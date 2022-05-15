Правительство Финляндии приняло решение добиваться вступления страны в НАТО — теперь решение должен одобрить парламент Статьи редакции
Вступление Финляндии в НАТО может блокировать Турция.
Правительство Финляндии приняло официальное решение вступить НАТО, заявили во время пресс-конференции президент Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин. Решение ещё должен одобрить парламент. Ожидается, что это произойдёт в ближайшие дни, и уже 18 мая Финляндия подаст заявку на вступление в Североатлантический союз.
14 мая о намерении вступить в НАТО президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил также отдельно в разговоре с Владимиром Путиным — последний назвал это решение ошибочным, «поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует».
Ранее МИД России заявило, что Россия будет вынуждена предпринять шаги «военно-технического» характера, если Финляндия вступит в Североатлантический союз «в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности».
Вступлению Финляндии в НАТО может помешать Турция: ещё 13 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока не считает позитивной возможность вступления в НАТО Финляндии и Швеции — последняя может подать заявку на вступление в НАТО 17 мая. По словам Эрдогана, эти страны превратились в «гостевой дом» для террористических организаций». Глава государства, в частности, имел в виду членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
Руководитель МИД Турции Мевлют Чавушоглу 14 мая обвинил Финляндию и Швецию в открытой поддержке РПК, отметив, что большинство турок выступает против принятия этих стран в НАТО. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын уточнил, что в НАТО должны учитывать озабоченность Турции в вопросах национальной безопасности.
15 мая глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер предупредил, что Турцию может ожидать изоляция в НАТО, если страна будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в альянс.
Путин:
Вы правда думаете, что он боится нато? Ему похуй. Это все сказка для холопов, чтобы боялись и слушались.
Скорее, будет рад. Ибо: «я же говорил». И вся пропаганда взвоет в новом угаре.
Боится он или нет не важно, но комплекс связанный с нато у него явно есть.
Путин, в ответ на заявления Финляндии:
- Если вы попытаетесь вступить в НАТО, то я истреблю еще больше русских, а выживших заставлю переселиться в пещеры!
Почему я борюсь с нацистами, а их всё больше?! Вся планета в нацистах!!11
Нацисты заполонили всююю планетууу (с)Камеди клаб
Чем воевать то собрались? Нет же нихуя.
Пока что Путин только помогает НАТО. Может это и есть цели войны, о которых они постоянно говорят??
Ну что ты начинаешь, нормально же сидели.. Шаги военно-технического характера - это поменять на Арматах резину на летнюю.
Поменять резиновую армату на латексную, скорее.
Заблочат пивные в Питере для финнов.
Этот как в книге Мать Тьма Курта Воннегута, где главный герой был завербован американцами и стал пропагандистом в нацисткой Германии, чтобы работать в интересах Америки. Ну а Путина НАТО завербовало, помогает как может.
Рябков пошёл на хуй.
ай ладно в пизду
в пизду
Даете добро?
Думаю, никто никого не будет блокировать. Просто поторгуются.
Да, уже была инфа что блокировать не будет. Скорее всего торг насчёт поддержки курдов.
Китай быть недоволен дрыщ мангуст всё испортить
2025-й год, новости:
"После принятия Финляндии, Швеции и Украины в НАТО, власть Казахстана так же подала заявку на вступление. Вокруг России почти не осталось государств, что не участвуют в Североатлантическом союзе. Из-за этого, сердце президента РФ не выдержало и сегодня ночью он умер в своём бункере".
2025 - это долго очень ждать
ну быстрее туда 3 страны не возьмут, бюрократическая машина очень большая
Путину прилюдно провели шершавым по губам.
владимир путин - молодец! политик, лидер и боец!
Эрдоган руки прочь от Финляндии!
Заебись, пыня как всегда молодец
-Чё за хуйня?
- Как обычно. Хотели как лучше, а получилось как всегда(С)Черномырдин
Путин
Кровавое
Хуйло
Раунд!
Собрал их в чс
И шо, даже путина не испугались? Он же так реально умрёт не от болезни, а от разрыва пукана.
Мы-то отсосем и сплюнем...