Правительство Финляндии приняло официальное решение вступить НАТО, заявили во время пресс-конференции президент Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин. Решение ещё должен одобрить парламент. Ожидается, что это произойдёт в ближайшие дни, и уже 18 мая Финляндия подаст заявку на вступление в Североатлантический союз.

14 мая о намерении вступить в НАТО президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил также отдельно в разговоре с Владимиром Путиным — последний назвал это решение ошибочным, «поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует».

Ранее МИД России заявило , что Россия будет вынуждена предпринять шаги «военно-технического» характера, если Финляндия вступит в Североатлантический союз «в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности».

Вступлению Финляндии в НАТО может помешать Турция: ещё 13 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил , что пока не считает позитивной возможность вступления в НАТО Финляндии и Швеции — последняя может подать заявку на вступление в НАТО 17 мая. По словам Эрдогана, эти страны превратились в «гостевой дом» для террористических организаций». Глава государства, в частности, имел в виду членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Руководитель МИД Турции Мевлют Чавушоглу 14 мая обвинил Финляндию и Швецию в открытой поддержке РПК, отметив, что большинство турок выступает против принятия этих стран в НАТО. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын уточнил, что в НАТО должны учитывать озабоченность Турции в вопросах национальной безопасности.

15 мая глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер предупредил, что Турцию может ожидать изоляция в НАТО, если страна будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в альянс.