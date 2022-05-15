По данным разработчика системы распознавания лиц NTechLab, число краж в магазинах в феврале-апреле 2022 года увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Трендом стало хищение товаров на кассах самообслуживания — за исследуемый период этим стали заниматься на 34% больше людей.