну, такое. Было понятно, что зрители будут голосовать. Но по качеству прошлогодняя песня была гораздо лучше.
в прошлом году и у других стран поприкольнее были. Мне кроме украинской понравилась еще норвежская и нидерландская. остальное чот фе
Песня охуенная, отъебис.
как будто не похуй на качество песен.
как бы Евровидение не старалось выглядеть НЕ политическим, мы все знаем, почему Украина в этом году победила
"шум" определённо был бомбой!
До ватной бавовны 3… 2… 1…
0... Booom!
https://twitter.com/irgarner/status/1525482730699509762
Понятно, что тут люди в основном поддерживают Украину, и я в том числе — но получается они получили победу просто из-за симпатий людей, а не за песню, или даже просто шоу. Это типа утешительный приз как будто) ну такое себе в общем
Ну песня ж охуенная ты че
так в этом и суть зрительского голосования
Песня хорошая
Песня хорошая тоже, но теперь в мае 2023 года в стране будет международное мероприятие. Это огромная палка в колесо Путину. Я бы сказал даже бревно в колесо!
правды мы никогда не узнаем)
Это же шоу в первую очередь, вот его и получили. Все остальное вкусовщина.
Так всегда было. То из солидарности к трансам, то бодипозитивщикам и т. п.
Та а шо такого, может у голосовавших было и сочувствие, ну а у кого его нет сейчас
АЗАХАХАХАХАХХА
Инсульт Соловьёва
TJ, может у вас уже есть даже готовая статья на победу Украины в войне? 😏
У риа же была на победу окупантов, не вышло 😂
Залупин сейчас, наверное, знатно напрягся
И обкакался.
Уже писал в другой теме, но продублирую:
Историческая хуйня. Поздравляю Украину от всей души)
Спасибо. Но почему историческая? Выигрывали же уже.
Комментарий недоступен
Показатель солидарности всего мира перед лицом абсолютного зла
зрители украли?)
Зрители решили, жюри как раз только 4е место им дали.
Братишка, ты войну проигрываешь в хламину, куда тебе о Евровидении думать.
Тікай з села
когда россия войну проиграет так же ныть будешь
Печет? 😁
хуй будешь?
А мог бы и молча порваться, хоть бы не опозорился.
В политическом конкурсе, вдруг выиграла политика. Удивительно, никогда такого не было.
Имхо, песня топ - довольно слабый год вышел у евровидение, так что Украина действительно топ вышла среди песен, есть ещё пару годных.
Очень хочется вот так.
У Tj уже и новость готовая была)
С позавчера ещё
Как буд-то у кого-то сомнения были, что будет иначе
Все буде Украина
Всем вина за счет молдован!
Впервые в жизни в СМС голосовании участвовал 💙💛
После голосования жюри уже и не думал что победят. Молодцы, Слава Украине.
С чего это? Понятно было что зрители с большим перевесом проголосуют за Украину
.
Полыхание ватных жёпп инкаминг, лол
Какой неожиданный результат. Мои поздравления
Город Калуш. Не Калуша. Песня норм. В Украине вообще последние года подъем электрофолка.
Город Калуша - Калуш, все логично
Слава Украине!
Евровидение от этого не перестало быть дерьмом, если что.
Они бы и без февраля победили изи, песня неимоверно качовая. Много сильных песен было на самом деле, не без удовольствия просмотрены оба полуфинала и финал, за Австралию вообще сердце разрывается :(
До февраля они шли на виртуальном 6-10 месте. В общем-то, мне кажется +- такое место они и должны были занимать. Песни шведки и испанки лучше.
В своё время более сильные исполнители и песни от Украины не смогли победить. А тут победа только благодаря войне. Как украинец не чувствую никакой радости.
Евровидение 2023 должно пройти в Украине и этот вопрос будет обсуждаться. Чего тебе еще нужно?
Ну, с другой стороны, приятно знать, что в европейской семье сопереживают за тех, в чьей стране горе. Да и песня вполне норм, на самом деле. Партия с репчиком слабая, чисто припев вытаскивает.
А мне наоборот понравилась песня, очень оригинальная, фолк-реп)
Тоже самое сказал иными словами, что евровидиние хайповая помойка, заминусили)
Закидали на предвзятычах.
Не политическое шоу, твердо и чётко.
Алупка - 2023!
Zалупка-2022
А теперь-то войну до мая 2023 года закончить надо. Браво!
В прошлом году Евровидение было посильнее, если бы Go A поехали бы в этом году, то и без февраля одержали бы победу, думаю.
Сначала Евровидение. Потом войну
Кому интересно это Евровидиние? Это парад повесточек. Выигрывают не талантливые, а те, кто сейчас на повестке, еще вчера это черные и трансы были. Пора бы уже стать быть объективным и судить по делам, а не внешности,культуре, гендеру и тп
Да тебе какая разница, твоя страна не участвует энивей.
Выигрывают те кто вызывает больше эмоций.
Добрий вечір, ми з України!
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
вау какая "неожиданность"
Зайду через часик, когда комменты настоятся.
Лучше на дтф залети, там комменты веселее https://dtf.ru/music/1194658-ukraina-vyigrala-evrovidenie-2022
когда Джамала победила в 14 и "этавсеполитика" началась, они шли нахуй, у нее реально была лучшая песня. но это сори
Джамала в 2016 победила)
У Джамалы так себе песня была, вот в прошлом году норм была.
Джамала в 16 года победила..охосподи..
Слышу взрывы пукана помёта
В целом ожидаемо, но поздравляю!
После зрительских баллов победа стала почти очевидна )
Хорошая песня! Я еще за Здоб ши Здуб голосовала, и они тоже хорошо так на зрителях поднялись.
Представляю как у ватанов сейчас пердаки полыхают, ггг.
Хотя я сам признаю, что тут политика тоже роль играет, так что такое. Конкурс не смотрел, даже песню не слышал.
я вообще о том что евровидение шло узнал из этого поста только
С победой! Но испаночка была хороша ☺️
Тем кто пишет политика вмешалась в музыку. Ну как бы Украина по жюри (от стран) заняла 4 место, а огромный отрыв был как раз от зрителей. Так что тушите свои пуканы
ну что, Белгород 2023?
А че как песня, норм?