NTechLab: в феврале-апреле 2022 года в магазинах выросло количество краж, чаще всего воруют колбасу и сладости Статьи редакции
В продуктовых магазинах товары зачастую похищают сразу с корзинкой.
По данным разработчика системы распознавания лиц NTechLab, число краж в магазинах в феврале-апреле 2022 года увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Трендом стало хищение товаров на кассах самообслуживания — за исследуемый период этим стали заниматься на 34% больше людей.
Чаще всего воруют кондитерские изделия (19% всех краж), колбасы (16%), алкоголь (14%), сыры (13%), кофе и какао (7%). Средняя сумма украденных товаров составила 1,5 тысячи рублей, что на 25% больше, чем в 2021 году.
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Лол. Дальше сразу с деньгами из кассы начнут выносить??
Вместе с кассиршей
Главное при этом не попасть под троллейбус и не потерять корзинку — https://www.youtube.com/watch?v=oNRE73FPW-E
Денег нет в кассе, все платят картой Мир
В какой стране-то? Автор новости, исправь текст
Надо давать всегда сноску, что это NTechLab это те пидорасы, технологиями которых задерживают людей по камерам и которые внедряли биометрию в метро. Далеко за примерами ходить не надо.
Задержанных просят подтвердить, что он...
Задержанных просят подтвердить, что они не собираются участвовать в акциях.
А мы напоминаем о том, что делать если к вам подошел полицейский. Коротко:
1. Узнайте причину обращения
2. Попросите предъявить документы
3. Включите диктофон или начните снимать видео
4. Не давайте свой паспорт в руки сотрудникам
5. Позвоните другу и/или юристу.
Именно. Это они пиарят свои системы наблюдения. Мол, ворютс, ставьте наши системы, чтобы вовремя замечать кражу.
это что-то меняет?
Россияне же спокойно их могут купить на свою зарплату зачем ворововать
На всю свою зарплату
С корзинками тырят, чтобы пакет не покупать.
Когда шампунь стал стоить по 400 рублей вместо 200 - я не удивлюсь, что его будут тырить. Я офигел от цен на простое мыло - дешевле 70р. за крошечный кусок уже нету. И оно даже не турецкое и не palmolive какой-нибудь - обычное, российское. А жидкое стоит около 200 руб. - в прошлом году брал такое же рублей за 80.
Продукты пока ещё более-менее доступны, но вот всё остальное - лютый пздц. Когда народ прикончит свои запасы, его ожидает шок.
Я уже психологически готов сп*здить нужное в магазе, но мне стыдно. Не могу, блин, чужое брать.
Вот если б магазин горел, тогда другое дело...
С точки зрения тюремного срока, выгоднее что-то украсть в магазине, чем писать свои мысли в интернете или обсуждать их в общественном транспорте.
трум трум лайфхаки
Как раз закончилась колбаса и сладости. Пойду в магазин. В маске, конечно, ведь я законопослушный гражданин!
И даже трезвый
Захватите нужное количество денег. Если поймают, то оплатите продукцию которую "забыли". Сразу отпустят.
а что случилось
Национализация?
Стоит ли ждать в скором будущем голодные бунты? Будет сильно разочаровывающе, что несколько лет назад протестовали, чтобы получить гражданские права, а сейчас нет ни прав, ни жратвы.
Узнали согласны?
Да не будет такого не ссы
Хорошая практика применена на сыре, пора расширять колбасофикацию, а на другом конце еще 20 ампер захерачить
Путин снова всех переиграл - теперь граждане его страны едят бесплатно. Аве, великий геополитик!
Скрепный движ 🤝
🇷🇺🤝🇺🇸
А что 8 лет не воровали ??
Шоплифтинг — исконно русская забава...
Судя по видео на xvideos - не только наша ))
Раньше девушек с тиндера помогали найти, а нынче крысы крысами.
Та самая лучшая в мире советская колбаса и настоящий пломбир. Все это завернуто в национальную идею “спизди”
Где?
в америке
зачем они воруют, если их найдут и посадят, а в тюрьмах у нас толчки так се
Ну хоть какие есть. Лучше чем выгребная яма.
Вот нахер этот наброс.
Откройте сайт любой доставки и увидите что цены нихуя не изменились.
А бюджетникам похуй.