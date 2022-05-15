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Правительство Финляндии приняло решение добиваться вступления страны в НАТО — теперь решение должен одобрить парламент Статьи редакции

Вступление Финляндии в НАТО может блокировать Турция.

Правительство Финляндии приняло официальное решение вступить НАТО, заявили во время пресс-конференции президент Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин. Решение ещё должен одобрить парламент. Ожидается, что это произойдёт в ближайшие дни, и уже 18 мая Финляндия подаст заявку на вступление в Североатлантический союз.

14 мая о намерении вступить в НАТО президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил также отдельно в разговоре с Владимиром Путиным — последний назвал это решение ошибочным, «поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует».

Ранее МИД России заявило, что Россия будет вынуждена предпринять шаги «военно-технического» характера, если Финляндия вступит в Североатлантический союз «в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности».

Вступлению Финляндии в НАТО может помешать Турция: ещё 13 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока не считает позитивной возможность вступления в НАТО Финляндии и Швеции — последняя может подать заявку на вступление в НАТО 17 мая. По словам Эрдогана, эти страны превратились в «гостевой дом» для террористических организаций». Глава государства, в частности, имел в виду членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Руководитель МИД Турции Мевлют Чавушоглу 14 мая обвинил Финляндию и Швецию в открытой поддержке РПК, отметив, что большинство турок выступает против принятия этих стран в НАТО. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын уточнил, что в НАТО должны учитывать озабоченность Турции в вопросах национальной безопасности.

15 мая глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер предупредил, что Турцию может ожидать изоляция в НАТО, если страна будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в альянс.

#новости #турция #финляндия #швеция #нато

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36 комментариев
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Клуб фанатов Skrillex

Путин:

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Клуб фанатов Skrillex
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Vladislav

Вы правда думаете, что он боится нато? Ему похуй. Это все сказка для холопов, чтобы боялись и слушались.

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Vladislav

Скорее, будет рад. Ибо: «я же говорил». И вся пропаганда взвоет в новом угаре.

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Гражданин постиронии

Боится он или нет не важно, но комплекс связанный с нато у него явно есть.

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Ограниченный череп

Путин, в ответ на заявления Финляндии:

- Если вы попытаетесь вступить в НАТО, то я истреблю еще больше русских, а выживших заставлю переселиться в пещеры!

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Ukrainian

Почему я борюсь с нацистами, а их всё больше?! Вся планета в нацистах!!11

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Ограниченный череп

Нацисты заполонили всююю планетууу (с)Камеди клаб

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Разный бинокль
Ранее МИД России заявило, что Россия будет вынуждена предпринять шаги «военно-технического» характера, если Финляндия вступит в Североатлантический союз

Чем воевать то собрались? Нет же нихуя.

Пока что Путин только помогает НАТО. Может это и есть цели войны, о которых они постоянно говорят??

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усталые игрушки

Ну что ты начинаешь, нормально же сидели.. Шаги военно-технического характера - это поменять на Арматах резину на летнюю.

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Оперативный химик

Поменять резиновую армату на латексную, скорее.

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Ukrainian
шаги «военно-технического» характера

Заблочат пивные в Питере для финнов.

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Разный бинокль

Этот как в книге Мать Тьма Курта Воннегута, где главный герой был завербован американцами и стал пропагандистом в нацисткой Германии, чтобы работать в интересах Америки. Ну а Путина НАТО завербовало, помогает как может.

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Тимурчик
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Ukrainian

Рябков пошёл на хуй.

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Секретный звук

ай ладно в пизду

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Позитивный велосипед

в пизду

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Оперативный химик

Даете добро?

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Лабудидадудай

Думаю, никто никого не будет блокировать. Просто поторгуются.

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Максим Энкель

Да, уже была инфа что блокировать не будет. Скорее всего торг насчёт поддержки курдов.

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Молчаливый космос

Китай быть недоволен дрыщ мангуст всё испортить

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Бандерiвець

2025-й год, новости:
"После принятия Финляндии, Швеции и Украины в НАТО, власть Казахстана так же подала заявку на вступление. Вокруг России почти не осталось государств, что не участвуют в Североатлантическом союзе. Из-за этого, сердце президента РФ не выдержало и сегодня ночью он умер в своём бункере".

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Не говорить

2025 - это долго очень ждать

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Бандерiвець

ну быстрее туда 3 страны не возьмут, бюрократическая машина очень большая

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Ukrainian

Путину прилюдно провели шершавым по губам.

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Dan

владимир путин - молодец! политик, лидер и боец!

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Позитивный велосипед
Вступление Финляндии в НАТО может блокировать Турция

Эрдоган руки прочь от Финляндии!

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Принудительный кофе

Заебись, пыня как всегда молодец

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Револьвер

-Чё за хуйня?
- Как обычно. Хотели как лучше, а получилось как всегда(С)Черномырдин

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Белые крышки от унитаза

Путин

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Синие крышки от унитаза

Кровавое

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Красные крышки от унитаза

Хуйло

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Оперативный химик

Раунд!

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Позитивный велосипед

Собрал их в чс

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Егор Павлюк

И шо, даже путина не испугались? Он же так реально умрёт не от болезни, а от разрыва пукана.

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Магомед Шереметьев

Мы-то отсосем и сплюнем...

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