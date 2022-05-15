Новости

Reuters: итальянская полиция предотвратила атаки пророссийских хакеров Killnet и Legion во время «Евровидения-2022» Статьи редакции

По данным полиции, атаки совершались во время голосования и выступлений участников.

Reuters

Итальянская полиция заявила, что отразила несколько кибератак на сетевую инфраструктуру со стороны хакерской группы Killnet и её филиала Legion — они проводились во время полуфинала и финала «Евровидения».

11 мая Killnet заявил об атаке на веб-сайты нескольких итальянских учреждений, включая Сенат, верхнюю палату парламента Италии и Национальный институт здравоохранения (ISS) . Впрочем, по словам спикера Сената Элизабетты Казеллати, хакерская атака не нанесла никакого ущерба.

#новости #евровидение

1579 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
17 комментариев
Написать комментарий...
Перпендикулярный ТЖ

Последователи мировой Чмоньки оказались такими же чмоньками. Позорище никчемышей. Грязь из под ногтей тувинского бомжа.

Ответить
Развернуть ветку
Артемон

Я может что-то не понимаю, но давно полиция защищает (и умеет вообще защищать) инфраструктуру от кибератак? :)

Ответить
Развернуть ветку
пепси

Да. Пиццой и пастой всё закрыла и никакого интернета.

Ответить
Развернуть ветку
Артемон

Великий итальянский файрвол

Ответить
Развернуть ветку
Dennis Ko

Они прост на ночь все выключают.

Ответить
Развернуть ветку
Angel Predochranitel

Это итальянцы, они посреди дня все отключают

Ответить
Развернуть ветку
LickSumba

Это итальянцы, они вообще ничего не включают

Ответить
Развернуть ветку
Alex Pushkin

киберполиция, не слышал?

Ответить
Развернуть ветку
Sergey
Ответить
Развернуть ветку
Артемон

Слышал, главное чтобы кибердружиной не оказалось

Ответить
Развернуть ветку
Пятая колонка

Логика ватников - вопят что Евровидение не нужно... Не взяли- атакуем))

Ответить
Развернуть ветку
VIPER

Как ватники связаны с хакерами?

Ответить
Развернуть ветку
Пятая колонка

Пишут же пророссийские.

Ответить
Развернуть ветку
VIPER

Российские/пророссийские = вата?

Ответить
Развернуть ветку
Максим

Провластные = вата, давай так

Ответить
Развернуть ветку
VIPER

Среди хакеров наверняка кто-то есть ватный. Но хакеры это те, кому либо заплатили и он делает, либо набутылили и он делает.
Очень сильно сомневаюсь, что они там за идею все это делают.
А если речь про организаторов — тоже сомневаюсь, что кто-то из них истинный ватан.
Вата это же люди в основном. Они к хакерским атакам никакого отношения не имеют

Ответить
Развернуть ветку
Иван Ефремов

Началось

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 17 комментариев
null