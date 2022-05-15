Reuters: итальянская полиция предотвратила атаки пророссийских хакеров Killnet и Legion во время «Евровидения-2022» Статьи редакции
По данным полиции, атаки совершались во время голосования и выступлений участников.
Итальянская полиция заявила, что отразила несколько кибератак на сетевую инфраструктуру со стороны хакерской группы Killnet и её филиала Legion — они проводились во время полуфинала и финала «Евровидения».
11 мая Killnet заявил об атаке на веб-сайты нескольких итальянских учреждений, включая Сенат, верхнюю палату парламента Италии и Национальный институт здравоохранения (ISS) . Впрочем, по словам спикера Сената Элизабетты Казеллати, хакерская атака не нанесла никакого ущерба.
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Последователи мировой Чмоньки оказались такими же чмоньками. Позорище никчемышей. Грязь из под ногтей тувинского бомжа.
Я может что-то не понимаю, но давно полиция защищает (и умеет вообще защищать) инфраструктуру от кибератак? :)
Да. Пиццой и пастой всё закрыла и никакого интернета.
Великий итальянский файрвол
Они прост на ночь все выключают.
Это итальянцы, они посреди дня все отключают
Это итальянцы, они вообще ничего не включают
киберполиция, не слышал?
Слышал, главное чтобы кибердружиной не оказалось
Логика ватников - вопят что Евровидение не нужно... Не взяли- атакуем))
Как ватники связаны с хакерами?
Пишут же пророссийские.
Российские/пророссийские = вата?
Провластные = вата, давай так
Среди хакеров наверняка кто-то есть ватный. Но хакеры это те, кому либо заплатили и он делает, либо набутылили и он делает.
Очень сильно сомневаюсь, что они там за идею все это делают.
А если речь про организаторов — тоже сомневаюсь, что кто-то из них истинный ватан.
Вата это же люди в основном. Они к хакерским атакам никакого отношения не имеют
Началось