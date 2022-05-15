Победители «Евровидения» из Украины выпустили клип, снятый в городах, пострадавших от боевых действий Статьи редакции
В клипе Kalush Orchestra — Буча, Ирпень, Гостомель и Бородянка.
Группа Kalush Orchestra опубликовала клип на песню «Stefania», с которой музыканты победили на «Евровидении». Он снят в пригородах Киева, наиболее пострадавших во время боевых действий.
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Очень сильное видео получилось
мне даже сложно представить насколько долгой будет ненависть к России и как жители этой "страны" будут дальше существовать на этой Земле. И это еще вопрос Азовстали не закрыт. Ох, какой поворот делает мировая история.
Путин просто топ долбоеб мировой истории. Прям вышка вышка.
Реально объебался даже сильнее гитлера. Гитлер хоть был пиздец садист, но грамотный и техничный. путин - просто тупой, недальновидный садист
Гитлера хотя бы боялись, боялись без ЯО. А эту чмоню тупо презирают даже с ЯО. У него что вид, что действия - ничтожество.
Он мечтал войти в историю и таки в неё вошёл, но есть нюанс. Воистину - бойтесь своих желаний
Мао Цзедуна никому не переплюнуть)
А что можно ожидать от гебешной моли, которая выросла в подворотнях Питера в самые нерадужные годы?
смерти в 90-е
от мелкого клерка, который пиздил с работы все что можно было, ожидать большего было очень странно))
Хоть я и не сентиментальный, но меня так тронуло, что я чуть в автобусе не начал рыдать.
Поделитесь инфой, куда можно съездить на выходные, оказать волонтерскую помощь, рядом с Мюнхеном.
На центральный вокзал в Мюнхене, там наверняка есть пункт приема беженцев и нужны волонтеры-переводчики
Це бімба, хлопці. Розривна.
Очень жалко Украину и украинцев. Они заслуживают только мирной и лучшей жизни. Ебаный путин гори в аду.
Хаха бл мне одному смешно как они поют " а ООО ааа ООО ааоо, выгу птп выгвыгуу птпптп у'
Вижу ты у нас весельчак новенький. Ещё успеешь насмеяться 👌🏻
Пятнаху получи и иди на хуй.
Львов тоже там есть.
Это сильно конечно же. Калуш молодцы просто.
Клип еще сильнее, чем песня.
Однозначно. Я чесно кажучи, охуїв с клипа. Теперь все будут гуглить на ютубе песню победителя, по любым мотивам. Всем будет интересно. Это просто бімба!
Я об этом же подумал: такое российской пропаганде не перебить, сраный RT хоть и вещал годами и строил сети пропаганды зарубежом, но Евровидение привлекает внимание очень разношёрстной аудитории, которая сможет ознакомиться с происходящим.
А, я понял https://tjournal.ru/internet/622169-kalush-orchestra-opublikovali-klip-na-pesnyu-stefania
На видео, кстати, русский мир. Только в Украине такое от войны, а в большей части России такое просто так.