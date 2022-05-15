По данным полиции, атаки совершались во время голосования и выступлений участников.

Reuters

Итальянская полиция заявила, что отразила несколько кибератак на сетевую инфраструктуру со стороны хакерской группы Killnet и её филиала Legion — они проводились во время полуфинала и финала «Евровидения».

11 мая Killnet заявил об атаке на веб-сайты нескольких итальянских учреждений, включая Сенат, верхнюю палату парламента Италии и Национальный институт здравоохранения (ISS) . Впрочем, по словам спикера Сената Элизабетты Казеллати, хакерская атака не нанесла никакого ущерба.