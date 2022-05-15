Новости

NTechLab: в феврале-апреле 2022 года в магазинах выросло количество краж, чаще всего воруют колбасу и сладости Статьи редакции

В продуктовых магазинах товары зачастую похищают сразу с корзинкой.

По данным разработчика системы распознавания лиц NTechLab, число краж в магазинах в феврале-апреле 2022 года увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Трендом стало хищение товаров на кассах самообслуживания — за исследуемый период этим стали заниматься на 34% больше людей.

Чаще всего воруют кондитерские изделия (19% всех краж), колбасы (16%), алкоголь (14%), сыры (13%), кофе и какао (7%). Средняя сумма украденных товаров составила 1,5 тысячи рублей, что на 25% больше, чем в 2021 году.

#новости

1805 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
51 комментарий
Написать комментарий...
Разный бинокль
товары зачастую похищают сразу с корзинкой.

Лол. Дальше сразу с деньгами из кассы начнут выносить??

Ответить
Развернуть ветку
Русеслав Блотон

Вместе с кассиршей

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Игорь Бриннер

Главное при этом не попасть под троллейбус и не потерять корзинку — https://www.youtube.com/watch?v=oNRE73FPW-E

Ответить
Развернуть ветку
Романтический торшер

Денег нет в кассе, все платят картой Мир

Ответить
Развернуть ветку
Vas Tupovets

В какой стране-то? Автор новости, исправь текст

Ответить
Развернуть ветку
Посторонний велосипед

Надо давать всегда сноску, что это NTechLab это те пидорасы, технологиями которых задерживают людей по камерам и которые внедряли биометрию в метро. Далеко за примерами ходить не надо.

ОВД-Инфо
📸В московском метро силовики, пользуясь системой распознавания лиц, второй день задерживают людей, которые ранее участвовали в акциях. ОВД-Инфо известно о трех таких случаях сегодня, среди задержанных — Даниил Давыденко, его уже отпустили.

Задержанных просят подтвердить, что он...
📸В московском метро силовики, пользуясь системой распознавания лиц, второй день задерживают людей, которые ранее участвовали в акциях. ОВД-Инфо известно о трех таких случаях сегодня, среди задержанных — Даниил Давыденко, его уже отпустили.

Задержанных просят подтвердить, что они не собираются участвовать в акциях.

А мы напоминаем о том, что делать если к вам подошел полицейский. Коротко:

1. Узнайте причину обращения
2. Попросите предъявить документы
3. Включите диктофон или начните снимать видео
4. Не давайте свой паспорт в руки сотрудникам
5. Позвоните другу и/или юристу.
Ответить
Развернуть ветку
woodybatman

Именно. Это они пиарят свои системы наблюдения. Мол, ворютс, ставьте наши системы, чтобы вовремя замечать кражу.

Ответить
Развернуть ветку
Борат Сагдиев

это что-то меняет?

Ответить
Развернуть ветку
Россию не спасти

Россияне же спокойно их могут купить на свою зарплату зачем ворововать

Ответить
Развернуть ветку
Кляр Клецков

На всю свою зарплату

Ответить
1 комментарий
Развернуть ветку
Полукровка

С корзинками тырят, чтобы пакет не покупать.

Ответить
Развернуть ветку
Заводной апельсин

Когда шампунь стал стоить по 400 рублей вместо 200 - я не удивлюсь, что его будут тырить. Я офигел от цен на простое мыло - дешевле 70р. за крошечный кусок уже нету. И оно даже не турецкое и не palmolive какой-нибудь - обычное, российское. А жидкое стоит около 200 руб. - в прошлом году брал такое же рублей за 80.
Продукты пока ещё более-менее доступны, но вот всё остальное - лютый пздц. Когда народ прикончит свои запасы, его ожидает шок.

Ответить
Развернуть ветку
Редкий Натр

Я уже психологически готов сп*здить нужное в магазе, но мне стыдно. Не могу, блин, чужое брать.
Вот если б магазин горел, тогда другое дело...

Ответить
Развернуть ветку
Aлeкcaндр Блoxин

С точки зрения тюремного срока, выгоднее что-то украсть в магазине, чем писать свои мысли в интернете или обсуждать их в общественном транспорте.

Ответить
Развернуть ветку
Гордон Фриман

трум трум лайфхаки

Ответить
Развернуть ветку
Романтический торшер

Как раз закончилась колбаса и сладости. Пойду в магазин. В маске, конечно, ведь я законопослушный гражданин!

Ответить
Развернуть ветку
Michael Konovalov

И даже трезвый

Ответить
Развернуть ветку
Гарик П

Захватите нужное количество денег. Если поймают, то оплатите продукцию которую "забыли". Сразу отпустят.

Ответить
Развернуть ветку
Гордон Фриман

а что случилось

Ответить
Развернуть ветку
Железный занавес

Национализация?

Ответить
2 комментария
Развернуть ветку
Казенный турник

Стоит ли ждать в скором будущем голодные бунты? Будет сильно разочаровывающе, что несколько лет назад протестовали, чтобы получить гражданские права, а сейчас нет ни прав, ни жратвы.

Ответить
Развернуть ветку
Гордон Фриман

Узнали согласны?

Ответить
Развернуть ветку
Dmytry Kovalsky

Да не будет такого не ссы

Ответить
6 комментариев
Развернуть ветку
Пушка Гонка

Хорошая практика применена на сыре, пора расширять колбасофикацию, а на другом конце еще 20 ампер захерачить

Ответить
Развернуть ветку
Егор Павлюк

Путин снова всех переиграл - теперь граждане его страны едят бесплатно. Аве, великий геополитик!

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Леонидыч

Скрепный движ 🤝

Ответить
Развернуть ветку
хзхз

🇷🇺🤝🇺🇸

Ответить
3 комментария
Развернуть ветку
Дмитрий

А что 8 лет не воровали ??

Ответить
Развернуть ветку
Голый звук

Шоплифтинг — исконно русская забава...

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Судя по видео на xvideos - не только наша ))

Ответить
Развернуть ветку
Дід Василь Петрович

Раньше девушек с тиндера помогали найти, а нынче крысы крысами.

Ответить
Развернуть ветку
Конь Федерации

Та самая лучшая в мире советская колбаса и настоящий пломбир. Все это завернуто в национальную идею “спизди”

Ответить
Развернуть ветку
Vlad Gigachad

Где?

Ответить
Развернуть ветку
Мне только спросить

в америке

Ответить
Развернуть ветку
Действующий жар

зачем они воруют, если их найдут и посадят, а в тюрьмах у нас толчки так се

Ответить
Развернуть ветку
Michael Konovalov

Ну хоть какие есть. Лучше чем выгребная яма.

Ответить
Развернуть ветку
Dmytry Kovalsky

Вот нахер этот наброс.
Откройте сайт любой доставки и увидите что цены нихуя не изменились.
А бюджетникам похуй.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 51 комментарий
null