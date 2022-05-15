Новости

Победители «Евровидения» из Украины выпустили клип, снятый в городах, пострадавших от боевых действий Статьи редакции

В клипе Kalush Orchestra — Буча, Ирпень, Гостомель и Бородянка.

Группа Kalush Orchestra опубликовала клип на песню «Stefania», с которой музыканты победили на «Евровидении». Он снят в пригородах Киева, наиболее пострадавших во время боевых действий.

Новости
Украина выиграла «Евровидение-2022» Статьи редакции

Группа Kalush Orchestra со сцены призвала помочь своей стране и опередила конкурентов благодаря зрительскому голосованию.

#евровидение #войнасукраиной #новости

1556 просмотров
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25 комментариев
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Принудительный кофе

Очень сильное видео получилось

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Перпендикулярный ТЖ

мне даже сложно представить насколько долгой будет ненависть к России и как жители этой "страны" будут дальше существовать на этой Земле. И это еще вопрос Азовстали не закрыт. Ох, какой поворот делает мировая история.

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Перпендикулярный ТЖ

Путин просто топ долбоеб мировой истории. Прям вышка вышка.

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Недоденацифицированный

Реально объебался даже сильнее гитлера. Гитлер хоть был пиздец садист, но грамотный и техничный. путин - просто тупой, недальновидный садист

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Перпендикулярный ТЖ

Гитлера хотя бы боялись, боялись без ЯО. А эту чмоню тупо презирают даже с ЯО. У него что вид, что действия - ничтожество.

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Принудительный кофе

Он мечтал войти в историю и таки в неё вошёл, но есть нюанс. Воистину - бойтесь своих желаний

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Недовольный Орзэмэс

Мао Цзедуна никому не переплюнуть)

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Ukrainian

А что можно ожидать от гебешной моли, которая выросла в подворотнях Питера в самые нерадужные годы?

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Перпендикулярный ТЖ

смерти в 90-е

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neimovirne

от мелкого клерка, который пиздил с работы все что можно было, ожидать большего было очень странно))

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Дырявый либераха

Хоть я и не сентиментальный, но меня так тронуло, что я чуть в автобусе не начал рыдать.
Поделитесь инфой, куда можно съездить на выходные, оказать волонтерскую помощь, рядом с Мюнхеном.

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Принудительный кофе

На центральный вокзал в Мюнхене, там наверняка есть пункт приема беженцев и нужны волонтеры-переводчики

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Рондо

Це бімба, хлопці. Розривна.

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фекальная zападня

Очень жалко Украину и украинцев. Они заслуживают только мирной и лучшей жизни. Ебаный путин гори в аду.

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2DElil

Хаха бл мне одному смешно как они поют " а ООО ааа ООО ааоо, выгу птп выгвыгуу птпптп у'

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Johnson Doe
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Mitchell

Вижу ты у нас весельчак новенький. Ещё успеешь насмеяться 👌🏻

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Ukrainian

Пятнаху получи и иди на хуй.

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Степан Пантера

Львов тоже там есть.

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Dmitry

Это сильно конечно же. Калуш молодцы просто.

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Медицинский бокал

Клип еще сильнее, чем песня.

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Недоденацифицированный

Однозначно. Я чесно кажучи, охуїв с клипа. Теперь все будут гуглить на ютубе песню победителя, по любым мотивам. Всем будет интересно. Это просто бімба!

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Медицинский бокал

Я об этом же подумал: такое российской пропаганде не перебить, сраный RT хоть и вещал годами и строил сети пропаганды зарубежом, но Евровидение привлекает внимание очень разношёрстной аудитории, которая сможет ознакомиться с происходящим.

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Депутат миллионов

А, я понял https://tjournal.ru/internet/622169-kalush-orchestra-opublikovali-klip-na-pesnyu-stefania

Kalush Orchestra опубликовали клип на песню…
Kalush Orchestra опубликовали клип на песню «Stefania» — Интернет на TJ
tjournal.ru
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Ukrainian

На видео, кстати, русский мир. Только в Украине такое от войны, а в большей части России такое просто так.

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